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Доналд Тръмп: Това е СТРАХОТНО!
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Това е СТРАХОТНО!

3 Септември, 2026 19:53, обновена 3 Септември, 2026 20:36 3 444 49

  • доналд тръмп-
  • сирия-
  • иран-
  • ормузки проток

Американският президент е във възторг Сирия да е алтернатива на Ормузкия проток

Доналд Тръмп: Това е СТРАХОТНО! - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да се превърне в алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток.

"Това е СТРАХОТНО! Сирия предлага себе си като алтернатива на Ормузкия проток", написа американският лидер в своята социална мрежа Truth Social и сподели публикация на "Вашингтон пост" за намерението на Сирия да се превърне в обходен маршрут за регионалните енергийни и търговски потоци.

В статията се отбелязва, че от април камиони транспортират иракски петрол до Сирия, но се уточнява, че планът все още е изправен пред рискове, тъй като предложеният маршрут на петролопровода ще преминава през територии, контролирани от подкрепяни от Иран милиции.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари, предаде Франс прес.

„Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е“, заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    52 4 Отговор
    Не е лошо някой да му покаже картата на света! Ще открие много нови за него неща!😂😂😂

    Коментиран от #12

    19:55 03.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 8 Отговор
    аз съм геь и се гордея с тва

    19:56 03.09.2026

  • 3 Американски прелести

    40 3 Отговор
    Проходът "Тръмп" няма ли да работи?

    20:02 03.09.2026

  • 4 Няма нищо

    31 2 Отговор
    по-евтино от водният транспорт! Кое е страхотното? Стотици камиони, бълващи изгорели газове и повишаващи цената на стоката заради скъпите горива? Или страхотното е, че Израел ще вземе Сирия, за да гарантира безопасността на транспорта?

    Коментиран от #5

    20:02 03.09.2026

  • 5 Демократ

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Няма нищо":

    Естествено че има глу пак. Няма по евтино от петролопровода/газопровода

    Коментиран от #9, #13, #14

    20:04 03.09.2026

  • 6 Мусорчик

    18 2 Отговор
    Всъщност С. Арабия още миналата година имаше идея за петролопровод, който да елиминира зависимостта от Иран, но Дони реши, че е всемогъщ и се случи това, което се случи. А там има доста държави, които биха се включили, САЩ също можеха да участват и след това да прибират така харесваните такси... Или някой подведе Дони или Биби го подлъга (което е по-вероятно).

    Коментиран от #30

    20:07 03.09.2026

  • 7 ....

    15 2 Отговор
    Най - добре е да се прокопае канал през Саудитска Арабия.

    20:09 03.09.2026

  • 8 ....

    13 2 Отговор
    Канала Тръмп през С.Арабия.

    20:11 03.09.2026

  • 9 Баце,

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Така е. Много е евтино и да го пpeц@kaш, особено в онази част на света.

    20:12 03.09.2026

  • 10 дончи

    10 1 Отговор
    не ти ли станаха много годинките ?

    20:13 03.09.2026

  • 11 Много

    7 1 Отговор
    идейки. Това е добре. Обаче първо трябва да се започне от световния атлас.

    20:16 03.09.2026

  • 12 БеГемот

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Не!Ще им смени имената....сакън!

    20:17 03.09.2026

  • 13 Ами чакай

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    си по тръбата от Африка до Англия 🤣

    20:17 03.09.2026

  • 14 Северен поток 2

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Даже не си изби инвестицията.... Верно е евтино

    20:19 03.09.2026

  • 15 Ами

    11 0 Отговор
    Някой да каже на Тръмп с кого ще ви има вземане даване :)
    Настоящият президент на Сирия е Ахмед ал-Шараа (по-известен
    в миналото с военния си псевдоним Абу Мохамад ал-Джулани),
    е представител и дългогодишен лидер на бунтовническата
    ислямистка групировка „Хаят Тахрир аш-Шам“.
    Групировката е създадена през януари 2017 г. на основата
    на бивши структури, свързани с „Ал Кайда“.

    Коментиран от #21, #41

    20:19 03.09.2026

  • 16 Велики американци ей

    15 0 Отговор
    С камиони щели да транспортират петрол ....

    Коментиран от #20

    20:23 03.09.2026

  • 17 Нико

    13 0 Отговор
    тоз наясно ли е че за един танкер 300000 тона ще са нужни поне 10000 камиона

    20:23 03.09.2026

  • 18 Кочо

    4 5 Отговор
    Този проект беше спрян целенасочено с нахлуването на Русия в Сирия, като помощ за режима на Асад.

    Коментиран от #24

    20:23 03.09.2026

  • 19 ванс

    13 0 Отговор
    Тоя съвсем дебиляса . Жалка отрепса

    20:23 03.09.2026

  • 20 Тръмп:

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Велики американци ей":

    Това е СТРАХОТНО! ....

    20:23 03.09.2026

  • 21 Ами нали САЩ

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    ги създадоха, обучиха и въоръжиха! Много добре си знае с кого ще работи..

    20:24 03.09.2026

  • 22 Кравешки възторг!

    17 0 Отговор
    Нерде Сирия,нерде Ормузкия пролив!Дончо не знае къде се намира Сирия, нито Иран , нито пък знае ,че Ормуз е морски пролив в териториалните води на Иран и е единственият морски път сързващ Ирак , Кувейт,Катар и ОАЕ със света!

    20:25 03.09.2026

  • 23 Може и с камили

    15 0 Отговор
    Да го транспортират петрола. Това ще е още по СТРАХОТНО!

    Коментиран от #37

    20:25 03.09.2026

  • 24 Каква Русия те гони

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Кочо":

    САЩ нахлуха в Сирия, а Русия си имаше бази там. Американците още им държат района с нефтените кладенци

    20:27 03.09.2026

  • 25 Олееееее.......

    10 0 Отговор
    Луд човек От Ирак през Сирия с камиони петрол щял да пренася до Кипър и после от там с гребци до Европа

    20:28 03.09.2026

  • 26 0407

    4 0 Отговор
    еееееееееееее ,нищо ново презСирия отдавна се работи.....чак сега ли разбрахте...почиства се терена и....напред.....

    20:29 03.09.2026

  • 27 Това е СТРАХОТНО!

    4 0 Отговор
    Хахахахаха......

    20:30 03.09.2026

  • 28 Стоянчо Пуканката

    11 0 Отговор
    Стария Буш беше последния що-годе адекватен президент на отвъдокеанския краварник. От там като се заредиха едни- мани-мани: Клинтън с пурите и бомбите над Югославия, после по-младия Буш с неговите войни с тероризъма в Ирак и Афганистан, Обама- мамата с неадекватни външни и вътрешни решения където и да погледнеш, ръкуващия се с призраци Джо Деменцио, та до Тръмполино -
    ходещ некролог дето не знае на кой свят се намира. Така че всичките признаци за упадък на кравунделите са налице...

    20:31 03.09.2026

  • 29 Кви камиони бре

    8 0 Отговор
    От де толкова камиони ?

    20:32 03.09.2026

  • 30 Хайо

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мусорчик":

    А питаш ли се да ли Русия и Китай имат желание да се заобиколи Иран ? 20 години съм изкарал в този район ,без да познаваш района и етноса не говори празни приказки .

    20:33 03.09.2026

  • 31 0407

    3 1 Отговор
    първо искаха тръби за газ....Сирия се дърпаше ...опаткаха и терена е свободен ....

    20:34 03.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Еврика!

    7 0 Отговор
    Ирак е под контрола на Иран , а Израел и Сирия с6с във вечна война! Дончо може да прекара петрол само с камили през иракската пустиня!

    Коментиран от #44

    20:35 03.09.2026

  • 34 ВВП

    7 0 Отговор
    Много е тъп ,стареца .Цените растат ,обаче е страхотно...

    20:37 03.09.2026

  • 35 Комундел Комунделов

    2 1 Отговор
    Оставете ормузкия проток. Намериха ли главата на Варпахович?

    20:39 03.09.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    Тоя па откри Америка... Турция от там тайно прекарваше петрола, на Ердо синът му, от джихадистите.... Същите, дето ги сложиха сега за правителство на Сирия 😂😂😂 САЩ, големите борци с тероризма...

    20:40 03.09.2026

  • 37 Кичо лайк мъни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Може и с камили":

    Евалата ,бате!!!

    20:43 03.09.2026

  • 38 Абе

    6 3 Отговор
    Цирея на региона е Израел,трябва да се озапти доброволно или доброзорно

    20:56 03.09.2026

  • 39 Абе

    2 2 Отговор
    Никой да не се пени Ердоган квото каже това ще стане,а той каза петрола и газта през петролопроводи и газопроводи ще минат през Турция от Кувейт през Ирак до Турция и от Катар. През Саудитска Арабия и Сирия до Турция и оттам по света

    Коментиран от #45

    21:02 03.09.2026

  • 40 Пръц

    3 1 Отговор
    Това недоразумение е прекрасен пример, въпреки съжденията на българските "тинктанкове", че на Запад има демокрация..Няма как някой зад кулисите да го постави тоя на власт. Беше си избран 100% от простолюдието на САЩ. Това, между другото, включва и огромната част от онези 200к българи с американски паспорти..

    21:03 03.09.2026

  • 41 за мишките и хората

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Не е важно, дали котката е черна или бяла,важното е да лови мишки.

    21:04 03.09.2026

  • 42 Мнение

    5 1 Отговор
    Тоя Тръмп е пълно куку. Долен лъжец и използвач. Той направи по-големи поразии на света от колкото Путин, и то директно. Тъпо ама е факт.

    21:05 03.09.2026

  • 43 Султанът нарежда, Тръмп приветства

    3 1 Отговор
    Иначе край на Израел.

    21:07 03.09.2026

  • 44 Българските турци

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Еврика!":

    Въпросът е не е само да се строят газопроводи ,петролопроводи и жп линии !...Проблемът е цялата инфраструктура да действа върху добре подържана , гарантирана и военно охранявана територия и траектория !... Турция вече има изградена собствена модерна високоскоростна ЖП инфраструктура от Капъкуле - Капитан Андреево до Зенгезур и до Ирак където ще интегрира "Пътя на развитието" 1200-километровите железопътни и пътни проекти с добавени паралелно към тях енергийни и комуникационни трасета, които ще започнат от Басра на Персийския залив и ще се простират до турската граница за да се интегрира с действащата инфраструктура на Република Турция ! Проектът се планира да бъде разработен успоредно с изграждането на Fav Port-най голямото пристанище в региона което се строи на Персийския залив и ще завърши през 2028 година ! Има за цел да засили регионалната свързаност, като минава през важни градове като Насирие, Дивание, Наджаф, Хиле, Кербала , Багдад, Саладин (Тикрит), Бейчи, и Мосул в Ирак !... Страните членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив като Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също предлагат своята подкрепа за този проект. Тези страни също работят по свои собствени проекти и за интегрирането на тези проекти с проекта на "Пътя на развитието" за да може допълнително да улесни транспорта до Европа.

    21:10 03.09.2026

  • 45 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе":

    Абе ходи се прегледай, ще минат през С.Арабия, Йордания и Израел.

    21:10 03.09.2026

  • 46 Мнение

    4 0 Отговор
    Нещастници! Пълни идиоти! Иран ще им го върне тъпкано!

    21:16 03.09.2026

  • 47 китайски балон

    1 0 Отговор
    БайДончо си мисли, че това е изход, но всъщност е страхотен капан😉

    21:20 03.09.2026

  • 48 .....

    0 0 Отговор
    Характеристики: Този канал би бил истинско инженерно предизвикателство – дължина от над 950 километра, дълбочина 25 метра и ширина 150 метра. Прогнозната стойност се оценява на колосалните 80 – 100 милиарда долара

    21:24 03.09.2026

  • 49 Аз не разбирам само

    0 0 Отговор
    Как е възможно подобни глупости да се пишат. В парламента на Ирак скандират депутатите "Смърт на САЩ, Смърт на Израел", САЩ бомбардира и части от Ирак а вие ги представяте като едва ли не щели да работят за Тръмп. И впрочем да питам тоя петрол дето щял с камиони през Сирия да минава после от там къде мислите че може да отиде? А? Я вижте картата. Ако става дума за иракски Ербил находището и после през Сирия и после къде ще излезе ? На руската база в Сирия ли? ....абе кво говорите бре

    21:24 03.09.2026