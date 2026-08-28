Хулио Веласкес решава за новия вратар на Левски

Хулио Веласкес ще има решаващата дума за последните входящи трансфери на Левски. Сред футболистите, които очакват одобрението на испанския наставник, е вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлевич.

Преговорите между клубовете са в напреднала фаза и съвсем скоро трябва да стане ясно дали 28-годишният швейцарец със сръбски произход ще продължи кариерата си на „Георги Аспарухов“. На този етап вероятността сделката да бъде финализирана е сериозна.

Милосавлевич отдавна попада в трансферните планове на „сините“. Стражът е бил предложен на столичани още след края на миналия сезон, но тогава до конкретни действия не се е стигнало.

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вече обяви, че е готов да преговаря с Левски и за централния защитник Лукас Риан.