ОФИ посрещнати като герои в Ираклион след историческото отстраняване на ЦСКА (ВИДЕО)

ОФИ Крит изживя незабравима нощ, след като елиминира ЦСКА в плейофите на Лига Европа и за първи път в своята история се класира за основната фаза на турнира. Гръцкият тим спечели реванша в София с 2:0 и приключи сблъсъка с категоричен общ резултат 5:0.
Празненствата започнаха още по време на обратния полет към Ираклион. Футболистите организираха импровизирано парти в самолета, а Тахирис Фунтас бе сред основните двигатели на доброто настроение. От високоговорителите прозвуча песента „запалихме огън и той расте...“, съобщават гръцките медии.
Капитанът на самолета също поздрави отбора за големия европейски успех.
„Накарахте ни да се гордеем, желая ви винаги успех“, обърна се той към играчите и спортно-техническия щаб.
Още по-емоционални сцени последваха след кацането на летище „Никос Казандзакис“. Около стотина привърженици на ОФИ очакваха своите любимци малко след 3:00 часа сутринта, за да ги приветстват с песни и скандирания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:30 28.08.2026
2 ШЕФА
10:31 28.08.2026
3 Варна
10:33 28.08.2026
4 Реалната ситуация
Коментиран от #6
10:42 28.08.2026
5 Aлфа Вълкът
А поуката не е за треньорчетата и африканските наемници, а за Мъпета с 8-и клас и собствениците на отборите.
10:51 28.08.2026
6 Левски 1914
До коментар #4 от "Реалната ситуация":Няма как да знаят какво е цска, защото цска го няма, това е едно МЕНТЕ с ТИРЕ, та ОФИ едно МЕНТЕ ако не могат да бият.
Коментиран от #8
10:59 28.08.2026
7 ССС
От всички мачове ЦСКА направиха един силен и това им беша гостуването на Макаби - победата с 3:0.
Всичко друго беше мъка, мъка, мъка като игра, двойно по-голяма мъка за гледане.
Когато мъката не е изключение, а правило, трябва нещо да се промени.
11:07 28.08.2026
8 ССС
До коментар #6 от "Левски 1914":Феновете на отбора на ДС и на всички властти може би е добре да погледнат към техния обор, защото производството по несъстоятелност им прилягаше също толкова, колкото и на ЦСКА.
Може би някой трябва да им обясни, че Уефски не беше спасен от тях, а от властта.
11:10 28.08.2026