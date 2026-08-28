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Мелони към левицата: Италианците гласуват за десницата заради провалите на левицата

Мелони към левицата: Италианците гласуват за десницата заради провалите на левицата

28 Август, 2026 13:51 535 6

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Остър сблъсък между италианския премиер Джорджа Мелони и председателя на Демократическата партия Стефано Боначини за причините за подкрепата към десните партии

Мелони към левицата: Италианците гласуват за десницата заради провалите на левицата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони влезе в остър спор с председателя на Демократическата партия Стефано Боначини заради негов коментар, че десните партии получават по-голяма подкрепа сред избирателите с по-ниско образование, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Милиони италианци гласуват за десницата, защото не са учили достатъчно“, заяви Боначини, според интерпретацията на Мелони. Премиерът отговори, че подобно обяснение подценява избирателите.

„Може би Боначини трябва да обмисли една по-проста хипотеза: тези италианци, независимо в какви училища са учили, лично са изпитали последиците от политиките на левицата“, написа Мелони в социалните мрежи.

По думите ѝ десницата не се интересува от дипломите на хората, а от това да ги изслушва и уважава.

„Въпреки многобройните си поражения, Боначини и левицата явно още не са се научили да проявяват това уважение“, допълни италианският премиер.

Боначини: Думите ми бяха извадени от контекста

Боначини отхвърли интерпретацията на Мелони и обясни, че думите му са били част от анализ на проблемите пред левицата.

Пред телевизия La7 той заяви, че през последното десетилетие на Запад десните партии често са печелили избори, като даде за примери победите на Доналд Тръмп, Брекзит, представянето на Марин льо Пен и изборите в Италия.

Според Боначини анализът на изборните резултати показва, че десницата има по-силна подкрепа сред хората с по-ниско образование, икономически по-уязвимите групи, както и сред жителите на селските райони и периферията на големите градове.

Той подчерта, че това не означава, че висшистите не гласуват за десни партии.

„Левицата, която често губи избори в много европейски страни и в САЩ, трябва по-добре да представлява хората, които са в най-трудно финансово положение или са имали по-малко възможности да получат висше образование“, каза Боначини, призовавайки за „по-народна левица“.

Икономиката се превърна в основна тема

Боначини обвини управляващите, че вместо да отговарят на икономическите проблеми на страната, предпочитат да влизат в политически спорове.

Той постави въпроси за високите сметки, цените на горивата, несигурността сред младите, състоянието на общественото здравеопазване и слабия икономически растеж.

По думите му Италия може да се окаже страната с най-слаб икономически растеж сред 27-те държави от Европейския съюз.

Спорът между Мелони и Боначини показва и по-широкия проблем пред италианската левица - как да възстанови подкрепата си сред икономически уязвимите избиратели, които през последните години все по-често се насочват към десните партии.

Ако искаш, мога да го направя и още по-остър и „кликващ“ за новинарски сайт, с по-силно заглавие.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    7 0 Отговор
    "Ако искаш, мога да го направя и още по-остър и „кликващ“ за новинарски сайт, с по-силно заглавие."

    доказателство как се пишат статии с ИИ.
    Голяма издънка !

    14:01 28.08.2026

  • 2 Бай Иван

    3 1 Отговор
    Много е изцъклена, опулена 👀. Българите обичаме високи, стройни жени като стройна топола, с гайтанени вежди. Тази не ни е по вкуса.

    14:17 28.08.2026

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    Ако левите висшисти си бяха ползвали ума да попитат гугъл, щяха да получат следния отговор защо десните все повече печелят- ХОРАТА ИСКАТ СВОБОДЕН ПАЗАР И НИСКИ ДАНЪЦИ, А НЕ СОЦИАЛИЗЪМ. Всъщност навремето Дучето точно заради такива проблеми печели- основно обещава стимули за бизнеса и даже с години всъщност прави икономическо чудо в страната. Не говоря за злините му, а защо е спечелил.

    високите данъци в Италия исторически се разглеждат като сериозна спирачка пред икономическия растеж и стандарта на живот.
    Страната има прогресивен данък върху доходите (IRPEF), чиято максимална ставка достига 43% за доходи над 50 000 евро. Корпоративният данък (IRES) е 24%, но с добавянето на регионалния данък върху производството (IRAP) общата тежест за бизнеса надхвърля 27.8%, което е над средното за ОИСР.
    Как това влияе на икономиката и стандарта на живот?
    Забавен растеж и липса на инвестиции: Високите ставки и сложната администрация свиват маржовете на компаниите, обезсърчават капиталовите инвестиции и забавят ръста на БВП.
    По-нисък стандарт на живот: Голямата данъчна тежест върху труда намалява разполагаемия доход на домакинствата. Това потиска потреблението и стимулира „изтичането на мозъци“ към държави с по-конкурентна среда.Сива икономика: Прекомерното облагане тласка значителна част от бизнеса към сивия сектор.
    Въпреки че Рим въведе стимули за чужди инвеститори и богати експати, за масовия данъкоплатец тежестта остава висока.

    14:26 28.08.2026

  • 4 хаха

    1 0 Отговор
    Ето и за Германия пак как соц и бюрокрация правят проблеми...
    В реалност, брутният брой на емигриращите германци е огромен. Според официалните данни на Destatis (Федералната статистическа служба) за 2025 г. рекордно високи близо 289 000 германски граждани са напуснали страната. Това са предимно млади, висококвалифицирани кадри и представители на средната класа.Отделно от това, над 1 милион чужденци (често инженери и ИТ специалисти) също напускат Германия всяка година, като последните проучвания на Института за изследване на пазара на труда (IAB) показват, че бюрокрацията е втората най-честа причина за бягството им. Един от всеки двама високоплатени служители в Германия обмисля емиграция
    Оплакванията, които виждате онлайн, са абсолютно реални и описват т.нар. „европейска склероза“ – състояние, в което регулациите правят бизнеса неконкурентоспособен на глобалния пазар.Германия (Бюрократичен ад и Betriebsrat): Законите задължават компании с над 5 служители да позволят създаването на Работнически съвет (Betriebsrat). За малък и среден бизнес (Mittelstand) това е финансово и административно бреме. Юридическите консултации, съгласуването на всяко решение, софтуер или промяна на работно време изискват огромни бюджети за синдикални адвокати и експерти (често надхвърлящи 100 000 евро годишно). Това буквално парализира вземането на решения.

    14:32 28.08.2026

  • 5 хаха

    1 0 Отговор
    В такива времена десните винаги печелят. Времето на 1930те ясно го показва. Ето и сега какво е и, който иска, да сравнява с 1930.

    Реакцията на бизнеса е драстична и мащабна. Вместо просто да чакат промяна, работодателите в Германия и Франция преминаха към три основни стратегии: масови съкращения, преместване на производства в чужбина (офшоринг) и в най-лошия случай – обявяване на фалит.Тъй като официалната безработица е изкривена, реалният мащаб на кризата за последните 3 години се вижда ясно през данните за фалитите и реално изгубените/застрашените работни места.
    В Германия комбинацията от високи данъци, бюрокрация и рекордни цени на енергията доведе до най-тежката вълна от фалити от финансовата криза през 2008 г. насам.Затворени и спрели фирми: Само през 2025 г. близо 188 000 – 190 000 компании са спрели дейност или са затворили врати, което е ръст от 10% спрямо предходната година и най-високата стойност от близо 20 години. За 2024 и 2025 г. официално подадените корпоративни банкрути (несъстоятелност) надхвърлят 23 000 – 24 000 фирми на година.Съкратени работни места: Само от корпоративните фалити в Германия са изгубени над 133 000 работни места през 2024 г. и над 141 000 през 2025 г..Стратегията на големите: Корпорации като Volkswagen (която предприе затваряне на заводи в Германия за първи път в историята си), BMW, BASF и Continental не чакат фалит, а директно съкращават десетки хиляди позиции на местно ниво и местят капиталите си към САЩ и Китай. С

    14:38 28.08.2026

  • 6 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Ако трябва да се говори истината ,решението е само едно всички политици от ЕС начело с Урсула трябва да бъдат съдени или на опашка пред гилотината знае се защо.После държавите от Европа хората да избира лидери с честни избори .

    14:41 28.08.2026

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