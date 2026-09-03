Запознаваме ви първи с наследника на Volkswagen ID.4 (ВИДЕО)

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

По време на специално събитие през изминалите дни имахме възможността да се запознаем с наследника на Volkswagen ID.4, макар и все още покрит със специален камуфлаж. С над 900 000 доставки по целия свят от представянето му на пазара през 2021 година, електрическия кросоувър се отказват от заоблената си, футуристична естетика в полза на традиционния силует на SUV. Това което можем да различим е по-квадратна предна част, новите светлини, по-равната линия на прозореците и напълно преработен капак на багажника, който е в съответствие с настоящата дизайнерска насока на Volkswagen.

Освен по-квадратната каросерия и по-изразената линия на капака, обновеният кросоувър заменя вградените електронни заключващи панели с конвенционални дръжки на вратите, за да подобри ежедневната ергономичност.

Под обновената каросерия се очаква кросоувърът да премине към подобрена архитектура на платформата MEB+, което ще доведе до повишена ефективност, преработена настройка на окачването и потенциално използване на LFP батерии, за да се понижи началната цена. Volkswagen планира да представи изцяло обновения електрически SUV по време на световна премиера на 9 октомври, когато автомобилният производител ще разкрие дали техническите обновления съответстват на драстичното визуално обновяване.

