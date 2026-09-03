В тила на врага! Командир на ядрен бомбардировач, наредил удара по украинската детска болница, бере душа в Москва след изстрел в главата

Командир на руски ядрен бомбардировач, за когото се твърди, че е наредил удар по украинската детска болница, се бори за живота си, след като е бил прострелян в главата при предполагаем опит за покушение, пише Daily Mail.

Съобщава се, че 56-годишният генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра тежка бомбардировачна авиационна дивизия на Русия, е в "критично състояние".

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Неизвестен "убиец" с каска на мотоциклет се е приближил до частната му къща и е открил огън, според съобщенията.

Той е бил прострелян два пъти "с пистолет" в лицето и корема в село Пробуждение, област Енгелс.

Командирът, обвинен в зверствата срещу Украйна, отговаря за стратегическите бомбардировачи на Владимир Путин, способни да носят ядрени оръжия на авиобаза Енгелс.

Той е бил транспортиран до Москва с медицински евакуационен полет.

Украинската служба за сигурност СБУ обвини Варпахович в заповедта за удара по детската болница "Охматдит" в Киев на 8 юли 2024 г., при който двама души бяха убити и десетки ранени.

Той беше обвинен и в удара с ракети Х-101 по жилищен блок в Одеса през април 2022 г., при който загинаха осем души, включително тримесечната Кира Хлодан, майка ѝ и баба ѝ, както и в атака срещу телевизионната кула в Киев.

ЕС също така официално идентифицира Варпахович като командир на дивизията, базирана в Енгелс-2, отговорна за удара с ракети Х-101 по "Охматдит", и го санкционира.

Подразделение на Варпахович управлява бомбардировачите с голям обсег, които Русия използва за изстрелване на крилати ракети по украинската инфраструктура. Той е бил уведомен задочно за предполагаеми военни престъпления.

Раненият генерал е откаран по спешност в болница, където са му извадени куршумите.

"Офицерът сега се подготвя за трансфер до Москва със специален медицински полет", се казва в един доклад.