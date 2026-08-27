Неочакваното посещение на директора на ЦРУ в Москва: такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос

Неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия във вторник, което първоначално не бе потвърдено официално от двете страни, и днес е основна тема за американски и британски издания, предаде БТА.

Великобритания

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отдаде голямо значение на посещението на Ратклиф в Москва, след като той пристигна в руската столица без предварително обявление, което предизвика вълна от спекулации относно причините за визитата му, пише в. "Гардиън". Белият дом, ЦРУ, Пентагонът и ВВС на САЩ първоначално отказаха да коментират посещението, което вчера беше потвърдено от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, отбелязва британското издание.

Посещението на Ратклиф е първото на директор на ЦРУ в Русия, откакто неговият предшественик Бил Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., за да предупреди президента Владимир Путин за последствията от евентуално нападение срещу Украйна, посочва изданието, припомня вестникът от Обединеното кралство.

Усилията на Тръмп да сложи край на войната – която преди да спечели президентските избори обеща да приключи още в "първия ден" на втория си президентски мандат – досега са неуспешни, въпреки приятелските му лични отношения с руския президент, коментира "Гардиън".

По време на осемчасовата визита вторник Ратклиф е предупредил Русия да не ескалира конфликта със съюзниците на САЩ от НАТО, пише друг британски вестник - "Телеграф".

Вестникът цитира материал на американския в. "Уолстрийт Джърнъл" от по-рано този месец, според който американското разузнаване смята, че евентуална атака на Русия срещу НАТО може да се случи по всяко време между тази есен и 2029 година. Това представлява значителна промяна, тъй като американски официални представители по-рано казваха, че Русия няма да атакува, докато нейните въоръжени сили са заети с войната в Украйна, отбелязва "Телеграф".

САЩ

Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише в. "Вашингтон Пост". Русия и Украйна увеличиха ударите с голям обсег, които си разменят и краят на войната не се вижда, обръща внимание вестникът. Някои анализатори предупреждават, че Путин може да ескалира конфликта с военни провокации срещу балтийските републики или други държави членове на НАТО, което би могло да предизвика нова криза.

САЩ и Русия освен това са на противоположни страни в конфликта с Иран, отбелязва изданието. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток и Русия предоставя на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни обекти в региона. Министерството на финансите на САЩ в понеделник обяви мащабна кампания от санкции и дипломатически натиск, целяща да задуши иранската икономика.

Посещения като това на Ратклиф "не се случват всяка година", казва Андрей Солдатов, експерт по руските служби за сигурност, цитиран от вестник "Лос Анджелис Таймс".

Официалните канали за комуникация между Москва и Вашингтон се поддържат от 80-те години и съществуват, за да могат двете страни да разговарят, ако са застрашени животите на американци или на руснаци, или по други причини, посочва експертът.

Към момента нито една от страните не разкрива подробности за разговорите във вторник, но такива срещи обикновено се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос, свързан с националната сигурност, и когато това е в "американските национални интереси", добавя Солдатов. Според експерта вероятно по време на срещата е било обсъдено осигуряването на безопасността на американските военнослужещи, бази или съоръжения в Близкия изток, които са били взети на прицел от Иран.

Неочакваното пътуване на шефа на ЦРУ до Москва е имало за цел Русия да бъде предупредена да не напада страните от НАТО, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на свои източници. Този американски вестник потвърждава, че според нови оценки на американското разузнаване е възможно Путин да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничена атака срещу страна от алианса през следващите години, посочва изданието.