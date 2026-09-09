Новини
Свят »
Украйна »
Ситуацията на изток се обръща срещу Киев! Руската армия се приближава към "крепостния пояс" в Донбас
  Тема: Украйна

Ситуацията на изток се обръща срещу Киев! Руската армия се приближава към "крепостния пояс" в Донбас

9 Септември, 2026 22:18 1 239 60

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати-
  • дронове

Краматорск, който дълго време беше важен тилов център за украинските военни, все по-често попада под руски удари

Ситуацията на изток се обръща срещу Киев! Руската армия се приближава към "крепостния пояс" в Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Ситуацията в източната част на Украйна се променя в ущърб на Киев. Руските войски продължават бавно да напредват в посока Славянск и Краматорск – градове, които заедно с Дружковка и Константиновка образуват така наречения "крепостен пояс" на украинската отбрана, пише CNN.

Краматорск, който дълго време беше важен тилов център за украинските военни, все по-често попада под руски удари. Според прессекретаря на 93-та механизирана бригада Ирина Рибакова, атаките се случват десетки пъти на ден.

"Атаките се случват десетки пъти на ден. Пострадали са десетки автомобили, общински сгради, жилищни сгради, административни сгради и гаражи. Те просто подпалват всичко“, разказва тя.

По думите ѝ сутрин и вечер улиците на града са почти празни. През деня хората също се опитват да се придвижват възможно най-внимателно поради постоянната заплаха от удари с дронове.

"Те могат да нанесат удар във всеки един момент“, отбелязва Рибакова.

Анализатори от американския Институт за изследване на войната отбелязват, че бърз руски пробив засега е малко вероятен. В същото време ситуацията постепенно се променя в полза на Москва.

Руските войски провеждат операции по проникване и бавно напредват към Славянск и Краматорск, както и в района на Константиновка.

Според оценката на Института за изследване на войната през август руските сили са напреднали или са проникнали на територия от около 124 квадратни километра в Украйна. Това е около една четвърт от площта, която Русия е превзела през същия месец миналата година.

Въпреки бавните темпове, Москва постепенно създава заплаха за украинския "пояс от крепости“ – веригата от укрепени индустриални градове, които са основата на отбраната на Донбас.

Константиновка, най-южният елемент на този пояс, на практика загуби значението си като украински опорен пункт. Руските войски почти година се опитваха да превземат града, а инфраструктурата му претърпя значителни разрушения.

Подобен сценарий Русия вече е прилагала и в други градове. Руските войски щурмуваха Бахмут около девет месеца, а Покровск – почти две години. Към момента на установяване на контрол над тях градовете бяха до голяма степен разрушени, а предишната им стратегическа стойност за Украйна значително намаля.

Военните анализатори смятат, че руските сили не просто се опитват да напреднат към украинските позиции, а систематично разрушават логистиката и отбранителната инфраструктура.

Според анализаторката от Института за изучаване на войната Джени Олмстед, Русия създава условия за бъдеща атака срещу Славянск:

"Те създават условия и подготвят бойното поле за настъпление срещу Славянск“.

Руските удари затрудняват снабдяването на украинските подразделения на предните позиции и в самите градове. Особено сложна е ситуацията около Доброполя.

Геннадий Юдин, полицай от специалното подразделение "Белите ангели“, разказва, че правоохранителните органи вече не могат да влизат директно в Доброполя и околните села, за да евакуират цивилни.

"Военните евакуират хората пеша, а нашите момчета ги прибират на около 10 километра от града – това е най-близкото място, до което можем да се приближим“, посочва той.

По думите му територията е минирана, а броят на руските дронове прави придвижването изключително опасно.

Промяната в ситуацията в Донецка област контрастира с пролетта, когато Украйна в редица райони освобождаваше повече територия, отколкото губеше.

В момента руските войски имат инициативата в много участъци на източния фронт. В същото време тяхното напредване остава изключително бавно и е съпроводено със значителни загуби.

Според оценки на западните разузнавателни служби руската армия може да губи около 40 хиляди военнослужещи на месец.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не може да бъде

    39 4 Отговор
    Я питайте Дойче веле.

    Коментиран от #13, #22

    22:20 09.09.2026

  • 2 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    34 4 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    22:21 09.09.2026

  • 3 ЗнаемЕ, знаемЕ

    26 0 Отговор
    "...а предишната им стратегическа стойност за Украйна значително намаля..."

    22:21 09.09.2026

  • 4 Добър ден свате,

    30 2 Отговор
    Това го пишем отдавна, но вие триееете.Яено работата отиде на съвсем сабуйКюлоти.

    Коментиран от #15

    22:21 09.09.2026

  • 5 Бай той Толстой

    23 0 Отговор
    Скоро ще са на Свищов 😁

    Коментиран от #18

    22:22 09.09.2026

  • 6 Е нали останаха без гащи

    23 2 Отговор
    заради Уайлдбериес?
    И нямат бензин?
    Курска оперция-накрая нищо.
    40-дневна операция-накрая нищо.
    Само шум да вдига зеленияпор.

    Коментиран от #17, #23

    22:22 09.09.2026

  • 7 Ончо

    14 1 Отговор
    Ами ,сега? Лошо, много лошо.

    22:22 09.09.2026

  • 8 Оффф

    6 4 Отговор
    Пак ли ?

    22:23 09.09.2026

  • 9 Иха

    16 0 Отговор
    Сутрин рано в ,5:00 и вечер късно в.22:30ч. ги пишем тези работи, за да не четат 🐧🐧. нЪл тъй

    22:23 09.09.2026

  • 10 Смех бате

    13 1 Отговор
    Хехе....обръщала се била..... ситуацията

    Ех защо не го играх обръщалка този мач.....до последно вярвах в контранастъплението на укродебилите но ме провалиха.....потънах жестоко!

    Коментиран от #14, #21

    22:24 09.09.2026

  • 11 Да питам

    6 9 Отговор
    Пратихте ли на кимчовците бензин , да приехат ?

    22:25 09.09.2026

  • 12 Ахъм

    3 19 Отговор
    А как е положението около Лиман? Путя обяви Святогорск за превзет, пък жив руснак нямало там? Тази игра на лъжи помага ли на рашките да са по-велики? До Лисабон кога ще стигнат? Дони не обеща ли да помага, освен Ким и Си?

    Коментиран от #37

    22:25 09.09.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Не може да бъде":

    и Господ Бог да се пита-обос рация та ВИе пълна//между другото и самите ВИ богове-рашаните ОБОс РАни , не обичат предателите

    Коментиран от #30

    22:25 09.09.2026

  • 14 европеец

    1 14 Отговор

    До коментар #10 от "Смех бате":

    А защо не пишете ,че на Лиман ВСУ са си върнали 200 кв. км.и хиляди пленени орки.

    Коментиран от #24

    22:26 09.09.2026

  • 15 Здрасти , свате

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Добър ден свате,":

    Едно е да го пишеш и желаеш , ама друго е , да се случи . 😁

    Коментиран от #26

    22:27 09.09.2026

  • 16 Гост

    2 2 Отговор
    Ми къ, мноу ясно! Всички знаят кой е активния н Тонлзи Валс! А Тангото още не епочнало...

    22:27 09.09.2026

  • 17 Хм...

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Е нали останаха без гащи":

    Спокойно, утре сте в Киев с парадните униформи, а другата седмица в Лисабон. Но като се събуди се оказа наakaн.

    Коментиран от #40

    22:27 09.09.2026

  • 18 Ахаа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    През Лисабон ли ?

    22:28 09.09.2026

  • 19 Соломон

    7 3 Отговор
    CNN фантазират. Урсула и Рюте ни убеждават денонощо в обратното, а аз вярвам само на нашата фюрерка Урсула!

    22:28 09.09.2026

  • 20 хех

    1 9 Отговор
    По-скоро Севернокорейската армия напредва. Руската отдавна е разпертушинена и разчита на Ким.

    22:29 09.09.2026

  • 21 Kak бе, ти не четеш сайта Факти

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Смех бате":

    В последните 3 месеца украинците удариха с дронове десетина бази за разнасяне на пици в Русия и вече спечелиха войната.

    22:29 09.09.2026

  • 22 Брачет

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Не може да бъде":

    ТАСС ти говори , а ? 😁

    22:29 09.09.2026

  • 23 бг фен

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Е нали останаха без гащи":

    Как нищо пет години превземат Малая Токмачка ,всяка година по веднъж,това нищо ли е?Знаеш ли колко народ си отиде там?

    Коментиран от #32

    22:30 09.09.2026

  • 24 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "европеец":

    защото няма такова нещо,смени си дилъра че не ти действат добре продуктите му,започваш да халюцинираш ...

    22:31 09.09.2026

  • 25 Лука

    8 1 Отговор
    Добре ли разбрах!? Ситуацията се обърнала и сега укронацистите настъпвали на запад!?
    Тия от СНН бяха ли на инструктажа сутринта!?

    22:32 09.09.2026

  • 26 Мараба аркадаш

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти , свате":

    Искаш да кажеш, че СNN лъже. Не може да бъде.Това е наш съюзник, партньор. Не бива така даПлюеш по негоПредателско е.

    Коментиран от #34

    22:33 09.09.2026

  • 27 Вече 6 години напредват

    1 4 Отговор
    Чакай де то не падна ли константиновка?

    22:33 09.09.2026

  • 28 мдааааа

    3 2 Отговор
    Сигурен съм , че това е измислено от някой наш "крепостник" ...

    22:34 09.09.2026

  • 29 Ами

    9 0 Отговор
    Руснаците отдавна не щурмуват. Те няма за къде да бързат.
    Първо ги подкарват с ракетите, след това с бомбите,
    после идват дроновете и накрая малки групи
    прибират пределите се в плен и труповете.

    Коментиран от #47

    22:34 09.09.2026

  • 30 Оня с парчето

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ицка ,кат ти го отперем в гресирания га,zyндер освен че щии хвръкнат фаровете 👀 като на Асен Василев ще викаш и возврат 👈!

    Коментиран от #55

    22:35 09.09.2026

  • 31 604

    2 0 Отговор
    Тва ся ли ви светна или...а незнам що рашите пребазирват стратегически бобардировачи от азия в европа....ебъахте мамиту на укрия шивъняци...раша ще биели, ма с кво бре с каде са ви ядрата за паритет...загубена каеза още със старта, освен ако цилта не е точно тази....която вече е очевадна.

    22:35 09.09.2026

  • 32 БахУрчо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "бг фен":

    А един Токмак в г3аа искаш ли ?

    22:36 09.09.2026

  • 33 ВъхНидей

    3 1 Отговор
    Постепенно край Золотой Колезд се заформя едно нещо дето отива на котелче около Краматорск ама то не е от вчера, обръща се урцулената пропаганда все повечко

    22:36 09.09.2026

  • 34 Здрасти , свате

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мараба аркадаш":

    Значи , когато ни изнася вярваме , а ? 😁

    22:36 09.09.2026

  • 35 К.О.Т.ар.А.К 😼

    5 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    22:37 09.09.2026

  • 36 Славянск и Краматорск

    2 2 Отговор
    са в пряка видимост и руската артилерия може да ги изтърбуши за един ден. Не го правят по хуманни причини. Обкръжават градовете и чакат да се предадат.

    Коментиран от #56

    22:37 09.09.2026

  • 37 604

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ахъм":

    Целта не е да вземе територия , а да шпрехаш руски филми 50 години напред......

    Коментиран от #43

    22:38 09.09.2026

  • 38 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Русия губи по 1400.човека дневно.краматорск ще изчака .тази зима ще е интересно в русия.

    Коментиран от #42

    22:39 09.09.2026

  • 39 Диванен стратег

    1 1 Отговор
    Руските войски и към Константиновка ли напредват? Че те я забравиха вече.

    22:39 09.09.2026

  • 40 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Наа.канна е май .кятти след катто и го наппе.рахх в дир.ниkkka .

    22:40 09.09.2026

  • 41 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Те рашите колко пъти вече го превземат Краматорск?

    Коментиран от #46

    22:40 09.09.2026

  • 42 Иво Димчев

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Колко взимаш за анна .аллен се...ххх,говори се че си бил голям Тесс.Някк ,а също и много страстен ?

    22:42 09.09.2026

  • 43 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "604":

    Незнам, ама ми изглежда, че рашите ще гледат китайски филми занапред.

    Коментиран от #51

    22:42 09.09.2026

  • 44 украинския "пояс от крепости“

    2 0 Отговор
    Са го правили и него руснаци впрочем и е от времето на ВСВ. Друг е въпроса че бункерите вече не могат да ги опазят

    22:43 09.09.2026

  • 45 Хахаха

    3 0 Отговор
    "Ситуацията в източната част на Украйна се променя в ущърб на Киев." Абе автора, на коя планета си?
    Ситуацията в нито един момент не е била в полза на Киев, та не знам на какви хапчета си???

    22:43 09.09.2026

  • 46 Ти какво предлагаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Артилерийска стрелба по панелките? Имай жалост към украинците. Руснаците са на 6 километра и могат да изтърбушат панелките за един ден. Не го правят, защото не е хуманно. Бандерите защо се крият зад мирното население?

    22:45 09.09.2026

  • 47 Разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Що да бързат ? Пет години отлетяха като "17 мига от пролетта " ..

    22:46 09.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Братушките

    3 0 Отговор
    Опукаха мостовете, логистика няма и сега хурките се чудят какво да правят че да се измъкнат. Ни оръжие, ни жива сила може да им се достави реално

    22:46 09.09.2026

  • 50 Чорбара

    0 0 Отговор
    Не е верно!...Това е хибридна новина!....хем на ток, хем на бензин!....Путин е виновен!

    22:47 09.09.2026

  • 51 Няма да гледат

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    щото укрите ще ги унищожат, като пуснат есента новата балистика, нали така? И тогава макеоднци, украинци и китайци ще се бият за Сибир.

    22:47 09.09.2026

  • 52 К.О.Т.ар.А.К 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    За Велика Украйна само Л..А ..Й ..Н..А ..👈

    22:48 09.09.2026

  • 53 Нейнски ! Пияна ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    ма жено проклета?

    Коментиран от #59

    22:48 09.09.2026

  • 54 Пич

    0 0 Отговор
    Аа.......каква изненада...!!!???
    Пак не съм сбъркал нищо!!!
    Значи, допих си розето, и сега много ме тревожи въпроса, дали да мина на бяло вино...?!

    22:49 09.09.2026

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оня с парчето":

    АУ!!НАЙ ПОСЛЕ намерих ВОИН!! да се сбием малко АХИИИИИИИЛЕ!!утре идваш ли?

    Коментиран от #58

    22:49 09.09.2026

  • 56 ха ха хаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Славянск и Краматорск":

    "Хуманни" ... божеее ,боже . Прибери Гундяевките .

    22:50 09.09.2026

  • 57 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Слава на Русия .защитница на Православието и последен Бастион пред педдо .филлите сатта.нисти !

    22:50 09.09.2026

  • 58 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С Дебелите Счупени Уши ли ще ме плашиш бе дрттт охранен Май.Муняк 😂😂😂?

    22:52 09.09.2026

  • 59 Надежда Нейнски

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Нейнски ! Пияна ли си":

    Можеше и по нежно жребецо ,например да омачкаме чифт сатенени чаршафи в 5звезден хотел .

    22:54 09.09.2026

  • 60 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Проверете какво се случи при лиман тези дни? Последните сто руснака пишат от ивановка предсмъртно писма до путин.що така като русия побеждава?

    22:56 09.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания