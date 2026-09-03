Германската полиция арестува двама българи за палеж на фирма за отбранителни технологии

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи днес баварската телевизия Бе Ер 24, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая, и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности.

Още новини от Украйна

"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж, и добави, че скоро ще предостави повече информация.

Според Бе Ер 24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал Берг ам Лайм. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.