Няколко държави поискаха нова дискусия по плана за използването на замразени руски авоари за Украйна

Държави от ЕС, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови усилията, насочени към използването на замразени суверенни авоари на Русия за финансиране на Украйна, информира днес британският в. "Файненшъл таймс", като цитира по темата и външния министър на Швеция, предаде БТА.
Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието.
Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, призовава да се поднови работата по въпросния план, съобщава вестникът, като се позовава на четирима свои източници.
"Файненшъл таймс" припомня, че през зимата намерението да се използват над 200 милиарда евро от авоари на руската централна банка, държани в ЕС, не е дал резултат, защото Белгия, на чиято територия са повечето от споменатите активи, е блокирала инициативата.
В писмото се иска яснота за възможен напредък по въпроса как чрез всякакви алтернативни правни и технически рамки може да бъде заобиколено ветото на Белгия.
“Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в украинска и в наша полза”, заявява Мария Малмер Стенергард, външен министър на Швеция, цитирана от "Файненшъл таймс". “Това е честен и разумен начин да гарантираме, че Украйна може да защитава себе си, както и цяла Европа", добавя тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всеки знае дайте
Севера притъпява мисълта
08:56 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маринов
08:57 27.08.2026
6 За подпис
До коментар #1 от "Първи":Кой ще му даде на бакшиш да цели каквото си иска в Украйна? То да не е концерт по желание. Още в началото на 3-дневната ос рация западните му партньори му дадоха дълъг списък със забранени цели.
08:58 27.08.2026
7 Факт е
УКРАИНСКА и в НАША ПОЛЗА”,
Одрахме кожата на европейците и за да няма бунтове да продължим с кражба на руски активи, защото не можем да управляваме по друг начин
08:59 27.08.2026
8 Не е така!
До коментар #4 от "аz СВО Победа 81":Няма такъв щаб. Кой ти каза този Гейл?
09:00 27.08.2026
9 ФАКТ
09:01 27.08.2026
10 факуса
09:02 27.08.2026
11 Фашизъм, кражби и лъжи
09:03 27.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А ЛЕВА?
09:06 27.08.2026
14 Скоро
09:06 27.08.2026
15 ами
09:07 27.08.2026
16 Смешници гнусни
09:07 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 голем смех
09:09 27.08.2026
20 Европейската комисия
09:09 27.08.2026
21 ИВО
До коментар #1 от "Първи":Русия е свършена.
Коментиран от #22, #25, #37
09:10 27.08.2026
22 С тролене
До коментар #21 от "ИВО":показваш, че Украйна е свършена!
09:11 27.08.2026
23 Нека решават за себе си
Коментиран от #46
09:11 27.08.2026
24 Там ли са най големите
Коментиран от #30
09:12 27.08.2026
25 Говори Мала Токмачка
До коментар #21 от "ИВО":Както всички знаем пРосия победи за 3 дня.
Коментиран от #28
09:14 27.08.2026
26 В Белгия управляват патриоти
09:15 27.08.2026
27 Все тая !
09:16 27.08.2026
28 Че Украйна няма и грам шанс
До коментар #25 от "Говори Мала Токмачка":бе ясно на всички от преди да я вкарат във война с Русия! Но интересите са други!
09:16 27.08.2026
29 Аве копейка
До коментар #18 от "Мъжки":Като фундманеталното "знание", че Чутин не е бавно ра3 виващ, а е всъщност "многоходов"
Коментиран от #32
09:16 27.08.2026
30 Българин
До коментар #24 от "Там ли са най големите":Ние българите освен олигофрените в Москва други не виждаме.И също като путин смятаме руснаците за разходен добитък.
09:16 27.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Можеш...
До коментар #29 от "Аве копейка":....само да рИвеш ....скоро геополитическото недоразумение Украйна няма да съществува.
09:18 27.08.2026
33 Дон Корлеоне
09:18 27.08.2026
34 Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!
Коментиран от #38, #41, #44
09:19 27.08.2026
35 Нещастниците обещават пари на Зеленски
09:19 27.08.2026
36 Втори
До коментар #1 от "Първи":Как да ти се обясни, че си мнорост?
09:19 27.08.2026
37 Механик
До коментар #21 от "ИВО":Съгласен съм!
09:20 27.08.2026
38 Точно така
До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":Запада не спира да подкрепя унищожението на Украйна!
09:20 27.08.2026
39 Източват райската градина
09:20 27.08.2026
40 Хайо
09:20 27.08.2026
41 Това е безспорен
До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":Факт.
Коментиран от #45
09:20 27.08.2026
42 С руските пари
Азиатските диваци да усетят прелестите на войната!
09:21 27.08.2026
43 Това трябва да се въведе и тук!
09:21 27.08.2026
44 Събирайте капачки
До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":Това е логиката на пълния разгром. Рано или късно ще трябва да ги връщат.
09:21 27.08.2026
45 Шизофренията
До коментар #41 от "Това е безспорен":на тролея. Троли и си се фали, а че изглежда жалко, как да разбере. 😄
09:22 27.08.2026
46 Хайо
До коментар #23 от "Нека решават за себе си":Кои свои ? Испания е разпродадена отдавна държава .Няма нищо испанско в Испания .
09:23 27.08.2026
47 Тодор Живков каза
09:24 27.08.2026