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Джовани ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света в момента

Джовани ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света в момента

10 Септември, 2026 07:59 2 428 2

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  • барселона-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • слован братислава

В състава ни имаше 18 играчи, които никога преди не бяха играли в Шампионската лига

Джовани ван Бронкхорст: Загубихме от най-добрия отбор в света в момента - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст определи Барселона като един от най-силните отбори в съвременния футбол след тежката загуба с 1:5 на „Камп Ноу“. Срещата беше част от първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, а нидерландският тим не успя да се противопостави на каталунците.

„Ако наблюдавате играта им, ще разберете, че Барса е най-добрият отбор в света в момента. Не сме седели със скръстени ръце, не сме „паркирали автобуса“, но те вкараха бърз гол. Имахме своите моменти и се опитвахме да отбележим“, заяви Ван Бронкхорст след мача.

„В състава ни имаше 18 играчи, които никога преди не бяха играли в Шампионската лига. Имаме много какво да подобряваме. Грешките струват скъпо. Можем да научим много от съперника, въпреки че сме много различни. Има разлика в класите. Барса може да спечели този турнир“, добави специалистът.

Ван Бронкхорст, който игра за Барселона между 2003 и 2007 г., коментира и завръщането си на „Камп Ноу“: „Бях концентриран върху мача. Познавам някои хора тук и ги поздравих. Пазя много добри спомени от този клуб. Но фокусът ми беше изцяло върху двубоя.“


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