През есента на 2021 г., когато десетки хиляди руски войници започнаха да се струпват близо до границата с Украйна, президентът на САЩ Джо Байдън беше обезпокоен. Това не приличаше на редовни военни учения. Може би трябва да направим нещо по въпроса, си каза Байдън и изпрати тогавашния директор на ЦРУ в Москва с послание и предупреждение: не нападайте Украйна.

Всички знаем какво се случи след това.

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Сега, когато настоящият директор на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо и потайно посети руската столица, трябва да се запитаме дали историята няма да се повтори, пише Newsweek.

Владимир Путин тогава не се вслуша в предупреждението на САЩ, може да го игнорира и сега.

Основните причини, довели до войната в Украйна, остават нерешени. Русия смята, че има право да се намесва в делата на суверенни държави и се опитва да блокира сближаването между Украйна и НАТО, както и да спре военното присъствие на НАТО в други източноевропейски страни.

На този фон Украйна увеличава военното си сътрудничество със западни страни: получи технология за производство на крилати ракети, а Коалицията на желаещите изрази готовност да разположи войски в Украйна след прекратяване на огъня. Москва отново посочи, че това е неприемливо.

Източници твърдят, че директорът на ЦРУ е отишъл в Русия с предупреждение да не се провокира ескалация в Украйна и балтийските държави. Скорошната история служи като обезпокоително предупреждение за опасностите от допускането, че Москва споделя западните възгледи за това кое е военно рационално.

Путин не се нуждае от голям конфликт, за да отслаби НАТО. Той може да използва политически средства, наред с други неща, за да постигне това. Не е изключена и военна провокация. Възможен театър на военни действия може да е Сувалкският коридор, разделящ Калининград от Беларус. Ако подобна операция се проведе и не се приложи член 5 на НАТО за взаимна отбрана, последвалите политически катаклизми биха били изключително опасни: политическите вътрешни борби биха могли да направят Алианса неефективен.

Европейските и американските чиновници и военни не трябва да се готвят за голяма война с Русия, а по-скоро да убедят Путин, че дори малък опит за изпробване на силата на НАТО ще доведе до неприемливи загуби за Русия.