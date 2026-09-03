Тайна операция на Украйна край Александровка: Какво се знае

Тази част е останала цели 82 дни на фронтова позиция – бойците от 82-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинската армия. През първите две денонощия те изминали 25 километра, щурмувайки гористи участъци, в които се укривали руски пехотни части. „Щурмувахме окопи и продължихме напред“, разказва един от участниците в тайната украинска операция, започнала в края на януари. Неговата позивна е „Роман“.
Става въпрос за украинско контранастъпление по направлението към Александровка на границата между Запорожска, Днепропетровска и Донецка области, което е било пазено в тайна повече от половин година. В средата на август главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати е докладвал на президента Зеленски за успеха на операцията: в трите области са били освободени 26 населени места или 745 квадратни километра територия - най-голямата площ, освободена от руска окупация от есента на 2022 г. насам.
Не отбрана, а настъпление
Миналата зима руските войски започнаха на малки групи да пробиват украинската отбрана и десантчиците на Украйна получиха задачата да си възвърнат загубените позиции, които са от ключово значение за отбраната на Запорожие и Днепър, разказва заместник-командирът на батальон към 82-ра бригада с позивната „Юрист“.
„Първоначално ни беше много трудно да удържаме настъплението на противника и същевременно да настъпваме. Задачата, която ни беше поставена, все още важи – не да се отбраняваме, а постоянно да се придвижваме напред“, уточнява заместник-командирът на частта.
„Щурмовете бяха проведени с минимални загуби“, отбелязва още той. По неговите наблюдения успехът на контранастъплението се дължи на няколко фактора едновременно. На първо място, украинските части настъпили с голям брой подразделения едновременно по всички участъци на направлението Александровка. Затова руските войски не могли да съсредоточат ресурсите си на едно място и били принудени да ги разпределят на широк фронт.
На второ място, украинските военни разполагали със схемите на укрепителните украински съоръжения, превзети от руските войски по време на настъплението им през лятото на миналата година. На трето място, контраофанзивата дълго време е била пазена в тайна. „Допреди месец-месец и половина противникът не разбираше къде минава предният фронт, къде държим отбраната си и откъде започваме да водим щурмови действия“, разказва „Юрист“.
Украинските щурмоваци полагали усилия, за да сведат до минимум загубите - напредъкът на десантчиците бил осигуряван и от разузнавателни и бойни дронове.
"Очите" на щурмоваците
В къща, намираща се на няколко десетки километра от фронтовата линия, Той току-що е поразил укритие на руската пехота в зона по Александровското направление. „Те представляваха заплаха за нашите щурмоваци“, обяснява „Десант“, командир на взвода с дронове-бомбардировачи от 82-ра бригада. Поразяването на тази далечна цел е станало възможно поради това, че ударният дрон е оборудван със сателитна система за връзка „Starlink".
„Ние сме „очите" на щурмоваците. Ако възникне заплаха, можем да ги предупредим и да я унищожим“, продължава разказа си „Десант“, който през 2022 г. също е бил десантчик. „Тогава нямахме такава техника. А сега, с дроновете, щурмовакът вижда какво се случва пред него и знае накъде и как да върви.“
В тактическата дълбочина на противника
Освен дроновете, които понякога не могат да действат поради смущения или заради метеорологичните условия, пехотата получава подкрепа от артилерията. Самоходният артилерийски дивизион на една механизирана бригада удържа отбраната в Александровското направление още от момента, предшестващ началото на контранастъплението. Въоръжението на дивизиона включва две гаубици: американската „Паладин“ с калибър 155 мм и съветската Д-30 с калибър 122 мм.
По Александровското направление гаубиците действат в подкрепа на пехотата и щурмовите подразделения, които водят настъпление. Съответно те нанасят удари по струпвания на руската пехота и нейните укрития, транспорт и артилерия. Освен това атакуват руските оператори на дронове и тяхната инфраструктура. Главният резултат от контранастъплението е не само възвръщането на загубените позиции, но и превземането на руските военни ресурси, казва командир с прозвището „Арден“. А военнослужещ с позивната „Борода“ добавя, че успехът на контранастъплението се дължи и на ефективното взаимодействие между многобройните подразделения, участвали в операцията.
„Сега наблюдаваме как се променя войната. Противникът ни предизвиква, а ние се опитваме да реагираме оперативно. И обратното: в определен момент предимството е на наша страна, тогава противникът се опитва да намери отговор“, обобщава Леонид Закалюжни, командир на взвод към батареята за артилерийско разузнаване на 110-та бригада.
Автор: Хана Соколова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 DW - Пропаганден машинен
Коментиран от #25, #35
13:45 03.09.2026
2 Пич
А я няма, щото не останаха живи украинци, за да я изпълнят!!!
Коментиран от #41
13:45 03.09.2026
3 ИВО
13:47 03.09.2026
4 Тиква
13:47 03.09.2026
5 Трол
13:47 03.09.2026
6 Гост
Коментиран от #11
13:48 03.09.2026
7 Еххххх
Б-е-л-о-т-о да ва крилаааа-а-а-а-
13:48 03.09.2026
8 Хахахахаха
Коментиран от #9
13:49 03.09.2026
9 Хахахахаха
До коментар #8 от "Хахахахаха":С руски знамена
13:49 03.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДРУГИТЕ НАЦИСТИ 1945 ГОДИНА ФЕВРУАРИ МЕСЕЦ :)
......
13:49 03.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Разгеле !
13:51 03.09.2026
13 операция на ууукрите
13:51 03.09.2026
14 Холи.луд
Непобедимите-16 дано съ живи до къ свърши войната!
13:51 03.09.2026
15 Гост
13:52 03.09.2026
16 Толко е тайна
Хаххахаха
Жалки палячовци
Кога ще закрият фейкче веле
13:52 03.09.2026
17 Опитах
13:53 03.09.2026
18 Мич
13:53 03.09.2026
19 Знае се
13:53 03.09.2026
20 Тва есе в какъв стил е
13:54 03.09.2026
21 Софиянец
13:54 03.09.2026
22 Не ви ли е срам
Коментиран от #39
13:56 03.09.2026
23 Толкова е тайна
13:56 03.09.2026
24 провинциалист
Коментиран от #81
13:57 03.09.2026
25 Хахахаха
До коментар #1 от "DW - Пропаганден машинен":Глупости. Рашите са вече в Лисабон. И то от преди 4 години.
Коментиран от #29, #61
13:57 03.09.2026
26 1234567890
13:59 03.09.2026
27 примката около ботокса се стяга
ДУМНАТ е поредният руски генерал.БЕРЕ душица.В Енгелс.
14:00 03.09.2026
28 Халюцинации
14:00 03.09.2026
29 Не бе
До коментар #25 от "Хахахаха":В Лайпциг били каза скумрийката Кала.
14:01 03.09.2026
30 А иначе като изключим шегичката
Коментиран от #55
14:01 03.09.2026
31 АБВ
ВСУ имаше някакви незначителни успехи в южния участък, които отдавна спихнаха. В момента руснаците напредват навсякъде.
Факти, поне си направете справка с DeepState и не се излагайте.
14:01 03.09.2026
32 Хохо Бохо
14:01 03.09.2026
33 хахаха
14:01 03.09.2026
34 Ум Рем от СРАМ
Хихихихихи
14:02 03.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Анонимен
14:02 03.09.2026
37 Василев
Коментиран от #47
14:03 03.09.2026
38 Фантазия
14:05 03.09.2026
39 Нашмърканият потник
До коментар #22 от "Не ви ли е срам":Няма срам от хилядите загинали и осакатени ууукри, важното са златните тоалетни
14:05 03.09.2026
40 Тайна операция
14:05 03.09.2026
41 не може да бъде
До коментар #2 от "Пич":Значи операцията е била толкова тайна че никой освен Дойче веле не е разбрал -даже и руснаците че се е провела такава и даже се спори -имало ли е операция или не е имало!?И украинците се чудят -а бе проведохме ли такава операция или не!?
14:06 03.09.2026
42 Ддд
14:06 03.09.2026
43 Шекел
До коментар #35 от "Путер":Иран за 3 дня, хахахах
Коментиран от #48
14:06 03.09.2026
44 Те така дадоха Фира
У ДРИ ИИ...
Хехехехехехе
14:07 03.09.2026
45 Днес да не сме
Коментиран от #72
14:07 03.09.2026
46 Гост
У всеки, разполагащ с поне една мозъчна клетка, при почитане на такава "информация" възникват следните въпроси:
1. Кои аджеба са тези 26 населени места от перемогата? Поен две от тях...или поне едно?
2. Защо украинското ръководство крие почти година великата си перемога, вместо да я рязвява из световните медии, както гордо развява взривяването на складове за гащи и парфюми?
Разбира се, отговор няма, няма и логично обяснение, затова неизбеждо всеки (повтарям, с поне една мозъчна клетка) стига до извода, че ако въобще е имало такова нещо, най вероятно са изпратили един отряд смъртници да атакуват вече загубените позиции. Атакували са ги, навлезли са донякъде в територията контролирана от Русия и да се задържали таб, докато ги избият всичките. После са се сетили, че Светът ще каже, "защо ви е това, защо за втори път след Курск изпращате собствените си войници си на сигурна смърт", затова са решили, да засекретят операцията. Сега, като виждат дебелия край и когато няма с какво друго да се похвалят, поръчковите пропагандисти започват да пишат полуистини и да съчиняват Умирай трудно 5, в главната роля новият главнокоманващ Драпати.
Коментиран от #59
14:08 03.09.2026
47 Точно това се оказва че
До коментар #37 от "Василев":DW е кафяв пар цал за масова дезинформация!
14:09 03.09.2026
48 Тъй де
До коментар #43 от "Шекел":3... Човешки жертви и Сто милионен Амуджистанна кол ене!!
Почти като 13 год Блиц криг на педофила и 2 Милиона и половина човекоподобни монголья Фира
Хехехехехехе
14:10 03.09.2026
49 Те впрочем много отдавна
14:11 03.09.2026
50 ханс
14:12 03.09.2026
51 Някой
Може да карате с пропаганда известно време, но накрая истината ще излезе наяве, и тогава милиони хора ще ви питат, защо сте ги лъгали?
14:13 03.09.2026
52 БОЛГЪ
тия новини са малко- много като едно време по соца, Оукраинските части се опитвали да отстъпват в бяг, а тия по dw го изкараха настъпление, хехехе да ама в обратна посока!
ама какво да очакваш от обратни!?
тия комндваните от гнУрсула фон ГОВ нен, която като военен министър на швабите ги унижаваше и ги караше да правят учения с дръжки от метли вместо автомати, сега прави фурор с бойната стратегия на Оукрайна, ама само в подобни списваници!
и те така те!
14:13 03.09.2026
53 Жива да не бешех
14:13 03.09.2026
54 Разбрах че хокалите
14:14 03.09.2026
55 Фактите са че руснаците ги смляха
До коментар #30 от "А иначе като изключим шегичката":и сега хурките от стреса съвсем почнаха да шизофринират и халюцинират.
14:14 03.09.2026
56 Ддд
И задават тъпи въпроси, сякаш някой ще им отговори.
14:15 03.09.2026
57 Силата на Москва е в свирката .
14:16 03.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "Гост":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #65, #67
14:18 03.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Кой и кога от политическото или
До коментар #25 от "Хахахаха":военно ръководство на Руската федерация е заявявал това ?
14:19 03.09.2026
62 дас партизан трътн
14:20 03.09.2026
63 Ще м се на зелето
14:20 03.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гост
До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Моля, да не ми отговаряш. Моето мнение не за хора като теб, ясно съм написал за кои е.
14:20 03.09.2026
66 Абе мани....
Същото беше и когиш ЕДНА БРИГАДА ДЕСАНТЧИЦИ ОСВОБОДИ 2 МОНГОЛСКИ РЕПУБЛИКИ ЗА.... 5 ДНИ!!! АааааааХахахаха А педофила и рамАзан се молеха на КИМ ГАЗО да ги спаси...
АааааааХахахаха
Коментиран от #71
14:21 03.09.2026
67 Клепар, кой от политическото или
До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":военно ръководство на Руската федерация и кога е заявявал тридневна операция, благодаря.
14:21 03.09.2026
68 Такава пасмина си бяхме че
14:22 03.09.2026
69 Пропаганден машинен
14:22 03.09.2026
70 5-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #84
14:24 03.09.2026
71 Последният софиянец
До коментар #66 от "Абе мани....":ФАКТ!.
2 год и половина тия 23 ядрени монгольяк Републики си връщаха 2 те Републики, дори в момента
👍😄
14:24 03.09.2026
72 Цъ....
До коментар #45 от "Днес да не сме":2 ДНЯ и ВСЕ!
Тръгваме към Виена Берлин и Лисабон
👍😄👍
Коментиран от #76
14:26 03.09.2026
73 Да бе да ...
14:27 03.09.2026
74 Олеся Зеленска
14:27 03.09.2026
75 ежко
14:28 03.09.2026
76 А не биееее
До коментар #72 от "Цъ....":Тръгваме към Виена Берлин и Лисабон ! Вчера бяхме в Мюнхен дажи и сега гори и пуши
14:28 03.09.2026
77 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
14:29 03.09.2026
78 Един
14:31 03.09.2026
79 Мишел
14:31 03.09.2026
80 стоян георгиев
Коментиран от #82
14:31 03.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР
До коментар #80 от "стоян георгиев":НЯМА!
14:34 03.09.2026
83 Абсолютно
Както обикновенно от ДВ.
14:35 03.09.2026
84 Цеко
До коментар #70 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Много руска смрадт е Много нещо.
14:36 03.09.2026