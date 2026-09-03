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В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обръжена след загуба на позиции
  Тема: Украйна

В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обръжена след загуба на позиции

3 Септември, 2026 17:13 2 535 90

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • владимир путин

Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра

В "котел" край Волчанск! Украинска групировка от 2000 бойци е обръжена след загуба на позиции - 1
News.bg News.bg

Групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с численост 2000 души е попаднала в обкръжение край Волчанск в Харковска област, тъй като украинските войски не са удържали позициите си в няколко населени места, съобщават пред РИА Новости източници от руските силови структури.

Руският президент Владимир Путин обяви във вторник, че обкръжението на украинска групировка от до 2000 войници в североизточната част на Харковска област е завършено. В четвъртък руското Министерство на отбраната съобщи, че части от групировката "Север" са поели контрол над градовете Василевка, Благоватное и Должанка в Харковска област.

"ВСУ попаднаха във "Волчанския котел", като загубиха селата Василевка, Благоватное, Должанка и Слизнево. В обкръжение са приблизително 2000 военнослужещи на ВСУ. Сред тях са украинска мотострелкова пехота от 159-та и 22-ра бригади и украински гранични части от 1-ви и 15-ти граничен отряд. Положението им е изключително трудно и се очаква, че може да се опитат да пробият", твърди източникът на агенцията.

Както заяви Путин, елиминирането на "котела" ще позволи линията на контакт да бъде изместена от граничните райони на руската Белгородска област с поне 20 километра.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    37 15 Отговор
    Дано се оправят хората!

    17:15 03.09.2026

  • 2 Вашето мнение

    86 12 Отговор
    Сега вече потвърдена ли е новината мисири? Или повече не можете да лъжете, дори поставенитте под еврюатлантически капак бройлери?

    17:16 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бялджип

    85 11 Отговор
    Белият байрак е единственото и най-точно в момента! Стига са губили живота си заради онзи нелегитимен с повече от 2 години корумпатор! Славяни са, говорят руски, ще се разберат и оживеят заради семействата си.

    17:18 03.09.2026

  • 5 Диванен стратег

    69 9 Отговор
    Това се печеше отдавна. Защо не са се изтеглили? Сега ще загубят и територия и войници...

    Коментиран от #26, #33

    17:18 03.09.2026

  • 6 Бля бля

    13 73 Отговор
    Руски глупости!

    Коментиран от #9

    17:18 03.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соломон

    27 4 Отговор
    Да са живи и здрави!

    17:19 03.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Щерев

    37 10 Отговор
    Работайте ребята с ФАБ-3000.

    17:22 03.09.2026

  • 12 Хасковски каунь

    43 7 Отговор
    Ех Драпати, не стана с драпане.
    Сега ще стане с лапа@е

    17:22 03.09.2026

  • 13 Истината

    15 71 Отговор
    РИА Новости да се прекръстят на РИА измислици премислици!!! Тази агенция няма право да пише за истинското положение на руснаците и за това си съчинява. Точно руснаците са в котел в мометна!

    Коментиран от #24, #38, #59

    17:23 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хах

    9 37 Отговор
    Простотиите на ватенките.

    17:24 03.09.2026

  • 18 Спецназ

    20 9 Отговор
    "Вземането" на пленници вече ще се извършва след зачистката от дроновете!

    В.В.П!

    КАЗАХ!

    17:24 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    7 42 Отговор
    Масово дронове към позициите и руските нашественици на мръвки.

    17:25 03.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе мани

    9 30 Отговор

    До коментар #16 от "рашистката пропаганда винаги се цели":

    Руснаците са край Вовчанск от 22 година .
    Тия хептен не са у ред.

    Коментиран от #68

    17:26 03.09.2026

  • 23 гост

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "Напред Братя...":

    да те мачкат, два бели питона да те мачкат.

    17:27 03.09.2026

  • 24 хахахаха

    40 7 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.

    17:27 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цвете

    7 21 Отговор
    ПРОЧЕТЕТЕ ДУМИТЕ НА ОБЕЗУМЕЛИЯ ДИКТАТОР. НЯКОЙ ТРЯБВА ДА МУ ВИДИ СМЕТКАТА

    17:30 03.09.2026

  • 28 А ква стана тя

    22 6 Отговор
    Е га ти контранаступа

    Коментиран от #37

    17:30 03.09.2026

  • 29 Мишел

    30 5 Отговор
    Върви им на украинските сили на котли. Това е четвърти котел за годината .

    17:31 03.09.2026

  • 30 Артилерист

    39 7 Отговор
    Евроатлантическическата пропаганда не позволява да се обясни лошото състояние на укроармията. Западната коалиция на желаещите война найстина натискат киевската хунта да се бие до последния украинец. Укровойниците нямат избор защото националистическите заградителни отряди са по-жестоки и от противника. Въпреки това те дизертират, имитират подчинение и при първа възможност се предават...

    17:31 03.09.2026

  • 31 Руските фейкове

    7 23 Отговор
    край нямат.

    Коментиран от #34

    17:34 03.09.2026

  • 32 Баце ЕООД

    10 5 Отговор
    Според сибига, това е "новият подем" на фронта

    17:35 03.09.2026

  • 33 Защото е фейк

    5 20 Отговор

    До коментар #5 от "Диванен стратег":

    Рашките превземат Волчанск веднъж годишно. 🥳🥳🥳

    17:36 03.09.2026

  • 34 Българин

    7 12 Отговор

    До коментар #31 от "Руските фейкове":

    Какви фейкове?!? За по-малко от три години, руската армия почти освободи целия Волчанск!

    Коментиран от #39, #90

    17:36 03.09.2026

  • 35 Инна

    25 5 Отговор
    Новините някак си бавно достигат до редакцията.
    Путин говори не само за последиците от затварянето на котелни в Харковска област на 1 септември 2026 г.

    В. В. Путин говори и за други котелни.

    „Силите и военните части от групата войски „Запад“ (...) блокираха голяма вражеска сила на източния бряг на язовир Краснооскол, близо до село Пески-Радковски, и започнаха да я унищожават: 13 батальона от украинските въоръжени сили, общо приблизително 5000 войници, са обкръжени.

    ... Нещо повече, това обкръжение вече е физически установено. Тоест, без никакви райони под наш огнен контрол, но физически – те са обкръжили напълно и затягат този пръстен на обкръжение.

    Настъплението в Запорожка област също е активно в ход. Формиранията и военните части от групировките „Изток“ и „Днепър“ напредват по широк фронт към Запорожие. През август те освободиха девет населени места, а боевете се водят в централните райони на град Орехов. Момчетата там работят спокойно, но с голяма увереност.

    Група войски „Север“ продължава да установява зона за сигурност по руско-украинската граница в граничните райони на Сумска област – Суми е на 12 километра, а Околовръстният път Суми също е в Харковска област. През последния месец 14 населени места попаднаха под руски контрол, включително освобождението на Казачья Лопан, а вчера и на град Святогорск.

    17:36 03.09.2026

  • 36 На кое да вярваме

    5 27 Отговор
    Аз друго чета в Интерфакс -
    Сраженията във Волчанск (Харковска област) продължават, ситуацията е нестабилна, блокираните окупатори трябва да се предадат или да умрат. Това каза представителят на отдела за комуникации на оперативно-тактическата групировка войски "Харков" Виталий Саранцев в ефира на телемаратон.

    Той отбеляза, че през последното денонощие врагът е увеличил темпото на настъпателните действия в Харковско направление и търси начини да пробие украинската отбрана.
    Обкръжени са около 3500 окупатори които опитват да пробият блокадата но методично са ликвидирани от подразделенията на ВСУ.

    Коментиран от #50

    17:36 03.09.2026

  • 37 Ми нищо

    3 16 Отговор

    До коментар #28 от "А ква стана тя":

    Киев за два дня.😅😃😅

    17:37 03.09.2026

  • 38 Има нещо

    21 5 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    РИА не случайно е забранена в ЕС. Страхуваме се от правдата..

    Коментиран от #44

    17:37 03.09.2026

  • 39 Според Путин да

    4 17 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Инак не.
    Трябва да се вдига духа на крепостните срещу тежката зима. Укрите са свикнали, орките не.

    17:38 03.09.2026

  • 40 Дън Бай

    15 5 Отговор
    Глупости. Славните войски са пред Москва, а въздушното пространство на Русия е напълно блокирано.

    17:38 03.09.2026

  • 41 Биби

    4 14 Отговор
    Константиновка2, некадърни лъжливи алкохолични татароменгяни

    17:38 03.09.2026

  • 42 осраински

    3 4 Отговор
    ПОНЕ ЗА МЕЗЕ ТАЯ ВЕЧЕР НЯМА ДА МИСЛЧ

    17:38 03.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не от правдата, а

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Има нещо":

    от лъжи и провокации.

    17:39 03.09.2026

  • 45 хаяско

    0 9 Отговор
    пак звиздити са му говорили

    17:39 03.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахахаха

    21 2 Отговор
    Красота е да гледам как укрите цвирят с сополи, красотата е да гледам как руските доброволци громят всички укри на фронта, укрите кое село си върнаха днеска хахахахах, клипче с украински успехи ще видим ли, вече нямат хора и знамена да развяват хахахахах

    17:40 03.09.2026

  • 48 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    19 6 Отговор
    Последната отбранителна линия на фашистите Покровск - Славянск също е пробите на на няколко места и пътят на руските воийски скоро към Киев ще бъде отворен! Капитулацията се очертава до края на годината!

    Коментиран от #61

    17:40 03.09.2026

  • 49 Мижи а те ла жем

    4 5 Отговор
    У Йло Пен ДЕЛА па са го ОБМОНУЛИ и НАДУЛИ!
    Ааааахахаха

    17:41 03.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ВЕСЕЛЯК

    11 6 Отговор
    Това е понеже ВСУ пИчели войната. И понеже английските ракети с английско насочване поразиха Уайлдбериз-складовете. Путин направо си умря на мъка като видя как укрите изгориха маса дамски гащички от по едно евро чифта.

    17:43 03.09.2026

  • 52 Инна

    7 16 Отговор
    Последни новини от независими източници -
    ВСУ хвана в котел руснаците във Волчанск, десетки се предават накуп

    Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"

    Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
    Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.

    Коментиран от #56, #69

    17:43 03.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Аааа поредна голяма победа за ОкраИна!

    17:44 03.09.2026

  • 55 Смешнииик

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с парчето":

    Кое ще намааш, твоя мекия ли бе клоун ?
    Ти гледай руснаците как ще го намаат та твоите любимци. Върви и ти да намажеш.

    Коментиран от #66

    17:44 03.09.2026

  • 56 Вовчанск или Волчанск на руски

    5 12 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    Е на 6 км.от руско- украинската граница и се бият за градчето вече 5 години. А преди 24 февруари 2022 г.беше под руски контрол с тяхна местна власт

    17:44 03.09.2026

  • 57 Всичко от московия е лъжа и измама !

    5 16 Отговор
    Z-пpопагандистите отричат тази лъжа на Путлер и рашисткия му режим.

    17:45 03.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Де бил

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Ами дай линк на УНИАН или без арабски фронт 😂😂😂

    17:47 03.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ПЪЛНИ Глупости

    6 10 Отговор

    До коментар #48 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    САмо обясни на какво се радваш??Украинците са ти изяли закуската и затова ги мразиш или руснаците са ти сипали водка и за това ги харесваш ??Вие сте като MAлоуMHи обитатели на старчески дом ,радват се ама не знаят на какво точно!! Какви са добрите ти новини че си промит от СССР иригаторите и не мислиш като хората а като болшевик ??

    17:48 03.09.2026

  • 62 Сократ

    11 5 Отговор
    Какво стана? Нали всеки ден ревете, че укрите настъпват, руснаците бягат. А то, точна наопаки.

    17:48 03.09.2026

  • 63 Чиба, nocepko !

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "Руснаци":

    Ей, gyxaч, като има статия за cBиpkи, тогава ще пишеш имаш компетентност.

    17:49 03.09.2026

  • 64 Мишел

    10 2 Отговор
    Днес украинските власти са забранили да бъдат снимани празните рафтове на магазините и са наредили населението да се запаси с храна за един месец.

    17:50 03.09.2026

  • 65 Санде глухия

    5 12 Отговор
    Малеее,..13 г.. ЩУРМ на 23 ядрени монгольяк републики, начело с Фюрера ПЕ дал и...
    Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!? Абе,..дека е ПЕ Деразинот пиздоглаз
    Еееееееехехе

    17:50 03.09.2026

  • 66 ПЪЛНИ Глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Смешнииик":

    КОГА БЕ ,КОГА ще намаат пета година "Маат" ?? Буратино

    17:51 03.09.2026

  • 67 Исторически парк

    3 7 Отговор
    Волчанск - украинският Сталинград!

    17:52 03.09.2026

  • 68 Така де

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "Абе мани":

    Руснаците са край Волчанск от поне 1000 години, а не от 2022, те са и край Киев и край Одеса и край Запорожие от векове, защото тази земя просто си е руска.

    И следващите 1000 години ще е все така.....мани, мани...

    Коментиран от #71, #72, #78, #82

    17:53 03.09.2026

  • 69 хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Инна":

    Инче минче хахахаха надай се, руснаците да са в котел хахахахахах, зеления гном щеше да пищи до небесата по всички ЕС медии ако беше набутал руснаците в котел хахахахаха, да видим колко ще излязат живи от котела, май само тея с бялото знаменце хахахахаха.

    17:54 03.09.2026

  • 70 Гледам последното видео в БГНЕС

    1 1 Отговор
    Интересно е

    17:54 03.09.2026

  • 71 Розовото пони зеля

    7 4 Отговор

    До коментар #68 от "Така де":

    Ми нема да е 1000 години, нямаме укри за толкова години, трябва да мобилизираме еврасти кат теб, ми скоро, готви се хахахахаха.

    17:55 03.09.2026

  • 72 ПЪЛНИ Глупости

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "Така де":

    Са кажи че блатото са дали и православието и писменоста на Киев и ти турам медал тиквен с лента и плакет за най голям мозък!!

    17:55 03.09.2026

  • 73 кандидат-трол

    9 2 Отговор
    Глупости! Това не е вярно. Днес по-рано писахте, че украинците не настъпват, а направо бягат към Москва, връщайки си 26 населени места от руснаците. Дори вече вярвам, че мощната освободителна украинска армия е пред портите на руската столица. (новак съм още в троленето и питам, колко цента приблизително е този текст)

    17:56 03.09.2026

  • 74 Мишел

    8 6 Отговор
    В Харковска област още един котел от над 230кв.км, който включва Николаевка, Варваровка, Хрипуны, Резниково, Красный Яр, Лукашово, Комиссарово, Грачёвка, Лобаново, Лошаково, Бузово, Сердобино, Рубленое и Березники.

    Коментиран от #81

    17:58 03.09.2026

  • 75 млад еврас

    8 3 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    17:58 03.09.2026

  • 76 последната укра

    5 5 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    18:00 03.09.2026

  • 77 Ввв

    6 8 Отговор
    Ауууу,”верваме” за този котел…мда,абе какво стана бе,4-та година ядрената сила драпа за няколко области,а Киев кога?

    18:01 03.09.2026

  • 78 НЕ грамотен, пе Дал,да?

    5 7 Отговор

    До коментар #68 от "Така де":

    Ааааахахаха
    НИКОГА в човешката история не е имало такава държава/Република/ЕТНОС и НАЦИОНАЛНОСТ -- руснак / руснья!!
    УЛУС МУХША ( моксель -московия) НЕ Е..РУСИЯ!! Рос сийската Империя -- ТОЖЕ!!
    СССР НЕМА НИЩО ОБЩО СЪС.. российская империя!! А...П ЕДЕРАЦИЯТА създадена чрез 19 91-- НЕМА НИЩО ОБЩО със всички предходни!! Тва са 14 ислямистки и 8 монголоидни републики
    Ааааахахаха

    18:02 03.09.2026

  • 79 германски котел

    5 2 Отговор
    Фюрер Мерц какво казва по въпроса ?!

    18:03 03.09.2026

  • 80 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 5 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #86

    18:05 03.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 дядо дръмпир до лъжците

    0 3 Отговор
    Стигасте писали очевадни неистини.Войната на украйна е с дронове и роботи.какви котели???Ето ти последни данни ,за дронова атака ,а вие ги трийте!Украински дронове унищожават 114 руски убежища в ожесточена фронтална атакаИзточно от град Купянск украинските сили нанесоха тежък удар по окопаните руски позиции.

    Пилотите на дронове систематично преследваха военни убежища по активната фронтова линия и ги унищожаваха.

    Атаките бяха безмилостни.Няма място за укритие за руски войници
    Целевите инженерни структури позволиха на войските на инвазията да се съберат безопасно и незабелязано. Според 77-ма отделна въздушнодесантна бригада "Надниприянска", операцията унищожи над сто убежища на фронтовата линия в координирано настъпление.

    Специализирани части от 3-ти въздушнодесантен батальон на бригадата водеха въздушния удар. Техните прецизни атаки лишиха руснаците от важна военна подкрепа по фронтовата линия в Харковска област.Основният резултат от бойната операция беше унищожаването на 114 вражески окопа. Загубата на толкова много подготвени позиции нарушава логистиката на окупаторите и значително усложнява тайното концентриране на пехота", заявиха в бригадата.мога да ви покажа на видео и вие го имате как дрона разбира кой е руснак и кой украинеци убива просиянеца.какво сте се хванали да лъжете????

    18:10 03.09.2026

  • 84 ДРАПАТИ НАЦИСТА

    5 1 Отговор
    Не се справя много добре. Разбира, че на война не е като да убиваш цивилни в Донбас.

    18:11 03.09.2026

  • 85 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    КАЖЕТЕ.ТОВА.НА СМЕШНИЦИТЕ АНТОНИО КОЩА НАЛИ Е.ПО.БЛИЗО СЕГА В.БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИТЕЛ ДА ИДЕ ДА ГИ ОСВОБОДИ С НАТИСК.НЯКОЛКО МИЛИОНА ЕВРО НА ПУТИН ЩЕ.СВЪРШАТ. РАБОТА.Д ОКАТО НЕ СА.ИЗМРЕЛИ.

    18:11 03.09.2026

  • 86 Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    13 г,...23 ядрени монгольяк републики и оше превземат... Донбас?!?
    И то Само 2 милиона и половина монголья фира
    )))

    Коментиран от #89

    18:11 03.09.2026

  • 87 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Факти до кога бе?поне 1000 пъти сте се доверявали на руски лъжи и всеки път е било едно и също.2000 човека знаете ли какъв участък на фронта покриват ?и как ще им се направи котел с тия рехави нападателни части?

    18:15 03.09.2026

  • 88 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    2 0 Отговор
    Русия малко увеличи натиска и Бандерия се разпадна.

    18:16 03.09.2026

  • 89 КАШИ ЧЕСТНО МИШОК

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Надъхваш ли се ПЕТУШОК? )))":

    Натоварват ли те победите на руската армия.

    18:17 03.09.2026

  • 90 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Гаранция в региона на цялата волчанска позиция няма 2000 украинци.нека се радва обаче гласоподавателя.радев каза че ще спре помоща за украйна която никога не е давана.

    18:17 03.09.2026

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