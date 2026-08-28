Арестуваха журналистка по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.
Видеото с нейното задържане е разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение, съобщава БГНЕС.
"Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.
"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".
Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.
Причините за нейното задържане все още не са ясни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #67
13:47 28.08.2026
2 Сила
Масло , живопис , 150+170 , аФтор ОПГ МВР БГ
13:51 28.08.2026
3 Зъл пес
Коментиран от #31, #36, #80
13:51 28.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
Коментиран от #15
13:51 28.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 осраински
13:52 28.08.2026
8 Пачо
13:52 28.08.2026
9 честен ционист
13:52 28.08.2026
10 Рангел
Коментиран от #52, #83
13:54 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ОфицераЗапасняк
13:54 28.08.2026
13 Анонимен
Коментиран от #39
13:55 28.08.2026
14 Зеленият
13:55 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Размиг Чакърян
13:56 28.08.2026
17 Сила
"Ние българите" ....помислете си какво представляваме !!!?
Коментиран от #40
13:56 28.08.2026
18 Габровец
Проста патка. Правила се е на интересна и като опря ножа до кокала и вече искала при детето.
Коментиран от #25, #33
13:57 28.08.2026
19 Ванката
13:57 28.08.2026
20 Къде са останалите медии
13:57 28.08.2026
21 местна мисирка
13:57 28.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 12...34
Коментиран от #89
13:58 28.08.2026
24 Да се
13:59 28.08.2026
25 Драги ми Смехурко
До коментар #18 от "Габровец":Има и по проЗти от мен.Сиди си дома що може да те арестуват и да се накъкаш от шубе.ПроЗтако неден.
14:00 28.08.2026
26 Срам,срам,срам
Оставка за полицаите,които нареждат и изпълняват тези безообразия
14:00 28.08.2026
27 Започва червеният
14:00 28.08.2026
28 пожелание
Коментиран от #84
14:00 28.08.2026
29 комунизъм
14:01 28.08.2026
30 Дори бaндитът Бою не си е позволявал
14:01 28.08.2026
31 Съгласен
До коментар #3 от "Зъл пес":Ти не си пес, ти си кьопек.
14:01 28.08.2026
32 пешо
Коментиран от #87
14:02 28.08.2026
33 Луд
До коментар #18 от "Габровец":Ти си ИДИОТ.
14:03 28.08.2026
34 чрез полиция
14:03 28.08.2026
35 наглост
Коментиран от #49
14:03 28.08.2026
36 3иЛ131
До коментар #3 от "Зъл пес":Причините за нейното задържане все още не са ясни.
Коментиран от #57
14:03 28.08.2026
37 Платена медия
14:03 28.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 пешо
До коментар #13 от "Анонимен":така ли ти каза тиквата
Коментиран от #50
14:04 28.08.2026
40 Луд
До коментар #17 от "Сила":Затова сме на това дередже.
14:04 28.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Злодеи под слънцето
Коментиран от #86
14:05 28.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 а някои си вярват, че
14:06 28.08.2026
45 пешо
14:06 28.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Това е написано в стил пропаганда
14:08 28.08.2026
48 Е.В
14:09 28.08.2026
49 за 22 дни и 2 часа
До коментар #35 от "наглост":Ще свърши, ще си върне държавата,, ще свърши и премахне всичко след промените, за реставрация на едноличната тоталитарна власт.
14:09 28.08.2026
50 Анонимен
До коментар #39 от "пешо":39 ама ти си платен слуга на червените хахахаха Арестували са невинна жена твоите господари а тиква си ти Егати Рр докъде стигна
14:09 28.08.2026
51 Факт
14:10 28.08.2026
52 Анонимен
До коментар #10 от "Рангел":Ето го платеният слуга на червените комунисти Арестуват жена хахахаха ПОЗОР
14:10 28.08.2026
53 Петров
14:10 28.08.2026
54 започва терорът на
14:10 28.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Чорапът
14:11 28.08.2026
57 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #36 от "3иЛ131":...не са ясни защото няма УДОБНИ ПРИЧИНИ!
Коментиран от #59
14:11 28.08.2026
58 пимбен крадеф
14:12 28.08.2026
59 Или
До коментар #57 от "ИМПЕРИАЛИСТ":защото причините не са удобни за пропагандата на ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС. 😄
14:13 28.08.2026
60 САЙБЪР
14:13 28.08.2026
61 !!!?
14:14 28.08.2026
62 смях в залата
14:14 28.08.2026
63 Гост
При подобен случай "нормалните" държави, обикновено излиза поне едно сухо обяснение от няколко думи, че е арестуван присъстващ на мининга, за примерно, неспазване на полицейско разпореждане или за хулиганско отношение към органите на реда. Разбира се, всички медии цитират официалното обяснение на полицията, без да се напъват да правят внушения. В последствие, ако полицаите са си превишили правата или са действали по някакъв незаконен начин, това стига до публиката, следва оставка на началника на полицията, че и до министъра стигат, ако случаят е действително сериозен. Въобще, разкостват цялата полиция и всички власти, ако има защо. При нас обаче, очевидно, полицията предварително е виновна за всичко, дори ако въпросния арестуван е носил джихадистки пояс-бомба. Затова на онези им казваме "нормални" държави.
14:15 28.08.2026
64 По една случайност
Коментиран от #69
14:16 28.08.2026
65 Аааа ЗАЩО НЕ ПОМИСЛИ
14:16 28.08.2026
66 Наблюдател
14:16 28.08.2026
67 Хунтата
До коментар #1 от "Гост":в действие, чакайте продължение
14:17 28.08.2026
68 Симеон
14:18 28.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Унибит
Коментиран от #71
14:18 28.08.2026
71 Без Русия
До коментар #70 от "Унибит":не в=върви ли троленето? 😄
14:19 28.08.2026
72 ДО ВСИЧКИ ПОДРЪЖНИЦИ
14:20 28.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Размириса се
14:20 28.08.2026
75 Шиши тотално овладя държавата през
Коментиран от #76
14:20 28.08.2026
76 Изглеждаш много глупаво
До коментар #75 от "Шиши тотално овладя държавата през":като тролиш лъжи!
14:21 28.08.2026
77 Хи хи
До коментар #69 от "Тролеи за истина няма":По глупав от теб едва ли някой изглежда в това заяждане . Не ти се разбира писанието и спри да го повтаряш под различните статии , особено под тия за Мунчо !
14:22 28.08.2026
78 Моше Борисов Пеевски
14:23 28.08.2026
79 А, те
До коментар #55 от "Ами като е предупреждавала":арестували ли са я?
14:24 28.08.2026
80 1678
До коментар #3 от "Зъл пес":Никой не арестува без причина пес ли си фес ли си ?
14:25 28.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Утре Мунчака ще почна да праща
14:28 28.08.2026
83 Стига лъга, троляк!
До коментар #10 от "Рангел":Кой ти каза, че е герберастка, мръсник
14:28 28.08.2026
84 като
До коментар #28 от "пожелание":свършат с маати
14:31 28.08.2026
85 не съм маймуна
14:35 28.08.2026
86 Вале-каро
До коментар #42 от "Злодеи под слънцето":Все пак не разбрах.Защо я арестуват?В какво я обвиняват?Сигурно знаеш,щом можеш да коментираш.Или просто си правиш хлад на устата?
14:39 28.08.2026
87 Ти свети ли и
До коментар #32 от "пешо":платен боклук от копринката
14:39 28.08.2026
88 Гласуваш
14:42 28.08.2026
89 Розав пудел с бустер
До коментар #23 от "12...34":За С. Корея нямаш никакво инфо и пропагандно лъжеш, НО в Западнала Европа и кравария стана така със сигурност!!!
14:43 28.08.2026
90 Пречи На Власта !
"Самоизявява" !
14:43 28.08.2026