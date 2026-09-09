Ситуацията на изток се обръща срещу Киев! Руската армия се приближава към "крепостния пояс" в Донбас

Ситуацията в източната част на Украйна се променя в ущърб на Киев. Руските войски продължават бавно да напредват в посока Славянск и Краматорск – градове, които заедно с Дружковка и Константиновка образуват така наречения "крепостен пояс" на украинската отбрана, пише CNN.

Краматорск, който дълго време беше важен тилов център за украинските военни, все по-често попада под руски удари. Според прессекретаря на 93-та механизирана бригада Ирина Рибакова, атаките се случват десетки пъти на ден.

"Атаките се случват десетки пъти на ден. Пострадали са десетки автомобили, общински сгради, жилищни сгради, административни сгради и гаражи. Те просто подпалват всичко“, разказва тя.

По думите ѝ сутрин и вечер улиците на града са почти празни. През деня хората също се опитват да се придвижват възможно най-внимателно поради постоянната заплаха от удари с дронове.

"Те могат да нанесат удар във всеки един момент“, отбелязва Рибакова.

Анализатори от американския Институт за изследване на войната отбелязват, че бърз руски пробив засега е малко вероятен. В същото време ситуацията постепенно се променя в полза на Москва.

Руските войски провеждат операции по проникване и бавно напредват към Славянск и Краматорск, както и в района на Константиновка.

Според оценката на Института за изследване на войната през август руските сили са напреднали или са проникнали на територия от около 124 квадратни километра в Украйна. Това е около една четвърт от площта, която Русия е превзела през същия месец миналата година.

Въпреки бавните темпове, Москва постепенно създава заплаха за украинския "пояс от крепости“ – веригата от укрепени индустриални градове, които са основата на отбраната на Донбас.

Константиновка, най-южният елемент на този пояс, на практика загуби значението си като украински опорен пункт. Руските войски почти година се опитваха да превземат града, а инфраструктурата му претърпя значителни разрушения.

Подобен сценарий Русия вече е прилагала и в други градове. Руските войски щурмуваха Бахмут около девет месеца, а Покровск – почти две години. Към момента на установяване на контрол над тях градовете бяха до голяма степен разрушени, а предишната им стратегическа стойност за Украйна значително намаля.

Военните анализатори смятат, че руските сили не просто се опитват да напреднат към украинските позиции, а систематично разрушават логистиката и отбранителната инфраструктура.

Според анализаторката от Института за изучаване на войната Джени Олмстед, Русия създава условия за бъдеща атака срещу Славянск:

"Те създават условия и подготвят бойното поле за настъпление срещу Славянск“.

Руските удари затрудняват снабдяването на украинските подразделения на предните позиции и в самите градове. Особено сложна е ситуацията около Доброполя.

Геннадий Юдин, полицай от специалното подразделение "Белите ангели“, разказва, че правоохранителните органи вече не могат да влизат директно в Доброполя и околните села, за да евакуират цивилни.

"Военните евакуират хората пеша, а нашите момчета ги прибират на около 10 километра от града – това е най-близкото място, до което можем да се приближим“, посочва той.

По думите му територията е минирана, а броят на руските дронове прави придвижването изключително опасно.

Промяната в ситуацията в Донецка област контрастира с пролетта, когато Украйна в редица райони освобождаваше повече територия, отколкото губеше.

В момента руските войски имат инициативата в много участъци на източния фронт. В същото време тяхното напредване остава изключително бавно и е съпроводено със значителни загуби.

Според оценки на западните разузнавателни служби руската армия може да губи около 40 хиляди военнослужещи на месец.