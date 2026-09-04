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Спортът по ТВ в петък (4 септември)

Спортът по ТВ в петък (4 септември)

4 Септември, 2026 06:24 436 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (4 септември) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

09.35 Формула 3, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

11.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

13.30 Формула 1, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже Евроспорт 1

15.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

17.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Септември – Ботев (Вр) Диема спорт

19.30 Арминия – Санкт Паули Диема спорт 2

19.30 Хановер – Карлсруе Диема спорт 3

20.00 Лион – Оксер Нова спорт

21.15 Арда – Ботев (Пд) Диема спорт

21.30 Лас Палмас – Леганес МАХ Спорт 2

21.30 Щутгарт – Кьолн Диема спорт 3

21.45 Дженоа – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Бетис – Реал МАХ Спорт 4

22.00 Ипсуич – Ливърпул Диема спорт 2

22.05 ПСЖ – Монако Нова спорт


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