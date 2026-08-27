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Няколко държави поискаха нова дискусия по плана за използването на замразени руски авоари за Украйна
  Тема: Украйна

Няколко държави поискаха нова дискусия по плана за използването на замразени руски авоари за Украйна

27 Август, 2026 08:53 772 47

  • руски активи-
  • ес-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието

Няколко държави поискаха нова дискусия по плана за използването на замразени руски авоари за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държави от ЕС, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови усилията, насочени към използването на замразени суверенни авоари на Русия за финансиране на Украйна, информира днес британският в. "Файненшъл таймс", като цитира по темата и външния министър на Швеция, предаде БТА.

Тази стъпка е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада, допълва изданието.

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Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, призовава да се поднови работата по въпросния план, съобщава вестникът, като се позовава на четирима свои източници.

"Файненшъл таймс" припомня, че през зимата намерението да се използват над 200 милиарда евро от авоари на руската централна банка, държани в ЕС, не е дал резултат, защото Белгия, на чиято територия са повечето от споменатите активи, е блокирала инициативата.

В писмото се иска яснота за възможен напредък по въпроса как чрез всякакви алтернативни правни и технически рамки може да бъде заобиколено ветото на Белгия.

“Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в украинска и в наша полза”, заявява Мария Малмер Стенергард, външен министър на Швеция, цитирана от "Файненшъл таймс". “Това е честен и разумен начин да гарантираме, че Украйна може да защитава себе си, както и цяла Европа", добавя тя.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всеки знае дайте

    8 1 Отговор
    Да дадем
    Севера притъпява мисълта

    08:56 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маринов

    18 2 Отговор
    Искат да официализират кражбата на руски пари в чужбина. Не се ли усещат, че после, след онова, което ще се случи, ще ги връщат двойно.

    08:57 27.08.2026

  • 6 За подпис

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Първи":

    Кой ще му даде на бакшиш да цели каквото си иска в Украйна? То да не е концерт по желание. Още в началото на 3-дневната ос рация западните му партньори му дадоха дълъг списък със забранени цели.

    08:58 27.08.2026

  • 7 Факт е

    20 1 Отговор
    " Сега е времето да се започне нова дискусия за това как можем да използваме замразените руски активи в
    УКРАИНСКА и в НАША ПОЛЗА”,

    Одрахме кожата на европейците и за да няма бунтове да продължим с кражба на руски активи, защото не можем да управляваме по друг начин

    08:59 27.08.2026

  • 8 Не е така!

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "аz СВО Победа 81":

    Няма такъв щаб. Кой ти каза този Гейл?

    09:00 27.08.2026

  • 9 ФАКТ

    2 15 Отговор
    Да ги дадат на нас. Пусулер няма нищо против, понеже ние също сме западните му приятели.

    09:01 27.08.2026

  • 10 факуса

    14 1 Отговор
    шшвейцария се усети и първа обяви,че няма правно и финансово право да се ползват чужди активи,а лаещите може си инициират колкот искат сбирки и форуми по въпроса

    09:02 27.08.2026

  • 11 Фашизъм, кражби и лъжи

    14 1 Отговор
    До там падна запада!

    09:03 27.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А ЛЕВА?

    1 4 Отговор
    Върнаха ли ЛЕВА?

    09:06 27.08.2026

  • 14 Скоро

    5 2 Отговор
    ще поникнат гъбите. Първо острова ще го вземе Посейдон...

    09:06 27.08.2026

  • 15 ами

    7 1 Отговор
    ха ха ха - на европата й свършиха парите, лошото е че и газа й свършва, ама нищо ще търпи лишения в името на украйна

    09:07 27.08.2026

  • 16 Смешници гнусни

    11 2 Отговор
    Писмо от коалиция от държави, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия..... крадлива сган ей и тъпа, малоумна но пък упорита

    09:07 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 голем смех

    2 7 Отговор
    руските пари отиват за ракети за зачистване на руски орки.

    09:09 27.08.2026

  • 20 Европейската комисия

    9 1 Отговор
    Подобно нещо не може да разпореди на белгийският депозитар. Колко пъти трябва на тези кретени да им се повтаря. Като Кришан и краставицата са тея ненормалници

    09:09 27.08.2026

  • 21 ИВО

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Първи":

    Русия е свършена.

    Коментиран от #22, #25, #37

    09:10 27.08.2026

  • 22 С тролене

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "ИВО":

    показваш, че Украйна е свършена!

    09:11 27.08.2026

  • 23 Нека решават за себе си

    5 0 Отговор
    Тези страни искат да източат средства от белгийската банкова система. Като искат да даряват, да източват своите банки, а не белгийските! Премиерът Барт Де Вевер каза: "Своя народ е на първо място!"

    Коментиран от #46

    09:11 27.08.2026

  • 24 Там ли са най големите

    8 1 Отговор
    атлантически олигофрени? В Швеция, Нидерландия, Испания и Полша ? ..и вероятно се разчита на новите подлоги на Мадяр в Унгария?

    Коментиран от #30

    09:12 27.08.2026

  • 25 Говори Мала Токмачка

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "ИВО":

    Както всички знаем пРосия победи за 3 дня.

    Коментиран от #28

    09:14 27.08.2026

  • 26 В Белгия управляват патриоти

    3 1 Отговор
    Премиерът Барт Де Вевер каза: "Своят народ е на първо място!"

    09:15 27.08.2026

  • 27 Все тая !

    7 1 Отговор
    Украйна пак мощно ще го отнесе а после и ЕС ще плаща дълговете и най вероятно ще е и през цесия от затъналият в дългове САЩ. При всички варианти ЕС ще го отнесе защото от глупаци се управлява

    09:16 27.08.2026

  • 28 Че Украйна няма и грам шанс

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Говори Мала Токмачка":

    бе ясно на всички от преди да я вкарат във война с Русия! Но интересите са други!

    09:16 27.08.2026

  • 29 Аве копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мъжки":

    Като фундманеталното "знание", че Чутин не е бавно ра3 виващ, а е всъщност "многоходов"

    Коментиран от #32

    09:16 27.08.2026

  • 30 Българин

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "Там ли са най големите":

    Ние българите освен олигофрените в Москва други не виждаме.И също като путин смятаме руснаците за разходен добитък.

    09:16 27.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Можеш...

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Аве копейка":

    ....само да рИвеш ....скоро геополитическото недоразумение Украйна няма да съществува.

    09:18 27.08.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:18 27.08.2026

  • 34 Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!

    2 3 Отговор
    Тов е логиката на войната!

    Коментиран от #38, #41, #44

    09:19 27.08.2026

  • 35 Нещастниците обещават пари на Зеленски

    4 2 Отговор
    А после има "оле майко" от къде да ги намерим като и никой заеми не ни дава вече че и българите даже казаха "оправяйте се другари"

    09:19 27.08.2026

  • 36 Втори

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Първи":

    Как да ти се обясни, че си мнорост?

    09:19 27.08.2026

  • 37 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ИВО":

    Съгласен съм!

    09:20 27.08.2026

  • 38 Точно така

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":

    Запада не спира да подкрепя унищожението на Украйна!

    09:20 27.08.2026

  • 39 Източват райската градина

    0 2 Отговор
    Наливат в ада от корупция, насилие и убийства. В Европа са се инфилтрирали демони от ада, които я източват в полза на Украйна...

    09:20 27.08.2026

  • 40 Хайо

    1 0 Отговор
    Явно Европа няма друг шанс освен война с Русия .Испания къде е тръгнала ,знаейки какво проблеми има с Мароко и само русия може да й помогне ?

    09:20 27.08.2026

  • 41 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":

    Факт.

    Коментиран от #45

    09:20 27.08.2026

  • 42 С руските пари

    1 1 Отговор
    по руските глави- така е справедливо!

    Азиатските диваци да усетят прелестите на войната!

    09:21 27.08.2026

  • 43 Това трябва да се въведе и тук!

    1 0 Отговор
    Всеки път когато ромлянин присвои кокошките на некой си човечец, кокошките да се водят ЗАМРАЗЕНИ за пред правовата държава, а не откраднати.

    09:21 27.08.2026

  • 44 Събирайте капачки

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Украйна ще бъде подкрепена а всяка цена!":

    Това е логиката на пълния разгром. Рано или късно ще трябва да ги връщат.

    09:21 27.08.2026

  • 45 Шизофренията

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Това е безспорен":

    на тролея. Троли и си се фали, а че изглежда жалко, как да разбере. 😄

    09:22 27.08.2026

  • 46 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нека решават за себе си":

    Кои свои ? Испания е разпродадена отдавна държава .Няма нищо испанско в Испания .

    09:23 27.08.2026

  • 47 Тодор Живков каза

    0 0 Отговор
    Като нямаш пари, къде си тръгнал бе!? Тръмп каза: "Нямате ракети, защо се сбихте с Русия?", ЖД Ванс каза: "Нямате хора!" папата каза: "Бял байрак!".

    09:24 27.08.2026

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