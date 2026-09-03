Феран Торес: Луис Енрике ми е като баща – човекът, който повярва в мен и ме доведе в ПСЖ



Нападателят на ПСЖ Феран Торес сподели мнението си за старши треньора Луис Енрике. 26-годишният футболист се присъедини към френския клуб от Барселона през август.

„Винаги съм казвал, че Луис Енрике ми е като баща от момента, в който се присъединих към испанския национален отбор. Той беше този, който вярваше в мен и улесни преминаването ми в ПСЖ. Той винаги ми вдъхваше увереност и се надявам да му се отплатя за това доверие този сезон“, каза Торес, цитиран от As.

След трансфера си нападателят е участвал в два мача на ПСЖ и е отбелязал два гола.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 55 милиона евро.