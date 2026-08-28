Предават на съд съпругата на убития в Кладница швейцарец Удо Ланге

Районната прокуратура в Перник предаде на съд съпругата на убития през 2022 г. швейцарски бизнесмен Удо Ланге по обвинение, че е помогнала на извършителя да прикрие следите от престъплението и да избегне наказателно преследване.

С обвинителен акт на съд е предадена 60-годишната Елизабет Ланге, обвинена в лично укривателство по чл. 294, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Според прокуратурата на 11 август 2022 г., след убийството на съпруга ѝ в дома им в село Кладница, тя е помогнала на Борислав Панев, който впоследствие беше окончателно осъден на 20 години затвор за престъплението.

Обвинението твърди, че Елизабет Ланге е дала на Панев памук, с който той почистил раната в областта на шията на убития Удо Ланге, за да бъдат заличени следи от престъплението, припомня news.bg.

След това жената се обадила на спешния телефон 112 и съобщила, че е намерила съпруга си паднал и починал в гаражното помещение на къщата.

Пред оператора тя обяснила, че Ланге страдал от високо кръвно налягане и в последно време не се чувствал добре. По данни на прокуратурата съпругата му уверила, че няма съмнения смъртта му да е настъпила по насилствен начин.

Прокуратурата подчертава, че Елизабет Ланге е помогнала на извършителя след убийството, без предварително да се е споразумявала с него за извършването на престъплението. Именно поради това обвинението срещу нея е за лично укривателство.

В хода на разследването първоначалната версия за ненасилствена смърт е била отхвърлена и са събрани доказателства, че швейцарският гражданин е бил умишлено убит.

Убийството на Удо Ланге

Удо Ланге беше намерен мъртъв на 11 август 2022 г. в гаража на дома си в комплекс "Делта Хил" край пернишкото село Кладница. Швейцарският бизнесмен беше собственик на предприятие за производство на силиконови изделия в България.

Разследването установи, че убийството е било продължително планирано. За извършител беше привлечен Борислав Панев, който работел като заместник-управител на хлебопекарната на семейство Ланге.

Според установеното по делото Панев причакал Удо Ланге в дома му. Жертвата била обездвижена с електрошоково оръжие - тейзър, след което била умъртвена чрез задушаване с хлороформ. При разследването беше установена и рана в областта на шията.

Като мотив за убийството беше посочена интимна връзка между Борислав Панев и Елизабет Ланге.

Панев беше признат за виновен за умишленото убийство и първоначално осъден от Окръжния съд в Перник на 20 години лишаване от свобода при строг режим. Присъдата беше потвърдена от следващите съдебни инстанции и влезе окончателно в сила през ноември 2025 г.

Наред с наказанието съдът присъди и обезщетения на близките на Удо Ланге в общ размер от 1 млн. лева.

През юни тази година Районната прокуратура в Перник привлече Елизабет Ланге като обвиняема за лично укривателство. Тогава прокуратурата съобщи, че са събрани доказателства, според които след убийството тя е подпомогнала Панев да прикрие следите и се е опитала да заблуди разследващите за действителната причина за смъртта на съпруга си.

С внесения сега обвинителен акт разследването срещу нея приключва и делото преминава в съдебна фаза.

Предстои Районният съд в Перник да разгледа обвинението за лично укривателство.