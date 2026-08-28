Хулио Веласкес решава за новия вратар на Левски

Хулио Веласкес ще има решаващата дума за последните входящи трансфери на Левски. Сред футболистите, които очакват одобрението на испанския наставник, е вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.
Преговорите между клубовете са в напреднала фаза и съвсем скоро трябва да стане ясно дали 28-годишният швейцарец със сръбски произход ще продължи кариерата си на „Георги Аспарухов“. На този етап вероятността сделката да бъде финализирана е сериозна.
Милосавлевич отдавна попада в трансферните планове на „сините“. Стражът е бил предложен на столичани още след края на миналия сезон, но тогава до конкретни действия не се е стигнало.
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вече обяви, че е готов да преговаря с Левски и за централния защитник Лукас Риан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:01 28.08.2026
2 Пълна кошница
Коментиран от #3
12:07 28.08.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Пълна кошница":МЕНТЕТО ще сложат трима.
Коментиран от #7
12:32 28.08.2026
4 Ρазумното
12:39 28.08.2026
5 Да го сменят
12:39 28.08.2026
6 защо само
Коментиран от #8
12:53 28.08.2026
7 Имаш
До коментар #3 от "Левски 1914":По- здрав от Тянко 😁
12:57 28.08.2026
8 Агата Кристи
До коментар #6 от "защо само":Още десет малки негърчета?!
12:58 28.08.2026