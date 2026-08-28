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Салах и Трабзонспор остана без треньор след унгарския крах

Салах и Трабзонспор остана без треньор след унгарския крах

28 Август, 2026 10:58 650 0

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  • футбол-
  • ференцварош

Фатих Теке подаде оставка след 0:4

Салах и Трабзонспор остана без треньор след унгарския крах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фатих Теке обяви, че напуска поста си начело на Трабзонспор след тежкото поражение с 0:4 от Ференцварош в европейските клубни турнири. Наставникът съобщи решението си веднага след двубоя в Будапеща.

Разгромът сложи край на участието на турския тим в Лига Европа и го изпрати в основната фаза на Лигата на конференциите, където може да се изправи срещу родния ЦСКА.

Оттеглянето на Теке идва само 18 месеца след назначаването му и въпреки сериозната лятна селекция на клуба. Трабзонспор привлече имена като Мохамед Салах и Фабиньо с амбицията да остави значима следа на европейската сцена, но тежката вечер в Унгария доведе до треньорска рокада.


След края на срещата специалистът пое отговорността за представянето и не потърси оправдание за болезнения резултат.

„Преживяхме една много тъжна вечер. Разбира се, вината е моя и на моя екип! Това беше тъжна вечер както за нашата страна, така и за нашата общност.“

Теке посочи червения картон като повратния момент в двубоя. Въпреки разочарованието той изрази увереност, че Трабзонспор разполага с потенциала да се представя далеч по-силно занапред.

„В резултат на това не успяхме да се класираме за Лига Европа. В продължение на 18 месеца, ден и нощ, с моя екип мисля какво можем да направим малко по-добре във всичко. Отборът ще стане много, много по-добър, това е сигурно.“


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