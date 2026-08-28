ЦРУ предупреди Путин да не напада НАТО. Но той няма да се вслуша

През есента на 2021 г., когато десетки хиляди руски войници започнаха да се струпват близо до границата с Украйна, президентът на САЩ Джо Байдън беше обезпокоен. Това не приличаше на редовни военни учения. Може би трябва да направим нещо по въпроса, си каза Байдън и изпрати тогавашния директор на ЦРУ в Москва с послание и предупреждение: не нападайте Украйна.
Всички знаем какво се случи след това.
Сега, когато настоящият директор на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо и потайно посети руската столица, трябва да се запитаме дали историята няма да се повтори, пише Newsweek.
Владимир Путин тогава не се вслуша в предупреждението на САЩ, може да го игнорира и сега.
Основните причини, довели до войната в Украйна, остават нерешени. Русия смята, че има право да се намесва в делата на суверенни държави и се опитва да блокира сближаването между Украйна и НАТО, както и да спре военното присъствие на НАТО в други източноевропейски страни.
На този фон Украйна увеличава военното си сътрудничество със западни страни: получи технология за производство на крилати ракети, а Коалицията на желаещите изрази готовност да разположи войски в Украйна след прекратяване на огъня. Москва отново посочи, че това е неприемливо.
Източници твърдят, че директорът на ЦРУ е отишъл в Русия с предупреждение да не се провокира ескалация в Украйна и балтийските държави. Скорошната история служи като обезпокоително предупреждение за опасностите от допускането, че Москва споделя западните възгледи за това кое е военно рационално.
Путин не се нуждае от голям конфликт, за да отслаби НАТО. Той може да използва политически средства, наред с други неща, за да постигне това. Не е изключена и военна провокация. Възможен театър на военни действия може да е Сувалкският коридор, разделящ Калининград от Беларус. Ако подобна операция се проведе и не се приложи член 5 на НАТО за взаимна отбрана, последвалите политически катаклизми биха били изключително опасни: политическите вътрешни борби биха могли да направят Алианса неефективен.
Европейските и американските чиновници и военни не трябва да се готвят за голяма война с Русия, а по-скоро да убедят Путин, че дори малък опит за изпробване на силата на НАТО ще доведе до неприемливи загуби за Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оня
07:07 28.08.2026
4 8888
Великобритания да не стоят в сянка, като имат толкова военна мощ да я покажат.
07:08 28.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да го Плашат и той са се крие ХАХАХ
07:09 28.08.2026
7 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Трябва да нарита":Не можем, ще ни спрат тръбата
07:09 28.08.2026
8 Тити
07:09 28.08.2026
9 Резонен въпрос
До коментар #1 от "Трябва да нарита":Шефът на ЦРУ в Москва след ударите на Иран – случайност или нещо, което не ни казват?
Помните ли, че преди 10-на дни иранците удариха с ракета някакви бази на ЦРУ в Близкия изток в следствие на което са претърпели тежки загуби?
Възниква въпросът - откъде Иран знае за тези бази и как са водени ракетите към целта?
Да не би шефът на ЦРУ да е отишъл в Москва за да моли за примирие?
Виктор Папазов
Коментиран от #30
07:09 28.08.2026
10 нату са терористи
07:09 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе….
07:10 28.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Kaлпазанин
07:11 28.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пуснах първото ти изречение в търсачките
До коментар #2 от "осраински":включително 1 руска и ми излезе, каквото очаквах: ИИ написа "фалшива новина".
Как си, фейкав?
07:12 28.08.2026
19 С две думи
07:13 28.08.2026
20 Откачен
07:13 28.08.2026
21 осраински
07:13 28.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да не си трол?
До коментар #24 от "Да видим сега…":Или обикновен гладен п0мияр?
07:17 28.08.2026
28 ФАКТ
Коментиран от #44
07:18 28.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ай майкуууу
До коментар #9 от "Резонен въпрос":Виктор Папазов.
😂😂😂😂😂😂😂
07:21 28.08.2026
31 Бай той Толстой
07:21 28.08.2026
32 СЪЮЗ С ФФАШГИ - КАПИТУЛАЦИЯ
07:21 28.08.2026
33 КОЙ е авторът?
07:23 28.08.2026
34 СВОБОДНИ СЪЧИНЕНИЯ
07:24 28.08.2026
35 фейк
07:24 28.08.2026
36 натовски оръжия и боеприпаси всеки ден
07:25 28.08.2026
37 Маринов
2022 г не е толкова далеч, че да забравим как стартира войната. Двете новосформирани републики бяха приети в РФ. ВСУ ежедневно ги бомбеха и не по военни обекти, по граждански. Убиха много хора, в т.ч. и деца. И започнаха да струпват войски по границата им. Русия също. А Байдън? Ежедневно се публикуваха уж разузнавателни данни, че руските войски ще стартират нападение на ВСУ. Байдън подстрекаваше сблъсъка. Сега разбираме, че на него му трябваше, а именно: нов полигон за изпитание на американско оръжие, без войници на САЩ, изпитание и проверка на системите на Русия, проверка на възможностите на руската армия и съответните щабове. И не на последно място захранване с много милиарди долари, от които една голяма част се връщаха към семейството му - изпрани. И не само за там. И Кая Калас е участвала в това пране.
Това беше. И тогава укрозащитниците във форума бяха по малко, но по качествени. Сега явно добре плащат и търсят обем, а не качество.
07:26 28.08.2026
38 Каунь
07:26 28.08.2026
39 Пришелец
Който го види да го застреля,може и шамар да му удари.То си знае защо.
07:26 28.08.2026
40 Още смях
07:27 28.08.2026
41 Димитър Дончев -Манатарката
07:28 28.08.2026
42 Баце ЕООД
07:30 28.08.2026
43 Ъъъ
Така ли? А за Европа дали ще са приемливи? М? Как мислите? И кога ше проумеете, че ядрена сила не се заплашва и не се предприемат никакви действия срещу нея? Щото ще станете пишман.....Това не е Венецуела, не е и Иран.... Докато европейците мигнат и ще се озоват под една педя рсдиалктивна пепел..... Дават ли си сметка?
Коментиран от #45
07:31 28.08.2026
44 Майстора
До коментар #28 от "ФАКТ":Явно от личен опит го знаеш ,държи ли халл.катта ?
07:32 28.08.2026
45 Ами
До коментар #43 от "Ъъъ":Украйна не е Чечня,не е Грузия
1,6 милиона убити и осакатени Рашко.
Мдаа.
Путлер закопа страната си.
07:35 28.08.2026