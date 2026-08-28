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Хулио Веласкес решава за новия вратар на Левски

Хулио Веласкес решава за новия вратар на Левски

28 Август, 2026 11:59 975 8

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  • футбол

Сред футболистите, които очакват одобрението на испанския наставник, е вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич

Хулио Веласкес решава за новия вратар на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хулио Веласкес ще има решаващата дума за последните входящи трансфери на Левски. Сред футболистите, които очакват одобрението на испанския наставник, е вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.

Преговорите между клубовете са в напреднала фаза и съвсем скоро трябва да стане ясно дали 28-годишният швейцарец със сръбски произход ще продължи кариерата си на „Георги Аспарухов“. На този етап вероятността сделката да бъде финализирана е сериозна.

Милосавлевич отдавна попада в трансферните планове на „сините“. Стражът е бил предложен на столичани още след края на миналия сезон, но тогава до конкретни действия не се е стигнало.

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вече обяви, че е готов да преговаря с Левски и за централния защитник Лукас Риан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Има нужда от нов вратар.

    12:01 28.08.2026

  • 2 Пълна кошница

    4 2 Отговор
    Защо направо не сложи двама вратари?

    Коментиран от #3

    12:07 28.08.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пълна кошница":

    МЕНТЕТО ще сложат трима.

    Коментиран от #7

    12:32 28.08.2026

  • 4 Ρазумното

    3 0 Отговор
    Това е чиста загуба на пари. Трябва да подходи икономично и да намали разстоянието между гредите – така или иначе никой не го мери. У дома тази тактика ще работи отлично. А при гостуванията – в първенството съдията ще удари едно рамо, докато в чужбина всичко ще е в Божиите ръце, с пост и молитва.

    12:39 28.08.2026

  • 5 Да го сменят

    1 0 Отговор
    Светослав Вуцов не е лош вратар, но реакциите не са му много добри и не излиза да скъсява ъгала като остане сам срещу нападател, няма усет как ще се развие ситуацията.

    12:39 28.08.2026

  • 6 защо само

    1 0 Отговор
    вратар. Нужни са още десет нови "футболисти" аматьори.

    Коментиран от #8

    12:53 28.08.2026

  • 7 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    По- здрав от Тянко 😁

    12:57 28.08.2026

  • 8 Агата Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "защо само":

    Още десет малки негърчета?!

    12:58 28.08.2026

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