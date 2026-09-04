Левски: Седем е добро число!

Еуфорията в Левски е на подобаващо ниво. Повод за това е отличното представяне на „сините“ от началото на сезон. Шампионите записаха седем поредни победи от седем мача, а това даде повод на „сините“ да публикуват любопитен пост в социалните мрежи 24 часа след обрата над Славия с 2:1.

Седем мача в Първа лига, седем победи. Седем е добро число“, написаха от „Герена“, а постът е придружен със снимка на Хулио Веласкес и емблемите на победените тимове от началото на кампанията.