Автомобил на руски военнослужещ е взривен в Санкт Петербург, мъжът е убит на място

Автомобил, в който са пътували руски военнослужещ и съпругата му, се е взривил днес в Санкт Петербург, като мъжът е бил убит на място, съобщи вестник "Фонтанка", цитиран от Ройтерс.
Според руското онлайн издание мъжът е подполковник. Самоделно взривно устройство е било поставено в автомобила на руския военен, за когото има непотвърдена информация, че е пилот.
Meduza предаде, че експлозията е станала в жилищен район, който е бил активно застроен с военни жилища. През 2010 г. Владимир Путин, тогавашният министър-председател, посети апартаментите, строящи се за военните.
Следственият комитет е образувал наказателно дело „във връзка с пожара в колата“. Агенцията потвърди, че един човек е загинал, а втори е хоспитализиран с наранявания. Следственият комитет не е разкрил никаква информация за експлозията на колата или самоличността на починалия. „Фонтанка“ съобщава, че починалият подполковник е служил в руските Въздушно-космически сили. 78.ru го идентифицира като военен пилот.
Според информация в медиите експлозията е станала тази сутрин около 10 ч., когато военният и съпругата му са излезли от дома си и са се качили в автомобила. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. украинските спецслужби извършиха атентати срещу руски военнослужещи на територията на РФ, включително с поставяне на бомби.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 арбалета 🎯
Коментиран от #5, #31
13:07 27.08.2026
3 Всичко е по план
13:08 27.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
13:10 27.08.2026
5 ми шмърдел да ней пушил
До коментар #2 от "арбалета 🎯":като мирише на метан
13:11 27.08.2026
6 Град Козлодуй
Коментиран от #17
13:12 27.08.2026
7 Нали не се учудвате
Защото не искат един ден след години да се качат в автомобила си и със завъртането на ключа той да се превърне в асансьор към дядо Господ. Виждат корупцията в наркоманското правителство на Украйна но ги е страх да не отпуснат милиарди за усвояване за бело.
Много освен това те не се притеснява защото европейските данъкоплатци ще платят тези пари от собствения си джоб.
Коментиран от #8
13:13 27.08.2026
8 Отец Дионисий
До коментар #7 от "Нали не се учудвате":Пари за трепане на руски фашисти не се жалят,чадо.
13:15 27.08.2026
9 На колко етажа са
13:16 27.08.2026
10 Громико
Коментиран от #21
13:16 27.08.2026
11 Гущерът отхапва опашката си
13:17 27.08.2026
12 Един
Коментиран от #18
13:19 27.08.2026
13 чук-чук
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой чука?
Коментиран от #34
13:19 27.08.2026
14 бандеровче
13:19 27.08.2026
15 Миритворецъ
Коцето е още в списъка ни.
Коментиран от #23
13:19 27.08.2026
16 Ами
13:20 27.08.2026
17 ??????
До коментар #6 от "Град Козлодуй":А жена му?
Коментиран от #20
13:20 27.08.2026
18 Лакеите на Путин
До коментар #12 от "Един":не падат.
13:22 27.08.2026
19 Васил
13:23 27.08.2026
20 Без парите му ще стане
До коментар #17 от "??????":държанка на Лазурния бряг.
Коментиран от #24
13:23 27.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ало, моралистите-
Коментиран от #26, #32
13:27 27.08.2026
23 Мосад
До коментар #15 от "Миритворецъ":И ние така им казахме, но не вярват.
Дали да не им представим доказателство с някой от тях?
13:27 27.08.2026
24 Държанките са тук-хранени с
До коментар #20 от "Без парите му ще стане":с наши пари , че и припечелват допълнително. Ако искаш, мога и да ти дам адреси...
Коментиран от #27
13:29 27.08.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
ЗАРЕЖДАШ БЕНЗИН ВНОС ОТ ИНДИЯ🗣
13:30 27.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не, нямам нужда
До коментар #24 от "Държанките са тук-хранени с":При теб само с пари ли става? Инак не ти се навиват явно.
13:32 27.08.2026
28 Опелото
13:33 27.08.2026
29 Герги
13:33 27.08.2026
30 Съдията
13:35 27.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ъъъ
До коментар #22 от "Ало, моралистите-":Като корейската ракета в мола в Кривой рог.
Аре дърпай!
13:37 27.08.2026
33 Копейки,
13:38 27.08.2026
34 оня с коня
До коментар #13 от "чук-чук":"Тук се крие сладка,Орехова ядка":)
13:38 27.08.2026