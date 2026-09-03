В тила на врага! Командир на ядрен бомбардировач, наредил удара по украинската детска болница, бере душа в Москва след изстрел в главата

Командир на руски ядрен бомбардировач, за когото се твърди, че е наредил удар по украинската детска болница, се бори за живота си, след като е бил прострелян в главата при предполагаем опит за покушение, пише Daily Mail.
Съобщава се, че 56-годишният генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра тежка бомбардировачна авиационна дивизия на Русия, е в "критично състояние".
Неизвестен "убиец" с каска на мотоциклет се е приближил до частната му къща и е открил огън, според съобщенията.
Той е бил прострелян два пъти "с пистолет" в лицето и корема в село Пробуждение, област Енгелс.
Командирът, обвинен в зверствата срещу Украйна, отговаря за стратегическите бомбардировачи на Владимир Путин, способни да носят ядрени оръжия на авиобаза Енгелс.
Той е бил транспортиран до Москва с медицински евакуационен полет.
Украинската служба за сигурност СБУ обвини Варпахович в заповедта за удара по детската болница "Охматдит" в Киев на 8 юли 2024 г., при който двама души бяха убити и десетки ранени.
Той беше обвинен и в удара с ракети Х-101 по жилищен блок в Одеса през април 2022 г., при който загинаха осем души, включително тримесечната Кира Хлодан, майка ѝ и баба ѝ, както и в атака срещу телевизионната кула в Киев.
ЕС също така официално идентифицира Варпахович като командир на дивизията, базирана в Енгелс-2, отговорна за удара с ракети Х-101 по "Охматдит", и го санкционира.
Подразделение на Варпахович управлява бомбардировачите с голям обсег, които Русия използва за изстрелване на крилати ракети по украинската инфраструктура. Той е бил уведомен задочно за предполагаеми военни престъпления.
Раненият генерал е откаран по спешност в болница, където са му извадени куршумите.
"Офицерът сега се подготвя за трансфер до Москва със специален медицински полет", се казва в един доклад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #89
15:45 03.09.2026
2 Хихи
15:45 03.09.2026
3 Софиянец
Коментиран от #13, #76
15:45 03.09.2026
4 Излекуван
Това го чака руснака.
15:45 03.09.2026
5 Пламен
Смърт на фашизма
Слава на Украйна
Коментиран от #10, #104
15:45 03.09.2026
6 111111
15:45 03.09.2026
7 Очень
15:46 03.09.2026
8 Пич
15:46 03.09.2026
9 Герги
Коментиран от #108
15:46 03.09.2026
10 111111
До коментар #5 от "Пламен":Побийваш ли барабанчето с големи палки?
15:47 03.09.2026
11 ЧУДЕСНА НОВИНА
15:47 03.09.2026
12 Румен Радев
15:47 03.09.2026
13 Соломон
До коментар #3 от "Софиянец":Искати се да е лъжа ама не е.Наказането ще достигне всеки един .И Украйна го е доказала много пъти
Коментиран от #18, #24, #36, #83, #85
15:47 03.09.2026
14 Да бе ,да ! 🤔
15:47 03.09.2026
15 Браво
Коментиран от #35
15:48 03.09.2026
16 Дискавъри
15:48 03.09.2026
17 Московските BAPBAPИ !
Това очаква всички ypoди, които са помагали на рашистките BAPBAPИ !!!
15:48 03.09.2026
18 111111
До коментар #13 от "Соломон":Трябва да ти се вярва! Пиеш директно от чучура!
Коментиран от #29
15:48 03.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Шеломов Вова
15:48 03.09.2026
21 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване
15:49 03.09.2026
22 болшевик
Коментиран от #26
15:49 03.09.2026
23 Даа...
15:50 03.09.2026
24 Софиянец
До коментар #13 от "Соломон":Да, хукрайна я застига съдбата постоянно! Фашистите нямат мира, руснаците не ги остават да дишат!
Коментиран от #28
15:50 03.09.2026
25 Кочо Честименски
15:50 03.09.2026
26 Пси
До коментар #22 от "болшевик":ховик !
15:50 03.09.2026
27 И колко
15:51 03.09.2026
28 Не те ли
До коментар #24 от "Софиянец":арестуваха в Германия?
Коментиран от #105
15:51 03.09.2026
29 Соломон
До коментар #18 от "111111":Никой не те кара да вярваш в нищо.А за покушенито съобщиха и руснаците
15:51 03.09.2026
30 НА ТОВА В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Коментиран от #40
15:52 03.09.2026
31 Иван 1
15:52 03.09.2026
32 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
15:52 03.09.2026
33 Исторически факти
15:52 03.09.2026
34 Антифашист
15:52 03.09.2026
35 111111
До коментар #15 от "Браво":И, ще ти олекне ли? Няма! ще си мокриш носовете на обувките и ще броиш центове за типов хляб!
15:52 03.09.2026
36 Прав си
До коментар #13 от "Соломон":наказанието, ще достигне и до теб!
Коментиран от #50
15:53 03.09.2026
37 Как така ?
Коментиран от #44
15:53 03.09.2026
38 Мдааа
Много долни същества са укрите или там каквито са решили, че ще се казват, щото такава държавам народ и език НЯМА!
Коментиран от #42, #91
15:53 03.09.2026
39 На Берлин ли маама ви блатна де а?
Копейки...???
15:53 03.09.2026
40 Соломон
До коментар #30 от "НА ТОВА В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА":На това му се вика възмездие.Карма за убийствата в Украйна
15:54 03.09.2026
41 Възраждане
Коментиран от #52
15:54 03.09.2026
42 Да не ти е
До коментар #38 от "Мдааа":Лошичко?
15:54 03.09.2026
43 Мн леко се е разминал
15:54 03.09.2026
44 Соломон
До коментар #37 от "Как така ?":Вероятно във твоята болна фантазия в детската болница лекуващите лекари също са деца
15:55 03.09.2026
45 Гук
15:55 03.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ееее
15:56 03.09.2026
48 Прогресивна България
Коментиран от #56, #57
15:56 03.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Соломон
До коментар #36 от "Прав си":Ти ли ще ме накажеш бе палавнико
15:57 03.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Чети , бре !
До коментар #41 от "Възраждане":Къде прочете "стотици деца " ? В болницата са загинали двама възрастни !
15:57 03.09.2026
53 Симо
Коментиран от #101
15:57 03.09.2026
54 Бай онзи
Коментиран от #92
15:57 03.09.2026
55 О боже
15:57 03.09.2026
56 Разбирач
До коментар #48 от "Прогресивна България":Разликата между ударената украинска детска болница и нашата в Горна Баня е че едната още има основи, а другата е един огромен кратер
Коментиран от #59
15:58 03.09.2026
57 Соломон
До коментар #48 от "Прогресивна България":И как точно я предизвикаха русия
15:58 03.09.2026
58 Baтнишки неволи 🤣
15:58 03.09.2026
59 Соломон
До коментар #56 от "Разбирач":Ще има основи ако има кой да ги сложи тия основи някой ден
15:59 03.09.2026
60 Чебурашкаленд
16:00 03.09.2026
61 Укро Пинокио
16:00 03.09.2026
62 Механик
16:01 03.09.2026
63 Йгфцбйй
16:01 03.09.2026
64 Соломон
Висят ми сталактитите докато правя сталакмитите ама вече започнах да правя сталактони!
16:02 03.09.2026
65 Удри копейката с лопатЕто!
16:02 03.09.2026
66 Размисли
16:03 03.09.2026
67 Генерала ще оздравее слава богу
Коментиран от #74
16:03 03.09.2026
68 Нищо не променя тероризма
16:04 03.09.2026
69 чичо Кольо
16:05 03.09.2026
70 Жа омра
16:05 03.09.2026
71 Германците защо убиха
16:06 03.09.2026
72 Сатана Z
Коментиран от #77
16:06 03.09.2026
73 вълшебни трикове за психологична атака
2-"Военно престъпление" се замества със "зверства", за по-силно въздействие върху подсъзнанието
3-"Обвинен за зверства" се замества с "Обвинен за зверстваТА"
4- "В тила на врага" в заглавието е поставено за внушаване на героизъм от положителния главен герой и романтика
5 - и т.н.
Тия още си мислят че живеят във времето когато могат да раздават присъди или оневиняват по поръчка,- и по поръчка да решават кой е лошия кой е добрия, чрез вербални лупинги:)
Коментиран от #97
16:06 03.09.2026
74 Да не ти е
До коментар #67 от "Генерала ще оздравее слава богу":Лошичко?Радвай се на хубавият августовски ден.
16:06 03.09.2026
75 Стойко
Коментиран от #84
16:07 03.09.2026
76 Истина е. През 2024 е имало
До коментар #3 от "Софиянец":удар по тази детска болница
"Ракетният удар по детската болница „Охматдит“ беше извършен на 8 юли 2024 г. „Охматдит“ е най-голямата детска болница в страната, а нападението предизвика остри международни реакции и осъждане."
16:08 03.09.2026
77 Сатана Z
До коментар #72 от "Сатана Z":Ша ма извините ама сгреших бройката на генералите.
Коментиран от #107
16:08 03.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 А по точно
И ся тоз командир с ядрен куршум ли е застрелян ?
А в децката болница се лекували западни ,,деца ,, от 20 до 65 години .
Ох на дедо дечицата , щурмовачета, оператори на дрончета и ,,Хаймарси,
16:08 03.09.2026
80 Явор Мдачков
Коментиран от #87
16:09 03.09.2026
81 Копейки,
Коментиран от #94
16:11 03.09.2026
82 факуса
16:11 03.09.2026
83 Е не знам
До коментар #13 от "Соломон":Ама па вчера в Киев се трепаа СБУ и ВСУ .
Двама убити и 7 ранени .
Нашите продажни медии леко споменаха за трима ранени !
Кой лъже сега ?
Киев или бТВ то.
Нещо не могат да разделят ,,брашното ,
16:12 03.09.2026
84 Аха
До коментар #75 от "Стойко":Колкото се оправи предишният.
16:12 03.09.2026
85 "За когото твърдят ..."
До коментар #13 от "Соломон":Жалък опит за оневиняване на терористичен акт! Отчаяна лузърска паника, без медиите дори да подбират средства. Паднало им е пердето!
16:13 03.09.2026
86 Следващият?
Коментиран от #88
16:14 03.09.2026
87 Е то и дедо Дончо
До коментар #80 от "Явор Мдачков":Обяви 2789 та победа .
Преди месец Урсулопитеците и те обявиха такава .
Ама ти седиш в мазето , от къде да знаеш .
16:15 03.09.2026
88 111111
До коментар #86 от "Следващият?":Ти!!!
16:15 03.09.2026
89 Устрем
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Ако беше ги ударила ядрена бомба войната сега щеше д е свършила. Тези като превеждат да внимават. Ту 95 и Ту160 са носители на ядрено оръжие но са стреляли с конвенционални ракети
Коментиран от #93
16:16 03.09.2026
90 Наказател
Коментиран от #95
16:17 03.09.2026
91 Капейчо
До коментар #38 от "Мдааа":"Русия удари националната специализирана болница „Охматдит“ в Киев на 8 юли 2024 г.. При тази масирана атака с крилати ракети Х-101 бяха разрушени корпуси на най-голямото лечебно заведение за деца в страната, което предизвика вълна от международно възмущение."
Но ти не помниш, нали?
16:17 03.09.2026
92 факуса
До коментар #54 от "Бай онзи":паразитно население,добре е за земята
16:19 03.09.2026
93 логика копейска
До коментар #89 от "Устрем":Ко шъ кажеш ако Турция пусне ядрена бомба по Кърджали?!?
Коментиран от #99, #102
16:19 03.09.2026
94 Добре е
До коментар #81 от "Копейки,":После ще те вземат ,,Пиколо,, в ,,Баба Алино ,,
да им носиш куфарите по именията .
Вечер четката , кофата и до сутринта да си лъснал ,,златните тоалетни ,,
Сутрин ще те погалят по главата , естествено с ръкавици , гнусливи са хората !
16:20 03.09.2026
95 111111
До коментар #90 от "Наказател":Шляпалото ти работи ли добре?
16:20 03.09.2026
96 Терориста
16:20 03.09.2026
97 Съвременната журналистика
До коментар #73 от "вълшебни трикове за психологична атака":отдавна се нарича майстортвото , срещу заплащане да представиш всяка новина в светлината поръчана от този който те храни.
Преиграването обаче води до негативни резултати:)
16:21 03.09.2026
98 72572534523215
16:21 03.09.2026
99 Па да ти кажа
До коментар #93 от "логика копейска":По добре в София .
Но да хване и Петрохан , че много
,,Ендофили,, се крият там.
16:22 03.09.2026
100 наивник
16:22 03.09.2026
101 роден да умирга
До коментар #53 от "Симо":руския народ е роден да умира за кефа на Фашисти като путин и Сталин!
16:22 03.09.2026
102 Нито Русия нито Турция
До коментар #93 от "логика копейска":ще пуска ядрени бомби по свои
16:25 03.09.2026
103 Традиция
16:25 03.09.2026
104 да бе да
До коментар #5 от "Пламен":Фашизмът е в украйна! Даже го възхваляват в паметници и нацистките формирования, които започнаха войната след 2014 година! Ама кой да помни от евродебилите, които само пумия пускат по "официалните тв канали"!
16:26 03.09.2026
105 Швейкове сър
До коментар #28 от "Не те ли":До вчера бяха Руснаци , ДНК , РНК , паспорти ,
Ама в мрежата никакви следи !
Сега като Лондон , двама българи били !
Картонаджии и бояджии .
16:27 03.09.2026
106 В тила на врага !
16:27 03.09.2026
107 Димитринчо
До коментар #77 от "Сатана Z":Повечко са.
16:28 03.09.2026
108 Гераскм
До коментар #9 от "Герги":Има верно .
Шефа на ЦРУ лично ходи да прибере сандъците с възмездието .
16:29 03.09.2026
109 Тероризъм на 200
16:29 03.09.2026