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Автомобил на руски военнослужещ е взривен в Санкт Петербург, мъжът е убит на място
  Тема: Украйна

Автомобил на руски военнослужещ е взривен в Санкт Петербург, мъжът е убит на място

27 Август, 2026 13:05, обновена 27 Август, 2026 13:44 1 306 34

  • украйна-
  • русия-
  • санкт петербург-
  • експлозия

Автомобил, в който са пътували руски военнослужещ и съпругата му, се е взривил днес в Санкт Петербург

Автомобил на руски военнослужещ е взривен в Санкт Петербург, мъжът е убит на място - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил, в който са пътували руски военнослужещ и съпругата му, се е взривил днес в Санкт Петербург, като мъжът е бил убит на място, съобщи вестник "Фонтанка", цитиран от Ройтерс.

Според руското онлайн издание мъжът е подполковник. Самоделно взривно устройство е било поставено в автомобила на руския военен, за когото има непотвърдена информация, че е пилот.

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Meduza предаде, че експлозията е станала в жилищен район, който е бил активно застроен с военни жилища. През 2010 г. Владимир Путин, тогавашният министър-председател, посети апартаментите, строящи се за военните.

Следственият комитет е образувал наказателно дело „във връзка с пожара в колата“. Агенцията потвърди, че един човек е загинал, а втори е хоспитализиран с наранявания. Следственият комитет не е разкрил никаква информация за експлозията на колата или самоличността на починалия. „Фонтанка“ съобщава, че починалият подполковник е служил в руските Въздушно-космически сили. 78.ru го идентифицира като военен пилот.

Според информация в медиите експлозията е станала тази сутрин около 10 ч., когато военният и съпругата му са излезли от дома си и са се качили в автомобила. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. украинските спецслужби извършиха атентати срещу руски военнослужещи на територията на РФ, включително с поставяне на бомби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 арбалета 🎯

    21 13 Отговор
    И после - руснаците били лоши ...

    Коментиран от #5, #31

    13:07 27.08.2026

  • 3 Всичко е по план

    17 10 Отговор
    Денацификацията върви по план ...

    13:08 27.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 14 Отговор
    разправят ,че ЦРУ шефа едвам извлякъл бакшиша от бункера , по кафявия балатум и го качил на самолета за америка

    Коментиран от #13

    13:10 27.08.2026

  • 5 ми шмърдел да ней пушил

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "арбалета 🎯":

    като мирише на метан

    13:11 27.08.2026

  • 6 Град Козлодуй

    6 5 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #17

    13:12 27.08.2026

  • 7 Нали не се учудвате

    16 12 Отговор
    защо западни лидери помагат уж безвъзмездно и добронамерено на зеленски.
    Защото не искат един ден след години да се качат в автомобила си и със завъртането на ключа той да се превърне в асансьор към дядо Господ. Виждат корупцията в наркоманското правителство на Украйна но ги е страх да не отпуснат милиарди за усвояване за бело.
    Много освен това те не се притеснява защото европейските данъкоплатци ще платят тези пари от собствения си джоб.

    Коментиран от #8

    13:13 27.08.2026

  • 8 Отец Дионисий

    16 16 Отговор

    До коментар #7 от "Нали не се учудвате":

    Пари за трепане на руски фашисти не се жалят,чадо.

    13:15 27.08.2026

  • 9 На колко етажа са

    7 4 Отговор
    От тези жилища скачат ли военни.

    13:16 27.08.2026

  • 10 Громико

    8 3 Отговор
    Какво пушат тия простаци

    Коментиран от #21

    13:16 27.08.2026

  • 11 Гущерът отхапва опашката си

    6 5 Отговор
    В случая - подполковника.

    13:17 27.08.2026

  • 12 Един

    11 3 Отговор
    А можеше просто да падне от прозореца.

    Коментиран от #18

    13:19 27.08.2026

  • 13 чук-чук

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой чука?

    Коментиран от #34

    13:19 27.08.2026

  • 14 бандеровче

    10 5 Отговор
    Стреляш с ракети по цивилни-получаваш бомбичка.Стържат те от асфалта.

    13:19 27.08.2026

  • 15 Миритворецъ

    8 3 Отговор
    Копейци, казахме ви, не че не се шегуваме.
    Коцето е още в списъка ни.

    Коментиран от #23

    13:19 27.08.2026

  • 16 Ами

    7 6 Отговор
    за висшите орки на Путлер няма безопасно място

    13:20 27.08.2026

  • 17 ??????

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    А жена му?

    Коментиран от #20

    13:20 27.08.2026

  • 18 Лакеите на Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    не падат.

    13:22 27.08.2026

  • 19 Васил

    7 7 Отговор
    Един отпадък по малко.

    13:23 27.08.2026

  • 20 Без парите му ще стане

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "??????":

    държанка на Лазурния бряг.

    Коментиран от #24

    13:23 27.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ало, моралистите-

    2 4 Отговор
    на това не му ли викат тероризъм?

    Коментиран от #26, #32

    13:27 27.08.2026

  • 23 Мосад

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Миритворецъ":

    И ние така им казахме, но не вярват.
    Дали да не им представим доказателство с някой от тях?

    13:27 27.08.2026

  • 24 Държанките са тук-хранени с

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Без парите му ще стане":

    с наши пари , че и припечелват допълнително. Ако искаш, мога и да ти дам адреси...

    Коментиран от #27

    13:29 27.08.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    4 2 Отговор
    ТАКА Е КОГА
    ЗАРЕЖДАШ БЕНЗИН ВНОС ОТ ИНДИЯ🗣

    13:30 27.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не, нямам нужда

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Държанките са тук-хранени с":

    При теб само с пари ли става? Инак не ти се навиват явно.

    13:32 27.08.2026

  • 28 Опелото

    3 0 Отговор
    Дано се оправи човеко

    13:33 27.08.2026

  • 29 Герги

    4 0 Отговор
    Правиш ли зло,възмездието ще те настигне рано или късно,независимо къде си..

    13:33 27.08.2026

  • 30 Съдията

    2 0 Отговор
    Преди да пукяса Путлер ще прати още хиляди орки на оня свят.

    13:35 27.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ало, моралистите-":

    Като корейската ракета в мола в Кривой рог.
    Аре дърпай!

    13:37 27.08.2026

  • 33 Копейки,

    2 0 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    13:38 27.08.2026

  • 34 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "чук-чук":

    "Тук се крие сладка,Орехова ядка":)

    13:38 27.08.2026

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