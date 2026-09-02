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Двамата мъже с руски паспорти, опитали да извършат атентат на летището в Лайпциг, са идентифицирани благодарение на ДНК следи
  Тема: Украйна

Двамата мъже с руски паспорти, опитали да извършат атентат на летището в Лайпциг, са идентифицирани благодарение на ДНК следи

2 Септември, 2026 20:31 860 63

  • лайпциг-
  • германия-
  • русия-
  • летище-
  • украйна-
  • атентат

Германският министър на вътрешните работи заяви, че разследването и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа

Двамата мъже с руски паспорти, опитали да извършат атентат на летището в Лайпциг, са идентифицирани благодарение на ДНК следи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската криминална полиция е идентифицирала ДНК-то на двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрон с експлозиви на летището в Лайпциг – опит за атентат, за който Берлин обвини вчера Русия, съобщиха днес три германски медии, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Според вестник "Зюддойче цайтунг" и регионалните обществени медийни групи Ен Де Ер и Ве Де Ер първият заподозрян, който е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт, е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск.

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Този мъж вече е влизал в полезрението на правоприлагащите органи заради престъпления, извършени в балтийските държави, твърдят трите медии.

Вторият заподозрян, който според Ен Де Ер и Ве Де Ер притежава латвийски и руски паспорт, а според "Зюддойче цайтунг" е роден в Русия, е действал като логистик и инструктор на атаката. Пристигнал в края на юли в Германия през летището в Берлин, той е наел кола, за да се придвижи до района на Лайпциг, преди да напусне страната два дни преди предполагаемата атака, отново според същите източници.

Двамата мъже са идентифицирани благодарение на ДНК следи, открити от криминалистите в околностите на летището, а именно върху дрон, върху консервна кутия, пълна с експлозиви и върху антена, закрепена към дърво.

Европейските бази данни са позволили да се установят прекачванията на двамата мъже в Литва и Финландия, потвърдени от информация от разузнавателните служби, както се посочва в тези медийни публикации.

Германия обяви вчера ответни мерки срещу Русия, след като я обвини, че стои зад поставянето на дрон, зареден с експлозиви в началото на август на летището в Лайпциг – военен транспортен хъб от ключово значение за германската армия и за НАТО. Дронът беше открит в охраняемата зона за карго операции, в близост до няколко украински товарни самолета, а втори дрон се сблъска с товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел няколко минути по-късно. Според германски медии по-късно е открит още един дрон в близост до летището, също със следи от взривни вещества.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че полицейските разследвания, оперативните методи и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа в опита за атентат на летището в Лайпциг".

Руският президент Владимир Путин осъди вчера обвиненията, като "нова груба грешка" от страна на Германия, която се превърна в най-големия финансов поддръжник на Украйна, а руското външно министерство обяви днес, че е привикало германския шарже д'афер в Москва.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Германия и редица други европейски държави редовно обвиняват Кремъл в операции по дестабилизация, шпионаж и саботаж на тяхна територия, отбелязва АФП.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възpожденец 🇧🇬

    10 41 Отговор
    Германия гони Русия след руската хибридна атака с дрон срещу летището в Лайпциг, Европа въвежда нови санкции срещу Москва. Влиза в ход забрана на руски туристи в ЕС.

    В България се палят горски масиви,спускат се микроязовири,взривяват се военни заводи и складове с боеприпаси.Кога ще се изгонят руските шпиони,които стоят зад тези терористични действия?Не случайно от днес сме обявени за страна пробита от руските служби и като защита сме определени с НУЛА.Никакво доверие на Радевото руско правителство!!!
    А руснаците да си стоят в Русия! Не им трябва да идват в гнилия Запад. Сега е моментът да ходят на ваканция при партньорите си в Иран и Северна Корея!

    Коментиран от #42

    20:32 02.09.2026

  • 2 Българин

    28 11 Отговор
    Ние вярваме на Русия! Никакви денеката и измислени истории не ни интересуват!
    Рсуия винаги е права!

    Коментиран от #21, #47

    20:32 02.09.2026

  • 3 мда

    38 4 Отговор
    Тотално се 0сирате в лъжите си.

    Коментиран от #25

    20:34 02.09.2026

  • 4 фАНТОМасс

    34 4 Отговор
    Няма ли поне капка съмнение , че това може и да не са РУСКИ агенти ?

    20:34 02.09.2026

  • 5 Ами

    39 5 Отговор
    В момента тече операция "Спасяването на редник Мерц", вадят се
    от девет кладница вода белкем правителството изкара до пролетта.

    20:35 02.09.2026

  • 6 Гошо

    33 4 Отговор
    Я кажете какво е станало в Киев? Защо техните служби са се изпозастреляли? Какви са тия боеве между СБУ и ГУР?

    20:35 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Важното е, че

    23 3 Отговор
    Имаме двама лгбтпетроханци кандидати за прези и вице, те ще решат въпроса!
    Хау!

    20:36 02.09.2026

  • 9 Шорт

    23 4 Отговор
    Дойче швайнехунд правят постановка! В един театър играем и си знаем номерата!

    20:37 02.09.2026

  • 10 Мноо зле

    6 4 Отговор
    Нито могат да отровят някой като хората,нито да го дигнат у въздоха.

    20:37 02.09.2026

  • 11 бай Иван

    29 5 Отговор
    Смех! А откъде имат ДНК проби да ги сравнят с иззетите? Да не би руските служби да им дават контролни проби на агентите си?.Само човек незапознат с това как се правят извличания за ДНК и сравнения с контролни проби могат да твърдят такива глупости.

    Коментиран от #16, #22, #39

    20:37 02.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чорбара

    26 5 Отговор
    Еврокучките веднага се разлаяха.
    Абе тъпаци руснаците са толкова прости ,че дори пратили атентаторите с руски паспорти в джоба.
    Ха ха коментар!

    20:38 02.09.2026

  • 14 Абе ДНК??

    20 5 Отговор
    А от къде са имали ДНК-то на заподозрените? Некакви чужденци са им били в Германия ДНК данните? Айде стига бе... Ние да не ядем доматите с колците! Или ловят под ред там всички руснаци, белорусци и им анализират ДНК-то? В огромни бази данни са? И професионалисти са работили без ръкавици? ха-ха-ха!!! Ако беха толкова добри, защо не хващат ножарите и убийците с колите, които постоянно убиват местните, а?

    Коментиран от #59

    20:38 02.09.2026

  • 15 Чукче - Наблюдател

    20 3 Отговор
    Беширов и Петров.
    Носели са червено знаме и са искали да го поставят на Райхстага.
    Намерено е упътване написано лично от Владимир Путин, къде да го закачат.

    Вярвайте ми, аз съм кореспондент на най-честната медия в света: "Вкиснат зелювец".

    20:38 02.09.2026

  • 16 Шорт

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "бай Иван":

    Точно си мислех същото! Лъжа и измама по медиите!

    20:39 02.09.2026

  • 17 Сесесере2🤢🤮

    6 7 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    20:39 02.09.2026

  • 18 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 6 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:39 02.09.2026

  • 19 Тото 1 и Тото 2

    14 7 Отговор
    Ако наричате това РУСКИ държавен тероризъм , то тогава как ще наречете , че САЩ нахлуват , спират тока и отвличат президента на Венецуела /защото така им харесва /......че са блокирали с години КУБА /защото така им харесва/ .......че нападат Виетнам и избиват там с години /защото така им харесва / ......че бомбят ИРАН / защото така им казва Израел/ .......че опитаха да опитомят Афганистан /защото така искат/.......че смачкаха Ирак / защото така /.....
    Това какво е ? Хуманитрни акции или американски ТЕРОРИЗЪМ ?

    20:39 02.09.2026

  • 20 Гошо

    10 3 Отговор
    не са руски паспорти, а казват че единият бил с латвийски ,а другият евентуално е с руски ама той бил от Беларус

    20:39 02.09.2026

  • 21 Ердоган

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Копей, права ли е Русия, че откъсна Македония от България

    Коментиран от #43

    20:40 02.09.2026

  • 22 Беги леги пиянгур

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "бай Иван":

    Аман от пръдльоци и ДЕРМО яди

    Коментиран от #29, #49

    20:40 02.09.2026

  • 23 гру гайтанджиева

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Руски фейкове колега.Дай нещо за комарите.

    20:40 02.09.2026

  • 24 Абе направо

    12 4 Отговор
    Путин по маратонки и анцуг се е опитал да удари Райхстага им с дрон, ама акумулатора нещо не тръгнал! Това са го измислили Усула и Кая :)...

    20:41 02.09.2026

  • 25 Европеец

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    Прочетох заглавието и мога да кажа, че това е поредната организирана хибридна атака срещу Русия..... Същото както с новичока със Скрипал.... но гледам либералният Путин започва да се събужда и септември и октомври ду.....пе да е яко на украинците, отначало ги съжалявах, сега вече не....

    20:41 02.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 сайко килър

    9 1 Отговор
    И какъв е смисъла , ако това са го направили руснаците ? Каква полза могат да имат ? Никаква ! Защо тогава.....или просто е провокация и нагласена натъкменост !?

    20:42 02.09.2026

  • 28 Обобщение

    7 2 Отговор
    Един латвиец и един белорусин сложили взрив близо до украински военни самолети натъпкани с германско оръжие, но забравили да задействат устройство, което било намерено по късно. Навярно са били служители на летището, защото достъп до тези зони туристите нямат

    20:42 02.09.2026

  • 29 бай Иван

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Беги леги пиянгур":

    Аман от безмозъчни тъ.пу.гери като тоя !

    Коментиран от #34

    20:44 02.09.2026

  • 30 Гоуеми самнения има аз, тва е неква

    6 3 Отговор
    игра под чужд Флаг.

    И кво са?

    Ако, повтарям пак, ако тва е Истина, тогава Беларус и Руската Федерация са направили, Последно Предупреждение, така го разбирам аз, но с "caveats" , Следващият Добринт, Урсула и Мерц да не чакат некъв Смотан Дрон а Tactical Nuke - Oreshnik type.

    20:44 02.09.2026

  • 31 Путлето си заби още един пирон

    1 7 Отговор
    В ковчега.Тези двамцата поне да си бяха свършили задачата.

    20:45 02.09.2026

  • 32 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Тука има един точен лаф -
    чини ми се ама не ми се вярва !Първо как ще го вкарат този руски дрон и експлозиви в Германия 🤣ще ги хванат веднага.И защо им е да внася след като и в Германия има дронове и експлозиви ,мюсюлманите как правят на местна почва в Европа атентати не минава границата с материал. Второ какви са тези руски гени бе 🙈те са с много паспорти може да са украинци.

    20:45 02.09.2026

  • 33 Интересно

    7 0 Отговор
    За какво му е на Путин да атакува Германия с няколко дрона?
    Това е нагласена провокация.

    20:45 02.09.2026

  • 34 Тихо пико4!

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "бай Иван":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #41

    20:45 02.09.2026

  • 35 Анонимен

    3 0 Отговор
    Двама руснаци се изпикаха и са най големите терористи Смяхх а

    20:46 02.09.2026

  • 36 Русенец

    4 2 Отговор
    Добре! Русия атакува Германия.
    Хайде, активирайте член 5?
    Стиска ли ви?

    20:47 02.09.2026

  • 37 Жбръц

    4 0 Отговор
    И как имат материал,за да сравнят ДНК? Откъде са го взели? Сериал " Новичок" в нов вариант.Тогава някакъв си Скрипал,бивш служител на КГБ,решили да го елиминират с Новичок.Защото години преди това издал някакви супер- мупер тайни.Но руснаците се присетили след цели осем години,да му отмъстят.С новичок,разбираш ли,който пак руски агенти му наръсили цялата къща, та чак в бързината забравили свойте отпечатъци върху дръжката на вратата. Майстори на късия разказ.О,Хенри ряпа да яде пред авторите на този пасквил.Антени,та чак и върху консервена кутия!? Вече виждам,как клечат със дни някъде в храстите около летището и набиват консерви, предават с микро радиостанция ( нужна е антена разбираш ли) докато настъпи час Х.Само едно не са разкрили: Как са попаднали два дрона на карго стоянката,точно между тези самолети- на Незалежная.Сигурно през нощта са пренасяли в раница ,възел по възел,парче по парче и там- сглобявай бързо,че охраната идва! Алооо, конкурса за свободни съчинения ,е в другата зала!

    Коментиран от #61

    20:47 02.09.2026

  • 38 Стоянчо Пуканката

    3 2 Отговор
    Двама мъже с руски паспорти, и... два мармота завиват шоколад в станиол...

    20:48 02.09.2026

  • 39 ЕСтествено

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "бай Иван":

    Твърдят, че имало база данни с ДНК на европейците и като сравнили там изскочили тия?
    Аз пак да питам, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и те знаят ли че са в нея?
    Интересно ми по времето на ковид ли се сдобиха с тази база или постепенно са я извличали?

    Коментиран от #56

    20:48 02.09.2026

  • 40 ДНК следи

    6 1 Отговор
    Тея не могат тест за алкохол да направят взели за ДНК да говорят. И впрочем как така е напуснал страната два дни преди предполагаемата атака, но я е бил извършил? Относно пък как се прилага чуждо ДНК на местопрестъпление най добре оня мухлю Цветанов да разкаже.....той е спец по темата

    20:48 02.09.2026

  • 41 бай Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тихо пико4!":

    Дали ? Поне си смени клозетният псевдоним,че и през екрана мирише!

    Коментиран от #53

    20:49 02.09.2026

  • 42 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Зад пожарите в България и източените язовири, се криете вие, агалар.

    20:49 02.09.2026

  • 43 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ердоган":

    Северните македонци са потомци на великия Александър Северомакедонски.

    20:49 02.09.2026

  • 44 ХиХи

    2 0 Отговор
    Туй неква приказка разправят кът снежанка и седемте джуджака. Имало следи напуснали два дни преди атаката, дроновете прескочили оградата на летището, ма никой не ги видел

    20:50 02.09.2026

  • 45 Имал бил руски паспорт

    3 0 Отговор
    ама и друг.... смешки. То ако така действаха службите щяха психиатрия да се наричат

    20:51 02.09.2026

  • 46 Щитлиц

    0 0 Отговор
    Имената на мъжете са Петров и Баширов

    20:51 02.09.2026

  • 47 Видьо Видев

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    В Сливен още стърчи паметникът с петолъчка
    на националният предател генерал Владимир Заимов!

    ДГИ-Движение за граждански инициативи
    Да направим всички петолъчки на чакъл!
    Да приведем в изпълнение
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
    с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
    довело страната до национална катастрофа.

    България е страна на безГробници
    Труповете на над 40 000 убити от комунистите
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът им е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
    Комунистите са фашистки изроди!

    20:51 02.09.2026

  • 48 Мдааа,

    1 1 Отговор
    ти го пуснеш под миндера, то гледа да ти седне на шмайзера.
    Никва милост за тоя терористичен планктон.

    20:52 02.09.2026

  • 49 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Беги леги пиянгур":

    Той те уби с логика и критично мислене.
    Ти успя само да се изложиш със сел ски речник - характерна черта за бананоядец.

    20:53 02.09.2026

  • 50 Няма база данни с ДНК дори и в ЕС

    4 1 Отговор
    камо ли за чужди граждани.

    Коментиран от #57

    20:53 02.09.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    2 0 Отговор
    Отходния канал "Зюддойче цайтунг" представя най-добрите образци на пропагандата от края на Втората Световна Война...

    20:53 02.09.2026

  • 52 гочето

    3 0 Отговор
    ДНК следи които услужливо са оставили, щото са джентълмени!!!!
    Абе швабите, ептен превъртяха играта.
    Тука на тая боза вярват само Ивайло Мирчев и Тагаренко...

    20:53 02.09.2026

  • 53 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "бай Иван":

    Това е ония същия пcиxap любителя на пpъдни, къде му cвъpшват в ycтенцата😅

    20:54 02.09.2026

  • 54 Голем смех

    1 1 Отговор
    Обаче наш Мунчо още търси "заглушителя"...:) хахахахаха

    20:54 02.09.2026

  • 55 Това не е шега работа бре

    1 0 Отговор
    Две седмици са събирали презервативи и дамски превръзки от тоалетните на летището. Аре малко уважение към немските ни партнъори моля ! Алйоооо....

    20:55 02.09.2026

  • 56 бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЕСтествено":

    "Твърдят, че имало база данни с ДНК на европейците и като сравнили там изскочили тия?
    Аз пак да питам, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и те знаят ли че са в нея?
    Интересно ми по времето на ковид ли се сдобиха с тази база или постепенно са я извличали?"

    Разберете ,че извличането на ДНК профил е сложно и скъпо нещо дори и за Запада. ДНК профили се правят само на опасни лица регистрирани за сериозни престъпления. Абсурдно е всеки които влезе в ЕС да му се прави ДНК профил. Няма толкова лаборатории и специалисти и средства за това. Попитайте в нашият институт по криминалистика колко профила има заложени в базата им от българското население и ще разберете. Не четете глупостите на маникюристи , бояджии, кофражисти и някакви ЛГБТ специалисти коментарите тук. Далеч са от тематиката за ДНК профили и работата с тях. Не ,че не може да се прилагат тези методи , а просто няма как да имат база за сранение на намерения генетичен материал . Пишещите глупави коментари нямат както виждате никакви доводи . За това пишат с обиди.

    20:57 02.09.2026

  • 57 ЕСтествено

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Няма база данни с ДНК дори и в ЕС":

    Явно има и вече дори не го крият, посланието им е ясно!
    Много се говореше за Киро "харвардеца", че имал безнес план и договорка точно за това да продава събирано при разлини изследвания и пр. ДНК на българи на чужди компании? Дали е успял точно той не стана ясно, но явно други са успели?

    20:58 02.09.2026

  • 58 Много елементарно

    1 0 Отговор
    Хайде моля вложете повече фантазия и творчество като пишете разни поръчкови глупости. Толкова елементарно поднесено, че не се чете.

    20:58 02.09.2026

  • 59 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе ДНК??":

    Ето тука се изложиха с това твърдение Такава проба трябва да се вземе в напълно стерилна среда и да имаш база за сравнение Летищата са сборище на всякакви вредни елементи и може да има ДНК и от археоптерикс Не вярвам че ако някой иска да взриви самолет и е на средно професионално ниво може да бъде спрян Всеки нормален агент на която и да била служба в СВЕТА ако реши може да съсипе един град в рамките на час само с подръчни средства от аптеки и магазини за домашни потреби Хич не му трябва да се занимава със скъпи техники

    20:58 02.09.2026

  • 60 Дзак

    0 0 Отговор
    Колко пъти го пишат. Явно нищо ново!

    20:58 02.09.2026

  • 61 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Жбръц":

    По интересно е продължението.Изхвърлили новичока който бил в шише от парфюм,а някакъв бедняк го намерил намерил и защото нямал пари за подарък,го подарил на приятелката за 8 март.

    20:58 02.09.2026

  • 62 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "...двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрон с експлозиви на летището в Лайпциг...."

    Как точно са го донесли, че не става ясно? И защо само са го "зенесли" без да го взриввят? Каква е идеята да "занесеш" дрон с експлозиви, готов за взривяване и само да го оставиш до украински самолет, без да го взривиш? И защо да носиш дрон, когато можеш да занесеш само експлозивите? Вие разбирате ли, че тия ни изкарват малоумни идиоти? Що някой да носи цял дрон с експлозиви, като може да занесе само експлозивите? Или само експлозиви без дрон не става? Те вървят в комплект....Или носят дрона, за да ги види половин Германия? Не знам.... Тази история е съшита с бели конци и е лишена от всякаква логика.... 🤣

    20:59 02.09.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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