Спортът по ТВ в петък (4 септември)

09.35 Формула 3, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
11.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
13.30 Формула 1, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже Евроспорт 1
15.55 Формула 2, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3
17.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Септември – Ботев (Вр) Диема спорт
19.30 Арминия – Санкт Паули Диема спорт 2
19.30 Хановер – Карлсруе Диема спорт 3
20.00 Лион – Оксер Нова спорт
21.15 Арда – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Лас Палмас – Леганес МАХ Спорт 2
21.30 Щутгарт – Кьолн Диема спорт 3
21.45 Дженоа – Комо МАХ Спорт 3
22.00 Бетис – Реал МАХ Спорт 4
22.00 Ипсуич – Ливърпул Диема спорт 2
22.05 ПСЖ – Монако Нова спорт
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