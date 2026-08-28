Мелони към левицата: Италианците гласуват за десницата заради провалите на левицата

Италианският премиер Джорджа Мелони влезе в остър спор с председателя на Демократическата партия Стефано Боначини заради негов коментар, че десните партии получават по-голяма подкрепа сред избирателите с по-ниско образование, предаде АНСА, цитирана от БТА.

„Милиони италианци гласуват за десницата, защото не са учили достатъчно“, заяви Боначини, според интерпретацията на Мелони. Премиерът отговори, че подобно обяснение подценява избирателите.

„Може би Боначини трябва да обмисли една по-проста хипотеза: тези италианци, независимо в какви училища са учили, лично са изпитали последиците от политиките на левицата“, написа Мелони в социалните мрежи.

По думите ѝ десницата не се интересува от дипломите на хората, а от това да ги изслушва и уважава.

„Въпреки многобройните си поражения, Боначини и левицата явно още не са се научили да проявяват това уважение“, допълни италианският премиер.

Боначини: Думите ми бяха извадени от контекста

Боначини отхвърли интерпретацията на Мелони и обясни, че думите му са били част от анализ на проблемите пред левицата.

Пред телевизия La7 той заяви, че през последното десетилетие на Запад десните партии често са печелили избори, като даде за примери победите на Доналд Тръмп, Брекзит, представянето на Марин льо Пен и изборите в Италия.

Според Боначини анализът на изборните резултати показва, че десницата има по-силна подкрепа сред хората с по-ниско образование, икономически по-уязвимите групи, както и сред жителите на селските райони и периферията на големите градове.

Той подчерта, че това не означава, че висшистите не гласуват за десни партии.

„Левицата, която често губи избори в много европейски страни и в САЩ, трябва по-добре да представлява хората, които са в най-трудно финансово положение или са имали по-малко възможности да получат висше образование“, каза Боначини, призовавайки за „по-народна левица“.

Икономиката се превърна в основна тема

Боначини обвини управляващите, че вместо да отговарят на икономическите проблеми на страната, предпочитат да влизат в политически спорове.

Той постави въпроси за високите сметки, цените на горивата, несигурността сред младите, състоянието на общественото здравеопазване и слабия икономически растеж.

По думите му Италия може да се окаже страната с най-слаб икономически растеж сред 27-те държави от Европейския съюз.

Спорът между Мелони и Боначини показва и по-широкия проблем пред италианската левица - как да възстанови подкрепата си сред икономически уязвимите избиратели, които през последните години все по-често се насочват към десните партии.

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