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Запознаваме ви първи с наследника на Volkswagen ID.4 (ВИДЕО)

Запознаваме ви първи с наследника на Volkswagen ID.4 (ВИДЕО)

3 Септември, 2026 14:01 552 1

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Повече подробности ще разберем в началото на октомври

Запознаваме ви първи с наследника на Volkswagen ID.4 (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

По време на специално събитие през изминалите дни имахме възможността да се запознаем с наследника на Volkswagen ID.4, макар и все още покрит със специален камуфлаж. С над 900 000 доставки по целия свят от представянето му на пазара през 2021 година, електрическия кросоувър се отказват от заоблената си, футуристична естетика в полза на традиционния силует на SUV. Това което можем да различим е по-квадратна предна част, новите светлини, по-равната линия на прозореците и напълно преработен капак на багажника, който е в съответствие с настоящата дизайнерска насока на Volkswagen.

Запознаваме ви първи с наследника на Volkswagen ID.4 (ВИДЕО)

Освен по-квадратната каросерия и по-изразената линия на капака, обновеният кросоувър заменя вградените електронни заключващи панели с конвенционални дръжки на вратите, за да подобри ежедневната ергономичност.

@galinganev6 Наследникът на Volkswagen ID.4 е готов @mobile.bg @Volkswagen ♬ original sound - Galin Ganev

Под обновената каросерия се очаква кросоувърът да премине към подобрена архитектура на платформата MEB+, което ще доведе до повишена ефективност, преработена настройка на окачването и потенциално използване на LFP батерии, за да се понижи началната цена. Volkswagen планира да представи изцяло обновения електрически SUV по време на световна премиера на 9 октомври, когато автомобилният производител ще разкрие дали техническите обновления съответстват на драстичното визуално обновяване.


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