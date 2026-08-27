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Неочакваното посещение на директора на ЦРУ в Москва: такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос
  Тема: Украйна

Неочакваното посещение на директора на ЦРУ в Москва: такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос

27 Август, 2026 10:38 1 881 87

  • цру-
  • джон ратклиф-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • андрей солдатов

Неочакваното пътуване на шефа на ЦРУ до Москва е имало за цел Русия да бъде предупредена да не напада страните от НАТО, пишат в САЩ

Неочакваното посещение на директора на ЦРУ в Москва: такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия във вторник, което първоначално не бе потвърдено официално от двете страни, и днес е основна тема за американски и британски издания, предаде БТА.

Великобритания

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отдаде голямо значение на посещението на Ратклиф в Москва, след като той пристигна в руската столица без предварително обявление, което предизвика вълна от спекулации относно причините за визитата му, пише в. "Гардиън". Белият дом, ЦРУ, Пентагонът и ВВС на САЩ първоначално отказаха да коментират посещението, което вчера беше потвърдено от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, отбелязва британското издание.

Посещението на Ратклиф е първото на директор на ЦРУ в Русия, откакто неговият предшественик Бил Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., за да предупреди президента Владимир Путин за последствията от евентуално нападение срещу Украйна, посочва изданието, припомня вестникът от Обединеното кралство.

Усилията на Тръмп да сложи край на войната – която преди да спечели президентските избори обеща да приключи още в "първия ден" на втория си президентски мандат – досега са неуспешни, въпреки приятелските му лични отношения с руския президент, коментира "Гардиън".

По време на осемчасовата визита вторник Ратклиф е предупредил Русия да не ескалира конфликта със съюзниците на САЩ от НАТО, пише друг британски вестник - "Телеграф".

Вестникът цитира материал на американския в. "Уолстрийт Джърнъл" от по-рано този месец, според който американското разузнаване смята, че евентуална атака на Русия срещу НАТО може да се случи по всяко време между тази есен и 2029 година. Това представлява значителна промяна, тъй като американски официални представители по-рано казваха, че Русия няма да атакува, докато нейните въоръжени сили са заети с войната в Украйна, отбелязва "Телеграф".

САЩ

Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия, пише в. "Вашингтон Пост". Русия и Украйна увеличиха ударите с голям обсег, които си разменят и краят на войната не се вижда, обръща внимание вестникът. Някои анализатори предупреждават, че Путин може да ескалира конфликта с военни провокации срещу балтийските републики или други държави членове на НАТО, което би могло да предизвика нова криза.

САЩ и Русия освен това са на противоположни страни в конфликта с Иран, отбелязва изданието. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток и Русия предоставя на Техеран разузнавателна информация за местоположението на американски военни обекти в региона. Министерството на финансите на САЩ в понеделник обяви мащабна кампания от санкции и дипломатически натиск, целяща да задуши иранската икономика.

Посещения като това на Ратклиф "не се случват всяка година", казва Андрей Солдатов, експерт по руските служби за сигурност, цитиран от вестник "Лос Анджелис Таймс".

Официалните канали за комуникация между Москва и Вашингтон се поддържат от 80-те години и съществуват, за да могат двете страни да разговарят, ако са застрашени животите на американци или на руснаци, или по други причини, посочва експертът.

Към момента нито една от страните не разкрива подробности за разговорите във вторник, но такива срещи обикновено се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос, свързан с националната сигурност, и когато това е в "американските национални интереси", добавя Солдатов. Според експерта вероятно по време на срещата е било обсъдено осигуряването на безопасността на американските военнослужещи, бази или съоръжения в Близкия изток, които са били взети на прицел от Иран.

Неочакваното пътуване на шефа на ЦРУ до Москва е имало за цел Русия да бъде предупредена да не напада страните от НАТО, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на свои източници. Този американски вестник потвърждава, че според нови оценки на американското разузнаване е възможно Путин да се опита да тества решимостта на НАТО с ограничена атака срещу страна от алианса през следващите години, посочва изданието.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩисан русофил

    16 42 Отговор
    Плача , Зеленски ликвидира русия

    Коментиран от #39, #51, #75

    10:41 27.08.2026

  • 2 Факт

    18 43 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на САЩ и на шефа на ЦРУ и да приеме новите нареждания, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    Коментиран от #76

    10:42 27.08.2026

  • 3 1945

    13 36 Отговор
    сателитите на Starlink се струпват над Русия

    Коментиран от #9, #77

    10:43 27.08.2026

  • 4 Янко

    48 7 Отговор
    Пълни глупости.Този бил път да дойде и предупреди Путин.Никой нищо не знае но си го докарват като на пазара.

    10:44 27.08.2026

  • 5 Вай Вай

    29 7 Отговор
    Неочакваното пътуване на шефа на ЦРУ до Москва е имало за цел Русия да бъде предупредена да не напада страните от НАТО, пишат в САЩ. Колкото по времето на Бай Дрън

    Коментиран от #21, #72

    10:45 27.08.2026

  • 6 Българка

    36 10 Отговор
    Били да при император Путин с огромна молба. Иранците са взели на мушка семейството на рижия чобанин и ще го приключат. Пада ли са на колене Путин аа спре иранците. Също така, искат да се измъкнат от конфликта в Иран, но ги е срам колко са зле и търпят поражения по целият фронт и се молят на русите да се застъпят за тях пред Техеран. Това общо взето е цялата история на посещението на цру-то в Москва.

    10:45 27.08.2026

  • 7 жик так

    43 9 Отговор
    Цялото това усилие е за да се избегне война между Русия и Англия .
    Но мисля че все пак рано или късно ще се случи .
    Пиратите ще го отнесат.

    10:46 27.08.2026

  • 8 Факт

    15 30 Отговор
    Навремето янките като тропнаха по масата руснаците избягаха от Куба с подвита опашка

    Коментиран от #11, #23, #57

    10:47 27.08.2026

  • 9 жик так

    29 11 Отговор

    До коментар #3 от "1945":

    Руснаците ако решат ще го приключат тоя Starlink на момента .

    Коментиран от #12

    10:47 27.08.2026

  • 10 Пич

    37 8 Отговор
    Умопомрачителна е тъпотията на САЩ!!!
    Всъщност, САЩ са в Русия като молители!!! Както ви казах, може да нахокаш някой по телефона, или направо ще го викнеш на килимчето!!!
    Сега САЩ бяха на килимчето!!!

    Коментиран от #14, #65

    10:48 27.08.2026

  • 11 айде бе

    26 12 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Хрушчов като удари с обувката по масата и краварите подвиха опашка .

    Коментиран от #16

    10:48 27.08.2026

  • 12 1945

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "жик так":

    не могат

    Коментиран от #38

    10:49 27.08.2026

  • 13 Хазарското диво племе русия

    12 26 Отговор
    Комунистическия диктатор Путин още не е пуснал тока и водата на руската рая,в по малките градчета и села още нямат канализация

    Коментиран от #17

    10:50 27.08.2026

  • 14 Карлуково /Старшата сестра

    7 11 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Сутринта на визитацията ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.

    Коментиран от #56

    10:50 27.08.2026

  • 15 Поощрява ли Путлер педофилията?

    8 16 Отговор
    13 годишна рускиня роди и получи поощрение от 100 000 рубли.

    Коментиран от #28, #29

    10:53 27.08.2026

  • 16 Пияния Хрушчов

    10 14 Отговор

    До коментар #11 от "айде бе":

    Това беше като извикаха Хрушчов да говори в ООН,беше пиян като мотика,събу си обувката и взе да блъска по микрофона,после в фойето играл казачок,охраната го изнесла

    Коментиран от #22

    10:53 27.08.2026

  • 17 Атина Палада

    31 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хазарското диво племе русия":

    В Русия някъде из тайгата в малките селца нямали канализация а в България няма канализация в столицата -София..:))) а уж сте в клуба на богатите:)))

    10:53 27.08.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    25 8 Отговор
    Предишното идване на шефа на ЦРУ в Москва беше, когато американците потопиха Курск. Генералите искаха изстрелване на всички ракети по САЩ, но Путин им каза " Не сме готови още" Тогава шефът обеща всичко. Плащане на щетите, ваденето на подводницата , обезщетение на семействата. Само се молеше , да ме започва Третата Световна. Сега Великобритания настъпи мотиката и генералите искат отново отмъщение. Този дойде, да успокоява топката.

    Коментиран от #47, #66

    10:54 27.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Интересно

    17 4 Отговор
    Първи прокоментираха ..., англичаните - "Гардиън" и "Телеграф".

    10:55 27.08.2026

  • 21 Да бе!😂

    20 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вай Вай":

    Естествено това са категорични глупости, предназначени за ограничени хора! САЩ могат да предупредят Русия и без да и ходи на крака ЦРУто!

    10:56 27.08.2026

  • 22 то хубаво че пиян

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пияния Хрушчов":

    А не с деменция или луд като крава бойс .

    10:57 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Истината е една

    22 5 Отговор
    На крака у вас идва да те молят. За какво САЩ моли Русия, няма да разберем! Най вероятно е за съдействие за Иран, но ще ударят на камък. Русия и Иран са партньори, а САЩ рекетьор и лъжец!

    10:57 27.08.2026

  • 25 хи, хи,

    6 4 Отговор
    а бат дончо рече съвсем друго!🤣🤣🤣

    10:58 27.08.2026

  • 26 Хахахахаха

    23 5 Отговор
    Толко се смях на статията и на гладкомозачните коментари отдолу

    На крака идва шефа на цру да предупреди

    Глупости на търкалета

    На крака идва да се помоли за нещо

    Коментиран от #46

    10:58 27.08.2026

  • 27 8888

    21 5 Отговор
    Ама нали русия няма войници и оръжия, а и е фалирала, сега пък нато ще напада? Синхронизирайте ги малко тези новини.
    тва много пропаганда трябва за да повярва някой че отива в Москва за да "предупреждава" :D предупрежденията ги правят по медиите на далечно разстояние

    10:58 27.08.2026

  • 28 Ъхъ

    17 6 Отговор

    До коментар #15 от "Поощрява ли Путлер педофилията?":

    За Русия не знам, но в България педофилските скандали са винаги свързани с русофобите от ппдб/ЛГБТ!

    10:59 27.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    5 17 Отговор
    Руснаците просят храна,искат пак 6ти Американски флот да им занесе замразени бутчета

    Коментиран от #34

    11:00 27.08.2026

  • 31 какво излиза

    17 3 Отговор
    Умнокрасивитета е мързелив. Предпочита да мързелува, не да работи. Злобарки по цял ден и тролене в нета. Путин та Путин. Вижте как са се натопорчили под поредната статия

    11:00 27.08.2026

  • 32 на чичо и на родата

    11 4 Отговор
    нарисували мишена на челата .
    Сега тичат при Путин кравята .

    11:00 27.08.2026

  • 33 Поправка

    21 4 Отговор
    На килимчето пред Император Путин такива срещи се провеждат само когато става въпрос за неотложен въпрос - молене

    Путин ги е отрязал..

    11:01 27.08.2026

  • 34 ха ха ха ....

    19 4 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    Руснаците най големия производител на пшеница и зърнени култури , на птиче месо и риба - ще проси от краварите ...аман от малоумняци ...

    11:02 27.08.2026

  • 35 Едва ли етака

    13 4 Отговор
    Американецът е отишъл на крака щото имат проблеми. Твърденията на БТА за причините за съобщението без да посочва източници и то руски си е живо внушение, но... вече нема кой да му верва поднесено по този начин.

    11:02 27.08.2026

  • 36 Много кофти

    3 12 Отговор
    Уреждат бъдещо руско гражданство на тръмп и съответно американско гражданство на путин, тези два цирея съсипаха страните си и ще бягат от бъдещ затвор в собствените им страни.

    11:02 27.08.2026

  • 37 Мара

    10 5 Отговор
    Осведомената, да видим до края на деня още колко версии ще представиш.

    11:03 27.08.2026

  • 38 жик так

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "1945":

    Така си мислиш ти .
    За показно преди войната свалиха стар Руски спътник с С500 .
    Ей така за показно .
    Тогава кравите яко мучаха .

    11:04 27.08.2026

  • 39 Хаген Дас

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "САЩисан русофил":

    Би ли обяснил как я ликвидира! По вероятно е да са обсъждали по мащабен удар по Киев!

    Коментиран от #44

    11:04 27.08.2026

  • 40 Искат нещо

    11 5 Отговор
    Имам съмнение, че на хамерите нещо им подпари на ........ иначе, защо дотичаха толкова спешно на крака при Путин. Нещо искат, ама едва ли ще им се получи, защото той знае от къде идват проблемите му.

    11:05 27.08.2026

  • 41 Кутията на Пандора

    10 5 Отговор
    Неотложен въпрос е набралият цирей на Гражданската война в Крайна. Започне ли гражданска война идва времето на батЮшка МахнО - анархия мать порядки. Цялата гнила конструкция на следвоенна Европа започва верижна реакция на разпадане. Полша си взема Галиция и Волиния, Унгария- Закарпатието, Румъния-Буковина..., а ние подсмърчаме. И тогава идва времето на Германия - напълно законно Германия ще си иска Силезия, Померания, Източна Прусия и ДАнциг.Отвориха кутията на Пандора и сега изпадат в ужасТ!

    11:05 27.08.2026

  • 42 САЩ мощ и сила

    6 7 Отговор
    Така действат каубоите,директно отиват и заплашват,навремето направиха Багдад на разорана нива

    11:05 27.08.2026

  • 43 Дако

    6 6 Отговор
    Какво може да излезе?
    Да губиш два военни конфликта, да нямаш достатъчно ПРО и ракети да ги продължиш, да ти висят 40 трилиона долара външен дълг /вътрешния към ФЕД е много по-голям/ и да чакаш „нещо да излезе“?!?
    Мацка от тези на Епстийн ли чака :)
    Подаръци тук не се предвиждат.

    11:07 27.08.2026

  • 44 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хаген Дас":

    Закоравял минедчия.

    Коментиран от #70

    11:08 27.08.2026

  • 45 Искат нещо

    8 8 Отговор
    Гледам, че разни русофобчета нещо са се екзалтирали и размечтали, ама това ще им остане. Силният не ходи при слабия, за да моли за нещо, така че русофобчета направете си сметка кой при кого дотърча.

    11:09 27.08.2026

  • 46 хихи

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахахаха":

    самолета е бил товарен. носели са пилешки бутчета на рашата😅😅😅

    Коментиран от #49, #50

    11:09 27.08.2026

  • 47 Аа майкуууу

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Американците потопили Курск.А британците крайцера Москва.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #61

    11:10 27.08.2026

  • 48 читател

    6 4 Отговор
    Перчема има поведение на квартален гангстер!
    Някои му се връзват,други се правят,че не го забелязват,а има и такива с които той не иска да се среща за да не пострада....
    В случая лично аз мисля,че пазарят Украйна срещу Иран...
    След толкова много лъжи не вярвам Русия да отстъпи!

    Коментиран от #53

    11:10 27.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Саманта

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "хихи":

    Може и злато да омилостивяване да са носили .
    Изтърбушено от България .

    11:11 27.08.2026

  • 51 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "САЩисан русофил":

    Да де, ама шефа на ЦРУ ходи на крака в Русия, а не в Укра. Дали па ще е ликвидирана Русия, щом Ратклиф ходи там? М?
    Благодаря предварително!

    11:11 27.08.2026

  • 52 Руснаците ,

    5 3 Отговор
    си пуснаха версия на Старлинк спътниците. Нас Раха се краварите. Руската подводница Хабаровск, е носител на Посейдон системата. Ще има учения.

    Коментиран от #85

    11:13 27.08.2026

  • 53 хихи

    6 7 Отговор

    До коментар #48 от "читател":

    ще разделят рашата между Сащ и Китай. Си отива други месец в Сащ да се договарят 😅😅😅

    Коментиран от #58, #60, #67, #84

    11:14 27.08.2026

  • 54 Само питам

    4 3 Отговор
    Бай Дончо , защо не си уведомил Урсула или поне Кая , защо БЕЗ тяхно "Одобрение" изпращаш този човек при Путин ??
    Разбра ли , че дори и Путин не го е приел на Разговори ?? Страхува се човека , от НОВИ санкции от Урсула и Кая! ;)
    Само, дето би пътя тоя човек , НЕ се Прави така ..Обидно им е, на Кая и Урсула да ги заобикалящ ,...Дами са, все пак!!! хаха

    11:14 27.08.2026

  • 55 Информационните патици

    2 1 Отговор
    Пленят глупости.

    11:14 27.08.2026

  • 56 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Карлуково /Старшата сестра":

    Съжалявам че не съм те разбрал! Защото аз пък ти казах да го пуснеш, за да не говориш с пълна уста!!!

    11:14 27.08.2026

  • 57 6135

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Тогава всъщност руснаците тропнаха по масата и американците избягаха от Турция с подвита опашка.

    11:14 27.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера

    3 5 Отговор
    В стила на бледоликите от сащ и Британия,идват у вас превантивно ти бият няколко шамара,и ако не слушкаш заиграва томахавката

    Коментиран от #63, #71

    11:16 27.08.2026

  • 60 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    Казал кръглият простак

    11:16 27.08.2026

  • 61 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Аа майкуууу":

    Откъде ви намират такива? Ако ти плащат за глупостите , е разбираемо, но ако не, тогава си е клиничен случай.

    11:16 27.08.2026

  • 62 от тая история ,

    1 1 Отговор
    май за да излезе нещуту , първо трябва да ми влезе и малко зе да мъ е страх ! !

    11:17 27.08.2026

  • 63 пак добре

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера":

    За разлика от тебе със скъсаната антерийка и чалмата на дедо си и галошите от свинска кожа ...

    11:18 27.08.2026

  • 64 УдоМача

    1 1 Отговор
    "предупредил Русия"... Вие сериозно ли???

    11:18 27.08.2026

  • 65 Молба до Негово Величество

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Само че сега разликата от Анкърдж е, че американците не са върху килимчето като руснака, а чакат прави в антрето за аудиенция при Властелина и до последно не знаят ще ги приемат ли.

    11:19 27.08.2026

  • 66 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Още като прочетох ,че шефа на ЦРУ е бил в Москва и версиите ми бяха две ..Или заради Иран,където САЩ потънаха или заради Англия ,но ако е заради Англия,ти не е да успокояват топката. Но от вчера започна да се появява инфо по медиите,че е заради Англия ,а щом ни насочват вниманието натам ,значи не е вярно ..Заради тези публикации водеща версия ми стана ,че шефа на ЦРУ е заради Иран! Не е тайна ,че САЩ и Англия са в тиха война от много време. Ако приемем ,че САЩ са разбрали,че Русия ще удря Англия ,какво има да ходи в Москва? Стоят настрана и се радват! За мен вече е по вероятно да е свързано с Иран..
    САЩ и Русия винаги са били съюзници,а единственият враг на Русия и САЩ,това е Британия.

    Коментиран от #82

    11:20 27.08.2026

  • 67 Много глупаво изглежда дете

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    да троли и показва трагедията на запада и отчаяният фашизъм в Украйна!

    11:20 27.08.2026

  • 68 Незнайко

    3 1 Отговор
    Не знам, но някой трябваше да издърпа ушите на кремълския пациент и да му посочи къде му е мястото в йерархията на международните отношения! Дано Цар Плъх да е схванал и да не се налага руснаците да плащат още за неговите авантюри!

    Коментиран от #73, #78

    11:21 27.08.2026

  • 69 ТАЙНА МА И НА

    3 2 Отговор
    Американски военен самолет каца в Москва? САЩ бомбят всеки ден Русия и Москва, чрез проксито Зеленски и НАТО. Може злато да връща на Русия. 70 кораба чакат за украинско жито. Русия помага на Иран? Русия утрепа американският ястреб - сенатор, преди месец? Русия се кани да мъсти на Лондон? Зеленски награждава Мъск, дроновете ползват негови спътници да бомбят Русия, и руснаците ще предприемат нещо? НЕЩО ФИНАНСОВО? Купуват злато, надуват златото и се отървават от американски облигации, затова им връщат златото? Изтеглят инвестиции от Израел и Дубай, ще спират газът за Турция и Азербайджан, ще спират зърното? 90% от корабите в светът били руска собственост но с чужди оператори, и складовете по пристанищата, руснаците заливат НАТО-държавите с всички стоки, руски и китайски..

    11:21 27.08.2026

  • 70 Хаген Дас

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Чиниш ми се":

    По скоро вие еводжендитата сте такива! Не може да определите пола си!

    11:22 27.08.2026

  • 71 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Хазара Путин с прашка и 2 орлови пера":

    Татарче господ ти е Монголското куче Тангра.
    В Иран така заиграха Томахавките, че счупи ха крадливият американски врат

    11:22 27.08.2026

  • 72 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вай Вай":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #80, #86

    11:26 27.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 не може да бъде

    0 2 Отговор
    Аз пък ще ви кажа че посещението на шефа на ЦРУ не може да даде никакъв резултат по принцип -може би Радклиф се е опитал да окаже някакъв натиск но със сигурност се е ударил в стена!?Ами я ми кажете кой се отказа от всички неписани договорености с Путин -сега Путин ще бъде много твърд и ще иска предварително подготвен и съгласуван /!?/договор с предпазни клаузи в случай на неизпълнение!?Путин трябва да е глупак за да отстъпи даже на милиметър -позицията му е печеливша...не искам да влизам в подробности ..има ги навсякъде вече....и никакви украински диверсионни и терористични акции няма да помогнат това да се промени!? А изборите в САЩ за Конгреса наближават /по-малко от 70 дни/ -това е един дамоклиев меч за Тръмп - стратегът на ДП Джеймс Карвайл даже вече е направил прогнозата /цитирам Валери Найденов / -Карвайл е определил дата на която Тръмп ще подаде оставка -27.04.2027 г!?

    11:27 27.08.2026

  • 75 Обсъждали са

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩисан русофил":

    Д - дей

    11:28 27.08.2026

  • 76 Като се събуди

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Краката отвити ли бяха?

    11:29 27.08.2026

  • 77 Това е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "1945":

    вероятна тема за обсъждане..
    Да останат ли светулките на небето или не..

    11:32 27.08.2026

  • 78 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Незнайко":

    Ти ли от дивана распределяш местата в йерархията, несщастнико? Русия винаги върши историята. Ти само я коментираш.

    Коментиран от #79

    11:33 27.08.2026

  • 79 Тихо пико4!

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Орк":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #87

    11:34 27.08.2026

  • 80 Няма го

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "да питам":

    Ама, щели да пращат някав голям кораб, със самолети върху него, да го търси под вода..

    11:35 27.08.2026

  • 81 Елементарно Уотсън

    1 2 Отговор
    Нали се сещате ,че пратеника който заплашва домакините на терен обикновенно си тръгва без глава ,явно това не е случая .

    11:35 27.08.2026

  • 82 Твоите версии

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Са за каквото ти плащат. 💩

    11:37 27.08.2026

  • 83 Икономист

    1 2 Отговор
    А най хубавото е ,че Сащ вместо редкоземни минерали ще получат от Украйна само много редки ...йнаа 😂😂😂 .Каква я мислеха те ,каква стана тя ...

    11:38 27.08.2026

  • 84 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    Факт.

    11:38 27.08.2026

  • 85 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Руснаците ,":

    Отново провал за руския "аналог на Starlink". Украинските сили удариха за втори път ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго". Разстоянието от украинската граница до ракетно-космическия център е около 900 км. Ударът е бил в западната част на комплекса, която е изцяло разрушена.

    11:38 27.08.2026

  • 86 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "да питам":

    А на Линдзито Греъма кратуната🎃 успяха ли да открият или така го копаха ?

    11:39 27.08.2026

  • 87 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тихо пико4!":

    Тихо бре,шайзер 💩!

    11:40 27.08.2026

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