Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Предават на съд съпругата на убития в Кладница швейцарец Удо Ланге

Предават на съд съпругата на убития в Кладница швейцарец Удо Ланге

28 Август, 2026 13:39 752 4

  • съд-
  • удо ланге-
  • убийство-
  • интимна връзка-
  • кладница

Като мотив за убийството беше посочена интимна връзка между Борислав Панев и Елизабет Ланге

Предават на съд съпругата на убития в Кладница швейцарец Удо Ланге - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Перник предаде на съд съпругата на убития през 2022 г. швейцарски бизнесмен Удо Ланге по обвинение, че е помогнала на извършителя да прикрие следите от престъплението и да избегне наказателно преследване.

С обвинителен акт на съд е предадена 60-годишната Елизабет Ланге, обвинена в лично укривателство по чл. 294, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според прокуратурата на 11 август 2022 г., след убийството на съпруга ѝ в дома им в село Кладница, тя е помогнала на Борислав Панев, който впоследствие беше окончателно осъден на 20 години затвор за престъплението.

Обвинението твърди, че Елизабет Ланге е дала на Панев памук, с който той почистил раната в областта на шията на убития Удо Ланге, за да бъдат заличени следи от престъплението, припомня news.bg.

След това жената се обадила на спешния телефон 112 и съобщила, че е намерила съпруга си паднал и починал в гаражното помещение на къщата.

Пред оператора тя обяснила, че Ланге страдал от високо кръвно налягане и в последно време не се чувствал добре. По данни на прокуратурата съпругата му уверила, че няма съмнения смъртта му да е настъпила по насилствен начин.

Прокуратурата подчертава, че Елизабет Ланге е помогнала на извършителя след убийството, без предварително да се е споразумявала с него за извършването на престъплението. Именно поради това обвинението срещу нея е за лично укривателство.

В хода на разследването първоначалната версия за ненасилствена смърт е била отхвърлена и са събрани доказателства, че швейцарският гражданин е бил умишлено убит.

Убийството на Удо Ланге

Удо Ланге беше намерен мъртъв на 11 август 2022 г. в гаража на дома си в комплекс "Делта Хил" край пернишкото село Кладница. Швейцарският бизнесмен беше собственик на предприятие за производство на силиконови изделия в България.

Разследването установи, че убийството е било продължително планирано. За извършител беше привлечен Борислав Панев, който работел като заместник-управител на хлебопекарната на семейство Ланге.

Според установеното по делото Панев причакал Удо Ланге в дома му. Жертвата била обездвижена с електрошоково оръжие - тейзър, след което била умъртвена чрез задушаване с хлороформ. При разследването беше установена и рана в областта на шията.

Като мотив за убийството беше посочена интимна връзка между Борислав Панев и Елизабет Ланге.

Панев беше признат за виновен за умишленото убийство и първоначално осъден от Окръжния съд в Перник на 20 години лишаване от свобода при строг режим. Присъдата беше потвърдена от следващите съдебни инстанции и влезе окончателно в сила през ноември 2025 г.

Наред с наказанието съдът присъди и обезщетения на близките на Удо Ланге в общ размер от 1 млн. лева.

През юни тази година Районната прокуратура в Перник привлече Елизабет Ланге като обвиняема за лично укривателство. Тогава прокуратурата съобщи, че са събрани доказателства, според които след убийството тя е подпомогнала Панев да прикрие следите и се е опитала да заблуди разследващите за действителната причина за смъртта на съпруга си.

С внесения сега обвинителен акт разследването срещу нея приключва и делото преминава в съдебна фаза.

Предстои Районният съд в Перник да разгледа обвинението за лично укривателство.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Да ,всички искат да опитат пернишки кожен винкел,съчуствам на Елизабет.😪💋🖕💋😪

    13:44 28.08.2026

  • 2 Олеся Чукчyк

    1 2 Отговор
    Свобода за смелата украинка!!!

    14:00 28.08.2026

  • 3 ланге шланге

    0 1 Отговор
    ама чак убийство...

    14:01 28.08.2026

  • 4 БОП

    0 0 Отговор
    Интересно. Вчера си говорих с един Ланге!

    14:06 28.08.2026