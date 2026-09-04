Голямата сензация във втория етап на US Open вече е факт

Голямата сензация във втория етап на Откритото първенство на САЩ вече е реалност. Поставеният под №3 в основната схема Феликс Оже-Алиасим напусна надпреварата в Ню Йорк, след като отстъпи пред Карен Хачанов с 7:6(5), 3:6, 2:6, 2:6. Двубоят предложи вълнуващи моменти и обрати, ала изключителната стабилност и увереност на Хачанов наклониха везните в негова полза.

Канадският тенисист влезе по-уверено в мача и след изключително оспорвана битка съумя да измъкне откриващия сет в тайбрек. Въпреки натрупаното предимство, ситуацията на корта се промени коренно във втората част. Хачанов заигра значително по-агресивно от задната линия, наложи своето темпо в разиграванията и бързо възстанови паритета след 6:3.

Истинският спад в представянето на Оже-Алиасим настъпи в третия сет. Поредица от неточности на собствен сервис и цели пет двойни грешки подариха пълно превъзходство на неговия съперник. Хачанов се възползва без колебание от колебливите изяви на канадския състезател и без затруднения затвори частта при 6:2. В заключителния четвърти сет сценарият се повтори напълно – нова категорична доминация и 6:2, подпечатващи крайния триумф.

Успехът е от огромно значение за Карен Хачанов, който детронира един от най-сериозните претенденти за трофея на флашинг медоус. В третия кръг на надпреварата той ще премери сили с победителя от сблъсъка между Бенжамен Бонзи и Игнасио Бусе.