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Наемник от ВСУ уби двама американци и избяга от Украйна
  Тема: Украйна

Наемник от ВСУ уби двама американци и избяга от Украйна

4 Септември, 2026 06:46, обновена 4 Септември, 2026 06:51 3 005 41

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  • бягство

Изтекли документи на СБУ разкриват потулване на двойно убийство в Международния легион

Наемник от ВСУ уби двама американци и избяга от Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов огромен скандал разтърси Международния легион на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според изтекли вътрешни доклади на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), чуждестранен наемник е убил двама свои съслуживци от САЩ по време на изпълнение на бойна задача. Вместо да бъде задържан, извършителят е бил спешно качен на влак от своя командир и евакуиран извън границите на страната.

Информацията за инцидента бе разкрита рано тази сутрин от водещи информационни агенции, позоваващи се на секретни отчети от горещата линия за доверие на украинското разузнаване. Случаят, според РИА Новости, се е разиграл след извънредно обаждане от Радек Беднар — инструктор във 2-ри батальон на чуждестранния легион.

Според официалния сигнал, подаден от инструктора, един от неговите рекрути е застрелял двамата американски граждани по време на мисия. В документите на СБУ изрично се отбелязва, че Беднар не е успял да предостави пълни детайли за мотивите и точните обстоятелства около екзекуцията поради ограниченото си владеене на украински език. Тези подробности се потвърждават и в разследването на информационния портал News.ru.

Най-сериозен отзвук обаче предизвикват последвалите действия на преките командири в армията. Вместо да започне разследване от военната прокуратура, командирът на батальона незабавно е организирал бягството на стрелеца с влак извън пределите на Украйна. Както съобщава Life.ru, целта на светкавичната евакуация е била да се потули случаят и да се избегне тежък дипломатически конфликт между Киев и Вашингтон.

Анализатори от платформата Ридус допълват, че инцидентът оголва системни проблеми с дисциплината в поделенията, след като в началото на годината легионерите бяха прехвърлени директно към щурмовите подразделения на сухопътните войски.

Официалните власти в Киев и Министерството на отбраната на Украйна все още не са излезли с официално изявление по повод изтеклите секретни материали.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТОА Е БАШИРОВ

    36 1 Отговор
    НАЛ ТЪЙ
    ТРЕПАЛ ГИ Е ПО НАРЕЖДАНЕ ОТ ПУТИН

    06:57 04.09.2026

  • 4 8888

    72 5 Отговор
    Не е скандал, хората в Украйна са като в концлагер, просто пропагандата крие какво се случва там.
    Бързо забравихме че българин който е инвалид беше отвлечен за фронта, едвам го спасила дипломатите.
    вече е забранено и да се снимат празните рафтове в магазините.

    Коментиран от #39

    06:58 04.09.2026

  • 5 МИНАХ ВЕЧЕ

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "Марш по кофите копейко гладна!":

    АМА И ЗА ТЕБЕ ОСТАВИХ МАЛКО В ЕДНО ПЛИКЧЕ
    ДА ВИДИШ ЧЕ СЪМ ЧОВЕК

    06:59 04.09.2026

  • 6 име

    51 5 Отговор
    Военните хунти винаги рухват зрелищно. Вчера се стреляхахи арестуваха взаимно членове на хунтата, днес тяхни платени убийци. После сoрocнята се чудела що руснаците им се налага да денацифицират тая руска територия. Сталин поне това да беше свършил като хората.

    07:00 04.09.2026

  • 7 Джок Съдбата

    25 3 Отговор
    От цял бостан с дини да нацелиш главата на спящия пъдар стоян георгиев ,късмет ,а китайците го наричат съдба ,а индийците карма .

    07:02 04.09.2026

  • 8 рекрут-наемник

    52 0 Отговор
    "един от неговите рекрути е застрелял двамата американски граждани по време на мисия". Така е като ползваме гугъл преводач-рекрути!

    Коментиран от #23

    07:02 04.09.2026

  • 9 Амет

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Марш по кофите копейко гладна!":

    Ти отдавна си там и си завардил всички доходонсни позии ,изпреварвайки даже братчедите .

    07:03 04.09.2026

  • 10 ПРИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    28 2 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #40

    07:07 04.09.2026

  • 11 Майор Мишев

    30 2 Отговор
    Янките дали са крещяли яко като по филмите докато ги е застрелвал ,че на филмите специалните им части гледат основно от крясъци да го докарат ?

    07:07 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГЕЙ ДРАМА В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЛЕГИОН

    14 2 Отговор
    Двамата американеца предната вечер са превземали ректутера и рекрутира ги е утрепал на другия ден.

    07:16 04.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Български език

    10 23 Отговор
    "съслуживци" - това не е българска дума, това е руска дума.
    Това показва, че руската пропаганда е не просто функционално неграмотна, а дори не си прави труда да се маскира като българска.

    07:16 04.09.2026

  • 16 американска мръвка

    16 1 Отговор
    С пръснати мозъци ли са или традициано от упор?

    07:17 04.09.2026

  • 17 Ццц

    14 2 Отговор
    Изразявам искреното си възмущение от командира, че не е дал два медала на войничето, извършило това хуманно дело, преди да го пусне на влака!

    07:23 04.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа...

    10 2 Отговор
    Ледът се пука, дами и господа съдебни заседатели...

    07:25 04.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Добрутро, сега го разбрахте.

    17 0 Отговор
    Тези неща текат от години. Имало е купища видеа, качени от самите украинци в социалните им мрежи. Най-скандален за мен беше случаят с някакъв военен медик, носител на СПИН, за когото твърдяха, че е изнасилвал ранени войници пред очите на други ранени техни другари, които са били безпомощни да се намесят. Той също не беше разследван или наказан. Ами мобилизирането на болни от туберкулоза, Синдром на Даун, тежки случаи на изостанало развитие? В същото време родни нашите атлантици тръбят от екрана на телевизора как това била най-боеспособната армия на Европа. Позор.

    07:28 04.09.2026

  • 22 Хе хе...

    12 0 Отговор
    Вече и в заградителен отряд не си е работа. Някой съслуживец ще вземе да те килне докато го рекрутираш и после ще се сейвне с трена от уганде.

    07:32 04.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Новичок

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    C подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    07:34 04.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нови думи в нашия език

    10 1 Отговор
    Съслуживец(ци)????

    07:38 04.09.2026

  • 27 Исторически парк

    13 0 Отговор
    Украинците почнаха да разбират кой е истинският им враг 😉

    07:39 04.09.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Втората американска гражданска война ще е на територията на украйна 😏

    07:41 04.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Убеден

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много зле":

    За ГлаДният редактор не знам,но оная с черните очила де е спец. на крими статиите е хваната направо от Факултето,ама не от СУ...

    Коментиран от #34

    07:41 04.09.2026

  • 31 Дудов

    9 0 Отговор
    Бравос само такива новини искам

    07:42 04.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Магия Атанасова

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Убеден":

    Жребецо ,ще се обиждаме ли ?И все пак цунки 💋 !

    07:48 04.09.2026

  • 35 Демократ

    2 4 Отговор
    За което и говоря от много време .България се напълни с рускоговорящи уж украинци кой доказва че не са руснаци тия

    07:48 04.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЧВК Редут

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "8888":

    Къде това? В Русия? Там лъжат африканци, непалци с работа и ги пращат на фронта.

    Онзи ден в Перу имаше голям протест на роднини на подмамени от Русия с добре платена работа и отвлечени на фронта.

    08:01 04.09.2026

  • 40 Антирашист 4280

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИШЕТЕ САМО КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Да тук си имаме кръвожадни садисти,ницо друго не гиинтересува ,важно е да има жертви !

    08:02 04.09.2026

  • 41 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    0 0 Отговор
    Фашизoида Гaнев, защо ме изтри, бе oлигoфрен?
    Ще си останеш тук само с най-деграриралите русофобни дърти алкохолици. Тъпyнгер.

    08:04 04.09.2026

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