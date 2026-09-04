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Шампион с Испания от Мондиал 2026 обяви оттеглянето си

Шампион с Испания от Мондиал 2026 обяви оттеглянето си

4 Септември, 2026 06:21 519 0

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Футболистът публикува кадри със световната купа и националната фланелка, съпроводени с неговото послание

Шампион с Испания от Мондиал 2026 обяви оттеглянето си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният шампион с Испания Маркос Йоренте взе изненадващото решение да прекрати международната си кариера едва на 31-годишна възраст. Защитникът съобщи новината лично чрез емоционално обръщение в социалната мрежа Инстаграм.

Футболистът публикува кадри със световната купа и националната фланелка, съпроводени с неговото послание:

„След като размишлявах дълго време, реших да приключа моя етап с националния тим. Осъзнавам, че все още съм млад и че може би, ако продължа да върша нещата добре, ми остават още години, в които да играя с тази фланелка. Знам, че мнозина няма да го разберат и аз със сигурност нямаше да го разбера отстрани. Това обаче е един избор, който е личен, много обмислен и най-вече дълбоко усетен. Независимо дали щях да отида на Мондиала, или не, както и дали щяхме да го спечелим, или не, вече бях взел това решение. Мога да бъда само безкрайно благодарен на всички хора, които съм срещнал през тези години и които направиха така, че аз и семейството ми да можем да преживеем уникални и незабравими моменти. Ще запомня всичко преживяно, но най-вече тези последни 52 дни. С един прекрасен колектив, който се бореше докрай, за да изведе Испания до върха. Така и се случи. Беше гордост да представлявам моята страна и да бъда част от тази история. Благодаря за всичко. Една прегръдка за всички.“

В клубния футбол десният краен бранител защитава цветовете на Атлетико Мадрид през последните седем сезона, въпреки че направи първите си стъпки в школата на градския опонент Реал Мадрид. За първи път той облече фланелката на мъжката селекция на родината си през ноември 2020 година при равенството 1:1 в контрола с Нидерландия. В рамките на международната си кариера Йоренте натрупа 27 участия за испанците, като изработи четири попадения с асистенции.

Макар да остана извън сметките на селекционера Луис де ла Фуенте за спечеленото Европейско първенство през 2024 година, универсалният състезател попадна сред избраниците за Мондиал 2026. На световните финали той записа пълни двубои при нулевото равенство срещу Кабо Верде и успеха с 1:0 над Уругвай, като освен това се включи от скамейката в полуфиналната победа с 2:0 над Франция.


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