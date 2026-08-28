Никола Цолов: Това е нещо, за което работя през целия ми живот

Лидерът в шампионата на Формула 2 Никола Цолов направи още една важна крачка в кариерата си, след като в четвъртък проведе своя първи тест с автомобил от Формула 1. Българският пилот седна зад волана на VCARB 02, използван от Рейсинг Булс през сезон 2025.

Цолов навъртя общо 143 обиколки на пистата „Имола“. Още преди обедната пауза той премина необходимите 300 километра без инциденти, с което изпълни едно от условията за участие в първа свободна тренировка от състезателен уикенд във Формула 1.

First images of Nikola Tsolov in the Racing Bulls uniform

Tomorrow he will participate in a TPC at Imola



📸@JacopoRava04 pic.twitter.com/aEbpVKHiDZ — Holiness (@F1BigData) August 26, 2026

След края на теста Българския лъв благодари на Рейсинг Булс и програмата за млади пилоти на Ред Бул за предоставения шанс.

„Голямо благодаря на VCARB и Ред Бул Джуниър тим, че повярваха в мен и ми дадоха тази възможност. Това е нещо, за което работя през целия ми живот и най-накрая го изживях, това е направо невероятно“, сподели Никола.

„Днес (б.р. - в четвъртък) за първи път седнах зад волана на автомобил от Формула 1 като част от програмата ТРС и съм много доволен от това как мина всичко. Хареса ми всяка една обиколка и сега ми е трудно да намеря думи, за да опиша какво означава за мен тази възможност“.

First time in an #F1 car ✅



Our Red Bull Junior Team driver, Nikola Tsolov, took part in our TPC today in Imola, getting some useful mileage under his belt 🤝#VCARB pic.twitter.com/AkJzwHD2qf — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) August 27, 2026

„Все още не съм осъзнал напълно какво постигнахме, но се насладих на всяка една обиколка. Надявам се, че скоро ще имам нова възможност, за да се върна в колата“, заяви още Цолов.