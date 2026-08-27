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Кешбек със студентски такси за тройкаджии е организирал в НАТФИЗ ректорът проф. Мирослав Дачев

Кешбек със студентски такси за тройкаджии е организирал в НАТФИЗ ректорът проф. Мирослав Дачев

27 Август, 2026 17:37 2 645 9

  • натфиз-
  • кешбек-
  • проф. мирослав дачев

Независимо, че одитния доклад е съставен още през м. март, министърът на обраованието и науката проф. Георги Вълчев все още не го е изпратил в прокуратурата с искане за извършване на проверка

Кешбек със студентски такси за тройкаджии е организирал в НАТФИЗ ректорът проф. Мирослав Дачев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
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Система за обратно връщане на пари, събрани от студентски такси, наподобяваща практиките на хазартните оператори е действала в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, според одитен доклад на експерти на МОН.

По закон, държавните висши училища, каквато е и театралната и филмова академия имат наложен законоустановен минимален размер на таксите за платено обучение, под който те не могат да паднат при определянето им.

Със заповед на ректора проф. Мирослав Дачев, чиято оставка бе вече поискана от студенти и преподаватели в рамките на многобройни и масови вътрешноакадемични протести, в НАТФИЗ през м.август 2025 г. са определени такси в размер на 6800 лева (около 3500 евро) за обучение на бакалаври, 7000 лева (около 3600 евро) за магистри и 7500 лева (3850 евро) за докторанти. Те са се прилагали за приключилата учебна година и са заплащани първоначално от студентите и докторантите – платено обучение на НАТФИЗ. Впоследствие, на основание на решение на Академичния съвет и ректорска заповед към тях е възстановявана обратно 20% от годишната такса за сметка на собствените приходи на Академията.

Подобна „кешбек“ система „фактически води до намаляване на реално платената от студентите такса под минимално допустимия в закона размер“ се установява в доклада. „Независимо, че възстановяването се извършва след приключване на учебната година, то е обвързано с изключително нисък минимален успех на обучаемите (3.00) и ще доведе до намаляване на размера на собствените приходи на академията“ официално констатират проверяващите.

Подобна финансова управленска организация е проява на своеобразен дъмпинг на образователния пазар, който го изкривява и уврежда университетите, работещи коректно и спазващи правилата. Едновременно се ощетява и се лишава от собствени приходи самата държавна структура, което е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Независимо, че одитния доклад е съставен още през м. март, министърът на обраованието и науката проф. Георги Вълчев все още не го е изпратил в прокуратурата с искане за извършване на проверка. Именно проф. Мирослав Дачев замени след серия неуспешни опити за вписване като председател на Сдружението на държавните висши училища бившия ректор на Софийския универистети проф. Вълчев, след избирането му от Румен Радев за член на кабинета. Професор Дачев стана инициатор за оспорване на легитимността на официалната университетска организация – Съвета на ректорите, като неговият предшественик, вече като нов министър препотвърди изложените от него тези в отговор на парламентарно питане. Това предизвика юридически хаос и конфликти сред академичната общност. Протестиращите студенти на НАТФИЗ от своя страна наскоро излязоха с остра декларация, осветявайки зависимостите между двамата и конфликтите на интерес, до които тя води.

Кешбек със студентски такси за тройкаджии е организирал в НАТФИЗ ректорът проф. Мирослав Дачев

Кешбек със студентски такси за тройкаджии е организирал в НАТФИЗ ректорът проф. Мирослав Дачев


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура, преборихме корупцията, дето я няма!

    13 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Масова редовна практика от десетилетяи и не само там, а във всичките измислени ВУЗ-ове.

    17:45 27.08.2026

  • 2 Мишел

    9 0 Отговор
    На маймуни ни направиха и заменихме безплатните образование и здравеопазване за банани всеки ден.

    Коментиран от #3

    17:57 27.08.2026

  • 3 един

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Безплатното разруши комунизма ви.

    Коментиран от #8

    18:03 27.08.2026

  • 4 родител

    5 0 Отговор
    Преди 14-15 г. един ректор беше взел ректорски за изработени 5 хил. часа за една година , и това означаваше ,че всеки ден е преподавал по 8 часа за 365 дена !!Тук имаме вече 3600 професора и над 6 хил. доценти , от които 99% за нищо не стават !

    18:06 27.08.2026

  • 5 Цвете

    5 3 Отговор
    ЕГАТИ РЕКТОРА ,ДАЛАВЕРИ И ТО С КАКВИ СУМИ.МОН РАЗРЕШИЛ ЛИ Е ИЛИ Е СВОЕВОЛИЕ ?????? КОГА ЩЕ БЪДЕ ИЗРИТАН И РАЗПИТАН ? БЪЛГАРИО ,ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА И БОРБАТА ЗАЩИТИХА ЗА ДА ЖИВЕЕМ ДНЕС В СВЯТА И ЧИСТА ДЪРЖАВА, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ, НАЛИ?

    18:11 27.08.2026

  • 6 Цвете

    1 2 Отговор
    ЕГАТИ РЕКТОРА ,ДАЛАВЕРИ И ТО С КАКВИ СУМИ.МОН РАЗРЕШИЛ ЛИ Е ИЛИ Е СВОЕВОЛИЕ ?????? КОГА ЩЕ БЪДЕ ИЗРИТАН И РАЗПИТАН ? БЪЛГАРИО ,ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА И БОРБАТА ЗАЩИТИХА ЗА ДА ЖИВЕЕМ ДНЕС В СВЯТА И ЧИСТА ДЪРЖАВА, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ, НАЛИ?

    18:11 27.08.2026

  • 7 То пък

    2 0 Отговор
    и висшето образование вече е само за паралиите които дори не стигат до вратите на институтите и университетите, парите ги занасят служителите им или плащат електронно...

    18:23 27.08.2026

  • 8 Призракът на комунизма

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "един":

    В този си вид индианската демократична държава бг приключва до няколко десетки години, дори и без война и кешбек.

    18:44 27.08.2026

  • 9 филми

    0 0 Отговор
    решение на академичния съвет пък ректорът им виновен. А недоволните искат тези пари за заплати изглежда.

    19:11 27.08.2026