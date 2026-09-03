Германската полиция арестува двама българи за палеж на фирма за отбранителни технологии

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи днес баварската телевизия Бе Ер 24, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая, и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности.
"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж, и добави, че скоро ще предостави повече информация.
Според Бе Ер 24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал Берг ам Лайм. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.
Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #61, #75, #81
11:15 03.09.2026
2 гост
Коментиран от #4, #7, #12
11:15 03.09.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #8, #20, #29, #44
11:16 03.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ахаа
Нещо много зачестиха постановките за да накисват руснаците, явно политически и икономически нещата в райха са много зле?
11:18 03.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #3 от "Вашето мнение":Прекалено много "съвпадения", за да е случайно - първо Лапциг, второ българи, трето палеж, четвърто цялата дандания започва на 1 септември, само Полша още липсва в картинката.
Коментиран от #23
11:19 03.09.2026
9 Ееее на, дойдохме си на думата
11:19 03.09.2026
10 Хахахаха
Коментиран от #17
11:19 03.09.2026
11 Сега
Колко удобно...
11:20 03.09.2026
12 гост
До коментар #2 от "гост":Проблема е , че немските затвори ще им се сторят като почивна станция !! Ако ги препратят в турските по някаква програма , тогава вече ще им излязат през носа кинтите , а и от друго място !
11:20 03.09.2026
13 Сигурно ФСБ за икономия
11:20 03.09.2026
14 Георги Димитров
11:21 03.09.2026
15 Московия затънала до шия
11:21 03.09.2026
16 Херлок Шолмс
11:21 03.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
11:22 03.09.2026
19 Четете ли бре хора ?
Коментиран от #67
11:22 03.09.2026
20 Вашето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Да, трябва да остане само РуZия za да няма трета zветовна война. Но и това не е сигурно zащото руzнаците без война не могат. Ще измислят нещо!
Коментиран от #28
11:22 03.09.2026
21 Новите Братушки
11:23 03.09.2026
22 Пост
11:23 03.09.2026
23 Ох,хахаха
До коментар #8 от "Гост":А па днеска е 3.09 трети септември.
Първи септември 19 трети септември 39 =1939 ВСВ 😂😂
11:24 03.09.2026
24 Оставете....
11:24 03.09.2026
25 дрон
11:24 03.09.2026
26 двамата български граждани, в близост до
11:25 03.09.2026
27 винаги едно и също
11:25 03.09.2026
28 Българин
До коментар #20 от "Вашето мнение":Съвсем не случайно на герба на СССР е изобразена земята, а не територията му. Така че, докато Русия не осовободи целия свят, ще се водят войни!
Коментиран от #43
11:25 03.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бен Вафлек
Коментиран от #32
11:26 03.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ми ми ми
До коментар #30 от "Бен Вафлек":Да ги предадат на азовците.За събеседа.
11:28 03.09.2026
33 ЗАПОЗНАТ
Г€Н€РАЛ Д€$И ГИ € В€РБУВАЛА $ ПО-€ДИН ВЪЛШ€Б€Н "ОМЛ€Т"!
Коментиран от #40
11:28 03.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 там си ги знаем
До коментар #31 от "Чиба мръшо нефелна!":Е тя от ноФа телевизЯ.Следва външни нареждания.
11:29 03.09.2026
36 Ако не знаете
каквото повикало, такова се ибадило
11:29 03.09.2026
37 Вие майтап си прайте
Коментиран от #56
11:29 03.09.2026
38 Верно ли
11:29 03.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ч€рв€н Бой ко Но €в
До коментар #33 от "ЗАПОЗНАТ":Я КАК РАЗВ€ДЧИК ЗНАЮ,ЧТО ЭТО Д€ЛО РУССКИХ СПЕЦСЛУЖБ!
11:30 03.09.2026
41 Факт
11:31 03.09.2026
42 Ами Нети
До коментар #31 от "Чиба мръшо нефелна!":Суссс бре ,минн.дилл разпорен ,лап.пай У Ягата .
11:32 03.09.2026
43 Гербът на Русия обаче е изкопираният
До коментар #28 от "Българин":символ на Византия. Това идва да покаже, че Русия е наследница на Втория Рим, който пък наследява първия и така величието на това, което е Русия днес, се разпростира до дълбока древност, когато по нейните земи са се разхождали само мечки, вълци и росомахи
Коментиран от #65
11:32 03.09.2026
44 Ердоган
До коментар #3 от "Вашето мнение":Втората световна започна като съюзниците Германия и СССР окупираха и разделиха Полша
Коментиран от #47, #59
11:32 03.09.2026
45 Млати Козяка с Винкело
До коментар #39 от "Удри копейката с лопатЕто!":Докато му омекне твърдата кратуна 🎃 и спре да пърха !
11:33 03.09.2026
46 НИЕ СМЕ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР
11:33 03.09.2026
47 Тити
До коментар #44 от "Ердоган":Къв Ердоган си бе мннн.гау умириссан?
Коментиран от #53
11:33 03.09.2026
48 Ердоган
Коментиран от #49
11:34 03.09.2026
49 Тити
До коментар #48 от "Ердоган":Сусс бре гьотт.веррен!
11:36 03.09.2026
50 разширенкин
11:38 03.09.2026
51 КУПЕЙКИТЕ
НЯКОЯ ДРУГ ЕВРАК.
СЕГА ДА ТЪРКАТ НАРОВЕТЕ
ПОЛЕЗНИТЕ РУСКИ ИДИОТИ.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:39 03.09.2026
52 Имат разни играчки
Коментиран от #60
11:40 03.09.2026
53 шиши
До коментар #47 от "Тити":Вие сте "интелигент"
11:41 03.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 БИЛИ БЪЛГАРИ
11:44 03.09.2026
56 Сали
До коментар #37 от "Вие майтап си прайте":Има далавера , бате ! Виж Зеленото джудже колко милиарда бере от тероризъм . А германския патрон на строителната площадка май не е платил надника на нашите според уговорката ! ?
11:44 03.09.2026
57 Германия води хибридна война
11:45 03.09.2026
58 Нещата се изясняват
Сигурно и палежите у нас се одобряват от него!
11:46 03.09.2026
59 Германия и СССР
До коментар #44 от "Ердоган":си възвърнаха териториите, отнети им след Първата световна война. Марионетното полско правителство избяга при своите господари в Лондон, както ще избягат и бандеровците от Киев.
11:47 03.09.2026
60 Това е поредната хибридна атака
До коментар #52 от "Имат разни играчки":На Германия и НАТЮ срещу България. Недопустимо е и трябва веднага посланника да бъде привикан у Външно и една гУлема НОТА да му се тъкова
11:48 03.09.2026
61 Гошо Димитров - Тарабата е
До коментар #1 от "Трол":Съветски гражданин а не БЪЛГАРСКИ, льо льо!
Без-Родник, терорист,пироман и НИЩО жество!
Тва са фактите
Коментиран от #100
11:48 03.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Феникс
11:49 03.09.2026
64 оня с коня
Коментиран от #69
11:51 03.09.2026
65 Ох, не мога повече
До коментар #43 от "Гербът на Русия обаче е изкопираният":Е па да де, нали Рем и Рим били родени от вълчица😂😂
11:52 03.09.2026
66 Уточнявам
Безродници сте вие, русофилите - наследствени предатели, убийци и крадци!
Болшинството от вас са престъпници и мошеници, но не малка част сте и глу-па-ци.
Коментиран от #74
11:54 03.09.2026
67 Ум ствено непълноценен, да?
До коментар #19 от "Четете ли бре хора ?":АааааааХахахаха
Абе г ЕЙ, без казармен,.. Сите смешни ПВО системи, панцери, Манцери на монгольята у кремля са на ПОКРИВИТЕ на жилищните сгради в москалбад!! АааааааХахахаха
Крият се зад Цивилен щит, за да не ги опраскат Украинците,..като...13 годин у ДОНБАС!
АааааааХахахаха
Коментиран от #70
11:54 03.09.2026
68 Арестували българите
11:54 03.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Абе приииимата
До коментар #67 от "Ум ствено непълноценен, да?":Туй мюнхенския квартал Берг ам Лайм да не ти е военна база случайно ? А?
Коментиран от #76
11:56 03.09.2026
71 Ганьо
11:57 03.09.2026
72 Селям Алейком
11:59 03.09.2026
73 Веднага протестна нота Рундю
11:59 03.09.2026
74 Кво точно уточняваш ?
До коментар #66 от "Уточнявам":Че си се родил в Беляне ли?
12:01 03.09.2026
75 Неее
До коментар #1 от "Трол":И двамата са се казвали така. И двамата са членове на БКП - преименовали се в социалналисти
12:01 03.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ
12:01 03.09.2026
78 Жожи
12:02 03.09.2026
79 Направо да ги
12:02 03.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ван дер Любе
До коментар #1 от "Трол":Само да не си запалят пак Райхстага.. че на хората започна да им омръзва от глупости..
12:03 03.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Олееееее.......
Коментиран от #94
12:04 03.09.2026
84 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #76 от "Тее БА фустата":Славков Лап Пай У.Ягата бре, горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш ,мрррршооо!
12:05 03.09.2026
85 не може да бъде
12:07 03.09.2026
86 Ами охлюффф
До коментар #76 от "Тее БА фустата":Тражи на май .кятти пттт.катта смррр.лива 👈😂😂😂!
12:07 03.09.2026
87 мдаааа
Коментиран от #102
12:07 03.09.2026
88 Нищо чудно
12:08 03.09.2026
89 Свободен
Не е редно да ги определят като българи!
12:08 03.09.2026
90 Всички служби в държавите от
Никакви арести, задържания, съдилища, адвокати и т.н,..-- РАЗстрел на място и едва след това следствени действия!!
Тее панье на место!!
12:08 03.09.2026
91 Германия води хибридна война
Коментиран от #95
12:09 03.09.2026
92 Ужас
12:11 03.09.2026
93 Гожи
12:11 03.09.2026
94 То тва и изкуственият интелект впрочем
До коментар #83 от "Олееееее.......":даже не го разбира. (палеж с политически мотиви на строителна площадка) .. Оказва се че подобно чудо в света до сега няма
Коментиран от #98
12:12 03.09.2026
95 Борбата срещу путинистите
До коментар #91 от "Германия води хибридна война":Не е борба срещу България. Лъже ви мутрофанката
12:12 03.09.2026
96 чудесно
12:12 03.09.2026
97 ХАХАХА
12:13 03.09.2026
98 нали?
До коментар #94 от "То тва и изкуственият интелект впрочем":Направо да им се неначудиш на българите, с какви неща се забавляват.
12:13 03.09.2026
99 Историк
12:14 03.09.2026
100 не може да бъде
До коментар #61 от "Гошо Димитров - Тарабата е":Георги Димитров е бил чист български граждани но след Лайпцигския процес България отказва да го приеме /не му позволяват да се върне в България!?и тогава с лично разпореждане на Сталин му се дава съветско гражданство и и той заминава за СССР!?Интересна е съдбата на съдията оправдал Г.Димитров за палежа- неизвестни лица го убиват в дома му няколко месеца след процеса!?..Всъщност кои са тези лица е публична тайна...!?
12:15 03.09.2026
101 "Културният" в София
12:15 03.09.2026
102 Не, не са с руски паспорти
До коментар #87 от "мдаааа":Путинофилът бяга от руски паспорт, въпреки облекченото му вземане защото това не е паспорт, а билет директно за укрочернозема.
12:15 03.09.2026
103 гру гайтанджиева
Коментиран от #105
12:17 03.09.2026
104 Весело
След 27 години Газппом геноцит у нас, в посредниге години замаскиран като Боташ. Още имало бг балъци да служат на Восковия и да вярват, че Московия ще завладее света.
Москва и Вашингтон западат. Скоро няма да имат пари/долари или ребли/, че да произвежсат атомни бомби.
Китай ще е следващият господар на света. Който има малко акъл, да започва още отсега да учи китайски.
Коментиран от #108
12:19 03.09.2026
105 ама
До коментар #103 от "гру гайтанджиева":Ама таз работа с пари ли била? Аз мислех За Родину!
12:19 03.09.2026
106 Стига толкова
12:20 03.09.2026
107 Аууууу
12:21 03.09.2026
108 следвай пътя на парите
До коментар #104 от "Весело":Заместник премиера заминава с делегация за Китай. Боташовия диктатор вече ни е продал на Пекин.
12:21 03.09.2026