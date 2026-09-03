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Адска жега на Монца: ФИА задейства протокол за екстремни температури и въвежда охлаждащи жилетки за пилотите

Адска жега на Монца: ФИА задейства протокол за екстремни температури и въвежда охлаждащи жилетки за пилотите

3 Септември, 2026 21:28 603 1

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Температурите на Апенините отново достигнаха високи стойности през изминалите дни

Адска жега на Монца: ФИА задейства протокол за екстремни температури и въвежда охлаждащи жилетки за пилотите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви опасност от високи температури за Гран при на Италия във Формула 1, които ще принудят пилотите да носят охлаждащи жилетки, или да добавят съответната тежест на болидите си, пише специализираното издание Motorsport.com.

Температурите на Апенините отново достигнаха високи стойности през изминалите дни, а шестата подред топла вълна ще обхване страната през следващата седмица. Регионът около пистата "Монца", на която ще се проведе състезанието от 13-ия кръг в най-популярния моторен спорт, се подготвя за над 35 градуса по Целзий, заради които беше задействан протоколът на ФИА за горещини.

"Съгласно член B1.5.10 на Регулациите на ФИА за Формула 1, след като получихме прогноза от официалната метеорологична служба, според която индексът на топлинен стрес ще надхвърли 31 градуса по Целзий в даден момент по време на състезанието в рамките на този кръг, се обявява опасност от екстремна жега", написаха от федерацията.

С тези мерки ръководителите въвеждат допълнителни процедури за охлаждане на пилотите. Сега те ще получат възможност да избират между това да носят охлаждаща жилетка, или да бъде добавена тежест от 500 грама на болидите, равняваща се на теглото на жилетките.

ФИА отдавна планира да направи охлаждащите жилетки задължителни за пилотите, но след недоволство от тяхна страна относно комфорта и ефективността им, те продължават да бъдат по избор.

Според официалната метеорологична служба на ФИА, температурите ще надхвърлят 31 градуса по Целзий и в трите дена на състезанието - петък, събота и неделя, като по време на втората свободна тренировка утре се очакват над 36 градуса, докато в събота по време на квалификацията ще бъде около 35 градуса.

Стартът на Гран при на Италия е в неделя от 15:00 часа местно време (16:00 българско) и тогава са прогнозирани температури от около 33 градуса по Целзий.


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  • 1 С такива

    0 0 Отговор
    Горещи пичове е нормално.
    Нямат ли климатици, да не хванат пневмония с тия охлаждащи жилетки.

    22:00 03.09.2026

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