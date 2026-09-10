Новини
Спорт »
Световен футбол »
2,4 милиарда евро награден фонд в Шампионска лига

2,4 милиарда евро награден фонд в Шампионска лига

10 Септември, 2026 08:29 463 1

  • шампионска лига-
  • лига европа-
  • турнир-
  • награден фонд-
  • футбол

В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро

2,4 милиарда евро награден фонд в Шампионска лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа (УЕФА) ще разпредели около 2,4 милиарда евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира, съобщава АФП, позовавайки се на документите на централата.

В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро.

В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе 2,1 милиона евро, а равенството - 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осминафиналите, си гарантират по още 11 милиона евро, премиите нарастват до 12,5 милиона за четвъртфиналите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампионът взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро.

Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните десет години и други критерии.

Като цяло победителят в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    0 0 Отговор
    Мъного добъре!

    08:53 10.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове