Почина Ратко Младич

На 84-годишна възраст босненският сръбски генерал Ратко Младич почина в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген, съобщава Евронюз Сърбия, цитирана от БТА.
Новината за смъртта на генерала беше потвърдена от семейството му.
Бившият генерал от югоармията претърпя няколко инсулта, след които състоянието му се влоши допълнително. Семейството и близки до него лекари многократно настояваха за освобождаването му от затвора за по-нататъшно лечение, но всички искания бяха отхвърлени от компетентните органи в Хага, припомнят сръбските медии.
Председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата за предсрочно освобождаване на Младич по хуманитарни причини, предаде днес сръбската редакция на радио "Свободна Европа".
Младич е роден на 12 март 1942 г. в село Божановичи близо до Калиновик. Завършва Военната академия на Югославската народна армия (ЮНА) в Белград и прекарва по-голямата част от професионалния си живот като офицер от ЮНА.
По време на войната в Босна и Херцеговина, от 1992 г., той е началник на Главния щаб на Армията на Република Сръбска и остава на тази позиция до 1996 г.
След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години. Арестуван е на 26 май 2011 г. в Лазарево близо до Зренянин, а няколко дни по-късно е екстрадиран в Хагския трибунал.
Делото срещу Младич започна на 16 май 2012 г., а първоинстанционната присъда беше произнесена на 22 ноември 2017 г.
Пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, а след това и пред неговия Остатъчен механизъм, той беше осъден на доживотен затвор за престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина.
През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцид над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крие се за да не стане като Младич
Коментиран от #6, #12, #15
16:04 27.08.2026
2 П е най-големия смешник и гл пак
Коментиран от #25
16:05 27.08.2026
3 Копейките са предатели като П.
Коментиран от #7
16:06 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Крие се
16:07 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 777
До коментар #3 от "Копейките са предатели като П.":П идва от Плъх, нали?
16:08 27.08.2026
8 Сатана Z
16:08 27.08.2026
9 Трепя русофоби
16:08 27.08.2026
10 Също
16:08 27.08.2026
11 Дай, Боже, за Путин
И да не чака до 84.
Коментиран от #14, #16
16:08 27.08.2026
12 Трепя русофоби
До коментар #1 от "Крие се за да не стане като Младич":няма такъв срам да си с0росоидна п0дл0га
Коментиран от #17
16:08 27.08.2026
13 ФАКТИ
16:10 27.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Янко
До коментар #1 от "Крие се за да не стане като Младич":Не се крие.Провери при леля си
Коментиран от #78
16:10 27.08.2026
16 Аве мишкар
До коментар #11 от "Дай, Боже, за Путин":ще дойда в панелката на първия етаж и щи пръсн@ х@лката малък пикль0 разпасан
16:11 27.08.2026
17 Трепя русофили
До коментар #12 от "Трепя русофоби":Няма такъв срам да си русофилска подлога
Коментиран от #23, #24
16:12 27.08.2026
18 Цвете
Коментиран от #27
16:13 27.08.2026
19 СВОтчик
Коментиран от #28
16:13 27.08.2026
20 Комунистическия палач
16:14 27.08.2026
21 Гожи
16:14 27.08.2026
22 Герги
Коментиран от #82, #109
16:14 27.08.2026
23 урко
До коментар #17 от "Трепя русофили":И майка ти ги трепе, ама с уста, омекват им капачките, когато заработи
16:14 27.08.2026
24 Трепя русофоби
До коментар #17 от "Трепя русофили":като ти пръснем х@лката пред камера,и станеш тик ток звезда,ще видим кой ще го е срам
Коментиран от #32, #38
16:15 27.08.2026
25 КзББ и ДП
До коментар #2 от "П е най-големия смешник и гл пак":Велик лидер и генерал си отиде.Оставя светла следа и ореол,в историята на Югославия и Европа
Коментиран от #30
16:15 27.08.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
Той беше водещ генерал по време на войната в Босна и Херцеговина (1992–1995 г.). Заради бруталните си военни действия и масовите убийства на цивилни граждани, световните медии го нарекоха „Касапинът от Сребреница“ и „Касапинът на Босна“.
16:16 27.08.2026
27 а ве плевел смачкан
До коментар #18 от "Цвете":ще ти изкореня зъбките ко не спреш да драскаш глупости
Коментиран от #35
16:16 27.08.2026
28 Сила
До коментар #19 от "СВОтчик":Вицепрезидент ....
Истинския реален и действащ президент на Северен Китай ( РФ) е Си Дзинпин ...
Коментиран от #31
16:16 27.08.2026
29 Сатана Z
16:16 27.08.2026
30 гост
До коментар #25 от "КзББ и ДП":Господи,прибери си вересията.,по скоро
16:17 27.08.2026
31 Това е безспорен
До коментар #28 от "Сила":Факт.
16:17 27.08.2026
32 Трепя русофили
До коментар #24 от "Трепя русофоби":Явно ти си изпитал това пред камера......
Коментиран от #36, #40
16:17 27.08.2026
33 Да обобщим
16:18 27.08.2026
34 Доротея
16:18 27.08.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #27 от "а ве плевел смачкан":Леко, ша са пукнеш от надуване.....
16:18 27.08.2026
36 чичо Кольо пие бира
До коментар #32 от "Трепя русофили":Еваларката.
16:18 27.08.2026
37 Няма справедливост, ясто е
16:19 27.08.2026
38 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Трепя русофоби":Колко секунди ще ти издържи вратлето?
16:20 27.08.2026
39 Касапинът от Сребреница
Коментиран от #110
16:20 27.08.2026
40 ССС
До коментар #32 от "Трепя русофили":Запознат е със срама, който се изпитва. Това при тях може би е нещо като ритуал. Ставаш русофил, след като ти пръснат халката пред камера.
16:20 27.08.2026
41 Още една
16:21 27.08.2026
42 Казуар
16:22 27.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами
А какви патриоти имаше едно време на тази планета ...
А сега ... Пед@ли ...
16:23 27.08.2026
45 Чума
16:23 27.08.2026
46 Пропагандата е брутална
Коментиран от #62
16:24 27.08.2026
47 РЕАЛИСТ
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него пеят...
А соросоидите мишки пълзят цял живот в краката на господарите си и чакат да им подхвърли оглозгани кокалчета.
Коментиран от #56
16:25 27.08.2026
48 Поредния военнопрестъпник
А никого няма да липсва 😂
16:26 27.08.2026
49 Mими Кучева🐕🦺
16:27 27.08.2026
50 az СВО Победа 81
Коментиран от #70, #79, #86
16:28 27.08.2026
51 Чума
Коментиран от #55
16:30 27.08.2026
52 Моите съболезнования, скъпи русофили
Коментиран от #63
16:32 27.08.2026
53 Още едно прокремълче
16:35 27.08.2026
54 Този беше
Коментиран от #58
16:35 27.08.2026
55 300 хиляди са жертвите в бивша Югославия
До коментар #51 от "Чума":И за тях вината е на Белград, който не можа да преглътне, че империйката му, сглобена от победителите през Първата световна, и за наша сметка също, се разпадна. Така е, българомразецо.
Коментиран от #68
16:36 27.08.2026
56 Бъркаш си поезиите.
До коментар #47 от "РЕАЛИСТ":Ботев е мразел Раша.
Дай цитат от идеолога си Хитлер.
16:36 27.08.2026
57 Русофилите се надяват за путлеристите
Другарки и Другари, нали не се надявате да ви се размине за съдене на разни ФЮрери, Коне и Псета от Войната на Путлеристите?!?!
16:38 27.08.2026
58 Дано
До коментар #54 от "Този беше":Време е Хамас да бъде приключен.
16:38 27.08.2026
59 Павел Пенев
Коментиран от #65
16:38 27.08.2026
60 kоkорчо 💋🍌
16:39 27.08.2026
61 1488
16:40 27.08.2026
62 Извинете, тук форумците не си падат
До коментар #46 от "Пропагандата е брутална":по конспиративни теории и не вярват, че Земята е плоска. Четете си лекциите другаде.
16:41 27.08.2026
63 Доротея
До коментар #52 от "Моите съболезнования, скъпи русофили":Имаше и тогава Сърбия своите герои! Докато всички български офицери в София се предлагаха на една жена, включително и най вече адютанта на княз Батемберг капитан Марин Янакиев Маринов, тя предпочете сръбския капитан Михайло Катанич! Същият се въртеше из София по разузнаваческа работа! И двамата загинаха във войната! Капитан Маринов малко след раняването, а Катанич, прострелян от поручик Матров, докато спасяваше сръбското знаме в боя при Нешков връх, през пролеттта на следващата година! Стига ти толкова информация, че и нея нямаш усет да поемеш!
16:43 27.08.2026
64 почивай в мир генерале
Коментиран от #67
16:44 27.08.2026
65 Така, така, продължавай
До коментар #59 от "Павел Пенев":да възхваляваш нацистки военнопрестъпници и ще ти пратим ДАНС.
Плодив не го ли би градушката скоро?
16:45 27.08.2026
66 Дачич
16:45 27.08.2026
67 Хихи!
До коментар #64 от "почивай в мир генерале":Готин виц!
Не те чува, повярвай ми.
16:45 27.08.2026
68 Чума
До коментар #55 от "300 хиляди са жертвите в бивша Югославия":Хашим Тачи е невинен! Освен Мадленка Олбрайт, на друго не е посягал!
16:46 27.08.2026
69 Анализатор
Същия който обстрелва и Дубровник!
Ами няма място за такива в цивилизования свят!
Коментиран от #73
16:48 27.08.2026
70 После и
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Путлето.
Коментиран от #93
16:48 27.08.2026
71 666
16:49 27.08.2026
72 хаирлия
16:50 27.08.2026
73 Чума
До коментар #69 от "Анализатор":Ти да не мислиш, че като станеш на 84 ще си много по жив и с акъла си! То още сега не си много в ред, а след 50 години ще си жив зян! Това е много свят човек! Запиши си!
Коментиран от #83
16:50 27.08.2026
74 Оплаквате един сръбски престъпник
16:51 27.08.2026
75 Комунист Младич
16:52 27.08.2026
76 Комунизъм брато
Натам върви и Путин....
16:54 27.08.2026
77 Вапцаров
Не ги опяват.
Коментиран от #94
16:56 27.08.2026
78 Путин
До коментар #15 от "Янко":Крия се копейка. Не мога да ходя по света, пращам двойници
16:58 27.08.2026
79 Ха ха
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Дъртак ходи да квасиш млеко.
17:00 27.08.2026
80 Добра новина
17:01 27.08.2026
81 велик.патриот
Коментиран от #89
17:04 27.08.2026
82 Западнало образование
До коментар #22 от "Герги":Съжалявай промития си соросоиден мозък.
17:04 27.08.2026
83 Наблюдател
До коментар #73 от "Чума":Можеш да си направиш лепенка с неговия образ и да я залепиш на дъното на тоалетната чиния в тоалетната си. Аз лично това бих направил с този изверг и убиец...
Коментиран от #102
17:05 27.08.2026
84 ВВП
17:05 27.08.2026
85 ВВП
Коментиран от #88
17:06 27.08.2026
86 Собакам
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Собачая смерть!!
17:06 27.08.2026
87 Град Козлодуй
17:06 27.08.2026
88 И ти
До коментар #85 от "ВВП":По него.
17:07 27.08.2026
89 Каква сърбия
До коментар #81 от "велик.патриот":Свинята е безчинствала в Босна
17:07 27.08.2026
90 Т Живков
17:10 27.08.2026
91 ВВП
17:10 27.08.2026
92 Некой си
Коментиран от #98
17:10 27.08.2026
93 Ми ми ми
До коментар #70 от "После и":Бункерният молец няма да доживее до Хага .
17:11 27.08.2026
94 Какъв комунист бълнуваш?
До коментар #77 от "Вапцаров":Главорез като Ахмед ага Тъмрашлията
17:11 27.08.2026
95 az СВО Победа 81
Изби лидерите им.
Слава Богу, сега САЩ са слаби, господството им отмина, а с него и на целия запад. Идва краят на безчинствата им.
Коментиран от #103, #106, #108, #112
17:13 27.08.2026
96 ВВП
17:13 27.08.2026
97 Само питам
17:13 27.08.2026
98 Тия сджамиите са сърби мюсулмани
До коментар #92 от "Некой си":Все едно да отидеш в Родопите и да избиеш българите мюсулмани.
Коментиран от #107
17:13 27.08.2026
99 Отваря се място
Коментиран от #105
17:14 27.08.2026
100 бая псета дремеха досега
17:14 27.08.2026
101 Лепа Брена
17:14 27.08.2026
102 Коментатор
До коментар #83 от "Наблюдател":То и твоя снимка ще свърши работа .
17:16 27.08.2026
103 Знаеш ли кво?
До коментар #95 от "az СВО Победа 81":Още по-хубаво е,че изветрелите комунисти сте в края на жалките си животи.
Светът не го мисли. Ще бъде по-,хубав без вас.
17:17 27.08.2026
104 Тахумба
17:18 27.08.2026
105 Гресирана ватенка
До коментар #99 от "Отваря се място":На Ленин сандъка е бая голям.Има място 😁😁😁
17:18 27.08.2026
106 "Слава богу"???
До коментар #95 от "az СВО Победа 81":От кога червените и.змети мзапочнахте да споменавате Бог???
17:20 27.08.2026
107 Некой си
До коментар #98 от "Тия сджамиите са сърби мюсулмани":Ти там са помаци, даже турски не знаят, но ще кланят на чалмите-ТРЕПАНЕ!
17:20 27.08.2026
108 Офчи дирник 😄
До коментар #95 от "az СВО Победа 81":Кой западен лидер 26 години се крие като партизанин в бункер и не смее да посети над 140 държави в света,за да не го арестуват?Мммм?
17:23 27.08.2026
109 той
До коментар #22 от "Герги":Герги, мамин и Европа я чака същото с тази мюсюлманска паплач дето ни е налазила, въпрос на време Герги.
17:24 27.08.2026
110 евроценности а ?
До коментар #39 от "Касапинът от Сребреница":А за Натаняху и Тръмп забрави ли ? Или те са ангели небесни. А в Ирак кой изби децата ? А Солана къде се скри, 15 тона уран изсипаха над Югославия ! Осъдени няма. Но болните от рак са милиони. А Садам ,Кадафи без съд. А отвлечения на Венецуела защо ? За Газа нещо да кажете ?
17:27 27.08.2026
111 ето ценности
17:28 27.08.2026
112 А ГДЕ
До коментар #95 от "az СВО Победа 81":СФРЮ?
ГДЕ СССР?
Ами умреха като овца без история.
Но пък имаме ДР Конго.😅😂😅
17:30 27.08.2026