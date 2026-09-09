Ситуацията на изток се обръща срещу Киев! Руската армия се приближава към "крепостния пояс" в Донбас

Ситуацията в източната част на Украйна се променя в ущърб на Киев. Руските войски продължават бавно да напредват в посока Славянск и Краматорск – градове, които заедно с Дружковка и Константиновка образуват така наречения "крепостен пояс" на украинската отбрана, пише CNN.
Краматорск, който дълго време беше важен тилов център за украинските военни, все по-често попада под руски удари. Според прессекретаря на 93-та механизирана бригада Ирина Рибакова, атаките се случват десетки пъти на ден.
"Атаките се случват десетки пъти на ден. Пострадали са десетки автомобили, общински сгради, жилищни сгради, административни сгради и гаражи. Те просто подпалват всичко“, разказва тя.
По думите ѝ сутрин и вечер улиците на града са почти празни. През деня хората също се опитват да се придвижват възможно най-внимателно поради постоянната заплаха от удари с дронове.
"Те могат да нанесат удар във всеки един момент“, отбелязва Рибакова.
Анализатори от американския Институт за изследване на войната отбелязват, че бърз руски пробив засега е малко вероятен. В същото време ситуацията постепенно се променя в полза на Москва.
Руските войски провеждат операции по проникване и бавно напредват към Славянск и Краматорск, както и в района на Константиновка.
Според оценката на Института за изследване на войната през август руските сили са напреднали или са проникнали на територия от около 124 квадратни километра в Украйна. Това е около една четвърт от площта, която Русия е превзела през същия месец миналата година.
Въпреки бавните темпове, Москва постепенно създава заплаха за украинския "пояс от крепости“ – веригата от укрепени индустриални градове, които са основата на отбраната на Донбас.
Константиновка, най-южният елемент на този пояс, на практика загуби значението си като украински опорен пункт. Руските войски почти година се опитваха да превземат града, а инфраструктурата му претърпя значителни разрушения.
Подобен сценарий Русия вече е прилагала и в други градове. Руските войски щурмуваха Бахмут около девет месеца, а Покровск – почти две години. Към момента на установяване на контрол над тях градовете бяха до голяма степен разрушени, а предишната им стратегическа стойност за Украйна значително намаля.
Военните анализатори смятат, че руските сили не просто се опитват да напреднат към украинските позиции, а систематично разрушават логистиката и отбранителната инфраструктура.
Според анализаторката от Института за изучаване на войната Джени Олмстед, Русия създава условия за бъдеща атака срещу Славянск:
"Те създават условия и подготвят бойното поле за настъпление срещу Славянск“.
Руските удари затрудняват снабдяването на украинските подразделения на предните позиции и в самите градове. Особено сложна е ситуацията около Доброполя.
Геннадий Юдин, полицай от специалното подразделение "Белите ангели“, разказва, че правоохранителните органи вече не могат да влизат директно в Доброполя и околните села, за да евакуират цивилни.
"Военните евакуират хората пеша, а нашите момчета ги прибират на около 10 километра от града – това е най-близкото място, до което можем да се приближим“, посочва той.
По думите му територията е минирана, а броят на руските дронове прави придвижването изключително опасно.
Промяната в ситуацията в Донецка област контрастира с пролетта, когато Украйна в редица райони освобождаваше повече територия, отколкото губеше.
В момента руските войски имат инициативата в много участъци на източния фронт. В същото време тяхното напредване остава изключително бавно и е съпроводено със значителни загуби.
Според оценки на западните разузнавателни служби руската армия може да губи около 40 хиляди военнослужещи на месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не може да бъде
Коментиран от #13, #22
22:20 09.09.2026
2 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
22:21 09.09.2026
3 ЗнаемЕ, знаемЕ
22:21 09.09.2026
4 Добър ден свате,
Коментиран от #15
22:21 09.09.2026
5 Бай той Толстой
Коментиран от #18
22:22 09.09.2026
6 Е нали останаха без гащи
И нямат бензин?
Курска оперция-накрая нищо.
40-дневна операция-накрая нищо.
Само шум да вдига зеленияпор.
Коментиран от #17, #23
22:22 09.09.2026
7 Ончо
22:22 09.09.2026
8 Оффф
22:23 09.09.2026
9 Иха
22:23 09.09.2026
10 Смех бате
Ех защо не го играх обръщалка този мач.....до последно вярвах в контранастъплението на укродебилите но ме провалиха.....потънах жестоко!
Коментиран от #14, #21
22:24 09.09.2026
11 Да питам
22:25 09.09.2026
12 Ахъм
Коментиран от #37
22:25 09.09.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Не може да бъде":и Господ Бог да се пита-обос рация та ВИе пълна//между другото и самите ВИ богове-рашаните ОБОс РАни , не обичат предателите
Коментиран от #30
22:25 09.09.2026
14 европеец
До коментар #10 от "Смех бате":А защо не пишете ,че на Лиман ВСУ са си върнали 200 кв. км.и хиляди пленени орки.
Коментиран от #24
22:26 09.09.2026
15 Здрасти , свате
До коментар #4 от "Добър ден свате,":Едно е да го пишеш и желаеш , ама друго е , да се случи . 😁
Коментиран от #26
22:27 09.09.2026
16 Гост
22:27 09.09.2026
17 Хм...
До коментар #6 от "Е нали останаха без гащи":Спокойно, утре сте в Киев с парадните униформи, а другата седмица в Лисабон. Но като се събуди се оказа наakaн.
Коментиран от #40
22:27 09.09.2026
18 Ахаа
До коментар #5 от "Бай той Толстой":През Лисабон ли ?
22:28 09.09.2026
19 Соломон
22:28 09.09.2026
20 хех
22:29 09.09.2026
21 Kak бе, ти не четеш сайта Факти
До коментар #10 от "Смех бате":В последните 3 месеца украинците удариха с дронове десетина бази за разнасяне на пици в Русия и вече спечелиха войната.
22:29 09.09.2026
22 Брачет
До коментар #1 от "Не може да бъде":ТАСС ти говори , а ? 😁
22:29 09.09.2026
23 бг фен
До коментар #6 от "Е нали останаха без гащи":Как нищо пет години превземат Малая Токмачка ,всяка година по веднъж,това нищо ли е?Знаеш ли колко народ си отиде там?
Коментиран от #32
22:30 09.09.2026
24 хахахахха
До коментар #14 от "европеец":защото няма такова нещо,смени си дилъра че не ти действат добре продуктите му,започваш да халюцинираш ...
22:31 09.09.2026
25 Лука
Тия от СНН бяха ли на инструктажа сутринта!?
22:32 09.09.2026
26 Мараба аркадаш
До коментар #15 от "Здрасти , свате":Искаш да кажеш, че СNN лъже. Не може да бъде.Това е наш съюзник, партньор. Не бива така даПлюеш по негоПредателско е.
Коментиран от #34
22:33 09.09.2026
27 Вече 6 години напредват
22:33 09.09.2026
28 мдааааа
22:34 09.09.2026
29 Ами
Първо ги подкарват с ракетите, след това с бомбите,
после идват дроновете и накрая малки групи
прибират пределите се в плен и труповете.
Коментиран от #47
22:34 09.09.2026
30 Оня с парчето
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ицка ,кат ти го отперем в гресирания га,zyндер освен че щии хвръкнат фаровете 👀 като на Асен Василев ще викаш и возврат 👈!
Коментиран от #55
22:35 09.09.2026
31 604
22:35 09.09.2026
32 БахУрчо
До коментар #23 от "бг фен":А един Токмак в г3аа искаш ли ?
22:36 09.09.2026
33 ВъхНидей
22:36 09.09.2026
34 Здрасти , свате
До коментар #26 от "Мараба аркадаш":Значи , когато ни изнася вярваме , а ? 😁
22:36 09.09.2026
35 К.О.Т.ар.А.К 😼
22:37 09.09.2026
36 Славянск и Краматорск
Коментиран от #56
22:37 09.09.2026
37 604
До коментар #12 от "Ахъм":Целта не е да вземе територия , а да шпрехаш руски филми 50 години напред......
Коментиран от #43
22:38 09.09.2026
38 стоян георгиев
Коментиран от #42
22:39 09.09.2026
39 Диванен стратег
22:39 09.09.2026
40 АсанБГ
До коментар #17 от "Хм...":Наа.канна е май .кятти след катто и го наппе.рахх в дир.ниkkka .
22:40 09.09.2026
41 Хахахаха
Коментиран от #46
22:40 09.09.2026
42 Иво Димчев
До коментар #38 от "стоян георгиев":Колко взимаш за анна .аллен се...ххх,говори се че си бил голям Тесс.Някк ,а също и много страстен ?
22:42 09.09.2026
43 Хахахаха
До коментар #37 от "604":Незнам, ама ми изглежда, че рашите ще гледат китайски филми занапред.
Коментиран от #51
22:42 09.09.2026
44 украинския "пояс от крепости“
22:43 09.09.2026
45 Хахаха
Ситуацията в нито един момент не е била в полза на Киев, та не знам на какви хапчета си???
22:43 09.09.2026
46 Ти какво предлагаш?
До коментар #41 от "Хахахаха":Артилерийска стрелба по панелките? Имай жалост към украинците. Руснаците са на 6 километра и могат да изтърбушат панелките за един ден. Не го правят, защото не е хуманно. Бандерите защо се крият зад мирното население?
22:45 09.09.2026
47 Разбира се
До коментар #29 от "Ами":Що да бързат ? Пет години отлетяха като "17 мига от пролетта " ..
22:46 09.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Братушките
22:46 09.09.2026
50 Чорбара
22:47 09.09.2026
51 Няма да гледат
До коментар #43 от "Хахахаха":щото укрите ще ги унищожат, като пуснат есента новата балистика, нали така? И тогава макеоднци, украинци и китайци ще се бият за Сибир.
22:47 09.09.2026
52 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #48 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":За Велика Украйна само Л..А ..Й ..Н..А ..👈
22:48 09.09.2026
53 Нейнски ! Пияна ли си
До коментар #48 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":ма жено проклета?
Коментиран от #59
22:48 09.09.2026
54 Пич
Пак не съм сбъркал нищо!!!
Значи, допих си розето, и сега много ме тревожи въпроса, дали да мина на бяло вино...?!
22:49 09.09.2026
55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #30 от "Оня с парчето":АУ!!НАЙ ПОСЛЕ намерих ВОИН!! да се сбием малко АХИИИИИИИЛЕ!!утре идваш ли?
Коментиран от #58
22:49 09.09.2026
56 ха ха хаааа
До коментар #36 от "Славянск и Краматорск":"Хуманни" ... божеее ,боже . Прибери Гундяевките .
22:50 09.09.2026
57 стоян георгиев
22:50 09.09.2026
58 Оня с парчето
До коментар #55 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С Дебелите Счупени Уши ли ще ме плашиш бе дрттт охранен Май.Муняк 😂😂😂?
22:52 09.09.2026
59 Надежда Нейнски
До коментар #53 от "Нейнски ! Пияна ли си":Можеше и по нежно жребецо ,например да омачкаме чифт сатенени чаршафи в 5звезден хотел .
22:54 09.09.2026
60 стоян георгиев
22:56 09.09.2026