Доналд Тръмп: Това е СТРАХОТНО!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да се превърне в алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток.

"Това е СТРАХОТНО! Сирия предлага себе си като алтернатива на Ормузкия проток", написа американският лидер в своята социална мрежа Truth Social и сподели публикация на "Вашингтон пост" за намерението на Сирия да се превърне в обходен маршрут за регионалните енергийни и търговски потоци.

В статията се отбелязва, че от април камиони транспортират иракски петрол до Сирия, но се уточнява, че планът все още е изправен пред рискове, тъй като предложеният маршрут на петролопровода ще преминава през територии, контролирани от подкрепяни от Иран милиции.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази днес увереност, че режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне, като заяви, че той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари, предаде Франс прес.

„Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е“, заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.