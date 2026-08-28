Никола Цолов: Това е нещо, за което работя през целия ми живот

Лидерът в шампионата на Формула 2 Никола Цолов направи още една важна крачка в кариерата си, след като в четвъртък проведе своя първи тест с автомобил от Формула 1. Българският пилот седна зад волана на VCARB 02, използван от Рейсинг Булс през сезон 2025.
Цолов навъртя общо 143 обиколки на пистата „Имола“. Още преди обедната пауза той премина необходимите 300 километра без инциденти, с което изпълни едно от условията за участие в първа свободна тренировка от състезателен уикенд във Формула 1.
First images of Nikola Tsolov in the Racing Bulls uniform
Tomorrow he will participate in a TPC at Imola
📸@JacopoRava04 pic.twitter.com/aEbpVKHiDZ
— Holiness (@F1BigData) August 26, 2026
След края на теста Българския лъв благодари на Рейсинг Булс и програмата за млади пилоти на Ред Бул за предоставения шанс.
„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно“, сподели Никола.
„Днес (б.р. - в четвъртък) за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност“.
First time in an #F1 car ✅— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) August 27, 2026
Our Red Bull Junior Team driver, Nikola Tsolov, took part in our TPC today in Imola, getting some useful mileage under his belt 🤝#VCARB pic.twitter.com/AkJzwHD2qf
„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата“, заяви още Цолов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извинете,
Коментиран от #2, #3, #5
12:35 28.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кълвеш на жълъд
До коментар #1 от "Извинете,":Онова е меме от AI.
12:47 28.08.2026
4 Значителен успех
12:52 28.08.2026
5 Григор
До коментар #1 от "Извинете,":Че си идиот и то завършен е видно от цялото ти писание! Че хабер си нямаш от света, също е видно. Сега да те светна малко. Монте Карло е иконата на Формула-1. Това е мястото в Европа, където можеш да видиш събрани на едно място филмови звезди, спортни звезди, естрадни звезди, монарси и държавници.Точно на това място в чест на този "примат" беше издигнато българското знаме и изпълнен българския химн. Състезанието за голямата награда на Великобритания тази година събра около трасето в Силверстоун 564 000 души. Благодарение на този "примат" българския химн беше изпълнен два пъти и в събота и в неделя. Никола има реални шансове да попадне в Формула-1, който е най-високотехнологичния и най-престижния спорт. До сега българин не е успявал да достигне това ниво, защото никак не е лесно да се направи. Никола направи така, че да се говори за България с уважение. Той ни носи радост и гордост и заслужава уважение. Дай Боже повече "примати" като него! За теб това е сложна материя и едва ли ще проумееш какво искам да ти кажа!
Коментиран от #10
12:55 28.08.2026
6 "цели му живот..."
Коментиран от #8, #9
12:56 28.08.2026
7 Абе, момче
Животът е пред теб, освен ако не те прецака някоя как като Крисия!
И тя пишеше, че е намерила мъжът на живота си?!
13:00 28.08.2026
8 тва да не е
До коментар #6 от ""цели му живот..."":убития соц където никой не излизаше по далеч от градината на село..чичяците като тебе няма да го проумеят дори че вече на 20 малките постигат неща които 50-60 годишни чичяци никога няма да направят
13:03 28.08.2026
9 През декември ще ги навърши
До коментар #6 от ""цели му живот..."":Да, от деветгодишен върти волана на спортен автомобил. Картинг сериите, Формула 4 на Испания, Формула 3, 2, сега има лиценз за Формула 1. Това му е животът. Кажи за твоя - какво постигна, как го оцениха?
13:05 28.08.2026
10 2554
До коментар #5 от "Григор":Хах, добре му сипа на цървyлина проcт
13:09 28.08.2026