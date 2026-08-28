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Откраднаха огърлица с 673 диаманта и тегло от 200 карата от музей във Виена (СНИМКИ)

Откраднаха огърлица с 673 диаманта и тегло от 200 карата от музей във Виена (СНИМКИ)

28 Август, 2026 13:31 648 5

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  • виена

Диамантената огърлица е била изработена за египетското кралско семейство

Откраднаха огърлица с 673 диаманта и тегло от 200 карата от музей във Виена (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Диамантена огърлица е била открадната от Музея за приложно изкуство (MAK) във Виена, след като двама мъже са разбили витрина и са избягали с бижуто, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Двамата заподозрени са влезли в музея около 14:00 часа като обикновени посетители. По-късно те са разбили стъклена витрина и са взели огърлицата. Свидетели са наблюдавали извършителите, а полицията е започнала издирването им. При кражбата няма пострадали.

Точната стойност на откраднатото бижу все още не е установена, но според полицията, която е публикувала снимки на двамата заподозрени и на огърлицата, тя е много висока.

От MAK не са уточнили официално кой точно експонат е откраднат. Според информация на сайта на музея обаче е възможно да става дума за огърлица, изработена от френската бижутерийна къща Van Cleef & Arpels за египетското кралско семейство. Тя е украсена с 673 диаманта и е с общо тегло около 200 карата.

Според аукционната къща „Сотбис“, цитирана от ДПА, огърлицата е продадена за около 4,3 милиона щатски долара на търг в Ню Йорк през 2015 г.

Украшението е било носено от египетската кралица Назли през 1939 г. на сватбата на дъщеря ѝ Фавзия с иранския престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран.

Кражбата е извършена по време на изложбата Glanzstücke, която представя около 500 експоната, сред които над 300 произведения на Van Cleef & Arpels и повече от 200 предмета от колекцията на MAK.

Според изданието „Дер Щандарт“ двамата заподозрени са мъже с ръст между 170 и 175 сантиметра, слабо телосложение, тъмни коси и тъмни бради. Те са били облечени в черни дрехи и тъмни спортни обувки.

Музеят засега остава отворен, с изключение на засегнатата от кражбата изложба.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за сейф

    0 0 Отговор
    А кой горд заможен сноб ще има смелостта да се похвали с придобивка на крадена огърлица?

    Коментиран от #4

    13:36 28.08.2026

  • 2 ДЖОРДЖИНА НА РОНАЛДО

    0 0 Отговор
    НОСИ БИЖУТА ЗА 50 МЛН ДАЛАРА. ТИЯ КРАДЦИ НЕ ЗНАЯТ КОГО ДА КРАДЪТ......

    Коментиран от #5

    13:37 28.08.2026

  • 3 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Браво на момчетата! Е така се прави!!!

    14:24 28.08.2026

  • 4 ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "за сейф":

    Това е дългосрочна инвестиция! 😁

    14:28 28.08.2026

  • 5 ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЖОРДЖИНА НА РОНАЛДО":

    Е явно не са алчняци!🤣

    14:29 28.08.2026