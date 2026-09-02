Двамата мъже с руски паспорти, опитали да извършат атентат на летището в Лайпциг, са идентифицирани благодарение на ДНК следи

Германската криминална полиция е идентифицирала ДНК-то на двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрон с експлозиви на летището в Лайпциг – опит за атентат, за който Берлин обвини вчера Русия, съобщиха днес три германски медии, цитирани от Франс прес, предаде БТА.
Според вестник "Зюддойче цайтунг" и регионалните обществени медийни групи Ен Де Ер и Ве Де Ер първият заподозрян, който е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт, е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск.
Този мъж вече е влизал в полезрението на правоприлагащите органи заради престъпления, извършени в балтийските държави, твърдят трите медии.
Вторият заподозрян, който според Ен Де Ер и Ве Де Ер притежава латвийски и руски паспорт, а според "Зюддойче цайтунг" е роден в Русия, е действал като логистик и инструктор на атаката. Пристигнал в края на юли в Германия през летището в Берлин, той е наел кола, за да се придвижи до района на Лайпциг, преди да напусне страната два дни преди предполагаемата атака, отново според същите източници.
Двамата мъже са идентифицирани благодарение на ДНК следи, открити от криминалистите в околностите на летището, а именно върху дрон, върху консервна кутия, пълна с експлозиви и върху антена, закрепена към дърво.
Европейските бази данни са позволили да се установят прекачванията на двамата мъже в Литва и Финландия, потвърдени от информация от разузнавателните служби, както се посочва в тези медийни публикации.
Германия обяви вчера ответни мерки срещу Русия, след като я обвини, че стои зад поставянето на дрон, зареден с експлозиви в началото на август на летището в Лайпциг – военен транспортен хъб от ключово значение за германската армия и за НАТО. Дронът беше открит в охраняемата зона за карго операции, в близост до няколко украински товарни самолета, а втори дрон се сблъска с товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел няколко минути по-късно. Според германски медии по-късно е открит още един дрон в близост до летището, също със следи от взривни вещества.
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че полицейските разследвания, оперативните методи и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа в опита за атентат на летището в Лайпциг".
Руският президент Владимир Путин осъди вчера обвиненията, като "нова груба грешка" от страна на Германия, която се превърна в най-големия финансов поддръжник на Украйна, а руското външно министерство обяви днес, че е привикало германския шарже д'афер в Москва.
От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Германия и редица други европейски държави редовно обвиняват Кремъл в операции по дестабилизация, шпионаж и саботаж на тяхна територия, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възpожденец 🇧🇬
В България се палят горски масиви,спускат се микроязовири,взривяват се военни заводи и складове с боеприпаси.Кога ще се изгонят руските шпиони,които стоят зад тези терористични действия?Не случайно от днес сме обявени за страна пробита от руските служби и като защита сме определени с НУЛА.Никакво доверие на Радевото руско правителство!!!
А руснаците да си стоят в Русия! Не им трябва да идват в гнилия Запад. Сега е моментът да ходят на ваканция при партньорите си в Иран и Северна Корея!
Коментиран от #42
20:32 02.09.2026
2 Българин
Рсуия винаги е права!
Коментиран от #21, #47
20:32 02.09.2026
3 мда
Коментиран от #25
20:34 02.09.2026
4 фАНТОМасс
20:34 02.09.2026
5 Ами
от девет кладница вода белкем правителството изкара до пролетта.
20:35 02.09.2026
6 Гошо
20:35 02.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Важното е, че
Хау!
20:36 02.09.2026
9 Шорт
20:37 02.09.2026
10 Мноо зле
20:37 02.09.2026
11 бай Иван
Коментиран от #16, #22, #39
20:37 02.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чорбара
Абе тъпаци руснаците са толкова прости ,че дори пратили атентаторите с руски паспорти в джоба.
Ха ха коментар!
20:38 02.09.2026
14 Абе ДНК??
Коментиран от #59
20:38 02.09.2026
15 Чукче - Наблюдател
Носели са червено знаме и са искали да го поставят на Райхстага.
Намерено е упътване написано лично от Владимир Путин, къде да го закачат.
Вярвайте ми, аз съм кореспондент на най-честната медия в света: "Вкиснат зелювец".
20:38 02.09.2026
16 Шорт
До коментар #11 от "бай Иван":Точно си мислех същото! Лъжа и измама по медиите!
20:39 02.09.2026
17 Сесесере2🤢🤮
20:39 02.09.2026
18 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
20:39 02.09.2026
19 Тото 1 и Тото 2
Това какво е ? Хуманитрни акции или американски ТЕРОРИЗЪМ ?
20:39 02.09.2026
20 Гошо
20:39 02.09.2026
21 Ердоган
До коментар #2 от "Българин":Копей, права ли е Русия, че откъсна Македония от България
Коментиран от #43
20:40 02.09.2026
22 Беги леги пиянгур
До коментар #11 от "бай Иван":Аман от пръдльоци и ДЕРМО яди
Коментиран от #29, #49
20:40 02.09.2026
23 гру гайтанджиева
До коментар #7 от "Гошо":Руски фейкове колега.Дай нещо за комарите.
20:40 02.09.2026
24 Абе направо
20:41 02.09.2026
25 Европеец
До коментар #3 от "мда":Прочетох заглавието и мога да кажа, че това е поредната организирана хибридна атака срещу Русия..... Същото както с новичока със Скрипал.... но гледам либералният Путин започва да се събужда и септември и октомври ду.....пе да е яко на украинците, отначало ги съжалявах, сега вече не....
20:41 02.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 сайко килър
20:42 02.09.2026
28 Обобщение
20:42 02.09.2026
29 бай Иван
До коментар #22 от "Беги леги пиянгур":Аман от безмозъчни тъ.пу.гери като тоя !
Коментиран от #34
20:44 02.09.2026
30 Гоуеми самнения има аз, тва е неква
И кво са?
Ако, повтарям пак, ако тва е Истина, тогава Беларус и Руската Федерация са направили, Последно Предупреждение, така го разбирам аз, но с "caveats" , Следващият Добринт, Урсула и Мерц да не чакат некъв Смотан Дрон а Tactical Nuke - Oreshnik type.
20:44 02.09.2026
31 Путлето си заби още един пирон
20:45 02.09.2026
32 Соваж бейби
чини ми се ама не ми се вярва !Първо как ще го вкарат този руски дрон и експлозиви в Германия 🤣ще ги хванат веднага.И защо им е да внася след като и в Германия има дронове и експлозиви ,мюсюлманите как правят на местна почва в Европа атентати не минава границата с материал. Второ какви са тези руски гени бе 🙈те са с много паспорти може да са украинци.
20:45 02.09.2026
33 Интересно
Това е нагласена провокация.
20:45 02.09.2026
34 Тихо пико4!
До коментар #29 от "бай Иван":Не си компетентен.
Коментиран от #41
20:45 02.09.2026
35 Анонимен
20:46 02.09.2026
36 Русенец
Хайде, активирайте член 5?
Стиска ли ви?
20:47 02.09.2026
37 Жбръц
Коментиран от #61
20:47 02.09.2026
38 Стоянчо Пуканката
20:48 02.09.2026
39 ЕСтествено
До коментар #11 от "бай Иван":Твърдят, че имало база данни с ДНК на европейците и като сравнили там изскочили тия?
Аз пак да питам, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и те знаят ли че са в нея?
Интересно ми по времето на ковид ли се сдобиха с тази база или постепенно са я извличали?
Коментиран от #56
20:48 02.09.2026
40 ДНК следи
20:48 02.09.2026
41 бай Иван
До коментар #34 от "Тихо пико4!":Дали ? Поне си смени клозетният псевдоним,че и през екрана мирише!
Коментиран от #53
20:49 02.09.2026
42 Факт
До коментар #1 от "Възpожденец 🇧🇬":Зад пожарите в България и източените язовири, се криете вие, агалар.
20:49 02.09.2026
43 Шопо
До коментар #21 от "Ердоган":Северните македонци са потомци на великия Александър Северомакедонски.
20:49 02.09.2026
44 ХиХи
20:50 02.09.2026
45 Имал бил руски паспорт
20:51 02.09.2026
46 Щитлиц
20:51 02.09.2026
47 Видьо Видев
До коментар #2 от "Българин":В Сливен още стърчи паметникът с петолъчка
на националният предател генерал Владимир Заимов!
ДГИ-Движение за граждански инициативи
Да направим всички петолъчки на чакъл!
Да приведем в изпълнение
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.
България е страна на безГробници
Труповете на над 40 000 убити от комунистите
са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
Щабът им е бил в Славянска беседа-
днешният сатиричен театър Сълза и смях.
На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
Комунистите са фашистки изроди!
20:51 02.09.2026
48 Мдааа,
Никва милост за тоя терористичен планктон.
20:52 02.09.2026
49 Гост
До коментар #22 от "Беги леги пиянгур":Той те уби с логика и критично мислене.
Ти успя само да се изложиш със сел ски речник - характерна черта за бананоядец.
20:53 02.09.2026
50 Няма база данни с ДНК дори и в ЕС
Коментиран от #57
20:53 02.09.2026
51 Стоянчо Пуканката
20:53 02.09.2026
52 гочето
Абе швабите, ептен превъртяха играта.
Тука на тая боза вярват само Ивайло Мирчев и Тагаренко...
20:53 02.09.2026
53 Хаха
До коментар #41 от "бай Иван":Това е ония същия пcиxap любителя на пpъдни, къде му cвъpшват в ycтенцата😅
20:54 02.09.2026
54 Голем смех
20:54 02.09.2026
55 Това не е шега работа бре
20:55 02.09.2026
56 бай Иван
До коментар #39 от "ЕСтествено":"Твърдят, че имало база данни с ДНК на европейците и като сравнили там изскочили тия?
Аз пак да питам, кой, кога и как е създал тази база с ДНК на европейските граждани и те знаят ли че са в нея?
Интересно ми по времето на ковид ли се сдобиха с тази база или постепенно са я извличали?"
Разберете ,че извличането на ДНК профил е сложно и скъпо нещо дори и за Запада. ДНК профили се правят само на опасни лица регистрирани за сериозни престъпления. Абсурдно е всеки които влезе в ЕС да му се прави ДНК профил. Няма толкова лаборатории и специалисти и средства за това. Попитайте в нашият институт по криминалистика колко профила има заложени в базата им от българското население и ще разберете. Не четете глупостите на маникюристи , бояджии, кофражисти и някакви ЛГБТ специалисти коментарите тук. Далеч са от тематиката за ДНК профили и работата с тях. Не ,че не може да се прилагат тези методи , а просто няма как да имат база за сранение на намерения генетичен материал . Пишещите глупави коментари нямат както виждате никакви доводи . За това пишат с обиди.
20:57 02.09.2026
57 ЕСтествено
До коментар #50 от "Няма база данни с ДНК дори и в ЕС":Явно има и вече дори не го крият, посланието им е ясно!
Много се говореше за Киро "харвардеца", че имал безнес план и договорка точно за това да продава събирано при разлини изследвания и пр. ДНК на българи на чужди компании? Дали е успял точно той не стана ясно, но явно други са успели?
20:58 02.09.2026
58 Много елементарно
20:58 02.09.2026
59 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #14 от "Абе ДНК??":Ето тука се изложиха с това твърдение Такава проба трябва да се вземе в напълно стерилна среда и да имаш база за сравнение Летищата са сборище на всякакви вредни елементи и може да има ДНК и от археоптерикс Не вярвам че ако някой иска да взриви самолет и е на средно професионално ниво може да бъде спрян Всеки нормален агент на която и да била служба в СВЕТА ако реши може да съсипе един град в рамките на час само с подръчни средства от аптеки и магазини за домашни потреби Хич не му трябва да се занимава със скъпи техники
20:58 02.09.2026
60 Дзак
20:58 02.09.2026
61 Лост
До коментар #37 от "Жбръц":По интересно е продължението.Изхвърлили новичока който бил в шише от парфюм,а някакъв бедняк го намерил намерил и защото нямал пари за подарък,го подарил на приятелката за 8 март.
20:58 02.09.2026
62 Ъъъ
Как точно са го донесли, че не става ясно? И защо само са го "зенесли" без да го взриввят? Каква е идеята да "занесеш" дрон с експлозиви, готов за взривяване и само да го оставиш до украински самолет, без да го взривиш? И защо да носиш дрон, когато можеш да занесеш само експлозивите? Вие разбирате ли, че тия ни изкарват малоумни идиоти? Що някой да носи цял дрон с експлозиви, като може да занесе само експлозивите? Или само експлозиви без дрон не става? Те вървят в комплект....Или носят дрона, за да ги види половин Германия? Не знам.... Тази история е съшита с бели конци и е лишена от всякаква логика.... 🤣
20:59 02.09.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.