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Скоро нова мобилизация в Русия? Какво ни пишат читатели
  Тема: Украйна

Скоро нова мобилизация в Русия? Какво ни пишат читатели

3 Септември, 2026 20:53 885 68

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • кремъл

От няколко месеца в руските медии и социални мрежи се обсъжда дали след изборите за Държавна дума, които се провеждат от 18 до 20 септември, ще се стигне до мобилизация

Скоро нова мобилизация в Русия? Какво ни пишат читатели - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Носят се слухове за нова вълна на мобилизация след изборите в Русия в края на септември. Властите отричат. Но читатели на ДВ разказват за призовки, военни учения и засилено набиране на войници за войната срещу Украйна.

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От няколко месеца в руските медии и социални мрежи се обсъжда дали след изборите за Държавна дума, които се провеждат от 18 до 20 септември, ще се стигне до мобилизация. Руските власти вече няколко пъти опровергаха подобни планове. Но руснаците масово съобщават за различни признаци на подготовка за мобилизация.

ДВ се обърна към читателите си в Русия с молба да разкажат дали виждат такива признаци. Отговорите им не представляват представително проучване, а само илюстрират ситуацията.

Призовки от военните комисии

В получените отзиви най-често се съобщава за разпращане на призовки от военните наборни комисии. "Племенникът ми получи призовка за сверка на данни", пише читателка на ДВ от Набережни Челни. За същото съобщават и двама други потърпевши - Максим и Сергей.

Съдейки по съобщенията, много хора веднага напускат страната, след като получат такива призовки. "Един мой познат замина преди два месеца, след като получи призовка да се яви за сверка на данните", пише в един от отзивите. Друг читател на ДВ съобщава за същото с негови познати, озовали се в сходна ситуация. Те се канят в близките дни да напуснат страната.

Освен за справка на личните данни, призовки се изпращат и за участие във военни учения, както става ясно от други отзиви до Руската редакция на ДВ. Читател от град Муром, Владимирска област, пише, че преди 12 години синът му се оженил и заминал за Германия, но неотдавна на електронната му поща пристигнала информация, че ще получи призовка. "Добре дошли на война", пишело в съобщението.

Скрита мобилизация ли е това?

Според Артем Клига, ръководител на правния отдел на "Движението на съзнателно отказващите се", призовката "за сверка на данните" сама по себе си не означава изпращане на война или мобилизация. Това е една от предвидените в руското законодателство причини, въз основа на които могат да извикат граждани да се явят пред военна комисия. Електронните призовки имат същата юридическа сила като хартиените, казва той и припомня, че през декември 2025 година Владимир Путин подписа указ за призоваване на резервисти за военни учения през цялата 2026 година.

Ето защо нито сверката на данните, нито призовката за учения сами по себе си не доказват подготовка на нова вълна на мобилизация, уточнява Клига. "По-скоро става въпрос за актуализация на данните от военния регистър в случай на нова мобилизация", добавя той.

19-годишен студент разказа, че в неговото обкръжение се разпространяват слухове за предстояща мобилизация. Поради естеството на работата си негов роднина имал връзки в силовите структури и оттам той научил, че след месец ще има мобилизация.

Засега няма потвърждение за това. В същото време указът за частична мобилизация от 2022 формално не е отменен и продължава да е в сила. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарича съобщенията за нова мобилизация "информационни измислици". Въпреки това си струва да припомним, че и през май 2022 Песков отричаше слуховете за предстояща мобилизация. Осем дни преди обявяването на мобилизацията той заяви: "В момента за това и дума не може да става".

Петър от Москва е снимал обява, поставена на входа на жилищен блок в столицата. В нея се говори за "набиране на специалисти в доброволчески отряд" за "работа с безпилотни летателни апарати в Москва и Московска област" – с едногодишен договор с Министерството на отбраната на Русия.

Но работата можело да бъде и в "други региони на Русия". Вероятно става дума за югоизточната част на Украйна, тъй като властите на Русия обявиха част от окупираните украински области за своя територия. Петър счита това за измама под прикритието на участие в доброволчески отряди". "Предлагат да отидеш на сборния пункт в Москва, откъдето вече не те пускат", пише той.

А Артем Клига обръща внимание на факта, че "специалният договор" на войските за безпилотни летателни апарати е обикновен договор за военна служба.

Набирането на войници се прехвърля върху работодателите

От много от отговорите, изпращани до Руската редакция на ДВ, става ясно, че набирането на войници за войната се отразява все повече на работодателите в страната. "Имаме около 25–30 служители. Един беше призован на двумесечни учения, а други двама воюват. Понякога идват хора от военните комисии и агитират за оператори на дронове", пише собственик на фирма от Поволжието.

ДВ разполага и със снимка, за която се твърди, че е от вътрешния портал на "Сбербанк". От нея става ясно, че банката планира да създаде "научна рота" за руското Министерство на отбраната. Става дума за план за мобилизационна подготовка, както и за провеждане на "мобилизационни учения". Не е възможно да се провери достоверността на тези данни, тъй като в отворените източници "Сбербанк" не е съобщавала за подобно нещо.

"На 20 август един бизнесмен получи писмо от областното управление, в което го призовават да осигури подписването на договори с 10 работници", пише читател на име Сергей. ДВ не е виждала самия документ. Но подобна практика съществува. Така например губернаторът на Рязанска област Павел Малков през март 2026 официално определи за предприятията квоти за подбор на кандидати за военна служба по договор.

Подготовка за емиграция

На фона на слуховете за мобилизация някои се готвят да напуснат Русия. "Да, подготвяме се. Синът ми заминава в началото на септември. Той изготви общо пълномощно за майка ми, за да го представлява тя пред институциите. Когато е изготвял пълномощното, там са му казали, че в момента има голям наплив", пише читател на ДВ. "Да, изготвяме паспорти за пътуване в чужбина", уверява друг.

В публичните източници засега няма документи, които да потвърждават, че се готви нова вълна на мобилизация. "Бюрократите имат задачата да подготвят системата за всяко решение на Путин. И ако решението е за мобилизация, те трябва да са готови", обяснява Артем Клига.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орк

    4 4 Отговор
    Не работает ви ли умръзна, несщастници???

    20:56 03.09.2026

  • 2 Сатана Z

    9 8 Отговор
    Руският ботуш отново ще тъпче по жълтите павета в София и Александер плац в Берлин.Ура!

    Коментиран от #13

    20:56 03.09.2026

  • 3 Жълтопсихичен палячо

    7 2 Отговор
    Като видя Танка( не става въпрос за Лора)в центъра Берлин ,направо ми се разхлабва халката!!!

    20:56 03.09.2026

  • 4 стоян георгиев

    8 15 Отговор
    Русия губи много повече хора отколкото успява да наеме.това го казват всички руски полеви командири които коментират темата.няма как да се продължи войната без мобилизация на ново месо.няма обаче да помогне .просто ще умре набързо една група от300-400000 човека.

    Коментиран от #11, #16, #21

    20:56 03.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    Ма кво знаете вие!
    Властите щели да чакат изборите, за да не дразнят... ама още от сега почнали да пращат призовки, за да може сульо да ги размахал под носа на ДВ и то да си направи поредната боза

    Абе дойчеците вече съвсем са полудели! Тия трябва да ги въдворят в някое медицинско заведение с меки стени и да се надяваме, че все някога хаповете ще помогнат

    20:58 03.09.2026

  • 6 Сатана Z

    4 3 Отговор
    DW подготвя немците за дълга зимна окупация.Газ няма,марожено -тоже.

    20:58 03.09.2026

  • 7 Манолчо глишев- Рамбото

    7 4 Отговор
    Славакокаине!!!!!!!

    20:59 03.09.2026

  • 8 подиграфка

    7 5 Отговор
    Руски читатели и DW ,вода и олио. Тази станция няма как да има читатели в Москва.
    Може в Киев.

    21:00 03.09.2026

  • 9 Стоянчо Пуканката

    7 4 Отговор
    Ква мобилизация, кви пет севернокорейски вон-а? Достатъчно е Русия любезно да помоли пожарникарите си, пенсионираните военни и няколко хилки доброволци-авантюристи, и одма са стигнали до Лесбоа. Виж, до отвъдокеанския маймун$рник, признавам си, ще трябва малко да се потрудяг...

    Коментиран от #14, #24

    21:00 03.09.2026

  • 10 Пропагандата срещу Русия не спира

    6 8 Отговор
    Няма почивен ден.

    Коментиран от #28

    21:01 03.09.2026

  • 11 РУСНАК

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    АВА СТОЕНЧО
    АВА ДА ТА ПИТАМ
    ТЕА ДЕ....БИЛИ ДЕТ СМЕ ГИ ОБКРЪЖИЛИ ОКОЛО ВОЛЧАНСК КО ДА ГИ ПРЯА
    ДА ГИ ТРЕПЯ ЛИ ИЛИ ДА ГИ КАРАМ ДА КОПАТ УРАН
    КОТ КАЙШ ТУЙ ША СТОРЯ

    Коментиран от #15

    21:02 03.09.2026

  • 12 Еврогейко

    4 2 Отговор
    Ако всички желаещи руски отидат на фронта жална ни майка. Само доброволците ще ни изринат от Украйна и ще ни пратят в Германия на помощи но те и оттам започнаха да ни изритват като мръсни котараци.

    21:03 03.09.2026

  • 13 Дада

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Русия не е СССР!

    21:03 03.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Стоянчо Пуканката":

    Така и опитаха.нападнаха киев с омон.после украинците се чудеха какво ще правят с тия щитове и палки умрелите омоновци?та тия моабети за страхливите укри и смелите червеноармейци спряха да работят втората седмица пред киев.

    Коментиран от #31

    21:04 03.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Петър Иванов Георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Русия има 140млн насрление Украйна има 23 останали вече. Запада няма как да компенсира тази разлика колкото и частници да наемат без Запада да се включи официално не може да противопостави равностойна армия.А това е ясно какво значи.

    Коментиран от #23, #26

    21:06 03.09.2026

  • 17 Маскаль

    2 5 Отговор
    Тя Мобилизацията вече върви по КГБ ейски! Хихихихихи
    Баламосват крепостняците защото са де БИЛЕ, сапунисват Нищебродите защото имат кредити , пързалят 20 г момичетата със Без-платно висше образование и те така
    Хихихихихи
    Кой нормален чиляк ше оди а СДО ХНЕ за 1500 $ ?!?

    21:06 03.09.2026

  • 18 ЗНАЧИ ИМА НОВА ПРОГРАМА

    3 3 Отговор
    ЗА КИТАЙСКИ ДОБРОВОЛЦИ
    ЗА ВСЕКИ ЕДИН УТ....РЕПАН УКРОП ПОЛУЧАВАШ ДЕСЕТ ДЕКАРА ЗЕМЯ В ЗАПОРОЖИЕ
    ПЛЕНЕНИТЕ СТАВАТ ЛИЧНА СОБСТВЕННОСТ ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ

    21:06 03.09.2026

  • 19 Димон Сладкия Бонбон

    3 1 Отговор
    Читателите на Дойче Веле от къде ,от Тринидад И Тобаго ,или от Сан Томе И Принсипи ,е те със сигурност са чули нещо

    21:07 03.09.2026

  • 20 шаа

    3 0 Отговор
    крайно време е да се допълни каталогът с нелечими психозаболявяния с "прогресивна некротична церебрална дойчевелероза"

    21:07 03.09.2026

  • 21 Хаха хаха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    В Русия нова мобилизация за нова насирация

    21:08 03.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Петър Иванов Георгиев":

    Русия има 140 ама вече 12 година не може да се справи със страхливите украинци.интересно защо?ти би ли обяснил?как тия малко и страхливи укри избиха толкова много руснаци и съсипаха цяла западна русия?

    Коментиран от #29

    21:09 03.09.2026

  • 24 Димон Сладкия Бонбон

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стоянчо Пуканката":

    През Беринговия на два курса ще ги прекара Зубъра на въздушна възглавница ,нема са плашъш

    21:09 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    3 3 Отговор
    Всяка година в Русия има две мобилизации и на голяма част от хората им
    е ясно, че мобилизация в Русия ще има, но не за да ги пращат на фронта.
    Сега кажете защо мъжете на мобилизационна възраст в
    Германия трябва да уведомяват властите ако ще напускат страната.

    Коментиран от #41, #52

    21:11 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Димон Сладкия Бонбон

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    кажи колко много руснака избиха украинците ,че тук залагаме 2 милиона и сто илди украинеца фира ,значи сигур .....20 милиона руснака

    Коментиран от #32

    21:11 03.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "АВА НИ СА ЗОРИ":

    Ок няма.щом нещеш няма да се моля за теб.бъди здрав и дано добре ти плащат .кажи му на колегата да изтрие и останалите ми постове.да остане само спама и псувните дето си написал.няма да сменяме облика на форума !

    Коментиран от #45

    21:11 03.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Димон Сладкия Бонбон":

    Избиха около 1,5 милиона и прогониха около 4 от русия.за русофила няма значение нали?умрели там някакви руснаци...ще се оправят ти нали си в ес и нато.от тук е много добре да си фен на путин .
    ...

    Коментиран от #36, #49

    21:13 03.09.2026

  • 33 Обикновен човек

    1 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    21:13 03.09.2026

  • 34 Гориил

    4 1 Отговор
    Черната ви пропаганда е полудяла. В Русия не е проведена нито една мобилизация. Единствените мъже в Украйна (включително чужденци), които доброволно са подписали договори с руското Министерство на отбраната, са те.

    Коментиран от #38

    21:13 03.09.2026

  • 35 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Путин обеща да мобилизира и am бриажите от DW

    21:14 03.09.2026

  • 36 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    винаги се цели в глупака.

    21:15 03.09.2026

  • 37 Цеко Бомбардировача

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Готов за бой":

    Правилно!
    На Запад, първи дезертират копейките, комуня гите, пен ДЕЛЕТЕ от атака и де БИЛете на Пияната!
    Хехехехехехе

    21:15 03.09.2026

  • 38 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    В русия се проведоха две мобилизации плюс кампания по освобождаване на затворници.

    Коментиран от #62

    21:15 03.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какви читатели

    5 2 Отговор
    Бе DW!? Има ли още нормални хора които да Ви четат психопатдките драсканици освен длъжните НПО отрепки!?...

    21:16 03.09.2026

  • 41 Ти за Германия не се тревожи

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Виж че в кочината внасят бензин от Мароко, Индия и натовска Турция.
    Откъде ви намират?

    Коментиран от #59

    21:16 03.09.2026

  • 42 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 4 Отговор
    Малко остана.
    Кладбища има достатъчно.
    Путин ще ги попълни
    Със нови Руски Боклуци .

    Русия винаги ще избива
    Крепостни и тем подобни
    ПРИМАТИ.

    Къде с Голодомор
    Къде с война
    Начини винаги има .

    21:16 03.09.2026

  • 43 оня с коня

    3 3 Отговор
    Безумно - подлият Руски Режим няма да въведе Мобилизация за да не буни излишно Духовете,а ще си я проведе "НА ЧЕРНО" с макс. Активност.Затова и старите хора са казали :"На Руснак вяра да нямаш"!

    21:17 03.09.2026

  • 44 Междувременно

    2 1 Отговор
    В украинските мобилизационни центрове е въведена услуга „до ключ“.
    Омбудсманът Дмитро Лубинец потвърди, че в граничния регион хората се транспортират в чужбина директно от микробуси на военния комисариат за 50 000 до 70 000 долара. Излизането от минибус е по-евтино – 10 000 долара. Излизането от офис на военкомат е 15 000 долара.

    Мобилизацията отдавна не е свързана толкова с армията. Става въпрос за пари. Длъжността управител на областен офис струва същите 50 000 долара.
    Ловците на хора могат да уредят апартаменти за един ден. Режимът на Зеленски нарича уличния лов защита на държавата. Цената казва друго: държавата е трафик на хора. Тези, които са платили, са живи и далеч. Тези, които не са платили, са просто статистика. Бизнесът е стабилен. Страната се свива.

    Коментиран от #48

    21:17 03.09.2026

  • 45 АМИ ПРАВИЛНО

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    ОТ МЕНЕ ШЕ ПОЛУЧИШ САМО ОМРАЗА
    ГНИДИ...ТЕ ТРЕЕ ДА СЕ ЧИСТЯТ
    СЕ МИ Е ТАЯ ДАЛИ СИ ОБЪРКАН ИЛИ ПОДКУПЕН
    БЪРКАШ МИ В ДЖОБА И ЗАПЛАШВАШ ЖИВОТА МИ С ПРОС....ТОТИЯТА СИ
    ТИ СИ МИ ВРАГ И ЕЛИМИНИРАНЕТО ТИ Е ПРИОРИТЕТ

    Коментиран от #50

    21:17 03.09.2026

  • 46 Митрфанова

    1 1 Отговор
    Организира сборен пункт!

    21:17 03.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Междувременно":

    Руската пропаганда се цели винаги в глупака.

    Коментиран от #53, #57

    21:19 03.09.2026

  • 49 Димон Сладкия Бонбон

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Това е според Генералния щаб на укрите . Там и лапетиите зумъри се смеят
    Дай някакви реални данни .

    Коментиран от #55

    21:19 03.09.2026

  • 50 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "АМИ ПРАВИЛНО":

    Как ти бъркам в джоба и как застрашавам живота ти?по скоро ти сам правиш и двете като си фен на путин.

    Коментиран от #61

    21:19 03.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Междувременно

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    Нали,Мосфилм преживявя златен век с тези ИИ клипове бусификация от цялата 404

    21:20 03.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Димон Сладкия Бонбон":

    Да пробваме с героя на днр да речем гиркин него може ли да ползваме?павел губарев също дали имаме право да ползваме ?той е от създателите на днр.

    Коментиран от #67

    21:21 03.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Точно така

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    21:22 03.09.2026

  • 58 ПОСЛЕДНО

    1 0 Отговор
    КОСАТКИТЕ ЯДАТ ЛИ
    БЕЛИ МЕЧКИ
    ИЛИ СА ПИТАМЕ
    ГЕНИЯ С БОТОКСА ?

    21:22 03.09.2026

  • 59 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ти за Германия не се тревожи":

    Защо отклоняваш темата и не отговаряш на въпроса?
    Та както каза "кочина" ... Скоро гледах един материал
    на американец попаднал в московското метро
    и съпоставката му с метрото в Ню Йорк.
    Клипчето го има в тубата. Ако искаш го изгледай.

    Коментиран от #63

    21:23 03.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами просто

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Като с лъжите си обслужваш източването на Европа!

    21:23 03.09.2026

  • 62 АБЕ ДЕ...БИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    ВСЯКА ГОДИНА В РУСИЯ ИМА НАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА БЕ ДЕ ...БИЛ
    А РУСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ РАЗКАЗАХА ИГРАТА НА УКРАИНСКИТЕ РАМБОВЦИ В БАХМУТ И АВДЕЕВКА
    НАПРАЙХА ГИ НА ШЕБЕЦИ КВИТ СА СИ

    Коментиран от #68

    21:24 03.09.2026

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами":

    Да питам колко американци избягаха в русия?може да провериш за обратното .в тубата е пълно с клипове на руснаци в сащ дето се чувстват на луната.

    21:24 03.09.2026

  • 64 Укрите умреха.. Амин

    1 0 Отговор
    Чакаме зеления дапукне

    Коментиран от #65

    21:24 03.09.2026

  • 65 Обичам факти

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Укрите умреха.. Амин":

    Те са Травестити

    21:25 03.09.2026

  • 66 Изпаднал германец

    0 0 Отговор
    Спокойно, руснаците скоро ще ви пратят военния оркестър, повече не е необходимо срещу пропадналите шваби.

    21:25 03.09.2026

  • 67 Междувременно

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Пробвай с данни от некролозите в 404 и русия ,например . Гиркин неслучайно е в панделата

    21:25 03.09.2026

  • 68 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "АБЕ ДЕ...БИЛ":

    Наборници не ходят на фронта.нитп от едната нито от другата страна.

    21:25 03.09.2026

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