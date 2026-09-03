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Германската полиция арестува двама българи за палеж на фирма за отбранителни технологии
  Тема: Украйна

Германската полиция арестува двама българи за палеж на фирма за отбранителни технологии

3 Септември, 2026 11:13 2 005 108

  • саботаж-
  • българи-
  • германия-
  • мюнхен-
  • палеж-
  • отбрана

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата на страната

Германската полиция арестува двама българи за палеж на фирма за отбранителни технологии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи днес баварската телевизия Бе Ер 24, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая, и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности.

Още новини от Украйна

"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж, и добави, че скоро ще предостави повече информация.

Според Бе Ер 24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал Берг ам Лайм. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    73 6 Отговор
    Георги Димитров ли се е казвал единият?

    Коментиран от #61, #75, #81

    11:15 03.09.2026

  • 2 гост

    43 41 Отговор
    Ако наистина са виновни,да им скъсат дирниците,особенно на мъжът..

    Коментиран от #4, #7, #12

    11:15 03.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    58 38 Отговор
    На времето нацитата арестуваха Г. Димитров за палежа на райхстага и така започна втората световна, пак от германия. За да няма трета просто германия не трябва да съществува вече.

    Коментиран от #8, #20, #29, #44

    11:16 03.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ахаа

    60 24 Отговор
    Ей сега, ще изскокне дабъл агент Ристьо Грозев да ги разобличи, като руски диверсанти😉 Да не се окаже обаче, че не са им платили заплатите или пък са наети от укрослужбите, а?
    Нещо много зачестиха постановките за да накисват руснаците, явно политически и икономически нещата в райха са много зле?

    11:18 03.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    46 12 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Прекалено много "съвпадения", за да е случайно - първо Лапциг, второ българи, трето палеж, четвърто цялата дандания започва на 1 септември, само Полша още липсва в картинката.

    Коментиран от #23

    11:19 03.09.2026

  • 9 Ееее на, дойдохме си на думата

    52 19 Отговор
    Нямаше как просто българи да не са замесени. Оня там шиибека Христо Грозев вероятно ги е натопил пак

    11:19 03.09.2026

  • 10 Хахахаха

    27 22 Отговор
    Копеизажите от България, вън от ЕС.

    Коментиран от #17

    11:19 03.09.2026

  • 11 Сега

    43 8 Отговор
    ще се окажат с руски паспорти лично връчени от Путин...
    Колко удобно...

    11:20 03.09.2026

  • 12 гост

    20 9 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Проблема е , че немските затвори ще им се сторят като почивна станция !! Ако ги препратят в турските по някаква програма , тогава вече ще им излязат през носа кинтите , а и от друго място !

    11:20 03.09.2026

  • 13 Сигурно ФСБ за икономия

    28 11 Отговор
    са наели българи русофили.

    11:20 03.09.2026

  • 14 Георги Димитров

    32 11 Отговор
    Все българите им виновни.

    11:21 03.09.2026

  • 15 Московия затънала до шия

    19 23 Отговор
    Хванали са ги по това че са българи. Никаква работа не са свършили. Сега ако са виновни ще им стане ясно как се работи по такива дейности в Германия. Дълги години ще почиват родните руснашки терористи.

    11:21 03.09.2026

  • 16 Херлок Шолмс

    22 8 Отговор
    Германските швеzzzтери в Лайпциг намери ли и огнеупорен руски паспорт ,който Баширов небрежно изхвърлил докато е пушел 😂😂😂.

    11:21 03.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    26 8 Отговор
    Досега Путин беше виновен, вече малко разнообразяват репертоара!

    11:22 03.09.2026

  • 19 Четете ли бре хора ?

    23 7 Отговор
    След като научихме че германските примати оръжия товарили на гражданско летище сега разбираме че и оръжия и боеприпаси се произвеждали в мюнхенския квартал Берг ам Лайм...хахахаха...

    Коментиран от #67

    11:22 03.09.2026

  • 20 Вашето мнение

    10 22 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Да, трябва да остане само РуZия za да няма трета zветовна война. Но и това не е сигурно zащото руzнаците без война не могат. Ще измислят нещо!

    Коментиран от #28

    11:22 03.09.2026

  • 21 Новите Братушки

    13 2 Отговор
    И ще ви каже всеки Ка.Путин :за всичко виновен е Путин .

    11:23 03.09.2026

  • 22 Пост

    15 12 Отговор
    Руски шпиони, какво да коментираме повече

    11:23 03.09.2026

  • 23 Ох,хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    А па днеска е 3.09 трети септември.
    Първи септември 19 трети септември 39 =1939 ВСВ 😂😂

    11:24 03.09.2026

  • 24 Оставете....

    18 1 Отговор
    матовите ни сънародници на мира, брали са тухли там, какво не разбрахте?! Вместо да ги интегрирате в обществото вие ги отхвърляте?!

    11:24 03.09.2026

  • 25 дрон

    12 6 Отговор
    Веднага в затвора като в Англия.

    11:24 03.09.2026

  • 26 двамата български граждани, в близост до

    17 9 Отговор
    мястото на случая.... Я веднага да пускате българите че и ние почваме шваби в България да арестуваме. Граждански арести повсеместно де се чуе немска реч

    11:25 03.09.2026

  • 27 винаги едно и също

    18 5 Отговор
    Е кой да арестуват?Американци или англичани ли?

    11:25 03.09.2026

  • 28 Българин

    10 15 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Съвсем не случайно на герба на СССР е изобразена земята, а не територията му. Така че, докато Русия не осовободи целия свят, ще се водят войни!

    Коментиран от #43

    11:25 03.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бен Вафлек

    12 6 Отговор
    и двамата веднага в затвора при мохамед и мохамад да обменят флуиди и идеологии.

    Коментиран от #32

    11:26 03.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ми ми ми

    9 10 Отговор

    До коментар #30 от "Бен Вафлек":

    Да ги предадат на азовците.За събеседа.

    11:28 03.09.2026

  • 33 ЗАПОЗНАТ

    15 3 Отговор
    НЕ СА БЪЛГАРИ, А българ$ки ро ми ОТ "ПБ" НА ТРОЙ НОЙ А Г € Н Т ШТИР ЛИЦ- р"ум€н БО(га)ТАШ!
    Г€Н€РАЛ Д€$И ГИ € В€РБУВАЛА $ ПО-€ДИН ВЪЛШ€Б€Н "ОМЛ€Т"!

    Коментиран от #40

    11:28 03.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 там си ги знаем

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Е тя от ноФа телевизЯ.Следва външни нареждания.

    11:29 03.09.2026

  • 36 Ако не знаете

    13 7 Отговор
    последствията си имат причина - при зараждащ се фашизъм се зараждат и партизански движения

    каквото повикало, такова се ибадило

    11:29 03.09.2026

  • 37 Вие майтап си прайте

    4 10 Отговор
    Срамно е за Българя.Дано да ги оправдаят. Ще не станем нация терористическа.

    Коментиран от #56

    11:29 03.09.2026

  • 38 Верно ли

    16 0 Отговор
    ФАКТИ, ще ви замоля най-любезно, докато не е уточнен етноса на двете лица, да не използвате термина "българи", а да се придържате към по-неутралното "лица с българско гражданство" - правите разлика и разбирате накъде бия, нали?!

    11:29 03.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ч€рв€н Бой ко Но €в

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "ЗАПОЗНАТ":

    Я КАК РАЗВ€ДЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУССКИХ СПЕЦСЛУЖБ!

    11:30 03.09.2026

  • 41 Факт

    4 8 Отговор
    Руzия ще освободи целия свят!

    11:31 03.09.2026

  • 42 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Суссс бре ,минн.дилл разпорен ,лап.пай У Ягата .

    11:32 03.09.2026

  • 43 Гербът на Русия обаче е изкопираният

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    символ на Византия. Това идва да покаже, че Русия е наследница на Втория Рим, който пък наследява първия и така величието на това, което е Русия днес, се разпростира до дълбока древност, когато по нейните земи са се разхождали само мечки, вълци и росомахи

    Коментиран от #65

    11:32 03.09.2026

  • 44 Ердоган

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Втората световна започна като съюзниците Германия и СССР окупираха и разделиха Полша

    Коментиран от #47, #59

    11:32 03.09.2026

  • 45 Млати Козяка с Винкело

    11 3 Отговор

    До коментар #39 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Докато му омекне твърдата кратуна 🎃 и спре да пърха !

    11:33 03.09.2026

  • 46 НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР

    15 0 Отговор
    Партизаните са започнали борбата.

    11:33 03.09.2026

  • 47 Тити

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ердоган":

    Къв Ердоган си бе мннн.гау умириссан?

    Коментиран от #53

    11:33 03.09.2026

  • 48 Ердоган

    10 8 Отговор
    Путинофили, Германия не ви е България, да си палите и да ви се размине, там ще го ядете дебел

    Коментиран от #49

    11:34 03.09.2026

  • 49 Тити

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ердоган":

    Сусс бре гьотт.веррен!

    11:36 03.09.2026

  • 50 разширенкин

    2 0 Отговор
    газунген

    11:38 03.09.2026

  • 51 КУПЕЙКИТЕ

    10 6 Отговор
    ГЛЕДАТ ДА ИЗКАРАТ

    НЯКОЯ ДРУГ ЕВРАК.

    СЕГА ДА ТЪРКАТ НАРОВЕТЕ
    ПОЛЕЗНИТЕ РУСКИ ИДИОТИ.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:39 03.09.2026

  • 52 Имат разни играчки

    6 0 Отговор
    Дето и нашите паткани им ги закупиха преди година две .. RS®MobileLocator който открива и автоматично локализира предаватели от движещо се превозно средство за определяне на посоката. В чешкия град Вимперк, близо до германската граница, произвеждат по-голямата част от продуктовата гама.Чешкият завод произвежда кабели, сглобяване на електронни модули и окончателен монтаж, както и производство и сервиз на предаватели за радиоразпръскване за медиите впрочем. Пълна гама осцилоскопи предлагат. Нищо интересно впрочем няма което да е от интерес за руснаците

    Коментиран от #60

    11:40 03.09.2026

  • 53 шиши

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Вие сте "интелигент"

    11:41 03.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 БИЛИ БЪЛГАРИ

    10 5 Отговор
    Ама с руски паспорти и говорели на окраински.

    11:44 03.09.2026

  • 56 Сали

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Вие майтап си прайте":

    Има далавера , бате ! Виж Зеленото джудже колко милиарда бере от тероризъм . А германския патрон на строителната площадка май не е платил надника на нашите според уговорката ! ?

    11:44 03.09.2026

  • 57 Германия води хибридна война

    8 4 Отговор
    срещу България ! Веднага да се свика там Консултативният съвет за национална сигурност. Алйооо Мирчев ....

    11:45 03.09.2026

  • 58 Нещата се изясняват

    5 3 Отговор
    Румен Живков / Димитров/ кога стана премиер и веднага почна са палежите!
    Сигурно и палежите у нас се одобряват от него!

    11:46 03.09.2026

  • 59 Германия и СССР

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ердоган":

    си възвърнаха териториите, отнети им след Първата световна война. Марионетното полско правителство избяга при своите господари в Лондон, както ще избягат и бандеровците от Киев.

    11:47 03.09.2026

  • 60 Това е поредната хибридна атака

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Имат разни играчки":

    На Германия и НАТЮ срещу България. Недопустимо е и трябва веднага посланника да бъде привикан у Външно и една гУлема НОТА да му се тъкова

    11:48 03.09.2026

  • 61 Гошо Димитров - Тарабата е

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Съветски гражданин а не БЪЛГАРСКИ, льо льо!
    Без-Родник, терорист,пироман и НИЩО жество!
    Тва са фактите

    Коментиран от #100

    11:48 03.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Феникс

    4 7 Отговор
    Браво на сънародниците, само така!

    11:49 03.09.2026

  • 64 оня с коня

    7 6 Отговор
    Какво ли не прави Русофилската Измет за пари...

    Коментиран от #69

    11:51 03.09.2026

  • 65 Ох, не мога повече

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гербът на Русия обаче е изкопираният":

    Е па да де, нали Рем и Рим били родени от вълчица😂😂

    11:52 03.09.2026

  • 66 Уточнявам

    3 9 Отговор
    До 61:
    Безродници сте вие, русофилите - наследствени предатели, убийци и крадци!
    Болшинството от вас са престъпници и мошеници, но не малка част сте и глу-па-ци.

    Коментиран от #74

    11:54 03.09.2026

  • 67 Ум ствено непълноценен, да?

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Четете ли бре хора ?":

    АааааааХахахаха
    Абе г ЕЙ, без казармен,.. Сите смешни ПВО системи, панцери, Манцери на монгольята у кремля са на ПОКРИВИТЕ на жилищните сгради в москалбад!! АааааааХахахаха
    Крият се зад Цивилен щит, за да не ги опраскат Украинците,..като...13 годин у ДОНБАС!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #70

    11:54 03.09.2026

  • 68 Арестували българите

    7 2 Отговор
    Щото били говорили на български и им се струвало подозрително..хм...

    11:54 03.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Абе приииимата

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ум ствено непълноценен, да?":

    Туй мюнхенския квартал Берг ам Лайм да не ти е военна база случайно ? А?

    Коментиран от #76

    11:56 03.09.2026

  • 71 Ганьо

    1 3 Отговор
    Радев ги е пратил

    11:57 03.09.2026

  • 72 Селям Алейком

    4 1 Отговор
    Шваби как е спите ли спокойно

    11:59 03.09.2026

  • 73 Веднага протестна нота Рундю

    2 1 Отговор
    и онуй от Външно да връчват. Този атлантически терор е нетърпим!

    11:59 03.09.2026

  • 74 Кво точно уточняваш ?

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Уточнявам":

    Че си се родил в Беляне ли?

    12:01 03.09.2026

  • 75 Неее

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    И двамата са се казвали така. И двамата са членове на БКП - преименовали се в социалналисти

    12:01 03.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ

    7 0 Отговор
    Че българи са взивили северен поток.

    12:01 03.09.2026

  • 78 Жожи

    6 1 Отговор
    И пак само малко бумче, без жертви и каквито и да е разрушения. Идат избори, а Мерчо е много зле, тресе го страх, но не смее като хитлер да спретне по-голям пожар. Копира хитлер , но е страхлив

    12:02 03.09.2026

  • 79 Направо да ги

    4 3 Отговор
    Трепат тия комуняци.

    12:02 03.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ван дер Любе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Само да не си запалят пак Райхстага.. че на хората започна да им омръзва от глупости..

    12:03 03.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Олееееее.......

    6 3 Отговор
    " палеж с политически мотиви на строителна площадка" ... тва швабите верно изперкаха от страх

    Коментиран от #94

    12:04 03.09.2026

  • 84 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Тее БА фустата":

    Славков Лап Пай У.Ягата бре, горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мрррршооо!

    12:05 03.09.2026

  • 85 не може да бъде

    1 1 Отговор
    На строителната площадка имало голямо табло с надпис Райхстаг и българите според непотвърдена информация са се объркали!?

    12:07 03.09.2026

  • 86 Ами охлюффф

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Тее БА фустата":

    Тражи на май .кятти пттт.катта смррр.лива 👈😂😂😂!

    12:07 03.09.2026

  • 87 мдаааа

    1 0 Отговор
    А те тия с руски паспорти ли са???

    Коментиран от #102

    12:07 03.09.2026

  • 88 Нищо чудно

    2 0 Отговор
    В бегето е пълно с полезни идьоти вкратце радевчета

    12:08 03.09.2026

  • 89 Свободен

    2 2 Отговор
    Това са някакви копейки, отишли в Германия да просят евро!
    Не е редно да ги определят като българи!

    12:08 03.09.2026

  • 90 Всички служби в държавите от

    4 1 Отговор
    НАТО, трябва да забравят ИЗОБЩО за човешко отношение към отявлени фашистки под логи, копейкаджии, надничарите на кремльовските педофили и т.н!
    Никакви арести, задържания, съдилища, адвокати и т.н,..-- РАЗстрел на място и едва след това следствени действия!!
    Тее панье на место!!

    12:08 03.09.2026

  • 91 Германия води хибридна война

    2 0 Отговор
    срещу България ! Просто въпрос на време беше и до подобни изтъпления да се стигне. Ако не беше това, щеше да е нещо свързано със "антисимитизъм".. Все нещо щеше да е !

    Коментиран от #95

    12:09 03.09.2026

  • 92 Ужас

    3 0 Отговор
    Поредните фейкове и набеждаване защото сме смотаната държава на Европа. Ще наредят поредната маникюристка, че е вербувана от Путин и КГБ, ще тикнат тези нещастници с присъда 10 години и ще ги освобождят от затвора догодина. Така ще им провалят живота, но на политиците не им пука за обикновените хора.

    12:11 03.09.2026

  • 93 Гожи

    0 0 Отговор
    Боже, като наближат избори на какво ли не са способни пропадналите политици какво и само да запазят властта си!

    12:11 03.09.2026

  • 94 То тва и изкуственият интелект впрочем

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Олееееее.......":

    даже не го разбира. (палеж с политически мотиви на строителна площадка) .. Оказва се че подобно чудо в света до сега няма

    Коментиран от #98

    12:12 03.09.2026

  • 95 Борбата срещу путинистите

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "Германия води хибридна война":

    Не е борба срещу България. Лъже ви мутрофанката

    12:12 03.09.2026

  • 96 чудесно

    1 0 Отговор
    Радев ще им даде ордени. Първа степен. С мечове!

    12:12 03.09.2026

  • 97 ХАХАХА

    0 1 Отговор
    ПАК ПРЕДПОЛАГАЕМ ПАК НОВИЧОК ПАК ПУЧОК ПАК ,БЪЛГАРИ НЕ Е ЗАВОД А ПЛОЩАДКА. А СНИМКАТА КОЛКО Е СТРАШНА. ВАЖНО Е ТОРМОЗ СТРАХ ОМРАЗА НАГЛАСА ЗА БЛИЗКАТА ВОЙНА СЪС КОВАРНИЯ ВРАГ РАША.

    12:13 03.09.2026

  • 98 нали?

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "То тва и изкуственият интелект впрочем":

    Направо да им се неначудиш на българите, с какви неща се забавляват.

    12:13 03.09.2026

  • 99 Историк

    3 0 Отговор
    ГРУ спокойно действа в България и безпроблемно вербува продажници, национални предатели, които петнят името на държавата в услуга на Кремъл. Този продажници шестват из цяла Европа, бяха осъдени в Англия, Чехия, Румъния, Австрия, но не и в България. Тези национални предатели имат представителство в парламента и правителството и се наричат патриоти. Какъв е българския интерес в тези терористични дела?

    12:14 03.09.2026

  • 100 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гошо Димитров - Тарабата е":

    Георги Димитров е бил чист български граждани но след Лайпцигския процес България отказва да го приеме /не му позволяват да се върне в България!?и тогава с лично разпореждане на Сталин му се дава съветско гражданство и и той заминава за СССР!?Интересна е съдбата на съдията оправдал Г.Димитров за палежа- неизвестни лица го убиват в дома му няколко месеца след процеса!?..Всъщност кои са тези лица е публична тайна...!?

    12:15 03.09.2026

  • 101 "Културният" в София

    2 1 Отговор
    Гьоте-институт България да бъде веднага закрит! Само с нацистка пропаганда се занимава. Алйооо Мирчев....

    12:15 03.09.2026

  • 102 Не, не са с руски паспорти

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "мдаааа":

    Путинофилът бяга от руски паспорт, въпреки облекченото му вземане защото това не е паспорт, а билет директно за укрочернозема.

    12:15 03.09.2026

  • 103 гру гайтанджиева

    1 0 Отговор
    Поне платили ли а им добре?

    Коментиран от #105

    12:17 03.09.2026

  • 104 Весело

    1 1 Отговор
    Единия да не би да се казва Костадин Костадинов?

    След 27 години Газппом геноцит у нас, в посредниге години замаскиран като Боташ. Още имало бг балъци да служат на Восковия и да вярват, че Московия ще завладее света.
    Москва и Вашингтон западат. Скоро няма да имат пари/долари или ребли/, че да произвежсат атомни бомби.

    Китай ще е следващият господар на света. Който има малко акъл, да започва още отсега да учи китайски.

    Коментиран от #108

    12:19 03.09.2026

  • 105 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "гру гайтанджиева":

    Ама таз работа с пари ли била? Аз мислех За Родину!

    12:19 03.09.2026

  • 106 Стига толкова

    0 1 Отговор
    Писна ни от германски педофили в България

    12:20 03.09.2026

  • 107 Аууууу

    1 0 Отговор
    Строител циганин, уволнен от обекта. Казва се Рихард Зорге, от Столипиново.

    12:21 03.09.2026

  • 108 следвай пътя на парите

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Весело":

    Заместник премиера заминава с делегация за Китай. Боташовия диктатор вече ни е продал на Пекин.

    12:21 03.09.2026

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