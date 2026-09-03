Ключови футболисти на Арсенал под въпрос за дербито с Челси

Бруно Гимараеш и Кристиан Москера не взеха участие в тренировката на Арсенал в четвъртък сутрин, само три дни преди домакинското дерби срещу Челси тази неделя.

И двамата футболисти играха при победата с 1:0 над Астън Вила в понеделник. Гимараеш направи своя дебют във Висшата лига за „артилеристите“, влизайки от резервната скамейка след кратко отсъствие поради контузия. Бразилският национал, който бе най-скъпото лятно попълнение на клуба след трансфера си от Нюкасъл за 75 милиона лири, започна като титуляр при успеха за Къмюнити Шийлд срещу Манчестър Сити, но пропусна първия мач от първенството срещу Ковънтри заради лек проблем в слабините.

От своя страна Москера започна като титуляр срещу Вила, но бе заменен в края на мача поради мускулен проблем. Колумбийският защитник заместваше контузения Уилям Салиба, който се очаква да бъде извън терените поне до средата на октомври заради травма в гърба. Все още не е ясно дали Гимараеш и Москера ще бъдат на разположение за сблъсъка с Челси.

При евентуално отсъствие на Москера, шанс за първи път да започне като титуляр за Арсенал има друго ново попълнение — Езри Конса. Той замени именно Москера в последните 10 минути срещу Астън Вила, откъдето бе трансфериран съвсем наскоро.

Добрите новини за мениджъра Микел Артета са свързани с Деклан Райс, който поднови тренировки, въпреки че напусна терена, накуцвайки срещу Вила. Юриен Тимбер също отбеляза прогрес, като вече тренира индивидуално след контузия в слабините.