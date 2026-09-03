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В тила на врага! Командир на ядрен бомбардировач, наредил удара по украинската детска болница, бере душа в Москва след изстрел в главата
  Тема: Украйна

В тила на врага! Командир на ядрен бомбардировач, наредил удара по украинската детска болница, бере душа в Москва след изстрел в главата

3 Септември, 2026 15:42 2 385 109

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети

Генерал-майор Николай Варпахович, обвинен в зверствата срещу Украйна, отговаря за стратегическите бомбардировачи на Владимир Путин, способни да носят ядрени оръжия на авиобаза Енгелс

В тила на врага! Командир на ядрен бомбардировач, наредил удара по украинската детска болница, бере душа в Москва след изстрел в главата - 1
Daily mail Daily mail

Командир на руски ядрен бомбардировач, за когото се твърди, че е наредил удар по украинската детска болница, се бори за живота си, след като е бил прострелян в главата при предполагаем опит за покушение, пише Daily Mail.

Съобщава се, че 56-годишният генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра тежка бомбардировачна авиационна дивизия на Русия, е в "критично състояние".

Още новини от Украйна

Неизвестен "убиец" с каска на мотоциклет се е приближил до частната му къща и е открил огън, според съобщенията.

Той е бил прострелян два пъти "с пистолет" в лицето и корема в село Пробуждение, област Енгелс.

Командирът, обвинен в зверствата срещу Украйна, отговаря за стратегическите бомбардировачи на Владимир Путин, способни да носят ядрени оръжия на авиобаза Енгелс.

Той е бил транспортиран до Москва с медицински евакуационен полет.

Украинската служба за сигурност СБУ обвини Варпахович в заповедта за удара по детската болница "Охматдит" в Киев на 8 юли 2024 г., при който двама души бяха убити и десетки ранени.

Той беше обвинен и в удара с ракети Х-101 по жилищен блок в Одеса през април 2022 г., при който загинаха осем души, включително тримесечната Кира Хлодан, майка ѝ и баба ѝ, както и в атака срещу телевизионната кула в Киев.

ЕС също така официално идентифицира Варпахович като командир на дивизията, базирана в Енгелс-2, отговорна за удара с ракети Х-101 по "Охматдит", и го санкционира.

Подразделение на Варпахович управлява бомбардировачите с голям обсег, които Русия използва за изстрелване на крилати ракети по украинската инфраструктура. Той е бил уведомен задочно за предполагаеми военни престъпления.

Раненият генерал е откаран по спешност в болница, където са му извадени куршумите.

"Офицерът сега се подготвя за трансфер до Москва със специален медицински полет", се казва в един доклад.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    23 71 Отговор
    Горките деца в детската градина!Ударила ги ядрена бомба!Ужас!

    Коментиран от #89

    15:45 03.09.2026

  • 2 Хихи

    41 66 Отговор
    До последния жив украинец...

    15:45 03.09.2026

  • 3 Софиянец

    63 75 Отговор
    Поредната укро миризлива лъжа! Факти стига сте разпространявали дезинформация!

    Коментиран от #13, #76

    15:45 03.09.2026

  • 4 Излекуван

    72 49 Отговор
    И после парализиран, акащ в количката, гледащ с празен поглед без да може да говори.
    Това го чака руснака.

    15:45 03.09.2026

  • 5 Пламен

    49 49 Отговор
    Един по един, до един
    Смърт на фашизма
    Слава на Украйна

    Коментиран от #10, #104

    15:45 03.09.2026

  • 6 111111

    10 9 Отговор
    А може за друго нещо да е!!!

    15:45 03.09.2026

  • 7 Очень

    36 22 Отговор
    очень харашо !

    15:46 03.09.2026

  • 8 Пич

    16 12 Отговор
    Незначителни новини! Аз тука гърмим шампанското, защото съм от няколкото хиляди мъже, които сме яздили Бони Блу, и имаме дете! И ще си го отчуваме! Всеки татко като го вземе да го гледа една седмица, и детето ще стане на 80 години, без да е работило нито ден!!!

    15:46 03.09.2026

  • 9 Герги

    35 22 Отговор
    Господ забавя,но не забравя...има възмездие.

    Коментиран от #108

    15:46 03.09.2026

  • 10 111111

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Побийваш ли барабанчето с големи палки?

    15:47 03.09.2026

  • 11 ЧУДЕСНА НОВИНА

    20 18 Отговор
    КАКТО СЕ ПОЛАГА ДОВЕЧЕРА ЩЕ ПИЙНУВАМЕ.

    15:47 03.09.2026

  • 12 Румен Радев

    36 5 Отговор
    Нашата детска болница е защитена.Невидима за ракети и дронове.

    15:47 03.09.2026

  • 13 Соломон

    31 32 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Искати се да е лъжа ама не е.Наказането ще достигне всеки един .И Украйна го е доказала много пъти

    Коментиран от #18, #24, #36, #83, #85

    15:47 03.09.2026

  • 14 Да бе ,да ! 🤔

    30 29 Отговор
    "За когото твърдят ..." ? А всъщност поредният терористичен акт на спонсорирани те от Запада украински терористи .

    15:47 03.09.2026

  • 15 Браво

    34 31 Отговор
    Скоро и путин на бесилото !

    Коментиран от #35

    15:48 03.09.2026

  • 16 Дискавъри

    17 18 Отговор
    Докато Вова се прави на косатка и тигър....

    15:48 03.09.2026

  • 17 Московските BAPBAPИ !

    27 29 Отговор
    Справедливо възмездие за рашистите, за yбийците на Путлер !
    Това очаква всички ypoди, които са помагали на рашистките BAPBAPИ !!!

    15:48 03.09.2026

  • 18 111111

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Трябва да ти се вярва! Пиеш директно от чучура!

    Коментиран от #29

    15:48 03.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шеломов Вова

    12 10 Отговор
    А сина му се гръмна в главата миналата година

    15:48 03.09.2026

  • 21 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    12 13 Отговор
    Ако не са руски, не ви щем дълбачките. ДППИ прекрати обществената поръчка за капиталното драгиране на Пристанище Бургас (за 28 млн. евро). Защото белгийският конкурент на българо-руската корупционна схема даде с 10 милиона евро по-ниска цена!
    Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
    1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
    2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
    3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
    4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
    5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване

    15:49 03.09.2026

  • 22 болшевик

    9 6 Отговор
    Капиталистическа война, където бедните умират за интереса на богатите. Когато войната е на идеологии от едната страна са бедните и неоправданите от другата олигархията, феодалите и капиталистите, които във всички случаи са по-малко и нямат шанс.

    Коментиран от #26

    15:49 03.09.2026

  • 23 Даа...

    29 9 Отговор
    Поредния денацифициран фашист ...

    15:50 03.09.2026

  • 24 Софиянец

    17 20 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Да, хукрайна я застига съдбата постоянно! Фашистите нямат мира, руснаците не ги остават да дишат!

    Коментиран от #28

    15:50 03.09.2026

  • 25 Кочо Честименски

    22 20 Отговор
    Възмездие ще има за всеки един руски военен престъпник, а Хуйлович ще бъде черешката на тортата.

    15:50 03.09.2026

  • 26 Пси

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "болшевик":

    ховик !

    15:50 03.09.2026

  • 27 И колко

    16 20 Отговор
    деца са убили руснаците от началото на конфликта? Поне 15 пъти по-малко от украинците!

    15:51 03.09.2026

  • 28 Не те ли

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "Софиянец":

    арестуваха в Германия?

    Коментиран от #105

    15:51 03.09.2026

  • 29 Соломон

    10 10 Отговор

    До коментар #18 от "111111":

    Никой не те кара да вярваш в нищо.А за покушенито съобщиха и руснаците

    15:51 03.09.2026

  • 30 НА ТОВА В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

    13 16 Отговор
    Му казват тероризъм.

    Коментиран от #40

    15:52 03.09.2026

  • 31 Иван 1

    14 12 Отговор
    Като губят на фронта остава само терористични действия,но забравят че всичко се връща двойно, довечера ще ядат паламарката.

    15:52 03.09.2026

  • 32 аz СВО Победа 81

    15 7 Отговор
    И този се навоюва.
    🤣🤣🤣

    15:52 03.09.2026

  • 33 Исторически факти

    4 2 Отговор
    Daily mail , се казва в един доклад.

    15:52 03.09.2026

  • 34 Антифашист

    12 7 Отговор
    Евала

    15:52 03.09.2026

  • 35 111111

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Браво":

    И, ще ти олекне ли? Няма! ще си мокриш носовете на обувките и ще броиш центове за типов хляб!

    15:52 03.09.2026

  • 36 Прав си

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    наказанието, ще достигне и до теб!

    Коментиран от #50

    15:53 03.09.2026

  • 37 Как така ?

    18 11 Отговор
    Бомбардирана детска болница , а загинали ...двама възрастни ?! Как става ?

    Коментиран от #44

    15:53 03.09.2026

  • 38 Мдааа

    20 10 Отговор
    И коя е тая болница, онази дето тъпите бандеровци си удариха сами с ПВО ли? И после се опитаха за пореден път да излъжат, че Русия е виновна!
    Много долни същества са укрите или там каквито са решили, че ще се казват, щото такава държавам народ и език НЯМА!

    Коментиран от #42, #91

    15:53 03.09.2026

  • 39 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    9 11 Отговор
    Смърт ви чака!
    Копейки...???

    15:53 03.09.2026

  • 40 Соломон

    12 13 Отговор

    До коментар #30 от "НА ТОВА В ЦИВИЛИЗАЦИЯТА":

    На това му се вика възмездие.Карма за убийствата в Украйна

    15:54 03.09.2026

  • 41 Възраждане

    5 16 Отговор
    Какво им е бил виновен човечецът на укронацистите. Война е. Изпълнявал е заповеди. Да не би да е искал смъртта на стотици деца?

    Коментиран от #52

    15:54 03.09.2026

  • 42 Да не ти е

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Мдааа":

    Лошичко?

    15:54 03.09.2026

  • 43 Мн леко се е разминал

    13 12 Отговор
    Видовден дойде за тоя!!!

    15:54 03.09.2026

  • 44 Соломон

    8 10 Отговор

    До коментар #37 от "Как така ?":

    Вероятно във твоята болна фантазия в детската болница лекуващите лекари също са деца

    15:55 03.09.2026

  • 45 Гук

    8 11 Отговор
    Пет пъти прочетох с радост новината.

    15:55 03.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ееее

    8 8 Отговор
    е щом е в главата няма проблеми и без това тя му е само заради фуражката

    15:56 03.09.2026

  • 48 Прогресивна България

    14 12 Отговор
    Генерал Румен Радев им го каза ясно. Ако не бяха предизвиквали Русия, болницата щеше още да я има

    Коментиран от #56, #57

    15:56 03.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Соломон

    8 6 Отговор

    До коментар #36 от "Прав си":

    Ти ли ще ме накажеш бе палавнико

    15:57 03.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чети , бре !

    12 4 Отговор

    До коментар #41 от "Възраждане":

    Къде прочете "стотици деца " ? В болницата са загинали двама възрастни !

    15:57 03.09.2026

  • 53 Симо

    14 11 Отговор
    Най-обикновен тероризъм. Руският народ ще преживее и това, но силно се съмнявам за украинската върхушка.

    Коментиран от #101

    15:57 03.09.2026

  • 54 Бай онзи

    10 8 Отговор
    Украински депутат твърди,че населението на Украйна ще падне на 15 милиона души,а 91г.беше 52млн.

    Коментиран от #92

    15:57 03.09.2026

  • 55 О боже

    11 7 Отговор
    Дано не умре бързо.

    15:57 03.09.2026

  • 56 Разбирач

    8 3 Отговор

    До коментар #48 от "Прогресивна България":

    Разликата между ударената украинска детска болница и нашата в Горна Баня е че едната още има основи, а другата е един огромен кратер

    Коментиран от #59

    15:58 03.09.2026

  • 57 Соломон

    8 11 Отговор

    До коментар #48 от "Прогресивна България":

    И как точно я предизвикаха русия

    15:58 03.09.2026

  • 58 Baтнишки неволи 🤣

    11 11 Отговор
    Руските граждани трябва да „са подготвени“ за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, смята президентът Владимир Путин

    15:58 03.09.2026

  • 59 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "Разбирач":

    Ще има основи ако има кой да ги сложи тия основи някой ден

    15:59 03.09.2026

  • 60 Чебурашкаленд

    10 9 Отговор
    От този рукки мусор човек вече не става. Вечни мъки и уплах. Почвайте следващия.

    16:00 03.09.2026

  • 61 Укро Пинокио

    9 6 Отговор
    Сами си ударихме болницата! Ако беше бомбардирана нямаше само стъклата да са счупени!

    16:00 03.09.2026

  • 62 Механик

    7 5 Отговор
    Благи вести.А и е станал по-умен.

    16:01 03.09.2026

  • 63 Йгфцбйй

    3 1 Отговор
    Е.бати некадърния стрелец,нема ли по ,-кадърни?

    16:01 03.09.2026

  • 64 Соломон

    3 3 Отговор
    Не е добре човек да злорадства!
    Висят ми сталактитите докато правя сталакмитите ама вече започнах да правя сталактони!

    16:02 03.09.2026

  • 65 Удри копейката с лопатЕто!

    6 6 Отговор
    Удри!

    16:02 03.09.2026

  • 66 Размисли

    5 4 Отговор
    Съмнявам се да е наредил удар по детска болница(английска пропаганда) по вероятно е там някой да е ползвал болницата не по предназначение и да е част от причината за СВО!Дано докопат тоя дето е извършил атентата и ятаците му.

    16:03 03.09.2026

  • 67 Генерала ще оздравее слава богу

    7 6 Отговор
    Но нацистите са обречени на терминиране до един

    Коментиран от #74

    16:03 03.09.2026

  • 68 Нищо не променя тероризма

    6 3 Отговор
    относно руската военна машина. Този акт ще даде допълнително гориво на тези в Думата които настояват от 2 седмици Киев да бъде изпепелен след 48 часово предупреждение и натиска над Путин ще става все по силен в тази насока. Убили един генерал, някакви си там терористи и какво променя това реално? ...

    16:04 03.09.2026

  • 69 чичо Кольо

    3 4 Отговор
    Еваларката.

    16:05 03.09.2026

  • 70 Жа омра

    2 2 Отговор
    Що за шеговити приказки раздухват тук???????????

    16:05 03.09.2026

  • 71 Германците защо убиха

    3 3 Отговор
    генерала? Какво им е направил човека пък на тях

    16:06 03.09.2026

  • 72 Сатана Z

    10 5 Отговор
    39 руски генерал денацифициран от Украинската армия. Русия даде за 5 години най много ликвидирани генерали в една война.

    Коментиран от #77

    16:06 03.09.2026

  • 73 вълшебни трикове за психологична атака

    6 2 Отговор
    1- кой го е обвинил не се споменава
    2-"Военно престъпление" се замества със "зверства", за по-силно въздействие върху подсъзнанието
    3-"Обвинен за зверства" се замества с "Обвинен за зверстваТА"
    4- "В тила на врага" в заглавието е поставено за внушаване на героизъм от положителния главен герой и романтика
    5 - и т.н.

    Тия още си мислят че живеят във времето когато могат да раздават присъди или оневиняват по поръчка,- и по поръчка да решават кой е лошия кой е добрия, чрез вербални лупинги:)

    Коментиран от #97

    16:06 03.09.2026

  • 74 Да не ти е

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Генерала ще оздравее слава богу":

    Лошичко?Радвай се на хубавият августовски ден.

    16:06 03.09.2026

  • 75 Стойко

    4 5 Отговор
    Дано се оправи човека! И като се върне на служба първото нещо да е да заповяда 24 часови бомбардировки върху бандервоските гниди!

    Коментиран от #84

    16:07 03.09.2026

  • 76 Истина е. През 2024 е имало

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    удар по тази детска болница

    "Ракетният удар по детската болница „Охматдит“ беше извършен на 8 юли 2024 г. „Охматдит“ е най-голямата детска болница в страната, а нападението предизвика остри международни реакции и осъждане."

    16:08 03.09.2026

  • 77 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Сатана Z":

    Ша ма извините ама сгреших бройката на генералите.

    Коментиран от #107

    16:08 03.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А по точно

    2 4 Отговор
    Ядрен удар ли е имало с тоя ядрен бомбардировач ?
    И ся тоз командир с ядрен куршум ли е застрелян ?
    А в децката болница се лекували западни ,,деца ,, от 20 до 65 години .
    Ох на дедо дечицата , щурмовачета, оператори на дрончета и ,,Хаймарси,

    16:08 03.09.2026

  • 80 Явор Мдачков

    4 1 Отговор
    Русия нали победи бе?!

    Коментиран от #87

    16:09 03.09.2026

  • 81 Копейки,

    6 0 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #94

    16:11 03.09.2026

  • 82 факуса

    1 4 Отговор
    кат нямат ракети осранците до всеки склад детски болници

    16:11 03.09.2026

  • 83 Е не знам

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Ама па вчера в Киев се трепаа СБУ и ВСУ .
    Двама убити и 7 ранени .
    Нашите продажни медии леко споменаха за трима ранени !
    Кой лъже сега ?
    Киев или бТВ то.
    Нещо не могат да разделят ,,брашното ,

    16:12 03.09.2026

  • 84 Аха

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Стойко":

    Колкото се оправи предишният.

    16:12 03.09.2026

  • 85 "За когото твърдят ..."

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Жалък опит за оневиняване на терористичен акт! Отчаяна лузърска паника, без медиите дори да подбират средства. Паднало им е пердето!

    16:13 03.09.2026

  • 86 Следващият?

    3 0 Отговор
    Кой е следващият?Питам кой е следващият руски боклук?

    Коментиран от #88

    16:14 03.09.2026

  • 87 Е то и дедо Дончо

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Явор Мдачков":

    Обяви 2789 та победа .
    Преди месец Урсулопитеците и те обявиха такава .
    Ама ти седиш в мазето , от къде да знаеш .

    16:15 03.09.2026

  • 88 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Следващият?":

    Ти!!!

    16:15 03.09.2026

  • 89 Устрем

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Ако беше ги ударила ядрена бомба войната сега щеше д е свършила. Тези като превеждат да внимават. Ту 95 и Ту160 са носители на ядрено оръжие но са стреляли с конвенционални ракети

    Коментиран от #93

    16:16 03.09.2026

  • 90 Наказател

    4 1 Отговор
    Такава съдба ги очаква почти всички врагове на Украйна . Няма как да се спасят от украинския Мосад .

    Коментиран от #95

    16:17 03.09.2026

  • 91 Капейчо

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мдааа":

    "Русия удари националната специализирана болница „Охматдит“ в Киев на 8 юли 2024 г.. При тази масирана атака с крилати ракети Х-101 бяха разрушени корпуси на най-голямото лечебно заведение за деца в страната, което предизвика вълна от международно възмущение."

    Но ти не помниш, нали?

    16:17 03.09.2026

  • 92 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Бай онзи":

    паразитно население,добре е за земята

    16:19 03.09.2026

  • 93 логика копейска

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Устрем":

    Ко шъ кажеш ако Турция пусне ядрена бомба по Кърджали?!?

    Коментиран от #99, #102

    16:19 03.09.2026

  • 94 Добре е

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Копейки,":

    После ще те вземат ,,Пиколо,, в ,,Баба Алино ,,
    да им носиш куфарите по именията .
    Вечер четката , кофата и до сутринта да си лъснал ,,златните тоалетни ,,
    Сутрин ще те погалят по главата , естествено с ръкавици , гнусливи са хората !

    16:20 03.09.2026

  • 95 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Наказател":

    Шляпалото ти работи ли добре?

    16:20 03.09.2026

  • 96 Терориста

    0 1 Отговор
    Най вероятно е бил евреин но ще го хванат чфутката

    16:20 03.09.2026

  • 97 Съвременната журналистика

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "вълшебни трикове за психологична атака":

    отдавна се нарича майстортвото , срещу заплащане да представиш всяка новина в светлината поръчана от този който те храни.

    Преиграването обаче води до негативни резултати:)

    16:21 03.09.2026

  • 98 72572534523215

    0 0 Отговор
    ако видиш двойка бели лебеди - да знаеш може и да не е на любов

    16:21 03.09.2026

  • 99 Па да ти кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "логика копейска":

    По добре в София .
    Но да хване и Петрохан , че много
    ,,Ендофили,, се крият там.

    16:22 03.09.2026

  • 100 наивник

    0 1 Отговор
    Да добавите старчески дом, родилно и около 329800 домове на цивилни! Иначе не се връзвам!

    16:22 03.09.2026

  • 101 роден да умирга

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Симо":

    руския народ е роден да умира за кефа на Фашисти като путин и Сталин!

    16:22 03.09.2026

  • 102 Нито Русия нито Турция

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "логика копейска":

    ще пуска ядрени бомби по свои

    16:25 03.09.2026

  • 103 Традиция

    1 0 Отговор
    Това са си руски вендета. Кой знае, чий брат е погребал на фронта.Украйна няма нищо общо.

    16:25 03.09.2026

  • 104 да бе да

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Фашизмът е в украйна! Даже го възхваляват в паметници и нацистките формирования, които започнаха войната след 2014 година! Ама кой да помни от евродебилите, които само пумия пускат по "официалните тв канали"!

    16:26 03.09.2026

  • 105 Швейкове сър

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не те ли":

    До вчера бяха Руснаци , ДНК , РНК , паспорти ,
    Ама в мрежата никакви следи !
    Сега като Лондон , двама българи били !
    Картонаджии и бояджии .

    16:27 03.09.2026

  • 106 В тила на врага !

    0 1 Отговор
    Чий враг бре жалкари? Давате ли си сметка какви глупости като заглавие извеждате и сте впрочем в състав на престъпление по НК. Врагове ли ще ни създавате ? ....

    16:27 03.09.2026

  • 107 Димитринчо

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Сатана Z":

    Повечко са.

    16:28 03.09.2026

  • 108 Гераскм

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    Има верно .
    Шефа на ЦРУ лично ходи да прибере сандъците с възмездието .

    16:29 03.09.2026

  • 109 Тероризъм на 200

    0 0 Отговор
    и на който не му е ясно да ходи да се прегледа

    16:29 03.09.2026

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