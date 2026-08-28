ОФИ посрещнати като герои в Ираклион след историческото отстраняване на ЦСКА (ВИДЕО)

ОФИ Крит изживя незабравима нощ, след като елиминира ЦСКА в плейофите на Лига Европа и за първи път в своята история се класира за основната фаза на турнира. Гръцкият тим спечели реванша в София с 2:0 и приключи сблъсъка с категоричен общ резултат 5:0.

Празненствата започнаха още по време на обратния полет към Ираклион. Футболистите организираха импровизирано парти в самолета, а Тахирис Фунтас бе сред основните двигатели на доброто настроение. От високоговорителите прозвуча песента „запалихме огън и той расте...“, съобщават гръцките медии.

Капитанът на самолета също поздрави отбора за големия европейски успех.

„Накарахте ни да се гордеем, желая ви винаги успех“, обърна се той към играчите и спортно-техническия щаб.

Още по-емоционални сцени последваха след кацането на летище „Никос Казандзакис“. Около стотина привърженици на ОФИ очакваха своите любимци малко след 3:00 часа сутринта, за да ги приветстват с песни и скандирания.