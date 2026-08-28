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ОФИ посрещнати като герои в Ираклион след историческото отстраняване на ЦСКА (ВИДЕО)

ОФИ посрещнати като герои в Ираклион след историческото отстраняване на ЦСКА (ВИДЕО)

28 Август, 2026 10:29 585 8

  • офи крит-
  • цска-
  • футбол-
  • лига европа

Празненствата започнаха още по време на обратния полет към Ираклион

ОФИ посрещнати като герои в Ираклион след историческото отстраняване на ЦСКА (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ОФИ Крит изживя незабравима нощ, след като елиминира ЦСКА в плейофите на Лига Европа и за първи път в своята история се класира за основната фаза на турнира. Гръцкият тим спечели реванша в София с 2:0 и приключи сблъсъка с категоричен общ резултат 5:0.

Празненствата започнаха още по време на обратния полет към Ираклион. Футболистите организираха импровизирано парти в самолета, а Тахирис Фунтас бе сред основните двигатели на доброто настроение. От високоговорителите прозвуча песента „запалихме огън и той расте...“, съобщават гръцките медии.

Капитанът на самолета също поздрави отбора за големия европейски успех.

„Накарахте ни да се гордеем, желая ви винаги успех“, обърна се той към играчите и спортно-техническия щаб.

Още по-емоционални сцени последваха след кацането на летище „Никос Казандзакис“. Около стотина привърженици на ОФИ очакваха своите любимци малко след 3:00 часа сутринта, за да ги приветстват с песни и скандирания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Ще бъде интересно в група с Левски.

    10:30 28.08.2026

  • 2 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Това треньорско недоразумение Янев до кога ще стои най нагло на този пост ? Вън некадърнико !

    10:31 28.08.2026

  • 3 Варна

    4 1 Отговор
    Цялото ръководство на ЦСКА не само треньора трябва да бъдат не уволнени,а ИЗХВЪРЛЕНИ с шутове от армията ! Вън мишки жалки .

    10:33 28.08.2026

  • 4 Реалната ситуация

    3 0 Отговор
    10 гърчета победиха 10 НЕгърчета. Тия пичове от ОФИ даже излезнаха с 19-20 и 21 годишни гърци. Само казвам, не показвам. Заплатаджии няма как да знаят какво е ЦСКА. Затова няма БГ футбол.

    Коментиран от #6

    10:42 28.08.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Станахме за смях, видяхме си нивото много добре, главозамаялите се фенчета обратно в действителността. И визирам конкретно тези селтаци от фракциите на Левски, които срамят България. И заради тях се отправят директно обиди към страната ни.
    А поуката не е за треньорчетата и африканските наемници, а за Мъпета с 8-и клас и собствениците на отборите.

    10:51 28.08.2026

  • 6 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реалната ситуация":

    Няма как да знаят какво е цска, защото цска го няма, това е едно МЕНТЕ с ТИРЕ, та ОФИ едно МЕНТЕ ако не могат да бият.

    Коментиран от #8

    10:59 28.08.2026

  • 7 ССС

    0 0 Отговор
    ЦСКА игра нищо!

    От всички мачове ЦСКА направиха един силен и това им беша гостуването на Макаби - победата с 3:0.

    Всичко друго беше мъка, мъка, мъка като игра, двойно по-голяма мъка за гледане.

    Когато мъката не е изключение, а правило, трябва нещо да се промени.

    11:07 28.08.2026

  • 8 ССС

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левски 1914":

    Феновете на отбора на ДС и на всички властти може би е добре да погледнат към техния обор, защото производството по несъстоятелност им прилягаше също толкова, колкото и на ЦСКА.

    Може би някой трябва да им обясни, че Уефски не беше спасен от тях, а от властта.

    11:10 28.08.2026

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