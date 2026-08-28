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Луис Енрике защити решението си за Дембеле

Луис Енрике защити решението си за Дембеле

28 Август, 2026 09:59 709 0

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Треньорът на ПСЖ даде допълнителна почивка на звездата след тежкото Световно първенство

Луис Енрике защити решението си за Дембеле - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Луис Енрике защити решението си да даде допълнителна почивка на Усман Дембеле, който ще пропусне гостуването на ПСЖ срещу Лил тази вечер.

29-годишният нападател игра в Суперкупата на Франция и първия мач от Лига 1 срещу Рен, но бе заменен още на почивката. Дембеле не участва в нито една от предсезонните срещи на парижани след силното си представяне за Франция на Световното първенство.

„С Усман беше същото и миналата година, когато дадохме време на играчите да се възстановят. Той е ключов футболист за нас и е направил правилния избор тази седмица“, заяви Енрике.

Испанският специалист допълни, че подобен подход е използван и спрямо Ашраф Хакими и Килиан Мбапе през последните години. „Аз съм голям фен на Усман. Той е, беше и ще бъде ключов играч за нас“, категоричен бе треньорът.


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