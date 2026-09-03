Скоро нова мобилизация в Русия? Какво ни пишат читатели

Носят се слухове за нова вълна на мобилизация след изборите в Русия в края на септември. Властите отричат. Но читатели на ДВ разказват за призовки, военни учения и засилено набиране на войници за войната срещу Украйна.

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От няколко месеца в руските медии и социални мрежи се обсъжда дали след изборите за Държавна дума, които се провеждат от 18 до 20 септември, ще се стигне до мобилизация. Руските власти вече няколко пъти опровергаха подобни планове. Но руснаците масово съобщават за различни признаци на подготовка за мобилизация.

ДВ се обърна към читателите си в Русия с молба да разкажат дали виждат такива признаци. Отговорите им не представляват представително проучване, а само илюстрират ситуацията.

Призовки от военните комисии

В получените отзиви най-често се съобщава за разпращане на призовки от военните наборни комисии. "Племенникът ми получи призовка за сверка на данни", пише читателка на ДВ от Набережни Челни. За същото съобщават и двама други потърпевши - Максим и Сергей.

Съдейки по съобщенията, много хора веднага напускат страната, след като получат такива призовки. "Един мой познат замина преди два месеца, след като получи призовка да се яви за сверка на данните", пише в един от отзивите. Друг читател на ДВ съобщава за същото с негови познати, озовали се в сходна ситуация. Те се канят в близките дни да напуснат страната.

Освен за справка на личните данни, призовки се изпращат и за участие във военни учения, както става ясно от други отзиви до Руската редакция на ДВ. Читател от град Муром, Владимирска област, пише, че преди 12 години синът му се оженил и заминал за Германия, но неотдавна на електронната му поща пристигнала информация, че ще получи призовка. "Добре дошли на война", пишело в съобщението.

Скрита мобилизация ли е това?

Според Артем Клига, ръководител на правния отдел на "Движението на съзнателно отказващите се", призовката "за сверка на данните" сама по себе си не означава изпращане на война или мобилизация. Това е една от предвидените в руското законодателство причини, въз основа на които могат да извикат граждани да се явят пред военна комисия. Електронните призовки имат същата юридическа сила като хартиените, казва той и припомня, че през декември 2025 година Владимир Путин подписа указ за призоваване на резервисти за военни учения през цялата 2026 година.

Ето защо нито сверката на данните, нито призовката за учения сами по себе си не доказват подготовка на нова вълна на мобилизация, уточнява Клига. "По-скоро става въпрос за актуализация на данните от военния регистър в случай на нова мобилизация", добавя той.

19-годишен студент разказа, че в неговото обкръжение се разпространяват слухове за предстояща мобилизация. Поради естеството на работата си негов роднина имал връзки в силовите структури и оттам той научил, че след месец ще има мобилизация.

Засега няма потвърждение за това. В същото време указът за частична мобилизация от 2022 формално не е отменен и продължава да е в сила. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарича съобщенията за нова мобилизация "информационни измислици". Въпреки това си струва да припомним, че и през май 2022 Песков отричаше слуховете за предстояща мобилизация. Осем дни преди обявяването на мобилизацията той заяви: "В момента за това и дума не може да става".

Петър от Москва е снимал обява, поставена на входа на жилищен блок в столицата. В нея се говори за "набиране на специалисти в доброволчески отряд" за "работа с безпилотни летателни апарати в Москва и Московска област" – с едногодишен договор с Министерството на отбраната на Русия.

Но работата можело да бъде и в "други региони на Русия". Вероятно става дума за югоизточната част на Украйна, тъй като властите на Русия обявиха част от окупираните украински области за своя територия. Петър счита това за измама под прикритието на участие в доброволчески отряди". "Предлагат да отидеш на сборния пункт в Москва, откъдето вече не те пускат", пише той.

А Артем Клига обръща внимание на факта, че "специалният договор" на войските за безпилотни летателни апарати е обикновен договор за военна служба.

Набирането на войници се прехвърля върху работодателите

От много от отговорите, изпращани до Руската редакция на ДВ, става ясно, че набирането на войници за войната се отразява все повече на работодателите в страната. "Имаме около 25–30 служители. Един беше призован на двумесечни учения, а други двама воюват. Понякога идват хора от военните комисии и агитират за оператори на дронове", пише собственик на фирма от Поволжието.

ДВ разполага и със снимка, за която се твърди, че е от вътрешния портал на "Сбербанк". От нея става ясно, че банката планира да създаде "научна рота" за руското Министерство на отбраната. Става дума за план за мобилизационна подготовка, както и за провеждане на "мобилизационни учения". Не е възможно да се провери достоверността на тези данни, тъй като в отворените източници "Сбербанк" не е съобщавала за подобно нещо.

"На 20 август един бизнесмен получи писмо от областното управление, в което го призовават да осигури подписването на договори с 10 работници", пише читател на име Сергей. ДВ не е виждала самия документ. Но подобна практика съществува. Така например губернаторът на Рязанска област Павел Малков през март 2026 официално определи за предприятията квоти за подбор на кандидати за военна служба по договор.

Подготовка за емиграция

На фона на слуховете за мобилизация някои се готвят да напуснат Русия. "Да, подготвяме се. Синът ми заминава в началото на септември. Той изготви общо пълномощно за майка ми, за да го представлява тя пред институциите. Когато е изготвял пълномощното, там са му казали, че в момента има голям наплив", пише читател на ДВ. "Да, изготвяме паспорти за пътуване в чужбина", уверява друг.

В публичните източници засега няма документи, които да потвърждават, че се готви нова вълна на мобилизация. "Бюрократите имат задачата да подготвят системата за всяко решение на Путин. И ако решението е за мобилизация, те трябва да са готови", обяснява Артем Клига.