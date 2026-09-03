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Тайна операция на Украйна край Александровка: Какво се знае
  Тема: Украйна

Тайна операция на Украйна край Александровка: Какво се знае

3 Септември, 2026 13:43 2 542 84

  • украйна-
  • александровка-
  • русия-
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В трите области са били освободени 26 населени места или 745 квадратни километра територия - най-голямата площ, освободена от руска окупация от есента на 2022 г. насам

Тайна операция на Украйна край Александровка: Какво се знае - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тази част е останала цели 82 дни на фронтова позиция – бойците от 82-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинската армия. През първите две денонощия те изминали 25 километра, щурмувайки гористи участъци, в които се укривали руски пехотни части. „Щурмувахме окопи и продължихме напред“, разказва един от участниците в тайната украинска операция, започнала в края на януари. Неговата позивна е „Роман“.

Става въпрос за украинско контранастъпление по направлението към Александровка на границата между Запорожска, Днепропетровска и Донецка области, което е било пазено в тайна повече от половин година. В средата на август главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати е докладвал на президента Зеленски за успеха на операцията: в трите области са били освободени 26 населени места или 745 квадратни километра територия - най-голямата площ, освободена от руска окупация от есента на 2022 г. насам.

Не отбрана, а настъпление

Миналата зима руските войски започнаха на малки групи да пробиват украинската отбрана и десантчиците на Украйна получиха задачата да си възвърнат загубените позиции, които са от ключово значение за отбраната на Запорожие и Днепър, разказва заместник-командирът на батальон към 82-ра бригада с позивната „Юрист“.

„Първоначално ни беше много трудно да удържаме настъплението на противника и същевременно да настъпваме. Задачата, която ни беше поставена, все още важи – не да се отбраняваме, а постоянно да се придвижваме напред“, уточнява заместник-командирът на частта.

„Щурмовете бяха проведени с минимални загуби“, отбелязва още той. По неговите наблюдения успехът на контранастъплението се дължи на няколко фактора едновременно. На първо място, украинските части настъпили с голям брой подразделения едновременно по всички участъци на направлението Александровка. Затова руските войски не могли да съсредоточат ресурсите си на едно място и били принудени да ги разпределят на широк фронт.

На второ място, украинските военни разполагали със схемите на укрепителните украински съоръжения, превзети от руските войски по време на настъплението им през лятото на миналата година. На трето място, контраофанзивата дълго време е била пазена в тайна. „Допреди месец-месец и половина противникът не разбираше къде минава предният фронт, къде държим отбраната си и откъде започваме да водим щурмови действия“, разказва „Юрист“.

Украинските щурмоваци полагали усилия, за да сведат до минимум загубите - напредъкът на десантчиците бил осигуряван и от разузнавателни и бойни дронове.

"Очите" на щурмоваците

В къща, намираща се на няколко десетки километра от фронтовата линия, Той току-що е поразил укритие на руската пехота в зона по Александровското направление. „Те представляваха заплаха за нашите щурмоваци“, обяснява „Десант“, командир на взвода с дронове-бомбардировачи от 82-ра бригада. Поразяването на тази далечна цел е станало възможно поради това, че ударният дрон е оборудван със сателитна система за връзка „Starlink".

„Ние сме „очите" на щурмоваците. Ако възникне заплаха, можем да ги предупредим и да я унищожим“, продължава разказа си „Десант“, който през 2022 г. също е бил десантчик. „Тогава нямахме такава техника. А сега, с дроновете, щурмовакът вижда какво се случва пред него и знае накъде и как да върви.“

В тактическата дълбочина на противника

Освен дроновете, които понякога не могат да действат поради смущения или заради метеорологичните условия, пехотата получава подкрепа от артилерията. Самоходният артилерийски дивизион на една механизирана бригада удържа отбраната в Александровското направление още от момента, предшестващ началото на контранастъплението. Въоръжението на дивизиона включва две гаубици: американската „Паладин“ с калибър 155 мм и съветската Д-30 с калибър 122 мм.

По Александровското направление гаубиците действат в подкрепа на пехотата и щурмовите подразделения, които водят настъпление. Съответно те нанасят удари по струпвания на руската пехота и нейните укрития, транспорт и артилерия. Освен това атакуват руските оператори на дронове и тяхната инфраструктура. Главният резултат от контранастъплението е не само възвръщането на загубените позиции, но и превземането на руските военни ресурси, казва командир с прозвището „Арден“. А военнослужещ с позивната „Борода“ добавя, че успехът на контранастъплението се дължи и на ефективното взаимодействие между многобройните подразделения, участвали в операцията.

„Сега наблюдаваме как се променя войната. Противникът ни предизвиква, а ние се опитваме да реагираме оперативно. И обратното: в определен момент предимството е на наша страна, тогава противникът се опитва да намери отговор“, обобщава Леонид Закалюжни, командир на взвод към батареята за артилерийско разузнаване на 110-та бригада.

Автор: Хана Соколова


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 DW - Пропаганден машинен

    99 21 Отговор
    Глупости!

    Коментиран от #25, #35

    13:45 03.09.2026

  • 2 Пич

    102 20 Отговор
    Тайна е, щото я няма!!!
    А я няма, щото не останаха живи украинци, за да я изпълнят!!!

    Коментиран от #41

    13:45 03.09.2026

  • 3 ИВО

    21 62 Отговор
    Русия свърши курса.

    13:47 03.09.2026

  • 4 Тиква

    64 14 Отговор
    Мечтите безплатни, окранацюгите само това измислиха?, заедно със уСрула,кая,шулц,да да освободихте,ха ха ха.

    13:47 03.09.2026

  • 5 Трол

    41 3 Отговор
    Това ще обърне хода на събитията.

    13:47 03.09.2026

  • 6 Гост

    52 14 Отговор
    Ей, преди осем години каква тайна операция се проведе, не е истина! Зеленски тайно превзе Владивосток и освободи всичко до китайската граница! Такава перемога беше, ум да ти зайде!

    Коментиран от #11

    13:48 03.09.2026

  • 7 Еххххх

    57 10 Отговор
    Пак се започва с тъпите вицове. След няколко линийки бело , може до Москва да стигнат.
    Б-е-л-о-т-о да ва крилаааа-а-а-а-

    13:48 03.09.2026

  • 8 Хахахахаха

    50 9 Отговор
    Егати старите статии, това Зеленски беше го казал преди 2 седмици и бързо беше разкрит, че лъже, има в телеграм клипчета с римски знамена в всички селища които уж са върнати, укрите имат напредък близо до Лиман и наистина там е малко по трудно за руснаците

    Коментиран от #9

    13:49 03.09.2026

  • 9 Хахахахаха

    25 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахахаха":

    С руски знамена

    13:49 03.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 9 Отговор
    НАДЪХВАТ СЕ ЕДИН ДРУГ КАТО
    ДРУГИТЕ НАЦИСТИ 1945 ГОДИНА ФЕВРУАРИ МЕСЕЦ :)
    ......

    13:49 03.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Разгеле !

    34 6 Отговор
    Украйна е победила ! Няма да ни вземат още милиарди !

    13:51 03.09.2026

  • 13 операция на ууукрите

    31 6 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:51 03.09.2026

  • 14 Холи.луд

    29 7 Отговор
    Супер, шъ прайм филм!
    Непобедимите-16 дано съ живи до къ свърши войната!

    13:51 03.09.2026

  • 15 Гост

    40 5 Отговор
    По идтересно е друго, дали ДВ са истински дбили, или си мислят, че читателите им да такива?

    13:52 03.09.2026

  • 16 Толко е тайна

    39 5 Отговор
    Че никой нито вижда нито разбира за освободените територии

    Хаххахаха
    Жалки палячовци

    Кога ще закрият фейкче веле

    13:52 03.09.2026

  • 17 Опитах

    36 5 Отговор
    се да дочета до края но очите ми се напълниха със сълзи от смях и спрях! След 10 минути реших да споделя преживяването. Боже, Боже такова падение в опит да лъжеш ...нямам думи с които да го опиша...

    13:53 03.09.2026

  • 18 Мич

    32 4 Отговор
    Е, като е тайна, вие как разбрахте. Смешни сте.

    13:53 03.09.2026

  • 19 Знае се

    24 4 Отговор
    че да мртвци. Чак сега измислихте тази т.па статия . Толкова тайно го държаха от срам

    13:53 03.09.2026

  • 20 Тва есе в какъв стил е

    32 4 Отговор
    Художествена измислица или що?

    13:54 03.09.2026

  • 21 Софиянец

    27 6 Отговор
    Тоя пасквил е като за сюжет на някой нискобюджетен екшън от 90те години 😂😂😂 А бе dw що за дбил работят при вас?

    13:54 03.09.2026

  • 22 Не ви ли е срам

    28 5 Отговор
    Подобни глупости да публикувате?

    Коментиран от #39

    13:56 03.09.2026

  • 23 Толкова е тайна

    29 5 Отговор
    че само Нашмърканият потник е научил за нея. След 2 пистички. И Дойче зеле, разбира се, хахахах

    13:56 03.09.2026

  • 24 провинциалист

    26 8 Отговор
    Важното е, че Германия се почувства нападната от Русия след битов инцидент с две шишета бензин.

    Коментиран от #81

    13:57 03.09.2026

  • 25 Хахахаха

    9 30 Отговор

    До коментар #1 от "DW - Пропаганден машинен":

    Глупости. Рашите са вече в Лисабон. И то от преди 4 години.

    Коментиран от #29, #61

    13:57 03.09.2026

  • 26 1234567890

    5 4 Отговор
    Тайна

    13:59 03.09.2026

  • 27 примката около ботокса се стяга

    9 21 Отговор
    ЗДРАВО!
    ДУМНАТ е поредният руски генерал.БЕРЕ душица.В Енгелс.

    14:00 03.09.2026

  • 28 Халюцинации

    21 4 Отговор
    Автора случайно да е прекалил с алкохол или някакви наркотични вещества докато е писал тая статия че приказките от 1001 нощ звучат по достоверно от написаното!

    14:00 03.09.2026

  • 29 Не бе

    18 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    В Лайпциг били каза скумрийката Кала.

    14:01 03.09.2026

  • 30 А иначе като изключим шегичката

    19 3 Отговор
    наречена статия, положението е следното: Руските въоръжени сили са ударили логистичен център във Александровка, Киевска област, използван за съхранение на военни товари, съобщи руското Министерство на отбраната...От ведомството отбелязаха, че руските въоръжени сили продължават да нанасят удари по украински логистични обекти, които обслужват интересите на украинските въоръжени сили (ВУС). „През нощта щурмови дронове поразиха логистичния център „Биокон“ в село Велика Александровка в Киевска област, който се използва за съхранение и дистрибуция на военни товари“, уточниха от Министерството на отбраната. Преди това руските въоръжени сили нанесоха удар с ракета-търсач „Гераниум-4“ по логистичния център „Стелар Джет“ в Киевска област. Украинските въоръжени сили използваха съоръжението за свои цели. Руските „Гераниум“ също така нанесоха удар по логистичния център „Рейвън Украйна“ в Киевска област .

    Коментиран от #55

    14:01 03.09.2026

  • 31 АБВ

    25 4 Отговор
    Нито в украинските, нито в руските телеграм-канали има такава информация. Обикновена гьобелсова дезинформация от чуждестранния агент за влияние и пропаганда "Дойче веле".
    ВСУ имаше някакви незначителни успехи в южния участък, които отдавна спихнаха. В момента руснаците напредват навсякъде.
    Факти, поне си направете справка с DeepState и не се излагайте.

    14:01 03.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    18 4 Отговор
    Болни наркофантазии. Толкова тайно са асвабадилу, че руснаците още не знаят. Що се излагате?

    14:01 03.09.2026

  • 33 хахаха

    14 3 Отговор
    82-ра бригада 82 дена тайно правила намквоси...добре, че не е била 552-ра...още нямаше да знаем нищо за таз тайна операция...:))))

    14:01 03.09.2026

  • 34 Ум Рем от СРАМ

    6 14 Отговор
    А уж беше... Киев за 2 ДНЯ
    Хихихихихи

    14:02 03.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    14 2 Отговор
    Т.е. тайно са избили една камара народ, но никой не забелязал?

    14:02 03.09.2026

  • 37 Василев

    13 4 Отговор
    DW- кафяв пар цал за масова дезинформация!

    Коментиран от #47

    14:03 03.09.2026

  • 38 Фантазия

    11 3 Отговор
    Това изкуствен ителект ли го писа

    14:05 03.09.2026

  • 39 Нашмърканият потник

    13 5 Отговор

    До коментар #22 от "Не ви ли е срам":

    Няма срам от хилядите загинали и осакатени ууукри, важното са златните тоалетни

    14:05 03.09.2026

  • 40 Тайна операция

    17 2 Отговор
    Ама съвсем тайна и за това само дойче велето за нея знаят. Невероятно е верно до къде изпаднаха тея същества набедени за журналета. Реалността обаче е описана съвсем точно в коментар 30 ако ви интересува.

    14:05 03.09.2026

  • 41 не може да бъде

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Значи операцията е била толкова тайна че никой освен Дойче веле не е разбрал -даже и руснаците че се е провела такава и даже се спори -имало ли е операция или не е имало!?И украинците се чудят -а бе проведохме ли такава операция или не!?

    14:06 03.09.2026

  • 42 Ддд

    4 13 Отговор
    Много руски слуги тука, целуват калните руски ботуши.

    14:06 03.09.2026

  • 43 Шекел

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "Путер":

    Иран за 3 дня, хахахах

    Коментиран от #48

    14:06 03.09.2026

  • 44 Те така дадоха Фира

    6 9 Отговор
    Монгольята от 64 км Колона , ВДВ десантурата на летището, ЧЕРНИГОВ, ХАРКОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА и още 196 ОСВОБОДЕНИ селища в Украйна
    У ДРИ ИИ...
    Хехехехехехе

    14:07 03.09.2026

  • 45 Днес да не сме

    12 4 Отговор
    1 април бре шматароци ?

    Коментиран от #72

    14:07 03.09.2026

  • 46 Гост

    11 6 Отговор
    Безпристрастно
    У всеки, разполагащ с поне една мозъчна клетка, при почитане на такава "информация" възникват следните въпроси:
    1. Кои аджеба са тези 26 населени места от перемогата? Поен две от тях...или поне едно?
    2. Защо украинското ръководство крие почти година великата си перемога, вместо да я рязвява из световните медии, както гордо развява взривяването на складове за гащи и парфюми?
    Разбира се, отговор няма, няма и логично обяснение, затова неизбеждо всеки (повтарям, с поне една мозъчна клетка) стига до извода, че ако въобще е имало такова нещо, най вероятно са изпратили един отряд смъртници да атакуват вече загубените позиции. Атакували са ги, навлезли са донякъде в територията контролирана от Русия и да се задържали таб, докато ги избият всичките. После са се сетили, че Светът ще каже, "защо ви е това, защо за втори път след Курск изпращате собствените си войници си на сигурна смърт", затова са решили, да засекретят операцията. Сега, като виждат дебелия край и когато няма с какво друго да се похвалят, поръчковите пропагандисти започват да пишат полуистини и да съчиняват Умирай трудно 5, в главната роля новият главнокоманващ Драпати.

    Коментиран от #59

    14:08 03.09.2026

  • 47 Точно това се оказва че

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "Василев":

    DW е кафяв пар цал за масова дезинформация!

    14:09 03.09.2026

  • 48 Тъй де

    7 5 Отговор

    До коментар #43 от "Шекел":

    3... Човешки жертви и Сто милионен Амуджистанна кол ене!!
    Почти като 13 год Блиц криг на педофила и 2 Милиона и половина човекоподобни монголья Фира
    Хехехехехехе

    14:10 03.09.2026

  • 49 Те впрочем много отдавна

    9 2 Отговор
    Хурките са в облак от дим и си мислят че са на Марс. То бива бива напушени ама тея съвсем изплискаха лигена

    14:11 03.09.2026

  • 50 ханс

    7 2 Отговор
    Стига глупави измислици бе!

    14:12 03.09.2026

  • 51 Някой

    9 3 Отговор
    Не знам как има хора, които да вярват на украинската и Есес-ката пропаганда. Нищо не са освободили украинците - само десетки хиляди украински войници от живота им.
    Може да карате с пропаганда известно време, но накрая истината ще излезе наяве, и тогава милиони хора ще ви питат, защо сте ги лъгали?

    14:13 03.09.2026

  • 52 БОЛГЪ

    4 2 Отговор
    ура, най накрая всички ще се върнат по родните им места!!!! "гоу бак то турки" както се казва!

    тия новини са малко- много като едно време по соца, Оукраинските части се опитвали да отстъпват в бяг, а тия по dw го изкараха настъпление, хехехе да ама в обратна посока!
    ама какво да очакваш от обратни!?
    тия комндваните от гнУрсула фон ГОВ нен, която като военен министър на швабите ги унижаваше и ги караше да правят учения с дръжки от метли вместо автомати, сега прави фурор с бойната стратегия на Оукрайна, ама само в подобни списваници!
    и те така те!

    14:13 03.09.2026

  • 53 Жива да не бешех

    4 2 Отговор
    Така не съм се смял отдавна. ДВ даже не се опитват да крия, че публикуват елементарна пропаганда

    14:13 03.09.2026

  • 54 Разбрах че хокалите

    3 2 Отговор
    Било стигнали Москва -но се оказало че държали картичка в ръка -тайна колко да е тайна нацистите полудяха

    14:14 03.09.2026

  • 55 Фактите са че руснаците ги смляха

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "А иначе като изключим шегичката":

    и сега хурките от стреса съвсем почнаха да шизофринират и халюцинират.

    14:14 03.09.2026

  • 56 Ддд

    3 5 Отговор
    От злоба пръскат слюнки горките тука, срещу украинците че си защитават държавата.
    И задават тъпи въпроси, сякаш някой ще им отговори.

    14:15 03.09.2026

  • 57 Силата на Москва е в свирката .

    3 1 Отговор
    ... и свирката пищи по форумите 😂😂😂

    14:16 03.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #65, #67

    14:18 03.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Кой и кога от политическото или

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    военно ръководство на Руската федерация е заявявал това ?

    14:19 03.09.2026

  • 62 дас партизан трътн

    0 0 Отговор
    магическото хапче

    14:20 03.09.2026

  • 63 Ще м се на зелето

    0 1 Отговор
    да е така...

    14:20 03.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Моля, да не ми отговаряш. Моето мнение не за хора като теб, ясно съм написал за кои е.

    14:20 03.09.2026

  • 66 Абе мани....

    3 2 Отговор
    АааааааХахахаха
    Същото беше и когиш ЕДНА БРИГАДА ДЕСАНТЧИЦИ ОСВОБОДИ 2 МОНГОЛСКИ РЕПУБЛИКИ ЗА.... 5 ДНИ!!! АааааааХахахаха А педофила и рамАзан се молеха на КИМ ГАЗО да ги спаси...
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #71

    14:21 03.09.2026

  • 67 Клепар, кой от политическото или

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    военно ръководство на Руската федерация и кога е заявявал тридневна операция, благодаря.

    14:21 03.09.2026

  • 68 Такава пасмина си бяхме че

    2 1 Отговор
    „Допреди месец-месец и половина противникът не разбираше къде минава предният фронт, къде държим отбраната си и откъде започваме да водим щурмови действия“.....хахахахаха... нещастници

    14:22 03.09.2026

  • 69 Пропаганден машинен

    3 3 Отговор
    Сюжет за кратък разказ.Като видях ДВ ,четенето беше до там.

    14:22 03.09.2026

  • 70 5-та година "Киев за 3 дня"

    4 2 Отговор
    Август бе един прекрасен месец, но не и за 42 000 московски opки, които се трансформираха в слънчогледи заради болния мозък на един побъркан старец, помислил се за нещо повече от 💩

    Коментиран от #84

    14:24 03.09.2026

  • 71 Последният софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Абе мани....":

    ФАКТ!.
    2 год и половина тия 23 ядрени монгольяк Републики си връщаха 2 те Републики, дори в момента
    👍😄

    14:24 03.09.2026

  • 72 Цъ....

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Днес да не сме":

    2 ДНЯ и ВСЕ!
    Тръгваме към Виена Берлин и Лисабон
    👍😄👍

    Коментиран от #76

    14:26 03.09.2026

  • 73 Да бе да ...

    2 1 Отговор
    А днес България и вероломно е нападнала Германия четохме

    14:27 03.09.2026

  • 74 Олеся Зеленска

    2 3 Отговор
    Щом е статия на " Дойчовските" мисирки от Веллето- приготви пуканки и бира и чети. Смях,лъжи,смях лъжи- но все пак има шарани,които вярват на мисирските пасквили

    14:27 03.09.2026

  • 75 ежко

    1 3 Отговор
    Така се говори ,когато се искат пари...Иначе няма кой да им ги даде.Дори и да е вярно,след един месец пак ще отстъпят украинците, но важното е парите да са прибрани.

    14:28 03.09.2026

  • 76 А не биееее

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Цъ....":

    Тръгваме към Виена Берлин и Лисабон ! Вчера бяхме в Мюнхен дажи и сега гори и пуши

    14:28 03.09.2026

  • 77 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    14:29 03.09.2026

  • 78 Един

    2 0 Отговор
    Браво, украинците луди ги направиха рашистите.

    14:31 03.09.2026

  • 79 Мишел

    1 0 Отговор
    Най-трудна е петата година от тридневната аперация.

    14:31 03.09.2026

  • 80 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Украйна освободи почти всичко в Днепропетровска област което русия окупира 2025.сега се осъществява операция на украинците около лиман.тя също е с успехи.

    Коментиран от #82

    14:31 03.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    НЯМА!

    14:34 03.09.2026

  • 83 Абсолютно

    0 0 Отговор
    Непрофесионално!
    Както обикновенно от ДВ.

    14:35 03.09.2026

  • 84 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Много руска смрадт е Много нещо.

    14:36 03.09.2026

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