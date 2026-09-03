Доналд Тръмп: Това е СТРАХОТНО!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да се превърне в алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток.
"Това е СТРАХОТНО! Сирия предлага себе си като алтернатива на Ормузкия проток", написа американският лидер в своята социална мрежа Truth Social и сподели публикация на "Вашингтон пост" за намерението на Сирия да се превърне в обходен маршрут за регионалните енергийни и търговски потоци.
В статията се отбелязва, че от април камиони транспортират иракски петрол до Сирия, но се уточнява, че планът все още е изправен пред рискове, тъй като предложеният маршрут на петролопровода ще преминава през територии, контролирани от подкрепяни от Иран милиции.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари, предаде Франс прес.
„Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е“, заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
Коментиран от #12
19:55 03.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
19:56 03.09.2026
3 Американски прелести
20:02 03.09.2026
4 Няма нищо
Коментиран от #5
20:02 03.09.2026
5 Демократ
До коментар #4 от "Няма нищо":Естествено че има глу пак. Няма по евтино от петролопровода/газопровода
Коментиран от #9, #13, #14
20:04 03.09.2026
6 Мусорчик
Коментиран от #30
20:07 03.09.2026
7 ....
20:09 03.09.2026
8 ....
20:11 03.09.2026
9 Баце,
До коментар #5 от "Демократ":Така е. Много е евтино и да го пpeц@kaш, особено в онази част на света.
20:12 03.09.2026
10 дончи
20:13 03.09.2026
11 Много
20:16 03.09.2026
12 БеГемот
До коментар #1 от "иван костов":Не!Ще им смени имената....сакън!
20:17 03.09.2026
13 Ами чакай
До коментар #5 от "Демократ":си по тръбата от Африка до Англия 🤣
20:17 03.09.2026
14 Северен поток 2
До коментар #5 от "Демократ":Даже не си изби инвестицията.... Верно е евтино
20:19 03.09.2026
15 Ами
Настоящият президент на Сирия е Ахмед ал-Шараа (по-известен
в миналото с военния си псевдоним Абу Мохамад ал-Джулани),
е представител и дългогодишен лидер на бунтовническата
ислямистка групировка „Хаят Тахрир аш-Шам“.
Групировката е създадена през януари 2017 г. на основата
на бивши структури, свързани с „Ал Кайда“.
Коментиран от #21, #41
20:19 03.09.2026
16 Велики американци ей
Коментиран от #20
20:23 03.09.2026
17 Нико
20:23 03.09.2026
18 Кочо
Коментиран от #24
20:23 03.09.2026
19 ванс
20:23 03.09.2026
20 Тръмп:
До коментар #16 от "Велики американци ей":Това е СТРАХОТНО! ....
20:23 03.09.2026
21 Ами нали САЩ
До коментар #15 от "Ами":ги създадоха, обучиха и въоръжиха! Много добре си знае с кого ще работи..
20:24 03.09.2026
22 Кравешки възторг!
20:25 03.09.2026
23 Може и с камили
Коментиран от #37
20:25 03.09.2026
24 Каква Русия те гони
До коментар #18 от "Кочо":САЩ нахлуха в Сирия, а Русия си имаше бази там. Американците още им държат района с нефтените кладенци
20:27 03.09.2026
25 Олееееее.......
20:28 03.09.2026
26 0407
20:29 03.09.2026
27 Това е СТРАХОТНО!
20:30 03.09.2026
28 Стоянчо Пуканката
ходещ некролог дето не знае на кой свят се намира. Така че всичките признаци за упадък на кравунделите са налице...
20:31 03.09.2026
29 Кви камиони бре
20:32 03.09.2026
30 Хайо
До коментар #6 от "Мусорчик":А питаш ли се да ли Русия и Китай имат желание да се заобиколи Иран ? 20 години съм изкарал в този район ,без да познаваш района и етноса не говори празни приказки .
20:33 03.09.2026
31 0407
20:34 03.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Еврика!
Коментиран от #44
20:35 03.09.2026
34 ВВП
20:37 03.09.2026
35 Комундел Комунделов
20:39 03.09.2026
36 Пилотът Гошу
20:40 03.09.2026
37 Кичо лайк мъни
До коментар #23 от "Може и с камили":Евалата ,бате!!!
20:43 03.09.2026
38 Абе
20:56 03.09.2026
39 Абе
Коментиран от #45
21:02 03.09.2026
40 Пръц
21:03 03.09.2026
41 за мишките и хората
До коментар #15 от "Ами":Не е важно, дали котката е черна или бяла,важното е да лови мишки.
21:04 03.09.2026
42 Мнение
21:05 03.09.2026
43 Султанът нарежда, Тръмп приветства
21:07 03.09.2026
44 Българските турци
До коментар #33 от "Еврика!":Въпросът е не е само да се строят газопроводи ,петролопроводи и жп линии !...Проблемът е цялата инфраструктура да действа върху добре подържана , гарантирана и военно охранявана територия и траектория !... Турция вече има изградена собствена модерна високоскоростна ЖП инфраструктура от Капъкуле - Капитан Андреево до Зенгезур и до Ирак където ще интегрира "Пътя на развитието" 1200-километровите железопътни и пътни проекти с добавени паралелно към тях енергийни и комуникационни трасета, които ще започнат от Басра на Персийския залив и ще се простират до турската граница за да се интегрира с действащата инфраструктура на Република Турция ! Проектът се планира да бъде разработен успоредно с изграждането на Fav Port-най голямото пристанище в региона което се строи на Персийския залив и ще завърши през 2028 година ! Има за цел да засили регионалната свързаност, като минава през важни градове като Насирие, Дивание, Наджаф, Хиле, Кербала , Багдад, Саладин (Тикрит), Бейчи, и Мосул в Ирак !... Страните членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив като Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също предлагат своята подкрепа за този проект. Тези страни също работят по свои собствени проекти и за интегрирането на тези проекти с проекта на "Пътя на развитието" за да може допълнително да улесни транспорта до Европа.
21:10 03.09.2026
45 .....
До коментар #39 от "Абе":Абе ходи се прегледай, ще минат през С.Арабия, Йордания и Израел.
21:10 03.09.2026
46 Мнение
21:16 03.09.2026
47 китайски балон
21:20 03.09.2026
48 .....
21:24 03.09.2026
49 Аз не разбирам само
21:24 03.09.2026