В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обръжена след загуба на позиции

Групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с численост 2000 души е попаднала в обкръжение край Волчанск в Харковска област, тъй като украинските войски не са удържали позициите си в няколко населени места, съобщават пред РИА Новости източници от руските силови структури.
Руският президент Владимир Путин обяви във вторник, че обкръжението на украинска групировка от до 2000 войници в североизточната част на Харковска област е завършено. В четвъртък руското Министерство на отбраната съобщи, че части от групировката "Север" са поели контрол над градовете Василевка, Благоватное и Должанка в Харковска област.
"ВСУ попаднаха във "Волчанския котел", като загубиха селата Василевка, Благоватное, Должанка и Слизнево. В обкръжение са приблизително 2000 военнослужещи на ВСУ. Сред тях са украинска мотострелкова пехота от 159-та и 22-ра бригади и украински гранични части от 1-ви и 15-ти граничен отряд. Положението им е изключително трудно и се очаква, че може да се опитат да пробият", твърди източникът на агенцията.
Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
17:15 03.09.2026
2 Вашето мнение
17:16 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бялджип
17:18 03.09.2026
5 Диванен стратег
Коментиран от #26, #33
17:18 03.09.2026
6 Бля бля
Коментиран от #9
17:18 03.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соломон
17:19 03.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Щерев
17:22 03.09.2026
12 Хасковски каунь
Сега ще стане с лапа@е
17:22 03.09.2026
13 Истината
Коментиран от #24, #38, #59
17:23 03.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хах
17:24 03.09.2026
18 Спецназ
В.В.П!
КАЗАХ!
17:24 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
17:25 03.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Абе мани
До коментар #16 от "рашистката пропаганда винаги се цели":Руснаците са край Вовчанск от 22 година .
Тия хептен не са у ред.
Коментиран от #68
17:26 03.09.2026
23 гост
До коментар #15 от "Напред Братя...":да те мачкат, два бели питона да те мачкат.
17:27 03.09.2026
24 хахахаха
До коментар #13 от "Истината":хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.
17:27 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цвете
17:30 03.09.2026
28 А ква стана тя
Коментиран от #37
17:30 03.09.2026
29 Мишел
17:31 03.09.2026
30 Артилерист
17:31 03.09.2026
31 Руските фейкове
Коментиран от #34
17:34 03.09.2026
32 Баце ЕООД
17:35 03.09.2026
33 Защото е фейк
До коментар #5 от "Диванен стратег":Рашките превземат Волчанск веднъж годишно. 🥳🥳🥳
17:36 03.09.2026
34 Българин
До коментар #31 от "Руските фейкове":Какви фейкове?!? За по-малко от три години, руската армия почти освободи целия Волчанск!
Коментиран от #39, #90
17:36 03.09.2026
35 Инна
Путин говори не само за последиците от затварянето на котелни в Харковска област на 1 септември 2026 г.
В. В. Путин говори и за други котелни.
„Силите и военните части от групата войски „Запад“ (...) блокираха голяма вражеска сила на източния бряг на язовир Краснооскол, близо до село Пески-Радковски, и започнаха да я унищожават: 13 батальона от украинските въоръжени сили, общо приблизително 5000 войници, са обкръжени.
... Нещо повече, това обкръжение вече е физически установено. Тоест, без никакви райони под наш огнен контрол, но физически – те са обкръжили напълно и затягат този пръстен на обкръжение.
Настъплението в Запорожка област също е активно в ход. Формиранията и военните части от групировките „Изток“ и „Днепър“ напредват по широк фронт към Запорожие. През август те освободиха девет населени места, а боевете се водят в централните райони на град Орехов. Момчетата там работят спокойно, но с голяма увереност.
Група войски „Север“ продължава да установява зона за сигурност по руско-украинската граница в граничните райони на Сумска област – Суми е на 12 километра, а Околовръстният път Суми също е в Харковска област. През последния месец 14 населени места попаднаха под руски контрол, включително освобождението на Казачья Лопан, а вчера и на град Святогорск.
17:36 03.09.2026
36 На кое да вярваме
Сраженията във Волчанск (Харковска област) продължават, ситуацията е нестабилна, блокираните окупатори трябва да се предадат или да умрат. Това каза представителят на отдела за комуникации на оперативно-тактическата групировка войски "Харков" Виталий Саранцев в ефира на телемаратон.
Той отбеляза, че през последното денонощие врагът е увеличил темпото на настъпателните действия в Харковско направление и търси начини да пробие украинската отбрана.
Обкръжени са около 3500 окупатори които опитват да пробият блокадата но методично са ликвидирани от подразделенията на ВСУ.
Коментиран от #50
17:36 03.09.2026
37 Ми нищо
До коментар #28 от "А ква стана тя":Киев за два дня.😅😃😅
17:37 03.09.2026
38 Има нещо
До коментар #13 от "Истината":РИА не случайно е забранена в ЕС. Страхуваме се от правдата..
Коментиран от #44
17:37 03.09.2026
39 Според Путин да
До коментар #34 от "Българин":Инак не.
Трябва да се вдига духа на крепостните срещу тежката зима. Укрите са свикнали, орките не.
17:38 03.09.2026
40 Дън Бай
17:38 03.09.2026
41 Биби
17:38 03.09.2026
42 осраински
17:38 03.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не от правдата, а
До коментар #38 от "Има нещо":от лъжи и провокации.
17:39 03.09.2026
45 хаяско
17:39 03.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хахахахаха
17:40 03.09.2026
48 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #61
17:40 03.09.2026
49 Мижи а те ла жем
Ааааахахаха
17:41 03.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ВЕСЕЛЯК
17:43 03.09.2026
52 Инна
ВСУ хвана в котел руснаците във Волчанск, десетки се предават накуп
Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"
Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.
Коментиран от #56, #69
17:43 03.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ДрайвингПлежър
17:44 03.09.2026
55 Смешнииик
До коментар #10 от "Оня с парчето":Кое ще намааш, твоя мекия ли бе клоун ?
Ти гледай руснаците как ще го намаат та твоите любимци. Върви и ти да намажеш.
Коментиран от #66
17:44 03.09.2026
56 Вовчанск или Волчанск на руски
До коментар #52 от "Инна":Е на 6 км.от руско- украинската граница и се бият за градчето вече 5 години. А преди 24 февруари 2022 г.беше под руски контрол с тяхна местна власт
17:44 03.09.2026
57 Всичко от московия е лъжа и измама !
17:45 03.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Де бил
До коментар #13 от "Истината":Ами дай линк на УНИАН или без арабски фронт 😂😂😂
17:47 03.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #48 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":САмо обясни на какво се радваш??Украинците са ти изяли закуската и затова ги мразиш или руснаците са ти сипали водка и за това ги харесваш ??Вие сте като MAлоуMHи обитатели на старчески дом ,радват се ама не знаят на какво точно!! Какви са добрите ти новини че си промит от СССР иригаторите и не мислиш като хората а като болшевик ??
17:48 03.09.2026
62 Сократ
17:48 03.09.2026
63 Чиба, nocepko !
До коментар #50 от "Руснаци":Ей, gyxaч, като има статия за cBиpkи, тогава ще пишеш имаш компетентност.
17:49 03.09.2026
64 Мишел
17:50 03.09.2026
65 Санде глухия
Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!? Абе,..дека е ПЕ Деразинот пиздоглаз
Еееееееехехе
17:50 03.09.2026
66 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #55 от "Смешнииик":КОГА БЕ ,КОГА ще намаат пета година "Маат" ?? Буратино
17:51 03.09.2026
67 Исторически парк
17:52 03.09.2026
68 Така де
До коментар #22 от "Абе мани":Руснаците са край Волчанск от поне 1000 години, а не от 2022, те са и край Киев и край Одеса и край Запорожие от векове, защото тази земя просто си е руска.
И следващите 1000 години ще е все така.....мани, мани...
Коментиран от #71, #72, #78, #82
17:53 03.09.2026
69 хахахаха
До коментар #52 от "Инна":Инче минче хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.
17:54 03.09.2026
70 Гледам последното видео в БГНЕС
17:54 03.09.2026
71 Розовото пони зеля
До коментар #68 от "Така де":Ми нема да е 1000 години, нямаме укри за толкова години, трябва да мобилизираме еврасти кат теб, ми скоро, готви се хахахахаха.
17:55 03.09.2026
72 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #68 от "Така де":Са кажи че блатото са дали и православието и писменоста на Киев и ти турам медал тиквен с лента и плакет за най голям мозък!!
17:55 03.09.2026
73 кандидат-трол
17:56 03.09.2026
74 Мишел
Коментиран от #81
17:58 03.09.2026
75 млад еврас
17:58 03.09.2026
76 последната укра
18:00 03.09.2026
77 Ввв
18:01 03.09.2026
78 НЕ грамотен, пе Дал,да?
До коментар #68 от "Така де":Ааааахахаха
НИКОГА в човешката история не е имало такава държава/Република/ЕТНОС и НАЦИОНАЛНОСТ -- руснак / руснья!!
УЛУС МУХША ( моксель -московия) НЕ Е..РУСИЯ!! Рос сийската Империя -- ТОЖЕ!!
СССР НЕМА НИЩО ОБЩО СЪС.. российская империя!! А...П ЕДЕРАЦИЯТА създадена чрез 19 91-- НЕМА НИЩО ОБЩО със всички предходни!! Тва са 14 ислямистки и 8 монголоидни републики
Ааааахахаха
18:02 03.09.2026
79 германски котел
18:03 03.09.2026
80 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #86
18:05 03.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 дядо дръмпир до лъжците
Пилотите на дронове систематично преследваха военни убежища по активната фронтова линия и ги унищожаваха.
Атаките бяха безмилостни.Няма място за укритие за руски войници
Целевите инженерни структури позволиха на войските на инвазията да се съберат безопасно и незабелязано. Според 77-ма отделна въздушнодесантна бригада "Надниприянска", операцията унищожи над сто убежища на фронтовата линия в координирано настъпление.
Специализирани части от 3-ти въздушнодесантен батальон на бригадата водеха въздушния удар. Техните прецизни атаки лишиха руснаците от важна военна подкрепа по фронтовата линия в Харковска област.Основният резултат от бойната операция беше унищожаването на 114 вражески окопа. Загубата на толкова много подготвени позиции нарушава логистиката на окупаторите и значително усложнява тайното концентриране на пехота", заявиха в бригадата.мога да ви покажа на видео и вие го имате как дрона разбира кой е руснак и кой украинеци убива просиянеца.какво сте се хванали да лъжете????
18:10 03.09.2026
84 ДРАПАТИ НАЦИСТА
18:11 03.09.2026
85 Т.КОЛЕВ
18:11 03.09.2026
86 Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))
До коментар #80 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":13 г,...23 ядрени монгольяк републики и оше превземат... Донбас?!?
И то Само 2 милиона и половина монголья фира
)))
Коментиран от #89
18:11 03.09.2026
87 стоян георгиев
18:15 03.09.2026
88 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
18:16 03.09.2026
89 КАШИ ЧЕСТНО МИШОК
До коментар #86 от "Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))":Натоварват ли те победите на руската армия.
18:17 03.09.2026
90 стоян георгиев
До коментар #34 от "Българин":Гаранция в региона на цялата волчанска позиция няма 2000 украинци.нека се радва обаче гласоподавателя.радев каза че ще спре помоща за украйна която никога не е давана.
18:17 03.09.2026