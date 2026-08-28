Стана ясно каква премия ще получат футболистите на Левски за Лига Европа

Футболистите на Левски ще получат сериозни премии за класиране на отбора за основната фаза на Лига Европа. За титулярите е предвиден бонус от 45 000 евро на човек, съобщава „Мач Телеграф“.

Играчите, които са записали по-малко минути на терена, също ще бъдат възнаградени. За тях сумите ще бъдат по-ниски, но разликата спрямо премиите на титулярите няма да е значителна.

Самото влизане в основната схема на втория по сила европейски клубен турнир ще донесе на Левски 4,31 млн. евро. Към тези средства се прибавят и бонусите, натрупани от участието в предишните квалификационни кръгове, които са приблизително в същия размер.

Още по-големи премии са били предвидени при класиране в Шампионската лига. В такъв случай всеки футболист е щял да получи минимум 90 000 евро, като е бил обсъждан и по-висок бонус. Преди срещите с АЕК Атина обаче ръководството не е съобщило на играчите точните суми.

През 2006 г., когато Левски се превърна в първия български отбор, достигнал до групите на Шампионската лига, клубното ръководство отдели 30% от приходите от УЕФА за премии на футболистите. Тогава обаче заплатите на „Герена“ бяха в пъти по-ниски от сегашните.