Спортът по ТВ в петък (4 септември)

Феран Торес: Луис Енрике ми е като баща – човекът, който повярва в мен и ме доведе в ПСЖ

Нападателят на ПСЖ Феран Торес сподели мнението си за старши треньора Луис Енрике. 26-годишният футболист се присъедини към френския клуб о ...