Неочакваното посещение на директора на ЦРУ в Москва: такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос

Неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия във вторник, което първоначално не бе потвърдено официално от двете страни, и днес е основна тема за американски и британски издания, предаде БТА.
Великобритания
Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отдаде голямо значение на посещението на Ратклиф в Москва, след като той пристигна в руската столица без предварително обявление, което предизвика вълна от спекулации относно причините за визитата му, пише в. "Гардиън". Белият дом, ЦРУ, Пентагонът и ВВС на САЩ първоначално отказаха да коментират посещението, което вчера беше потвърдено от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, отбелязва британското издание.
Посещението на Ратклиф е първото на директор на ЦРУ в Русия, откакто неговият предшественик Бил Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., за да предупреди президента Владимир Путин за последствията от евентуално нападение срещу Украйна, посочва изданието, припомня вестникът от Обединеното кралство.
Усилията на Тръмп да сложи край на войната – която преди да спечели президентските избори обеща да приключи още в "първия ден" на втория си президентски мандат – досега са неуспешни, въпреки приятелските му лични отношения с руския президент, коментира "Гардиън".
По време на осемчасовата визита вторник Ратклиф е предупредил Русия да не ескалира конфликта със съюзниците на САЩ от НАТО, пише друг британски вестник - "Телеграф".
Вестникът цитира материал на американския в. "Уолстрийт Джърнъл" от по-рано този месец, според който американското разузнаване смята, че евентуална атака на Русия срещу НАТО може да се случи по всяко време между тази есен и 2029 година. Това представлява значителна промяна, тъй като американски официални представители по-рано казваха, че Русия няма да атакува, докато нейните въоръжени сили са заети с войната в Украйна, отбелязва "Телеграф".
САЩ
Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише в. "Вашингтон Пост". Русия и Украйна увеличиха ударите с голям обсег, които си разменят и краят на войната не се вижда, обръща внимание вестникът. Някои анализатори предупреждават, че Путин може да ескалира конфликта с военни провокации срещу балтийските републики или други държави членове на НАТО, което би могло да предизвика нова криза.
САЩ и Русия освен това са на противоположни страни в конфликта с Иран, отбелязва изданието. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток и Русия предоставя на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни обекти в региона. Министерството на финансите на САЩ в понеделник обяви мащабна кампания от санкции и дипломатически натиск, целяща да задуши иранската икономика.
Посещения като това на Ратклиф "не се случват всяка година", казва Андрей Солдатов, експерт по руските служби за сигурност, цитиран от вестник "Лос Анджелис Таймс".
Официалните канали за комуникация между Москва и Вашингтон се поддържат от 80-те години и съществуват, за да могат двете страни да разговарят, ако са застрашени животите на американци или на руснаци, или по други причини, посочва експертът.
Към момента нито една от страните не разкрива подробности за разговорите във вторник, но такива срещи обикновено се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос, свързан с националната сигурност, и когато това е в "американските национални интереси", добавя Солдатов. Според експерта вероятно по време на срещата е било обсъдено осигуряването на безопасността на американските военнослужещи, бази или съоръжения в Близкия изток, които са били взети на прицел от Иран.
Неочакваното пътуване на шефа на ЦРУ до Москва е имало за цел Русия да бъде предупредена да не напада страните от НАТО, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на свои източници. Този американски вестник потвърждава, че според нови оценки на американското разузнаване е възможно Путин да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничена атака срещу страна от алианса през следващите години, посочва изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩисан русофил
Коментиран от #39, #51, #75
10:41 27.08.2026
2 Факт
Коментиран от #76
10:42 27.08.2026
3 1945
Коментиран от #9, #77
10:43 27.08.2026
4 Янко
10:44 27.08.2026
5 Вай Вай
Коментиран от #21, #72
10:45 27.08.2026
6 Българка
10:45 27.08.2026
7 жик так
Но мисля че все пак рано или късно ще се случи .
Пиратите ще го отнесат.
10:46 27.08.2026
8 Факт
Коментиран от #11, #23, #57
10:47 27.08.2026
9 жик так
До коментар #3 от "1945":Руснаците ако решат ще го приключат тоя Starlink на момента .
Коментиран от #12
10:47 27.08.2026
10 Пич
Всъщност, САЩ са в Русия като молители!!! Както ви казах, може да нахокаш някой по телефона, или направо ще го викнеш на килимчето!!!
Сега САЩ бяха на килимчето!!!
Коментиран от #14, #65
10:48 27.08.2026
11 айде бе
До коментар #8 от "Факт":Хрушчов като удари с обувката по масата и краварите подвиха опашка .
Коментиран от #16
10:48 27.08.2026
12 1945
До коментар #9 от "жик так":не могат
Коментиран от #38
10:49 27.08.2026
13 Хазарското диво племе русия
Коментиран от #17
10:50 27.08.2026
14 Карлуково /Старшата сестра
До коментар #10 от "Пич":Сутринта на визитацията ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.
Коментиран от #56
10:50 27.08.2026
15 Поощрява ли Путлер педофилията?
Коментиран от #28, #29
10:53 27.08.2026
16 Пияния Хрушчов
До коментар #11 от "айде бе":Това беше като извикаха Хрушчов да говори в ООН,беше пиян като мотика,събу си обувката и взе да блъска по микрофона,после в фойето играл казачок,охраната го изнесла
Коментиран от #22
10:53 27.08.2026
17 Атина Палада
До коментар #13 от "Хазарското диво племе русия":В Русия някъде из тайгата в малките селца нямали канализация а в България няма канализация в столицата -София..:))) а уж сте в клуба на богатите:)))
10:53 27.08.2026
18 РЕАЛИСТ
Коментиран от #47, #66
10:54 27.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Интересно
10:55 27.08.2026
21 Да бе!😂
До коментар #5 от "Вай Вай":Естествено това са категорични глупости, предназначени за ограничени хора! САЩ могат да предупредят Русия и без да и ходи на крака ЦРУто!
10:56 27.08.2026
22 то хубаво че пиян
До коментар #16 от "Пияния Хрушчов":А не с деменция или луд като крава бойс .
10:57 27.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Истината е една
10:57 27.08.2026
25 хи, хи,
10:58 27.08.2026
26 Хахахахаха
На крака идва шефа на цру да предупреди
Глупости на търкалета
На крака идва да се помоли за нещо
Коментиран от #46
10:58 27.08.2026
27 8888
тва много пропаганда трябва за да повярва някой че отива в Москва за да "предупреждава" :D предупрежденията ги правят по медиите на далечно разстояние
10:58 27.08.2026
28 Ъхъ
До коментар #15 от "Поощрява ли Путлер педофилията?":За Русия не знам, но в България педофилските скандали са винаги свързани с русофобите от ппдб/ЛГБТ!
10:59 27.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината
Коментиран от #34
11:00 27.08.2026
31 какво излиза
11:00 27.08.2026
32 на чичо и на родата
Сега тичат при Путин кравята .
11:00 27.08.2026
33 Поправка
Путин ги е отрязал..
11:01 27.08.2026
34 ха ха ха ....
До коментар #30 от "Истината":Руснаците най големия производител на пшеница и зърнени култури , на птиче месо и риба - ще проси от краварите ...аман от малоумняци ...
11:02 27.08.2026
35 Едва ли етака
11:02 27.08.2026
36 Много кофти
11:02 27.08.2026
37 Мара
11:03 27.08.2026
38 жик так
До коментар #12 от "1945":Така си мислиш ти .
За показно преди войната свалиха стар Руски спътник с С500 .
Ей така за показно .
Тогава кравите яко мучаха .
11:04 27.08.2026
39 Хаген Дас
До коментар #1 от "САЩисан русофил":Би ли обяснил как я ликвидира! По вероятно е да са обсъждали по мащабен удар по Киев!
Коментиран от #44
11:04 27.08.2026
40 Искат нещо
11:05 27.08.2026
41 Кутията на Пандора
11:05 27.08.2026
42 САЩ мощ и сила
11:05 27.08.2026
43 Дако
Да губиш два военни конфликта, да нямаш достатъчно ПРО и ракети да ги продължиш, да ти висят 40 трилиона долара външен дълг /вътрешния към ФЕД е много по-голям/ и да чакаш „нещо да излезе“?!?
Мацка от тези на Епстийн ли чака :)
Подаръци тук не се предвиждат.
11:07 27.08.2026
44 Чиниш ми се
До коментар #39 от "Хаген Дас":Закоравял минедчия.
Коментиран от #70
11:08 27.08.2026
45 Искат нещо
11:09 27.08.2026
46 хихи
До коментар #26 от "Хахахахаха":самолета е бил товарен. носели са пилешки бутчета на рашата😅😅😅
Коментиран от #49, #50
11:09 27.08.2026
47 Аа майкуууу
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Американците потопили Курск.А британците крайцера Москва.😂😂😂😂😂
Коментиран от #61
11:10 27.08.2026
48 читател
Някои му се връзват,други се правят,че не го забелязват,а има и такива с които той не иска да се среща за да не пострада....
В случая лично аз мисля,че пазарят Украйна срещу Иран...
След толкова много лъжи не вярвам Русия да отстъпи!
Коментиран от #53
11:10 27.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Саманта
До коментар #46 от "хихи":Може и злато да омилостивяване да са носили .
Изтърбушено от България .
11:11 27.08.2026
51 Механик
До коментар #1 от "САЩисан русофил":Да де, ама шефа на ЦРУ ходи на крака в Русия, а не в Укра. Дали па ще е ликвидирана Русия, щом Ратклиф ходи там? М?
Благодаря предварително!
11:11 27.08.2026
52 Руснаците ,
Коментиран от #85
11:13 27.08.2026
53 хихи
До коментар #48 от "читател":ще разделят рашата между Сащ и Китай. Си отива други месец в Сащ да се договарят 😅😅😅
Коментиран от #58, #60, #67, #84
11:14 27.08.2026
54 Само питам
Разбра ли , че дори и Путин не го е приел на Разговори ?? Страхува се човека , от НОВИ санкции от Урсула и Кая! ;)
Само, дето би пътя тоя човек , НЕ се Прави така ..Обидно им е, на Кая и Урсула да ги заобикалящ ,...Дами са, все пак!!! хаха
11:14 27.08.2026
55 Информационните патици
11:14 27.08.2026
56 Пич
До коментар #14 от "Карлуково /Старшата сестра":Съжалявам че не съм те разбрал! Защото аз пък ти казах да го пуснеш, за да не говориш с пълна уста!!!
11:14 27.08.2026
57 6135
До коментар #8 от "Факт":Тогава всъщност руснаците тропнаха по масата и американците избягаха от Турция с подвита опашка.
11:14 27.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера
Коментиран от #63, #71
11:16 27.08.2026
60 Ха ХаХа
До коментар #53 от "хихи":Казал кръглият простак
11:16 27.08.2026
61 РЕАЛИСТ
До коментар #47 от "Аа майкуууу":Откъде ви намират такива? Ако ти плащат за глупостите , е разбираемо, но ако не, тогава си е клиничен случай.
11:16 27.08.2026
62 от тая история ,
11:17 27.08.2026
63 пак добре
До коментар #59 от "Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера":За разлика от тебе със скъсаната антерийка и чалмата на дедо си и галошите от свинска кожа ...
11:18 27.08.2026
64 УдоМача
11:18 27.08.2026
65 Молба до Негово Величество
До коментар #10 от "Пич":Само че сега разликата от Анкърдж е, че американците не са върху килимчето като руснака, а чакат прави в антрето за аудиенция при Властелина и до последно не знаят ще ги приемат ли.
11:19 27.08.2026
66 Атина Палада
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Още като прочетох ,че шефа на ЦРУ е бил в Москва и версиите ми бяха две ..Или заради Иран,където САЩ потънаха или заради Англия ,но ако е заради Англия,ти не е да успокояват топката. Но от вчера започна да се появява инфо по медиите,че е заради Англия ,а щом ни насочват вниманието натам ,значи не е вярно ..Заради тези публикации водеща версия ми стана ,че шефа на ЦРУ е заради Иран! Не е тайна ,че САЩ и Англия са в тиха война от много време. Ако приемем ,че САЩ са разбрали,че Русия ще удря Англия ,какво има да ходи в Москва? Стоят настрана и се радват! За мен вече е по вероятно да е свързано с Иран..
САЩ и Русия винаги са били съюзници,а единственият враг на Русия и САЩ,това е Британия.
Коментиран от #82
11:20 27.08.2026
67 Много глупаво изглежда дете
До коментар #53 от "хихи":да троли и показва трагедията на запада и отчаяният фашизъм в Украйна!
11:20 27.08.2026
68 Незнайко
Коментиран от #73, #78
11:21 27.08.2026
69 ТАЙНА МА И НА
11:21 27.08.2026
70 Хаген Дас
До коментар #44 от "Чиниш ми се":По скоро вие еводжендитата сте такива! Не може да определите пола си!
11:22 27.08.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #59 от "Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера":Татарче господ ти е Монголското куче Тангра.
В Иран така заиграха Томахавките, че счупи ха крадливият американски врат
11:22 27.08.2026
72 да питам
До коментар #5 от "Вай Вай":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #80, #86
11:26 27.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 не може да бъде
11:27 27.08.2026
75 Обсъждали са
До коментар #1 от "САЩисан русофил":Д - дей
11:28 27.08.2026
76 Като се събуди
До коментар #2 от "Факт":Краката отвити ли бяха?
11:29 27.08.2026
77 Това е
До коментар #3 от "1945":вероятна тема за обсъждане..
Да останат ли светулките на небето или не..
11:32 27.08.2026
78 Орк
До коментар #68 от "Незнайко":Ти ли от дивана распределяш местата в йерархията, несщастнико? Русия винаги върши историята. Ти само я коментираш.
Коментиран от #79
11:33 27.08.2026
79 Тихо пико4!
До коментар #78 от "Орк":Не си компетентен.
Коментиран от #87
11:34 27.08.2026
80 Няма го
До коментар #72 от "да питам":Ама, щели да пращат някав голям кораб, със самолети върху него, да го търси под вода..
11:35 27.08.2026
81 Елементарно Уотсън
11:35 27.08.2026
82 Твоите версии
До коментар #66 от "Атина Палада":Са за каквото ти плащат. 💩
11:37 27.08.2026
83 Икономист
11:38 27.08.2026
84 Това е безспорен
До коментар #53 от "хихи":Факт.
11:38 27.08.2026
85 Мишел
До коментар #52 от "Руснаците ,":Отново провал за руския "аналог на Starlink". Украинските сили удариха за втори път ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго". Разстоянието от украинската граница до ракетно-космическия център е около 900 км. Ударът е бил в западната част на комплекса, която е изцяло разрушена.
11:38 27.08.2026
86 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "да питам":А на Линдзито Греъма кратуната🎃 успяха ли да открият или така го копаха ?
11:39 27.08.2026
87 Пич
До коментар #79 от "Тихо пико4!":Тихо бре,шайзер 💩!
11:40 27.08.2026