Автомобил на руски военнослужещ е взривен в Санкт Петербург, мъжът е убит на място

Автомобил, в който са пътували руски военнослужещ и съпругата му, се е взривил днес в Санкт Петербург, като мъжът е бил убит на място, съобщи вестник "Фонтанка", цитиран от Ройтерс.

Според руското онлайн издание мъжът е подполковник. Самоделно взривно устройство е било поставено в автомобила на руския военен, за когото има непотвърдена информация, че е пилот.

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Meduza предаде, че експлозията е станала в жилищен район, който е бил активно застроен с военни жилища. През 2010 г. Владимир Путин, тогавашният министър-председател, посети апартаментите, строящи се за военните.

Следственият комитет е образувал наказателно дело „във връзка с пожара в колата“. Агенцията потвърди, че един човек е загинал, а втори е хоспитализиран с наранявания. Следственият комитет не е разкрил никаква информация за експлозията на колата или самоличността на починалия. „Фонтанка“ съобщава, че починалият подполковник е служил в руските Въздушно-космически сили. 78.ru го идентифицира като военен пилот.

Според информация в медиите експлозията е станала тази сутрин около 10 ч., когато военният и съпругата му са излезли от дома си и са се качили в автомобила. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. украинските спецслужби извършиха атентати срещу руски военнослужещи на територията на РФ, включително с поставяне на бомби.