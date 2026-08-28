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Ювентус е много близо до привличането на Франк Кесие

Ювентус е много близо до привличането на Франк Кесие

28 Август, 2026 09:29 337 0

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  • трансфер

„Старата госпожа“ направи решителна крачка след среща с агентите на полузащитника

Ювентус е много близо до привличането на Франк Кесие - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус е все по-близо до привличането на Франк Кесие. „Бианконерите“ следят ситуацията около котдивоареца от няколко седмици, а според “Tuttomercatoweb” в четвъртък се е провела решаваща среща с неговите представители.

Двете страни са обсъдили условията по евентуалния трансфер и са решили да направят последна крачка към сделката. Кесие се очаква да подпише договор за две години с опция за още един сезон, като ще получава по 4,5 млн. евро годишно.

За осъществяването на трансфера важна роля е изиграло преминаването на Фабио Мирети в Бешикташ. Сега Ювентус очаква и раздялата с Джонатан Дейвид, за да освободи място и финансов ресурс за привличането на нов нападател, като все още не е ясно къде ще продължи кариерата си Джошуа Зиркзее.


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