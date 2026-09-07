Привърженици на Локомотив София излязоха с гневна позиция

От фенската организация на Локомотив София Iron Brigades излязоха с официално позиция по повод незадоволителните резултати на клуба, както и неговото управление. Привържениците посочват, че не са имали и обяснение за случващото се, като добавиха към проблемите и високите цени на билетите, както и цялостната организация около клуба.

Публикуваме позицията на фенската организация без редакция:

"Нови директори, нов треньорски щаб, нови футболисти, а резултатите стават все по-лоши.

Озадачени и сериозно обезпокоени сме от състоянието, в което се намира нашият клуб. След последния мач възникна напрежение и напълно основателно бе поискано обяснение за случващото се в Локомотив.

Такова обяснение обаче не бе дадено - поне не и ясно, конкретно и адекватно.

Причината за напрежението между привържениците и треньорския щаб, футболистите и клубното ръководство не е загубата от Лудогорец. Нека бъдем честни - малцина са очаквали победа в този мач. Реакцията на публиката беше резултат от цялостното представяне на отбора и от многото въпросителни около управлението и организацията в клуба.

Седем мача, три точки и нито една победа от началото на сезона. В „Надежда“ - само загуби. Към слабите резултати се прибавят скъпи билети, недостиг на абонаментни карти, неработещ фен магазин и недопустимо бавно обслужване на касите. Това е организация, която не отговаря на нивото на професионален футболен клуб.

Локомотив е клуб, който през славната си история винаги се е отличавал с достойно и джентълменско поведение - както на терена, така и извън него. Именно затова приемаме за срамна практиката цените на билетите да бъдат увеличавани само защото се очаква по-многобройна гостуваща публика. От хиляда гостуващи привърженици ли ще решаваме финансовите проблеми на клуба? Това е нелепо и сме категорично против подобна практика, която наблюдаваме през последните два сезона. През настоящия сезон цените вече са скандални.

Към днешна дата е невъзможно да бъде поръчана абонаментна карта чрез онлайн платформата, обявена в началото на сезона. По време на последния домакински мач фен магазинът не работеше, а издаването на един билет на касите отнемаше около минута и доведе до образуването на опашки. Добре че желаещите да посетят срещата не бяха повече.

Дни преди мача срещу Лудогорец в официалните канали на клуба бяха обявени билети на двойно по-високи цени. Впоследствие се оказа, че това е грешка, и информацията беше коригирана. Подобни грешки обаче са недопустими за професионален клуб.

Назначен бе треньорски щаб, който очевидно не постига целите, заявени в началото на сезона. След седем изиграни мача и 21 възможни точки Локомотив има само три. Юноши на клуба бяха изпратени в отбори от по-ниските нива, за да „трупат опит“, докато други, все още недоказани футболисти, получават постоянни възможности за изява въпреки незадоволителното си представяне.

Когато резултатите липсват, трябва да има ясно обяснение, поемане на отговорност и конкретни действия. Никой в Локомотив не може да бъде освободен от отговорност - независимо от длъжността, името или личните си връзки.

Омръзна ни нашият клуб да бъде използван като място, в което хора без необходимите качества се учат и трупат опит за негова сметка.

Призоваваме президента и ръководството на клуба незабавно да вземат мерки. Настояваме за ясна оценка на работата на треньорския щаб, за професионална организация и за отношение, достойно за името и историята на Локомотив.

Легендите на клуба не заслужават това. Привържениците не заслужават това. Локомотив не заслужава това!

ЕДНА ИДЕЯ!

ЕДНО ИМЕ!

САМО ЛОКО!

САМО НИЕ!", написаха от Iron Brigades