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ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша
  Тема: Украйна

ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша

28 Август, 2026 07:04 1 326 45

  • цру-
  • владимир путин-
  • джон ратклиф-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • нато

Основните причини, довели до войната в Украйна, остават нерешени. Владимир Путин не се вслуша в предупреждението на САЩ през 2021 г., може да го игнорира и сега.

ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През есента на 2021 г., когато десетки хиляди руски войници започнаха да се струпват близо до границата с Украйна, президентът на САЩ Джо Байдън беше обезпокоен. Това не приличаше на редовни военни учения. Може би трябва да направим нещо по въпроса, си каза Байдън и изпрати тогавашния директор на ЦРУ в Москва с послание и предупреждение: не нападайте Украйна.

Всички знаем какво се случи след това.

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Сега, когато настоящият директор на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо и потайно посети руската столица, трябва да се запитаме дали историята няма да се повтори, пише Newsweek.

Владимир Путин тогава не се вслуша в предупреждението на САЩ, може да го игнорира и сега.

Основните причини, довели до войната в Украйна, остават нерешени. Русия смята, че има право да се намесва в делата на суверенни държави и се опитва да блокира сближаването между Украйна и НАТО, както и да спре военното присъствие на НАТО в други източноевропейски страни.

На този фон Украйна увеличава военното си сътрудничество със западни страни: получи технология за производство на крилати ракети, а Коалицията на желаещите изрази готовност да разположи войски в Украйна след прекратяване на огъня. Москва отново посочи, че това е неприемливо.

Източници твърдят, че директорът на ЦРУ е отишъл в Русия с предупреждение да не се провокира ескалация в Украйна и балтийските държави. Скорошната история служи като обезпокоително предупреждение за опасностите от допускането, че Москва споделя западните възгледи за това кое е военно рационално.

Путин не се нуждае от голям конфликт, за да отслаби НАТО. Той може да използва политически средства, наред с други неща, за да постигне това. Не е изключена и военна провокация. Възможен театър на военни действия може да е Сувалкският коридор, разделящ Калининград от Беларус. Ако подобна операция се проведе и не се приложи член 5 на НАТО за взаимна отбрана, последвалите политически катаклизми биха били изключително опасни: политическите вътрешни борби биха могли да направят Алианса неефективен.

Европейските и американските чиновници и военни не трябва да се готвят за голяма война с Русия, а по-скоро да убедят Путин, че дори малък опит за изпробване на силата на НАТО ще доведе до неприемливи загуби за Русия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    33 3 Отговор
    Раздел вицове ли е това?

    07:07 28.08.2026

  • 4 8888

    35 2 Отговор
    Той и Путин предупреждава Лондон он дълг време ама...
    Великобритания да не стоят в сянка, като имат толкова военна мощ да я покажат.

    07:08 28.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да го Плашат и той са се крие ХАХАХ

    8 28 Отговор
    Няма.такъв срам да издирват президента на ядрена "сила" в повечето страни по света, а он да мънка виновно.

    07:09 28.08.2026

  • 7 Путин многоходовия

    7 23 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва да нарита":

    Не можем, ще ни спрат тръбата

    07:09 28.08.2026

  • 8 Тити

    3 14 Отговор
    Пример няма никеи сили и възможности за нападение на друга страна.

    07:09 28.08.2026

  • 9 Резонен въпрос

    31 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва да нарита":

    Шефът на ЦРУ в Москва след ударите на Иран – случайност или нещо, което не ни казват?

    Помните ли, че преди 10-на дни иранците удариха с ракета някакви бази на ЦРУ в Близкия изток в следствие на което са претърпели тежки загуби?

    Възниква въпросът - откъде Иран знае за тези бази и как са водени ракетите към целта?

    Да не би шефът на ЦРУ да е отишъл в Москва за да моли за примирие?

    Виктор Папазов

    Коментиран от #30

    07:09 28.08.2026

  • 10 нату са терористи

    26 8 Отговор
    удрии фашиста с атома

    07:09 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе….

    16 4 Отговор
    …на наглосакса още явно не ср е разминало!

    07:10 28.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    Днес пак да започнем с баш тъпотията която всичко знае

    07:11 28.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пуснах първото ти изречение в търсачките

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    включително 1 руска и ми излезе, каквото очаквах: ИИ написа "фалшива новина".
    Как си, фейкав?

    07:12 28.08.2026

  • 19 С две думи

    5 19 Отговор
    Помисли ли си Путлер за нещо повече от превземането на Мала Токмачка,Раша престава да съществува,а той става труп на секундата.

    07:13 28.08.2026

  • 20 Откачен

    8 5 Отговор
    Руската армия е като тъщата.Тежка, шумна, и като влезе не можеш да я изгониш.

    07:13 28.08.2026

  • 21 осраински

    15 1 Отговор
    Европейският съюз не процъфтява, а просто оцелява, пише PZ. Влошаващата се ситуация е осезаема на целия континент. Системните негативни фактори постепенно започват да надделяват над ползите от европейската интеграция. ЕС се е превърнал в усмирителна риза за своите членове, обвързвайки ги със страх от външни заплахи.

    07:13 28.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да не си трол?

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Да видим сега…":

    Или обикновен гладен п0мияр?

    07:17 28.08.2026

  • 28 ФАКТ

    4 8 Отговор
    От време на време САЩ пращат някой да нарита в междукрапието кремълския многоход

    Коментиран от #44

    07:18 28.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ай майкуууу

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Резонен въпрос":

    Виктор Папазов.
    😂😂😂😂😂😂😂

    07:21 28.08.2026

  • 31 Бай той Толстой

    8 2 Отговор
    Марийка пак е излязла от хормонален баланс 😁

    07:21 28.08.2026

  • 32 СЪЮЗ С ФФАШГИ - КАПИТУЛАЦИЯ

    6 2 Отговор
    На този фон Украйна увеличава военното си сътрудничество със западни страни , ЗА ДА УСКОРИ КАПИТУЛАЦИЯТСА СИ!!!!!

    07:21 28.08.2026

  • 33 КОЙ е авторът?

    7 1 Отговор
    Я, още един коментатор дето е питал шефа на ЦРУ за кво е ходил в Москва и после е говорил с Путин, какво смята да прави.. Малко е анонимен, ама разбираемо..

    07:23 28.08.2026

  • 34 СВОБОДНИ СЪЧИНЕНИЯ

    6 1 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО ! ПУТИН НЕ СЕ Е СРЕЩАЛ С ТЯХ!

    07:24 28.08.2026

  • 35 фейк

    6 3 Отговор
    Фейк новина, не е имало такова предупреждение. Ето така всекидневно ни манипулирате с демократична дезинформация,

    07:24 28.08.2026

  • 36 натовски оръжия и боеприпаси всеки ден

    5 1 Отговор
    нападат русия а русия да не нападала и отговаряла , тези натовци са много нагли и жалки и ще си платят за всяко убийство и разрушение на руска земя , така е логично и справедливо за всички

    07:25 28.08.2026

  • 37 Маринов

    4 1 Отговор
    Фалшива статия, импровизации, фалшиви изводи и, разбира се - пропаганда.
    2022 г не е толкова далеч, че да забравим как стартира войната. Двете новосформирани републики бяха приети в РФ. ВСУ ежедневно ги бомбеха и не по военни обекти, по граждански. Убиха много хора, в т.ч. и деца. И започнаха да струпват войски по границата им. Русия също. А Байдън? Ежедневно се публикуваха уж разузнавателни данни, че руските войски ще стартират нападение на ВСУ. Байдън подстрекаваше сблъсъка. Сега разбираме, че на него му трябваше, а именно: нов полигон за изпитание на американско оръжие, без войници на САЩ, изпитание и проверка на системите на Русия, проверка на възможностите на руската армия и съответните щабове. И не на последно място захранване с много милиарди долари, от които една голяма част се връщаха към семейството му - изпрани. И не само за там. И Кая Калас е участвала в това пране.
    Това беше. И тогава укрозащитниците във форума бяха по малко, но по качествени. Сега явно добре плащат и търсят обем, а не качество.

    07:26 28.08.2026

  • 38 Каунь

    3 0 Отговор
    Всички знаем какво се случи след това ама не знаем какво се случи преди това.

    07:26 28.08.2026

  • 39 Пришелец

    0 0 Отговор
    "Wanted Dead or Alive"
    Който го види да го застреля,може и шамар да му удари.То си знае защо.

    07:26 28.08.2026

  • 40 Още смях

    5 0 Отговор
    Те и Урсула, Аналена и Кая ходиха да предупреждават Китай за нам кво си, ама се върнаха кой с градски транспорт, кой с икономична класа. Евромедиите гръмко отразиха отиването, но за връщането нито дума.

    07:27 28.08.2026

  • 41 Димитър Дончев -Манатарката

    3 1 Отговор
    Бившият анализатор от ЦРУ Лари Джонсън вчера изказа съмнение ,че директор Ратклиф е отишъл с голям транспортен самолет до Москва за да прибере неофициално труповете на американски военни утилизирани от руснаците на територията на Украйна .

    07:28 28.08.2026

  • 42 Баце ЕООД

    2 2 Отговор
    Като гледам как трети ден, една и съща новина "третирате" май Путин им е казал "кон боб яде ли".. Дали е така, можем само да гадаем

    07:30 28.08.2026

  • 43 Ъъъ

    2 0 Отговор
    "...а по-скоро да убедят Путин, че дори малък опит за изпробване на силата на НАТО ще доведе до неприемливи загуби за Русия."

    Така ли? А за Европа дали ще са приемливи? М? Как мислите? И кога ше проумеете, че ядрена сила не се заплашва и не се предприемат никакви действия срещу нея? Щото ще станете пишман.....Това не е Венецуела, не е и Иран.... Докато европейците мигнат и ще се озоват под една педя рсдиалктивна пепел..... Дават ли си сметка?

    Коментиран от #45

    07:31 28.08.2026

  • 44 Майстора

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "ФАКТ":

    Явно от личен опит го знаеш ,държи ли халл.катта ?

    07:32 28.08.2026

  • 45 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ъъъ":

    Украйна не е Чечня,не е Грузия
    1,6 милиона убити и осакатени Рашко.
    Мдаа.
    Путлер закопа страната си.

    07:35 28.08.2026