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УЕФА подготвя дело срещу Джани Инфантино

УЕФА подготвя дело срещу Джани Инфантино

28 Август, 2026 12:59 407 1

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Инфантино се е отказал от скандалните си планове да продава акции от Световното първенство по футбол, след като УЕФА е заплашила с бойкот

УЕФА подготвя дело срещу Джани Инфантино - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА подготвя наказателно производство срещу Джани Инфантино, стана ясно вчера, докато в същото време разгневени фенове нарекоха шефа на ФИФА „ши*ан мръсник“, докато той връчваше трофей на мач във Виетнам. Инфантино се е отказал от скандалните си планове да продава акции от Световното първенство по футбол, след като УЕФА е заплашила с бойкот. Европейската футболна централа е оттеглила заплахата си, но правни документи показват, че сега се е ангажирала да призове ФИФА и американски финансови институции, свързани със замисъла.

Делото ще бъде заведено в Швейцария, където се намира централата на ФИФА. В правен документ се посочва: „УЕФА и други заинтересовани страни се готвят да предявят наказателни искове в Швейцария срещу Инфантино и евентуално други длъжностни лица и съветници на ФИФА за престъпно лошо управление“.

Междувременно фенове във Виетнам отправиха обиди към Инфантино, след като той се появи на финал за купа в Ханой. Видеозапис показва как те наричат швейцарско-италианеца „ши*ан мръсник“ на английски език, докато той се усмихва и им маха в отговор.


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  • 1 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Дажани Инфантило!!!

    13:06 28.08.2026

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