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Стана ясно каква премия ще получат футболистите на Левски за Лига Европа

Стана ясно каква премия ще получат футболистите на Левски за Лига Европа

28 Август, 2026 11:29 945 5

  • левски-
  • лига европа-
  • футбол-
  • премии-
  • шампионска лига

Ето колко пари са изпуснали от Шампионската лига

Стана ясно каква премия ще получат футболистите на Левски за Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на Левски ще получат сериозни премии за класиране на отбора за основната фаза на Лига Европа. За титулярите е предвиден бонус от 45 000 евро на човек, съобщава „Мач Телеграф“.

Играчите, които са записали по-малко минути на терена, също ще бъдат възнаградени. За тях сумите ще бъдат по-ниски, но разликата спрямо премиите на титулярите няма да е значителна.

Самото влизане в основната схема на втория по сила европейски клубен турнир ще донесе на Левски 4,31 млн. евро. Към тези средства се прибавят и бонусите, натрупани от участието в предишните квалификационни кръгове, които са приблизително в същия размер.

Още по-големи премии са били предвидени при класиране в Шампионската лига. В такъв случай всеки футболист е щял да получи минимум 90 000 евро, като е бил обсъждан и по-висок бонус. Преди срещите с АЕК Атина обаче ръководството не е съобщило на играчите точните суми.

През 2006 г., когато Левски се превърна в първия български отбор, достигнал до групите на Шампионската лига, клубното ръководство отдели 30% от приходите от УЕФА за премии на футболистите. Тогава обаче заплатите на „Герена“ бяха в пъти по-ниски от сегашните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    2 0 Отговор
    Светльо Вуцов със сметката в залаганията си прави по една допълнителна премия всеки месец. В автогол, в два гола за пет минути . Ама щели да го купят за три милиона евро .

    11:52 28.08.2026

  • 3 Дии

    1 0 Отговор
    После ходи учи за доктор или инжинер….. ходи ритай топката, не ти трябва да четеш книги и учебници.

    11:55 28.08.2026

  • 4 Момент

    1 0 Отговор
    Какво ще получат съдиите на отбора? Без тях участието в европейските турнири в никакъв случай не е гарантирано...

    12:44 28.08.2026

  • 5 Ще получат

    1 0 Отговор
    По- здрав по Тянко ТВ 😁

    12:56 28.08.2026

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