Пътна обстановка днес: Ограничения, пожари и трафик

Днес, 4 септември 2026 г., пътната обстановка в България се характеризира с интензивен трафик и въвеждане на извънредни мерки за сигурност. Във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на Съединението (6 септември), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временна организация по основните пътни артерии в страната.

Мерки на АПИ: Къде спират камионите и кои са ремонтите?

От 15:00 до 20:00 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, напускащи София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград. Изключение се прави единствено за превоз на бързоразвалящи се храни и опасни товари.

АМ „Струма“: На 4 и 5 септември движението в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а към София – в една. Въведено е реверсивно движение около Симитли за облекчаване на трафика към Гърция и Банско. Поетапно се ограничава движението около пътен възел „Даскалово“ поради полагане на шумна маркировка.

АМ „Тракия“: Продължават дейностите по обезопасяване в аварийната лента между 44-ти и 46-и км (района на Мухово), както и обновяването на хоризонталната маркировка между 56-и и 61-ви км с ограничение на скоростта до 100 км/ч.

АМ „Хемус“: Извършва се почистване на дъждоприемни шахти в платното към Варна между 19-и и 23-ти км.

Гражданите могат да се информират в реално време чрез интерактивната платформа BGtoll TrafficMap или на денонощния телефон 0700 130 20.

Трафик по границите

Граничните пунктове работят при засилен режим. Най-интензивно е движението на изход на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“ по границата с Гърция, както и на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия. Пътна полиция апелира шофьорите да не използват аварийните ленти за изпреварване при образуване на колони.

Черна статистика от КАТ и Пожарната за последните 24 часа

През изминалото денонощие секторите за сигурност отчитат сериозна натовареност (Източник: mvr.bg):

Катастрофи (КАТ): Регистрирани са общо 25 тежки пътнотранспортни произшествия на територията на страната. Вследствие на инцидентите 5 души са загинали , а други 31 са ранени с различни степени на наранявания.

Пожари (ГДПБЗН): Огнеборците са реагирали на 150 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 116 пожара, при които 1 човек е загинал, а двама души са пострадали. Повечето от огнищата са в сухи треви и храсти поради топлото време.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за туризъм в българските планини тази сутрин са отлични. Времето е ясно, тихо и слънчево, а температурите в сутрешните часове варират между 10 и 16 градуса.

Въпреки благоприятното време, планинските спасители предупреждават за повишено внимание в следобедните часове, когато на места в Югозападна България са възможни локални заоблачавания, силен вятър и гръмотевична дейност. За последното денонощие няма регистрирани сериозни инциденти с туристи.