Скоро нова мобилизация в Русия? Какво ни пишат читатели

Носят се слухове за нова вълна на мобилизация след изборите в Русия в края на септември. Властите отричат. Но читатели на ДВ разказват за призовки, военни учения и засилено набиране на войници за войната срещу Украйна.
От няколко месеца в руските медии и социални мрежи се обсъжда дали след изборите за Държавна дума, които се провеждат от 18 до 20 септември, ще се стигне до мобилизация. Руските власти вече няколко пъти опровергаха подобни планове. Но руснаците масово съобщават за различни признаци на подготовка за мобилизация.
ДВ се обърна към читателите си в Русия с молба да разкажат дали виждат такива признаци. Отговорите им не представляват представително проучване, а само илюстрират ситуацията.
Призовки от военните комисии
В получените отзиви най-често се съобщава за разпращане на призовки от военните наборни комисии. "Племенникът ми получи призовка за сверка на данни", пише читателка на ДВ от Набережни Челни. За същото съобщават и двама други потърпевши - Максим и Сергей.
Съдейки по съобщенията, много хора веднага напускат страната, след като получат такива призовки. "Един мой познат замина преди два месеца, след като получи призовка да се яви за сверка на данните", пише в един от отзивите. Друг читател на ДВ съобщава за същото с негови познати, озовали се в сходна ситуация. Те се канят в близките дни да напуснат страната.
Освен за справка на личните данни, призовки се изпращат и за участие във военни учения, както става ясно от други отзиви до Руската редакция на ДВ. Читател от град Муром, Владимирска област, пише, че преди 12 години синът му се оженил и заминал за Германия, но неотдавна на електронната му поща пристигнала информация, че ще получи призовка. "Добре дошли на война", пишело в съобщението.
Скрита мобилизация ли е това?
Според Артем Клига, ръководител на правния отдел на "Движението на съзнателно отказващите се", призовката "за сверка на данните" сама по себе си не означава изпращане на война или мобилизация. Това е една от предвидените в руското законодателство причини, въз основа на които могат да извикат граждани да се явят пред военна комисия. Електронните призовки имат същата юридическа сила като хартиените, казва той и припомня, че през декември 2025 година Владимир Путин подписа указ за призоваване на резервисти за военни учения през цялата 2026 година.
Ето защо нито сверката на данните, нито призовката за учения сами по себе си не доказват подготовка на нова вълна на мобилизация, уточнява Клига. "По-скоро става въпрос за актуализация на данните от военния регистър в случай на нова мобилизация", добавя той.
19-годишен студент разказа, че в неговото обкръжение се разпространяват слухове за предстояща мобилизация. Поради естеството на работата си негов роднина имал връзки в силовите структури и оттам той научил, че след месец ще има мобилизация.
Засега няма потвърждение за това. В същото време указът за частична мобилизация от 2022 формално не е отменен и продължава да е в сила. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарича съобщенията за нова мобилизация "информационни измислици". Въпреки това си струва да припомним, че и през май 2022 Песков отричаше слуховете за предстояща мобилизация. Осем дни преди обявяването на мобилизацията той заяви: "В момента за това и дума не може да става".
Петър от Москва е снимал обява, поставена на входа на жилищен блок в столицата. В нея се говори за "набиране на специалисти в доброволчески отряд" за "работа с безпилотни летателни апарати в Москва и Московска област" – с едногодишен договор с Министерството на отбраната на Русия.
Но работата можело да бъде и в "други региони на Русия". Вероятно става дума за югоизточната част на Украйна, тъй като властите на Русия обявиха част от окупираните украински области за своя територия. Петър счита това за измама под прикритието на участие в доброволчески отряди". "Предлагат да отидеш на сборния пункт в Москва, откъдето вече не те пускат", пише той.
А Артем Клига обръща внимание на факта, че "специалният договор" на войските за безпилотни летателни апарати е обикновен договор за военна служба.
Набирането на войници се прехвърля върху работодателите
От много от отговорите, изпращани до Руската редакция на ДВ, става ясно, че набирането на войници за войната се отразява все повече на работодателите в страната. "Имаме около 25–30 служители. Един беше призован на двумесечни учения, а други двама воюват. Понякога идват хора от военните комисии и агитират за оператори на дронове", пише собственик на фирма от Поволжието.
ДВ разполага и със снимка, за която се твърди, че е от вътрешния портал на "Сбербанк". От нея става ясно, че банката планира да създаде "научна рота" за руското Министерство на отбраната. Става дума за план за мобилизационна подготовка, както и за провеждане на "мобилизационни учения". Не е възможно да се провери достоверността на тези данни, тъй като в отворените източници "Сбербанк" не е съобщавала за подобно нещо.
"На 20 август един бизнесмен получи писмо от областното управление, в което го призовават да осигури подписването на договори с 10 работници", пише читател на име Сергей. ДВ не е виждала самия документ. Но подобна практика съществува. Така например губернаторът на Рязанска област Павел Малков през март 2026 официално определи за предприятията квоти за подбор на кандидати за военна служба по договор.
Подготовка за емиграция
На фона на слуховете за мобилизация някои се готвят да напуснат Русия. "Да, подготвяме се. Синът ми заминава в началото на септември. Той изготви общо пълномощно за майка ми, за да го представлява тя пред институциите. Когато е изготвял пълномощното, там са му казали, че в момента има голям наплив", пише читател на ДВ. "Да, изготвяме паспорти за пътуване в чужбина", уверява друг.
В публичните източници засега няма документи, които да потвърждават, че се готви нова вълна на мобилизация. "Бюрократите имат задачата да подготвят системата за всяко решение на Путин. И ако решението е за мобилизация, те трябва да са готови", обяснява Артем Клига.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орк
20:56 03.09.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #13
20:56 03.09.2026
3 Жълтопсихичен палячо
20:56 03.09.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #11, #16, #21
20:56 03.09.2026
5 ДрайвингПлежър
Властите щели да чакат изборите, за да не дразнят... ама още от сега почнали да пращат призовки, за да може сульо да ги размахал под носа на ДВ и то да си направи поредната боза
Абе дойчеците вече съвсем са полудели! Тия трябва да ги въдворят в някое медицинско заведение с меки стени и да се надяваме, че все някога хаповете ще помогнат
20:58 03.09.2026
6 Сатана Z
20:58 03.09.2026
7 Манолчо глишев- Рамбото
20:59 03.09.2026
8 подиграфка
Може в Киев.
21:00 03.09.2026
9 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #14, #24
21:00 03.09.2026
10 Пропагандата срещу Русия не спира
Коментиран от #28
21:01 03.09.2026
11 РУСНАК
До коментар #4 от "стоян георгиев":АВА СТОЕНЧО
АВА ДА ТА ПИТАМ
ТЕА ДЕ....БИЛИ ДЕТ СМЕ ГИ ОБКРЪЖИЛИ ОКОЛО ВОЛЧАНСК КО ДА ГИ ПРЯА
ДА ГИ ТРЕПЯ ЛИ ИЛИ ДА ГИ КАРАМ ДА КОПАТ УРАН
КОТ КАЙШ ТУЙ ША СТОРЯ
Коментиран от #15
21:02 03.09.2026
12 Еврогейко
21:03 03.09.2026
13 Дада
До коментар #2 от "Сатана Z":Русия не е СССР!
21:03 03.09.2026
14 стоян георгиев
До коментар #9 от "Стоянчо Пуканката":Така и опитаха.нападнаха киев с омон.после украинците се чудеха какво ще правят с тия щитове и палки умрелите омоновци?та тия моабети за страхливите укри и смелите червеноармейци спряха да работят втората седмица пред киев.
Коментиран от #31
21:04 03.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Петър Иванов Георгиев
До коментар #4 от "стоян георгиев":Русия има 140млн насрление Украйна има 23 останали вече. Запада няма как да компенсира тази разлика колкото и частници да наемат без Запада да се включи официално не може да противопостави равностойна армия.А това е ясно какво значи.
Коментиран от #23, #26
21:06 03.09.2026
17 Маскаль
Баламосват крепостняците защото са де БИЛЕ, сапунисват Нищебродите защото имат кредити , пързалят 20 г момичетата със Без-платно висше образование и те така
Хихихихихи
Кой нормален чиляк ше оди а СДО ХНЕ за 1500 $ ?!?
21:06 03.09.2026
18 ЗНАЧИ ИМА НОВА ПРОГРАМА
ЗА ВСЕКИ ЕДИН УТ....РЕПАН УКРОП ПОЛУЧАВАШ ДЕСЕТ ДЕКАРА ЗЕМЯ В ЗАПОРОЖИЕ
ПЛЕНЕНИТЕ СТАВАТ ЛИЧНА СОБСТВЕННОСТ ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ
21:06 03.09.2026
19 Димон Сладкия Бонбон
21:07 03.09.2026
20 шаа
21:07 03.09.2026
21 Хаха хаха ха
До коментар #4 от "стоян георгиев":В Русия нова мобилизация за нова насирация
21:08 03.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
До коментар #16 от "Петър Иванов Георгиев":Русия има 140 ама вече 12 година не може да се справи със страхливите украинци.интересно защо?ти би ли обяснил?как тия малко и страхливи укри избиха толкова много руснаци и съсипаха цяла западна русия?
Коментиран от #29
21:09 03.09.2026
24 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #9 от "Стоянчо Пуканката":През Беринговия на два курса ще ги прекара Зубъра на въздушна възглавница ,нема са плашъш
21:09 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
е ясно, че мобилизация в Русия ще има, но не за да ги пращат на фронта.
Сега кажете защо мъжете на мобилизационна възраст в
Германия трябва да уведомяват властите ако ще напускат страната.
Коментиран от #41, #52
21:11 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #23 от "стоян георгиев":кажи колко много руснака избиха украинците ,че тук залагаме 2 милиона и сто илди украинеца фира ,значи сигур .....20 милиона руснака
Коментиран от #32
21:11 03.09.2026
30 стоян георгиев
До коментар #22 от "АВА НИ СА ЗОРИ":Ок няма.щом нещеш няма да се моля за теб.бъди здрав и дано добре ти плащат .кажи му на колегата да изтрие и останалите ми постове.да остане само спама и псувните дето си написал.няма да сменяме облика на форума !
Коментиран от #45
21:11 03.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 стоян георгиев
До коментар #29 от "Димон Сладкия Бонбон":Избиха около 1,5 милиона и прогониха около 4 от русия.за русофила няма значение нали?умрели там някакви руснаци...ще се оправят ти нали си в ес и нато.от тук е много добре да си фен на путин .
...
Коментиран от #36, #49
21:13 03.09.2026
33 Обикновен човек
21:13 03.09.2026
34 Гориил
Коментиран от #38
21:13 03.09.2026
35 И Киев е Руски
21:14 03.09.2026
36 Пропагандата
До коментар #32 от "стоян георгиев":винаги се цели в глупака.
21:15 03.09.2026
37 Цеко Бомбардировача
До коментар #25 от "Готов за бой":Правилно!
На Запад, първи дезертират копейките, комуня гите, пен ДЕЛЕТЕ от атака и де БИЛете на Пияната!
Хехехехехехе
21:15 03.09.2026
38 стоян георгиев
До коментар #34 от "Гориил":В русия се проведоха две мобилизации плюс кампания по освобождаване на затворници.
Коментиран от #62
21:15 03.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Какви читатели
21:16 03.09.2026
41 Ти за Германия не се тревожи
До коментар #27 от "Ами":Виж че в кочината внасят бензин от Мароко, Индия и натовска Турция.
Откъде ви намират?
Коментиран от #59
21:16 03.09.2026
42 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Кладбища има достатъчно.
Путин ще ги попълни
Със нови Руски Боклуци .
Русия винаги ще избива
Крепостни и тем подобни
ПРИМАТИ.
Къде с Голодомор
Къде с война
Начини винаги има .
21:16 03.09.2026
43 оня с коня
21:17 03.09.2026
44 Междувременно
Омбудсманът Дмитро Лубинец потвърди, че в граничния регион хората се транспортират в чужбина директно от микробуси на военния комисариат за 50 000 до 70 000 долара. Излизането от минибус е по-евтино – 10 000 долара. Излизането от офис на военкомат е 15 000 долара.
Мобилизацията отдавна не е свързана толкова с армията. Става въпрос за пари. Длъжността управител на областен офис струва същите 50 000 долара.
Ловците на хора могат да уредят апартаменти за един ден. Режимът на Зеленски нарича уличния лов защита на държавата. Цената казва друго: държавата е трафик на хора. Тези, които са платили, са живи и далеч. Тези, които не са платили, са просто статистика. Бизнесът е стабилен. Страната се свива.
Коментиран от #48
21:17 03.09.2026
45 АМИ ПРАВИЛНО
До коментар #30 от "стоян георгиев":ОТ МЕНЕ ШЕ ПОЛУЧИШ САМО ОМРАЗА
ГНИДИ...ТЕ ТРЕЕ ДА СЕ ЧИСТЯТ
СЕ МИ Е ТАЯ ДАЛИ СИ ОБЪРКАН ИЛИ ПОДКУПЕН
БЪРКАШ МИ В ДЖОБА И ЗАПЛАШВАШ ЖИВОТА МИ С ПРОС....ТОТИЯТА СИ
ТИ СИ МИ ВРАГ И ЕЛИМИНИРАНЕТО ТИ Е ПРИОРИТЕТ
Коментиран от #50
21:17 03.09.2026
46 Митрфанова
21:17 03.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Така е
До коментар #44 от "Междувременно":Руската пропаганда се цели винаги в глупака.
Коментиран от #53, #57
21:19 03.09.2026
49 Димон Сладкия Бонбон
До коментар #32 от "стоян георгиев":Това е според Генералния щаб на укрите . Там и лапетиите зумъри се смеят
Дай някакви реални данни .
Коментиран от #55
21:19 03.09.2026
50 стоян георгиев
До коментар #45 от "АМИ ПРАВИЛНО":Как ти бъркам в джоба и как застрашавам живота ти?по скоро ти сам правиш и двете като си фен на путин.
Коментиран от #61
21:19 03.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Междувременно
До коментар #48 от "Така е":Нали,Мосфилм преживявя златен век с тези ИИ клипове бусификация от цялата 404
21:20 03.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 стоян георгиев
До коментар #49 от "Димон Сладкия Бонбон":Да пробваме с героя на днр да речем гиркин него може ли да ползваме?павел губарев също дали имаме право да ползваме ?той е от създателите на днр.
Коментиран от #67
21:21 03.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Точно така
До коментар #48 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги и без изключение уцелва точно в десетката глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
21:22 03.09.2026
58 ПОСЛЕДНО
БЕЛИ МЕЧКИ
ИЛИ СА ПИТАМЕ
ГЕНИЯ С БОТОКСА ?
21:22 03.09.2026
59 Ами
До коментар #41 от "Ти за Германия не се тревожи":Защо отклоняваш темата и не отговаряш на въпроса?
Та както каза "кочина" ... Скоро гледах един материал
на американец попаднал в московското метро
и съпоставката му с метрото в Ню Йорк.
Клипчето го има в тубата. Ако искаш го изгледай.
Коментиран от #63
21:23 03.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами просто
До коментар #50 от "стоян георгиев":Като с лъжите си обслужваш източването на Европа!
21:23 03.09.2026
62 АБЕ ДЕ...БИЛ
До коментар #38 от "стоян георгиев":ВСЯКА ГОДИНА В РУСИЯ ИМА НАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА БЕ ДЕ ...БИЛ
А РУСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ РАЗКАЗАХА ИГРАТА НА УКРАИНСКИТЕ РАМБОВЦИ В БАХМУТ И АВДЕЕВКА
НАПРАЙХА ГИ НА ШЕБЕЦИ КВИТ СА СИ
Коментиран от #68
21:24 03.09.2026
63 стоян георгиев
До коментар #59 от "Ами":Да питам колко американци избягаха в русия?може да провериш за обратното .в тубата е пълно с клипове на руснаци в сащ дето се чувстват на луната.
21:24 03.09.2026
64 Укрите умреха.. Амин
Коментиран от #65
21:24 03.09.2026
65 Обичам факти
До коментар #64 от "Укрите умреха.. Амин":Те са Травестити
21:25 03.09.2026
66 Изпаднал германец
21:25 03.09.2026
67 Междувременно
До коментар #55 от "стоян георгиев":Пробвай с данни от некролозите в 404 и русия ,например . Гиркин неслучайно е в панделата
21:25 03.09.2026
68 стоян георгиев
До коментар #62 от "АБЕ ДЕ...БИЛ":Наборници не ходят на фронта.нитп от едната нито от другата страна.
21:25 03.09.2026