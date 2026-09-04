Нов огромен скандал разтърси Международния легион на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според изтекли вътрешни доклади на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), чуждестранен наемник е убил двама свои съслуживци от САЩ по време на изпълнение на бойна задача. Вместо да бъде задържан, извършителят е бил спешно качен на влак от своя командир и евакуиран извън границите на страната.
Информацията за инцидента бе разкрита рано тази сутрин от водещи информационни агенции, позоваващи се на секретни отчети от горещата линия за доверие на украинското разузнаване. Случаят, според РИА Новости, се е разиграл след извънредно обаждане от Радек Беднар — инструктор във 2-ри батальон на чуждестранния легион.
Според официалния сигнал, подаден от инструктора, един от неговите рекрути е застрелял двамата американски граждани по време на мисия. В документите на СБУ изрично се отбелязва, че Беднар не е успял да предостави пълни детайли за мотивите и точните обстоятелства около екзекуцията поради ограниченото си владеене на украински език. Тези подробности се потвърждават и в разследването на информационния портал News.ru.
Най-сериозен отзвук обаче предизвикват последвалите действия на преките командири в армията. Вместо да започне разследване от военната прокуратура, командирът на батальона незабавно е организирал бягството на стрелеца с влак извън пределите на Украйна. Както съобщава Life.ru, целта на светкавичната евакуация е била да се потули случаят и да се избегне тежък дипломатически конфликт между Киев и Вашингтон.
Анализатори от платформата Ридус допълват, че инцидентът оголва системни проблеми с дисциплината в поделенията, след като в началото на годината легионерите бяха прехвърлени директно към щурмовите подразделения на сухопътните войски.
Официалните власти в Киев и Министерството на отбраната на Украйна все още не са излезли с официално изявление по повод изтеклите секретни материали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТОА Е БАШИРОВ
ТРЕПАЛ ГИ Е ПО НАРЕЖДАНЕ ОТ ПУТИН
06:57 04.09.2026
4 8888
Бързо забравихме че българин който е инвалид беше отвлечен за фронта, едвам го спасила дипломатите.
вече е забранено и да се снимат празните рафтове в магазините.
Коментиран от #39
06:58 04.09.2026
5 МИНАХ ВЕЧЕ
До коментар #2 от "Марш по кофите копейко гладна!":АМА И ЗА ТЕБЕ ОСТАВИХ МАЛКО В ЕДНО ПЛИКЧЕ
ДА ВИДИШ ЧЕ СЪМ ЧОВЕК
06:59 04.09.2026
6 име
07:00 04.09.2026
7 Джок Съдбата
07:02 04.09.2026
8 рекрут-наемник
Коментиран от #23
07:02 04.09.2026
9 Амет
До коментар #2 от "Марш по кофите копейко гладна!":Ти отдавна си там и си завардил всички доходонсни позии ,изпреварвайки даже братчедите .
07:03 04.09.2026
10 ПРИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #40
07:07 04.09.2026
11 Майор Мишев
07:07 04.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГЕЙ ДРАМА В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЛЕГИОН
07:16 04.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Български език
Това показва, че руската пропаганда е не просто функционално неграмотна, а дори не си прави труда да се маскира като българска.
07:16 04.09.2026
16 американска мръвка
07:17 04.09.2026
17 Ццц
07:23 04.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаа...
07:25 04.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Добрутро, сега го разбрахте.
07:28 04.09.2026
22 Хе хе...
07:32 04.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Новичок
До коментар #14 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":C подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.
07:34 04.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нови думи в нашия език
07:38 04.09.2026
27 Исторически парк
07:39 04.09.2026
28 Ивелин Михайлов
07:41 04.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Убеден
До коментар #20 от "Много зле":За ГлаДният редактор не знам,но оная с черните очила де е спец. на крими статиите е хваната направо от Факултето,ама не от СУ...
Коментиран от #34
07:41 04.09.2026
31 Дудов
07:42 04.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Магия Атанасова
До коментар #30 от "Убеден":Жребецо ,ще се обиждаме ли ?И все пак цунки 💋 !
07:48 04.09.2026
35 Демократ
07:48 04.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЧВК Редут
До коментар #4 от "8888":Къде това? В Русия? Там лъжат африканци, непалци с работа и ги пращат на фронта.
Онзи ден в Перу имаше голям протест на роднини на подмамени от Русия с добре платена работа и отвлечени на фронта.
08:01 04.09.2026
40 Антирашист 4280
До коментар #10 от "ПРИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Да тук си имаме кръвожадни садисти,ницо друго не гиинтересува ,важно е да има жертви !
08:02 04.09.2026
41 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Ще си останеш тук само с най-деграриралите русофобни дърти алкохолици. Тъпyнгер.
08:04 04.09.2026