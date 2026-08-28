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Арестуваха журналистка по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

Арестуваха журналистка по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

28 Август, 2026 13:46 2 562 90

  • арестувана-
  • журналистка-
  • гергана петрова-
  • струмяни

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите.  Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове

Арестуваха журналистка по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

Видеото с нейното задържане е разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение, съобщава БГНЕС.

"Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.

"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.

Причините за нейното задържане все още не са ясни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    39 12 Отговор
    Сага платените журналя ще се обвинят нея ...

    Коментиран от #67

    13:47 28.08.2026

  • 2 Сила

    48 26 Отговор
    "Мунчо сред народа "
    Масло , живопис , 150+170 , аФтор ОПГ МВР БГ

    13:51 28.08.2026

  • 3 Зъл пес

    72 33 Отговор
    Нали искахте Мунчо.На ви го сега в целия блясък.Къде са протестите бе, народе?

    Коментиран от #31, #36, #80

    13:51 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    16 25 Отговор
    Нали за това са там. Заден ден какво могат да направят?

    Коментиран от #15

    13:51 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 осраински

    22 25 Отговор
    ДЖ урналист ли е кир.ата в г...Т

    13:52 28.08.2026

  • 8 Пачо

    47 36 Отговор
    За това нямаме Свобода на словото, защото комунягите не търпят истината...

    13:52 28.08.2026

  • 9 честен ционист

    19 10 Отговор
    Мошко все по русо го влече.

    13:52 28.08.2026

  • 10 Рангел

    34 52 Отговор
    Герберастките боклуци на думи са много смели,но като им опре ножа до кокала искат при детето си

    Коментиран от #52, #83

    13:54 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ОфицераЗапасняк

    39 30 Отговор
    диктатурата на фатмаците в действие, скоро по почина на Путлер ще има доста изчезнали .........

    13:54 28.08.2026

  • 13 Анонимен

    42 25 Отговор
    Който не се подчинява на диктатурата радева вече го арестуват Полицията на много имотният арестуват жени хахахаха

    Коментиран от #39

    13:55 28.08.2026

  • 14 Зеленият

    42 26 Отговор
    Чорап прекали. Ще му се върне.

    13:55 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Размиг Чакърян

    35 9 Отговор
    Спокойно,има пресни банани за всички

    13:56 28.08.2026

  • 17 Сила

    58 15 Отговор
    Ако беше циганка , 100 човека от махалата щяха да са там за секунди и да се бият за нея ...
    "Ние българите" ....помислете си какво представляваме !!!?

    Коментиран от #40

    13:56 28.08.2026

  • 18 Габровец

    30 46 Отговор
    Да, те ей така са решили да я приберат. Харесала им е и дай да си я приберем да и се порадваме.
    Проста патка. Правила се е на интересна и като опря ножа до кокала и вече искала при детето.

    Коментиран от #25, #33

    13:57 28.08.2026

  • 19 Ванката

    43 18 Отговор
    Заглушителите на Радев в действие.

    13:57 28.08.2026

  • 20 Къде са останалите медии

    47 7 Отговор
    къде са нейните колеги сега, защо не отиват да я подкрепят?

    13:57 28.08.2026

  • 21 местна мисирка

    23 20 Отговор
    стъпала е на криво, гледам съседите и не ги прибират

    13:57 28.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 12...34

    21 17 Отговор
    В Северна Корея е така

    Коментиран от #89

    13:58 28.08.2026

  • 24 Да се

    20 7 Отговор
    покрие и разкара веднъж завинаги , като не ще журналисти войника !

    13:59 28.08.2026

  • 25 Драги ми Смехурко

    16 7 Отговор

    До коментар #18 от "Габровец":

    Има и по проЗти от мен.Сиди си дома що може да те арестуват и да се накъкаш от шубе.ПроЗтако неден.

    14:00 28.08.2026

  • 26 Срам,срам,срам

    27 12 Отговор
    Това ли ви е демокрацията,г-н Демерджиев?!
    Оставка за полицаите,които нареждат и изпълняват тези безообразия

    14:00 28.08.2026

  • 27 Започва червеният

    25 11 Отговор
    Терор.Да ипратим мунчо при асад.

    14:00 28.08.2026

  • 28 пожелание

    4 29 Отговор
    Сега да и теглят и по една патка !

    Коментиран от #84

    14:00 28.08.2026

  • 29 комунизъм

    31 11 Отговор
    Чичо Румен се справи с мутрите, сега ще се справи и със свободното слово.;)

    14:01 28.08.2026

  • 30 Дори бaндитът Бою не си е позволявал

    29 12 Отговор
    това!

    14:01 28.08.2026

  • 31 Съгласен

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Зъл пес":

    Ти не си пес, ти си кьопек.

    14:01 28.08.2026

  • 32 пешо

    11 20 Отговор
    платен боклук от пеевски

    Коментиран от #87

    14:02 28.08.2026

  • 33 Луд

    16 4 Отговор

    До коментар #18 от "Габровец":

    Ти си ИДИОТ.

    14:03 28.08.2026

  • 34 чрез полиция

    29 9 Отговор
    Така прогресивната власт осигурява гаранции за свободата на словото в държавата, която си върнаха (от преди 10 ноември).

    14:03 28.08.2026

  • 35 наглост

    15 28 Отговор
    Борисов за 20 г нищо не направи, сега искат радев за 20 дни всичко да свърши.

    Коментиран от #49

    14:03 28.08.2026

  • 36 3иЛ131

    24 5 Отговор

    До коментар #3 от "Зъл пес":

    Причините за нейното задържане все още не са ясни.

    Коментиран от #57

    14:03 28.08.2026

  • 37 Платена медия

    14 18 Отговор
    Цялата платена пасмина трябва да бъде арестувана

    14:03 28.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пешо

    9 20 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    така ли ти каза тиквата

    Коментиран от #50

    14:04 28.08.2026

  • 40 Луд

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Затова сме на това дередже.

    14:04 28.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Злодеи под слънцето

    26 8 Отговор
    Защо я арестуват? В какво я обвиняват? Това че прави снимки на бедстващото населено място, не може да бъде причина. Да беше започнала да пищи и да вика за помощ, може би щеше да постигне повече и да лепне петно на "безупречния" имидж на "прогресивните".

    Коментиран от #86

    14:05 28.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 а някои си вярват, че

    25 7 Отговор
    с протести щели да свалят червената военна хунта на муньо и шишко

    14:06 28.08.2026

  • 45 пешо

    10 14 Отговор
    егати и миндила

    14:06 28.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Това е написано в стил пропаганда

    8 20 Отговор
    Една гледна точка, без какво се е случило! Става да се радват тролеите на сайта ви.

    14:08 28.08.2026

  • 48 Е.В

    17 5 Отговор
    Измекяри.Да им вдигнат заплатите с още 50%

    14:09 28.08.2026

  • 49 за 22 дни и 2 часа

    7 9 Отговор

    До коментар #35 от "наглост":

    Ще свърши, ще си върне държавата,, ще свърши и премахне всичко след промените, за реставрация на едноличната тоталитарна власт.

    14:09 28.08.2026

  • 50 Анонимен

    19 6 Отговор

    До коментар #39 от "пешо":

    39 ама ти си платен слуга на червените хахахаха Арестували са невинна жена твоите господари а тиква си ти Егати Рр докъде стигна

    14:09 28.08.2026

  • 51 Факт

    21 5 Отговор
    Да ви е честита Диктатурата на фюрера! Започва се, глупаци, дето не знаете за кого гласувате...

    14:10 28.08.2026

  • 52 Анонимен

    18 5 Отговор

    До коментар #10 от "Рангел":

    Ето го платеният слуга на червените комунисти Арестуват жена хахахаха ПОЗОР

    14:10 28.08.2026

  • 53 Петров

    20 4 Отговор
    Това което правят гестаповците на радев с тази журналистка нямам думи да изразя възмущението си. Този човек наистина е фашист.

    14:10 28.08.2026

  • 54 започва терорът на

    19 5 Отговор
    крадевскошиевите еничapи заптиета

    14:10 28.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чорапът

    20 4 Отговор
    задмина Тиквата и Шиши

    14:11 28.08.2026

  • 57 ИМПЕРИАЛИСТ

    15 4 Отговор

    До коментар #36 от "3иЛ131":

    ...не са ясни защото няма УДОБНИ ПРИЧИНИ!

    Коментиран от #59

    14:11 28.08.2026

  • 58 пимбен крадеф

    17 3 Отговор
    така ще е !

    14:12 28.08.2026

  • 59 Или

    6 20 Отговор

    До коментар #57 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    защото причините не са удобни за пропагандата на ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС. 😄

    14:13 28.08.2026

  • 60 САЙБЪР

    16 5 Отговор
    И в Русия е така. Там падат от прозорците.

    14:13 28.08.2026

  • 61 !!!?

    21 3 Отговор
    Следдеветосептемврийски необолшевишки практики...Мистър Кеш критика не понася !!!?

    14:14 28.08.2026

  • 62 смях в залата

    19 3 Отговор
    Поздрави за точния с парите. Така по-бързо ще се отървем от радев

    14:14 28.08.2026

  • 63 Гост

    2 15 Отговор
    По върпоса за "нормалните" държави.
    При подобен случай "нормалните" държави, обикновено излиза поне едно сухо обяснение от няколко думи, че е арестуван присъстващ на мининга, за примерно, неспазване на полицейско разпореждане или за хулиганско отношение към органите на реда. Разбира се, всички медии цитират официалното обяснение на полицията, без да се напъват да правят внушения. В последствие, ако полицаите са си превишили правата или са действали по някакъв незаконен начин, това стига до публиката, следва оставка на началника на полицията, че и до министъра стигат, ако случаят е действително сериозен. Въобще, разкостват цялата полиция и всички власти, ако има защо. При нас обаче, очевидно, полицията предварително е виновна за всичко, дори ако въпросния арестуван е носил джихадистки пояс-бомба. Затова на онези им казваме "нормални" държави.

    14:15 28.08.2026

  • 64 По една случайност

    18 3 Отговор
    всички тролове на копринката и крадев ги активираха под точно тая статия

    Коментиран от #69

    14:16 28.08.2026

  • 65 Аааа ЗАЩО НЕ ПОМИСЛИ

    3 12 Отговор
    ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТУК КОЙ КОИ СА ВИНОВНИ А СЕ ПЕРЧИШ НА ТОЗИ КОЙТО НЯМА НИКАКВА ВИНА. КАЛИНКИ БИВШИ ИЛИ НА БИВШИ КОИТО СА ВЗЕЛИ МИЛИОНИ А НЕ СА ПОЧИСТИЛИ КОРИТА И ДОЛЧЕТА.

    14:16 28.08.2026

  • 66 Наблюдател

    14 0 Отговор
    Не гласувах за Радев. Точка.

    14:16 28.08.2026

  • 67 Хунтата

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    в действие, чакайте продължение

    14:17 28.08.2026

  • 68 Симеон

    18 1 Отговор
    Значи така, почнаха да арестуват неудобните.

    14:18 28.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Унибит

    13 3 Отговор
    Това ни чака при Рундьо и комунистите, не ви ли прилича на положението в Русия, където масово арестуват и вкарват в затвора неудобни журналисти? Въпросът е риторичен разбира се.

    Коментиран от #71

    14:18 28.08.2026

  • 71 Без Русия

    1 12 Отговор

    До коментар #70 от "Унибит":

    не в=върви ли троленето? 😄

    14:19 28.08.2026

  • 72 ДО ВСИЧКИ ПОДРЪЖНИЦИ

    1 10 Отговор
    На стария режим крадлив и кошмарен ще кажа. Всички беди бяха и дойдоха от вас. ДАНО ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ И ДА СТЕ СКОРО В ДВОРА НА ЗАТВОРА.

    14:20 28.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Размириса се

    14 1 Отговор
    на Русия

    14:20 28.08.2026

  • 75 Шиши тотално овладя държавата през

    15 0 Отговор
    Копринката и Муньо. ЧЕРВЕНИЯТ ТЕРОР ЗАПОЧВА! Скоро ще хранят пак прасетата на о-в Белена с политически неудобните им!

    Коментиран от #76

    14:20 28.08.2026

  • 76 Изглеждаш много глупаво

    1 11 Отговор

    До коментар #75 от "Шиши тотално овладя държавата през":

    като тролиш лъжи!

    14:21 28.08.2026

  • 77 Хи хи

    14 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тролеи за истина няма":

    По глупав от теб едва ли някой изглежда в това заяждане . Не ти се разбира писанието и спри да го повтаряш под различните статии , особено под тия за Мунчо !

    14:22 28.08.2026

  • 78 Моше Борисов Пеевски

    12 0 Отговор
    вече изцяло си показа истинското рогато лице!

    14:23 28.08.2026

  • 79 А, те

    0 7 Отговор

    До коментар #55 от "Ами като е предупреждавала":

    арестували ли са я?

    14:24 28.08.2026

  • 80 1678

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "Зъл пес":

    Никой не арестува без причина пес ли си фес ли си ?

    14:25 28.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Утре Мунчака ще почна да праща

    11 1 Отговор
    заптиетата си да ни арестуват и за неудобни коменари. Това вече и на запад е практика.

    14:28 28.08.2026

  • 83 Стига лъга, троляк!

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Рангел":

    Кой ти каза, че е герберастка, мръсник

    14:28 28.08.2026

  • 84 като

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "пожелание":

    свършат с маати

    14:31 28.08.2026

  • 85 не съм маймуна

    5 0 Отговор
    ВЧЕРА, РАДЕВ СЕ ОЗЪБИ НА МЕДИИТЕ! ДНЕС ЗАПОЧНА ДА ДЕЙСТВА!

    14:35 28.08.2026

  • 86 Вале-каро

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Злодеи под слънцето":

    Все пак не разбрах.Защо я арестуват?В какво я обвиняват?Сигурно знаеш,щом можеш да коментираш.Или просто си правиш хлад на устата?

    14:39 28.08.2026

  • 87 Ти свети ли и

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "пешо":

    платен боклук от копринката

    14:39 28.08.2026

  • 88 Гласуваш

    1 0 Отговор
    за Йотова, получаваш Радев, т.е. още от същото.

    14:42 28.08.2026

  • 89 Розав пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "12...34":

    За С. Корея нямаш никакво инфо и пропагандно лъжеш, НО в Западнала Европа и кравария стана така със сигурност!!!

    14:43 28.08.2026

  • 90 Пречи На Власта !

    0 0 Отговор
    Да псе !

    "Самоизявява" !

    14:43 28.08.2026

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