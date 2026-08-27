Почина Ратко Младич

На 84-годишна възраст босненският сръбски генерал Ратко Младич почина в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген, съобщава Евронюз Сърбия, цитирана от БТА.

Новината за смъртта на генерала беше потвърдена от семейството му.

Бившият генерал от югоармията претърпя няколко инсулта, след които състоянието му се влоши допълнително. Семейството и близки до него лекари многократно настояваха за освобождаването му от затвора за по-нататъшно лечение, но всички искания бяха отхвърлени от компетентните органи в Хага, припомнят сръбските медии.

Председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата за предсрочно освобождаване на Младич по хуманитарни причини, предаде днес сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Младич е роден на 12 март 1942 г. в село Божановичи близо до Калиновик. Завършва Военната академия на Югославската народна армия (ЮНА) в Белград и прекарва по-голямата част от професионалния си живот като офицер от ЮНА.

По време на войната в Босна и Херцеговина, от 1992 г., той е началник на Главния щаб на Армията на Република Сръбска и остава на тази позиция до 1996 г.

След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години. Арестуван е на 26 май 2011 г. в Лазарево близо до Зренянин, а няколко дни по-късно е екстрадиран в Хагския трибунал.

Делото срещу Младич започна на 16 май 2012 г., а първоинстанционната присъда беше произнесена на 22 ноември 2017 г.

Пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, а след това и пред неговия Остатъчен механизъм, той беше осъден на доживотен затвор за престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина.

През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцид над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.