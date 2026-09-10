Джовани ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света в момента

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст определи Барселона като един от най-силните отбори в съвременния футбол след тежката загуба с 1:5 на „Камп Ноу“. Срещата беше част от първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, а нидерландският тим не успя да се противопостави на каталунците.

„Ако наблюдавате играта им, ще разберете, че Барса е най-добрият отбор в света в момента. Не сме седели със скръстени ръце, не сме „паркирали автобуса“, но те вкараха бърз гол. Имахме своите моменти и се опитвахме да отбележим“, заяви Ван Бронкхорст след мача.

„В състава ни имаше 18 играчи, които никога преди не бяха играли в Шампионската лига. Имаме много какво да подобряваме. Грешките струват скъпо. Можем да научим много от съперника, въпреки че сме много различни. Има разлика в класите. Барса може да спечели този турнир“, добави специалистът.

Ван Бронкхорст, който игра за Барселона между 2003 и 2007 г., коментира и завръщането си на „Камп Ноу“: „Бях концентриран върху мача. Познавам някои хора тук и ги поздравих. Пазя много добри спомени от този клуб. Но фокусът ми беше изцяло върху двубоя.“