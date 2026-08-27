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Почина Ратко Младич

Почина Ратко Младич

27 Август, 2026 16:02, обновена 27 Август, 2026 16:34 3 090 112

  • ратко младич-
  • босна и херцеговина-
  • сребреница-
  • слободан милошевич-
  • югославия-
  • радован караджич-
  • грасиела гати сантана

По време на войната в Босна и Херцеговина, от 1992 г., той е началник на Главния щаб на Армията на Република Сръбска и остава на тази позиция до 1996 година

Почина Ратко Младич - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 84-годишна възраст босненският сръбски генерал Ратко Младич почина в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген, съобщава Евронюз Сърбия, цитирана от БТА.

Новината за смъртта на генерала беше потвърдена от семейството му.

Бившият генерал от югоармията претърпя няколко инсулта, след които състоянието му се влоши допълнително. Семейството и близки до него лекари многократно настояваха за освобождаването му от затвора за по-нататъшно лечение, но всички искания бяха отхвърлени от компетентните органи в Хага, припомнят сръбските медии.

Председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата за предсрочно освобождаване на Младич по хуманитарни причини, предаде днес сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Младич е роден на 12 март 1942 г. в село Божановичи близо до Калиновик. Завършва Военната академия на Югославската народна армия (ЮНА) в Белград и прекарва по-голямата част от професионалния си живот като офицер от ЮНА.

По време на войната в Босна и Херцеговина, от 1992 г., той е началник на Главния щаб на Армията на Република Сръбска и остава на тази позиция до 1996 г.

След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години. Арестуван е на 26 май 2011 г. в Лазарево близо до Зренянин, а няколко дни по-късно е екстрадиран в Хагския трибунал.

Делото срещу Младич започна на 16 май 2012 г., а първоинстанционната присъда беше произнесена на 22 ноември 2017 г.

Пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, а след това и пред неговия Остатъчен механизъм, той беше осъден на доживотен затвор за престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина.

През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцид над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крие се за да не стане като Младич

    36 89 Отговор
    Няма такъв срам като Пусулер многоходовия. Никога в световната история действащ Президент не е бил издирван в 60% от страните по света.

    Коментиран от #6, #12, #15

    16:04 27.08.2026

  • 2 П е най-големия смешник и гл пак

    35 80 Отговор
    Първо Младич, след това и малкия Пуслуер

    Коментиран от #25

    16:05 27.08.2026

  • 3 Копейките са предатели като П.

    31 67 Отговор
    Копеи, Путин го предаде.

    Коментиран от #7

    16:06 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крие се

    24 63 Отговор
    Пуд кин затова е на Курилите

    16:07 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 777

    17 31 Отговор

    До коментар #3 от "Копейките са предатели като П.":

    П идва от Плъх, нали?

    16:08 27.08.2026

  • 8 Сатана Z

    45 20 Отговор
    Народният съд беше прояви великодушие.Просто избеси или хвърли на прасетата в Белене враговете на народа.

    16:08 27.08.2026

  • 9 Трепя русофоби

    66 32 Отговор
    няма такъв срам да си с0росоидна п0дл0га

    16:08 27.08.2026

  • 10 Също

    33 56 Отговор
    Нещастникът Путин трябваше да е там

    16:08 27.08.2026

  • 11 Дай, Боже, за Путин

    33 56 Отговор
    същата новина.
    И да не чака до 84.

    Коментиран от #14, #16

    16:08 27.08.2026

  • 12 Трепя русофоби

    38 24 Отговор

    До коментар #1 от "Крие се за да не стане като Младич":

    няма такъв срам да си с0росоидна п0дл0га

    Коментиран от #17

    16:08 27.08.2026

  • 13 ФАКТИ

    20 44 Отговор
    Хубава новина.

    16:10 27.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Янко

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "Крие се за да не стане като Младич":

    Не се крие.Провери при леля си

    Коментиран от #78

    16:10 27.08.2026

  • 16 Аве мишкар

    31 16 Отговор

    До коментар #11 от "Дай, Боже, за Путин":

    ще дойда в панелката на първия етаж и щи пръсн@ х@лката малък пикль0 разпасан

    16:11 27.08.2026

  • 17 Трепя русофили

    19 37 Отговор

    До коментар #12 от "Трепя русофоби":

    Няма такъв срам да си русофилска подлога

    Коментиран от #23, #24

    16:12 27.08.2026

  • 18 Цвете

    12 29 Отговор
    А ИМА ОЩЕ ЕДИН, КОЙТО И ТОЙ ЩЕ ПОСЛЕДВА СЪДБАТА НА ТОЗИ КРИМИНАЛЕН УБИЕЦ.ДАНО ПОБЪРЗАТ.

    Коментиран от #27

    16:13 27.08.2026

  • 19 СВОтчик

    17 35 Отговор
    След кратко боледуване почина Владимир Путин - президент на Руската федерация.

    Коментиран от #28

    16:13 27.08.2026

  • 20 Комунистическия палач

    16 39 Отговор
    Дето изтрепа заедно с комуниста Милошевич хиляди невинни граждани

    16:14 27.08.2026

  • 21 Гожи

    43 9 Отговор
    Има много по-големи престъпници от него, но нали са близки със сащисаните президенти и с хунтата в Европа, са на свобода

    16:14 27.08.2026

  • 22 Герги

    20 34 Отговор
    Нормален човек, няма да съжалява за този.....,няма да употребя думата...Десетки хиляди са разплаканите майки и почернелите домове,в опита да се възроди Югославия...Даже и много живя.

    Коментиран от #82, #109

    16:14 27.08.2026

  • 23 урко

    23 8 Отговор

    До коментар #17 от "Трепя русофили":

    И майка ти ги трепе, ама с уста, омекват им капачките, когато заработи

    16:14 27.08.2026

  • 24 Трепя русофоби

    15 12 Отговор

    До коментар #17 от "Трепя русофили":

    като ти пръснем х@лката пред камера,и станеш тик ток звезда,ще видим кой ще го е срам

    Коментиран от #32, #38

    16:15 27.08.2026

  • 25 КзББ и ДП

    33 17 Отговор

    До коментар #2 от "П е най-големия смешник и гл пак":

    Велик лидер и генерал си отиде.Оставя светла следа и ореол,в историята на Югославия и Европа

    Коментиран от #30

    16:15 27.08.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 35 Отговор
    Кой беше Ратко Младич?

    Той беше водещ генерал по време на войната в Босна и Херцеговина (1992–1995 г.). Заради бруталните си военни действия и масовите убийства на цивилни граждани, световните медии го нарекоха „Касапинът от Сребреница“ и „Касапинът на Босна“.

    16:16 27.08.2026

  • 27 а ве плевел смачкан

    13 6 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    ще ти изкореня зъбките ко не спреш да драскаш глупости

    Коментиран от #35

    16:16 27.08.2026

  • 28 Сила

    7 11 Отговор

    До коментар #19 от "СВОтчик":

    Вицепрезидент ....
    Истинския реален и действащ президент на Северен Китай ( РФ) е Си Дзинпин ...

    Коментиран от #31

    16:16 27.08.2026

  • 29 Сатана Z

    19 9 Отговор
    Поживя си Татко Младич,дори надживя псето :На 24 март 2024 пукна генерал Съби Събев - първият военен представител на България в НАТО след приемането ни в Алианса.

    16:16 27.08.2026

  • 30 гост

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "КзББ и ДП":

    Господи,прибери си вересията.,по скоро

    16:17 27.08.2026

  • 31 Това е безспорен

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Сила":

    Факт.

    16:17 27.08.2026

  • 32 Трепя русофили

    9 18 Отговор

    До коментар #24 от "Трепя русофоби":

    Явно ти си изпитал това пред камера......

    Коментиран от #36, #40

    16:17 27.08.2026

  • 33 Да обобщим

    10 17 Отговор
    Горе-долу на такава възраст са нашите русофили алкохолици.

    16:18 27.08.2026

  • 34 Доротея

    17 16 Отговор
    За почест! Последните мъже си отиват! Александър Гаврич, Бата Живойнович, Раде Маркович сега и Младич! Ако желаете, поставете и Джоко Росич! Имаше един хърватски генерал, който напсува съда, след това измъкна от вратовръзката три ампули и спокойно ги изпи!

    16:18 27.08.2026

  • 35 Я пъ тоа

    5 9 Отговор

    До коментар #27 от "а ве плевел смачкан":

    Леко, ша са пукнеш от надуване.....

    16:18 27.08.2026

  • 36 чичо Кольо пие бира

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Трепя русофили":

    Еваларката.

    16:18 27.08.2026

  • 37 Няма справедливост, ясто е

    32 7 Отговор
    Съдът в Хага нито е независим, нито е справедлив. Поръчков и послушен. Поредните боклуци под фалшива маска.

    16:19 27.08.2026

  • 38 Копейкотрошач

    4 12 Отговор

    До коментар #24 от "Трепя русофоби":

    Колко секунди ще ти издържи вратлето?

    16:20 27.08.2026

  • 39 Касапинът от Сребреница

    10 23 Отговор
    Само Путин го бие по избити невинни хора.

    Коментиран от #110

    16:20 27.08.2026

  • 40 ССС

    7 10 Отговор

    До коментар #32 от "Трепя русофили":

    Запознат е със срама, който се изпитва. Това при тях може би е нещо като ритуал. Ставаш русофил, след като ти пръснат халката пред камера.

    16:20 27.08.2026

  • 41 Още една

    8 16 Отговор
    Прекрасна новина.

    16:21 27.08.2026

  • 42 Казуар

    5 4 Отговор
    Наричаха го Ратко Млатич.

    16:22 27.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    21 12 Отговор
    Велик човек. Един от последните сръбски патриоти. Бог да го прости.
    А какви патриоти имаше едно време на тази планета ...
    А сега ... Пед@ли ...

    16:23 27.08.2026

  • 45 Чума

    17 11 Отговор
    Поклон на генерала! Вяра свята, вяра славна, наша вяра православна! Живела Сърбия!

    16:23 27.08.2026

  • 46 Пропагандата е брутална

    18 8 Отговор
    В един регион може да има геноцид, изтребване на населението на няколко държави едновременно, а в друг за по-малки мащаби се обръща доста внимание. Истината е, че Геополитиката пише сценария на театралната постановка. Човешкият живот не струва и пукната пара за сценаристите. И все уж великите сили са намесени. Нямат интерес да има Велика България, нямат интерес да има и Югославия! Разделяй и владей. Силна България и силна Югославия едва ли щяха да гледат към извратеното управление на Европейския съюз! И едва ли щеше да има такъв ако имаше силни големи държави. ЕС е проект, чрез който се сложи ръка на Европа и се скопи същата. ЕП и ЕК са органите, които задушават напредъка на цял един континент. Това е геополитически съботаж.

    Коментиран от #62

    16:24 27.08.2026

  • 47 РЕАЛИСТ

    20 8 Отговор
    Тоз, който падне в бой за свобода,
    той не умира: него жалеят
    земя и небо, звяр и природа
    и певци песни за него пеят...
    А соросоидите мишки пълзят цял живот в краката на господарите си и чакат да им подхвърли оглозгани кокалчета.

    Коментиран от #56

    16:25 27.08.2026

  • 48 Поредния военнопрестъпник

    7 16 Отговор
    Замириса на земя 😂😂😂
    А никого няма да липсва 😂

    16:26 27.08.2026

  • 49 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 9 Отговор
    Починал е и Володимир Зеленски. 🕌😪🕌

    16:27 27.08.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    14 6 Отговор
    Убиха го като Милошевич!

    Коментиран от #70, #79, #86

    16:28 27.08.2026

  • 51 Чума

    4 8 Отговор
    Когато в новините казваха, че при сражения на сръбската армия с АОК са убити 2 и ранени 4 човека, в същото време в Анадола убити и ранени в сраженията с кюрдите бяха десетки от двете страни! Но, НАТО не отиде да усмирява Демирел, а Милошевич! Не отиде да бомбардира и Русия за безобразията в Грозни! Срещнах едно франсе от хуманитарна организация и го питам какви са тия тройни стандарти и защо не бомбардират Русия!? Отговори, че още е много силна и ще се примирят с една декларация!

    Коментиран от #55

    16:30 27.08.2026

  • 52 Моите съболезнования, скъпи русофили

    7 9 Отговор
    А как хубаво режеше славянски глави Ратко… Хърватски, босненски, ех! Няма ги вече тези герои, покриха се. Ако имаха такива герои през Сръбско-българската война, нямаше да ни се размине и на нас от братята сърби.

    Коментиран от #63

    16:32 27.08.2026

  • 53 Още едно прокремълче

    5 8 Отговор
    отиде при Кобзон.

    16:35 27.08.2026

  • 54 Този беше

    8 3 Отговор
    Аангелче в сравнение с нета.няху...........

    Коментиран от #58

    16:35 27.08.2026

  • 55 300 хиляди са жертвите в бивша Югославия

    5 10 Отговор

    До коментар #51 от "Чума":

    И за тях вината е на Белград, който не можа да преглътне, че империйката му, сглобена от победителите през Първата световна, и за наша сметка също, се разпадна. Така е, българомразецо.

    Коментиран от #68

    16:36 27.08.2026

  • 56 Бъркаш си поезиите.

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":

    Ботев е мразел Раша.
    Дай цитат от идеолога си Хитлер.

    16:36 27.08.2026

  • 57 Русофилите се надяват за путлеристите

    6 7 Отговор
    Данож да видя подобен текст че Владолф Путлер е умрял в килията си в Хага!

    Другарки и Другари, нали не се надявате да ви се размине за съдене на разни ФЮрери, Коне и Псета от Войната на Путлеристите?!?!

    16:38 27.08.2026

  • 58 Дано

    2 7 Отговор

    До коментар #54 от "Този беше":

    Време е Хамас да бъде приключен.

    16:38 27.08.2026

  • 59 Павел Пенев

    16 9 Отговор
    Демократичния ЕС успя да убие още един сръбски патриот, след Слободан Милошевич и Радован Караджич а отбранителния съюз НАТО бомбардира Белград и причини убийства на цивилни граждани и разрушения. Гнусни изроди.

    Коментиран от #65

    16:38 27.08.2026

  • 60 kоkорчо 💋🍌

    4 2 Отговор
    ми той умрял ма

    16:39 27.08.2026

  • 61 1488

    1 3 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса

    16:40 27.08.2026

  • 62 Извинете, тук форумците не си падат

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Пропагандата е брутална":

    по конспиративни теории и не вярват, че Земята е плоска. Четете си лекциите другаде.

    16:41 27.08.2026

  • 63 Доротея

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Моите съболезнования, скъпи русофили":

    Имаше и тогава Сърбия своите герои! Докато всички български офицери в София се предлагаха на една жена, включително и най вече адютанта на княз Батемберг капитан Марин Янакиев Маринов, тя предпочете сръбския капитан Михайло Катанич! Същият се въртеше из София по разузнаваческа работа! И двамата загинаха във войната! Капитан Маринов малко след раняването, а Катанич, прострелян от поручик Матров, докато спасяваше сръбското знаме в боя при Нешков връх, през пролеттта на следващата година! Стига ти толкова информация, че и нея нямаш усет да поемеш!

    16:43 27.08.2026

  • 64 почивай в мир генерале

    10 7 Отговор
    Велик сърбин,достоен човек.Дълбок поклон за делата му и обичта му към родината си.

    Коментиран от #67

    16:44 27.08.2026

  • 65 Така, така, продължавай

    6 8 Отговор

    До коментар #59 от "Павел Пенев":

    да възхваляваш нацистки военнопрестъпници и ще ти пратим ДАНС.
    Плодив не го ли би градушката скоро?

    16:45 27.08.2026

  • 66 Дачич

    6 7 Отговор
    Пукна ли най- после сръбската свиня ?

    16:45 27.08.2026

  • 67 Хихи!

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "почивай в мир генерале":

    Готин виц!
    Не те чува, повярвай ми.

    16:45 27.08.2026

  • 68 Чума

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "300 хиляди са жертвите в бивша Югославия":

    Хашим Тачи е невинен! Освен Мадленка Олбрайт, на друго не е посягал!

    16:46 27.08.2026

  • 69 Анализатор

    5 9 Отговор
    Поредният сръбски изверг от престъпния режим на Милошевич...
    Същия който обстрелва и Дубровник!
    Ами няма място за такива в цивилизования свят!

    Коментиран от #73

    16:48 27.08.2026

  • 70 После и

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Путлето.

    Коментиран от #93

    16:48 27.08.2026

  • 71 666

    2 7 Отговор
    ЧУДЕСНА НОВИНА

    16:49 27.08.2026

  • 72 хаирлия

    2 4 Отговор
    да е !

    16:50 27.08.2026

  • 73 Чума

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Анализатор":

    Ти да не мислиш, че като станеш на 84 ще си много по жив и с акъла си! То още сега не си много в ред, а след 50 години ще си жив зян! Това е много свят човек! Запиши си!

    Коментиран от #83

    16:50 27.08.2026

  • 74 Оплаквате един сръбски престъпник

    5 12 Отговор
    Разбирам да обичаш сръбска скара, някои обичат пък сръбска музика, вкусове разни. Ама да обичаш Сърбия като държава и да си българин? Още от прогонването на Легията на Раковски, пък плана шопите да се вдигнат на бунт през Руско-турската и да се присъединят към Сърбия, нападението в гръб след Съединението, прилапването на Македония, репресиите срещу хората с българско самосъзнание, промиването на мозъци… Все трябва да имате някаква мярка.

    16:51 27.08.2026

  • 75 Комунист Младич

    3 8 Отговор
    Си умря по. комунистически....в кауша.

    16:52 27.08.2026

  • 76 Комунизъм брато

    4 7 Отговор
    Избиха стотици хиляди югославяни и комунизма в Югославия пак са разпадна.
    Натам върви и Путин....

    16:54 27.08.2026

  • 77 Вапцаров

    4 6 Отговор
    Комунистите умират по затворите и гарнизонните стрелбища.
    Не ги опяват.

    Коментиран от #94

    16:56 27.08.2026

  • 78 Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Янко":

    Крия се копейка. Не мога да ходя по света, пращам двойници

    16:58 27.08.2026

  • 79 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Дъртак ходи да квасиш млеко.

    17:00 27.08.2026

  • 80 Добра новина

    4 3 Отговор
    Надявам се, че се отправил в ада с големи мъки.

    17:01 27.08.2026

  • 81 велик.патриот

    4 2 Отговор
    Поклон за всеотдайната му защита на Сърбия от западния вътрешен майдански терор.

    Коментиран от #89

    17:04 27.08.2026

  • 82 Западнало образование

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Герги":

    Съжалявай промития си соросоиден мозък.

    17:04 27.08.2026

  • 83 Наблюдател

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "Чума":

    Можеш да си направиш лепенка с неговия образ и да я залепиш на дъното на тоалетната чиния в тоалетната си. Аз лично това бих направил с този изверг и убиец...

    Коментиран от #102

    17:05 27.08.2026

  • 84 ВВП

    2 3 Отговор
    Почивай в мир ..!. Патриот..

    17:05 27.08.2026

  • 85 ВВП

    1 2 Отговор
    Последният патриот.

    Коментиран от #88

    17:06 27.08.2026

  • 86 Собакам

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Собачая смерть!!

    17:06 27.08.2026

  • 87 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    17:06 27.08.2026

  • 88 И ти

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "ВВП":

    По него.

    17:07 27.08.2026

  • 89 Каква сърбия

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "велик.патриот":

    Свинята е безчинствала в Босна

    17:07 27.08.2026

  • 90 Т Живков

    2 2 Отговор
    Смрът на комунизма!

    17:10 27.08.2026

  • 91 ВВП

    2 1 Отговор
    Случаят Югославия ..Много въпроси ,много въпроси,малко отговори .Сащ разтури една държава .Направи от племена държави ,които нямат вътрешна и външна политика .лакеи .Пумяри..Като Косово ,например ,Там нещата не саприключили..Нито пък в Босна .Квази държави .

    17:10 27.08.2026

  • 92 Некой си

    2 2 Отговор
    Поклон! Един визионер. Сега джамиите в бивша Югославия са повече от черквите.

    Коментиран от #98

    17:10 27.08.2026

  • 93 Ми ми ми

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "После и":

    Бункерният молец няма да доживее до Хага .

    17:11 27.08.2026

  • 94 Какъв комунист бълнуваш?

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Вапцаров":

    Главорез като Ахмед ага Тъмрашлията

    17:11 27.08.2026

  • 95 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Тогава времената бяха други. САЩ и слугите им бяха силни и налагаха волята си на останалите. Западът унищожи Югославия и посочи сърбите като виновници.
    Изби лидерите им.

    Слава Богу, сега САЩ са слаби, господството им отмина, а с него и на целия запад. Идва краят на безчинствата им.

    Коментиран от #103, #106, #108, #112

    17:13 27.08.2026

  • 96 ВВП

    3 2 Отговор
    Радко е истински патриот .Като Васил Левски.или Ботев..Ликвидира террористи и бандити..после му измислиха един милион трупа..Така работи западния фашизъм..Обаче това може да се обърне .

    17:13 27.08.2026

  • 97 Само питам

    2 1 Отговор
    Защо престъпните главатари на мюсюлманите и католиците не влязоха в затвора ❓

    17:13 27.08.2026

  • 98 Тия сджамиите са сърби мюсулмани

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Некой си":

    Все едно да отидеш в Родопите и да избиеш българите мюсулмани.

    Коментиран от #107

    17:13 27.08.2026

  • 99 Отваря се място

    2 1 Отговор
    за Путин!

    Коментиран от #105

    17:14 27.08.2026

  • 100 бая псета дремеха досега

    2 2 Отговор
    и се сетиха да се разджафкат по Путин

    17:14 27.08.2026

  • 101 Лепа Брена

    1 1 Отговор
    Му сеra y гроба !

    17:14 27.08.2026

  • 102 Коментатор

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "Наблюдател":

    То и твоя снимка ще свърши работа .

    17:16 27.08.2026

  • 103 Знаеш ли кво?

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 81":

    Още по-хубаво е,че изветрелите комунисти сте в края на жалките си животи.
    Светът не го мисли. Ще бъде по-,хубав без вас.

    17:17 27.08.2026

  • 104 Тахумба

    1 1 Отговор
    Кои са "компетентните органи" в Гага?

    17:18 27.08.2026

  • 105 Гресирана ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Отваря се място":

    На Ленин сандъка е бая голям.Има място 😁😁😁

    17:18 27.08.2026

  • 106 "Слава богу"???

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 81":

    От кога червените и.змети мзапочнахте да споменавате Бог???

    17:20 27.08.2026

  • 107 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Тия сджамиите са сърби мюсулмани":

    Ти там са помаци, даже турски не знаят, но ще кланят на чалмите-ТРЕПАНЕ!

    17:20 27.08.2026

  • 108 Офчи дирник 😄

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 81":

    Кой западен лидер 26 години се крие като партизанин в бункер и не смее да посети над 140 държави в света,за да не го арестуват?Мммм?

    17:23 27.08.2026

  • 109 той

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Герги":

    Герги, мамин и Европа я чака същото с тази мюсюлманска паплач дето ни е налазила, въпрос на време Герги.

    17:24 27.08.2026

  • 110 евроценности а ?

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Касапинът от Сребреница":

    А за Натаняху и Тръмп забрави ли ? Или те са ангели небесни. А в Ирак кой изби децата ? А Солана къде се скри, 15 тона уран изсипаха над Югославия ! Осъдени няма. Но болните от рак са милиони. А Садам ,Кадафи без съд. А отвлечения на Венецуела защо ? За Газа нещо да кажете ?

    17:27 27.08.2026

  • 111 ето ценности

    0 0 Отговор
    За зверствата в Иран нещо ,някой да каже ?

    17:28 27.08.2026

  • 112 А ГДЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа 81":

    СФРЮ?
    ГДЕ СССР?
    Ами умреха като овца без история.
    Но пък имаме ДР Конго.😅😂😅

    17:30 27.08.2026

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