Групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с численост 2000 души е попаднала в обкръжение край Волчанск в Харковска област, тъй като украинските войски не са удържали позициите си в няколко населени места, съобщават пред РИА Новости източници от руските силови структури.

Руският президент Владимир Путин обяви във вторник, че обкръжението на украинска групировка от до 2000 войници в североизточната част на Харковска област е завършено. В четвъртък руското Министерство на отбраната съобщи, че части от групировката "Север" са поели контрол над градовете Василевка, Благоватное и Должанка в Харковска област.

"ВСУ попаднаха във "Волчанския котел", като загубиха селата Василевка, Благоватное, Должанка и Слизнево. В обкръжение са приблизително 2000 военнослужещи на ВСУ. Сред тях са украинска мотострелкова пехота от 159-та и 22-ра бригади и украински гранични части от 1-ви и 15-ти граничен отряд. Положението им е изключително трудно и се очаква, че може да се опитат да пробият", твърди източникът на агенцията.

Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра.