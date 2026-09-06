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Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия
  Тема: Украйна

Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия

6 Септември, 2026 13:35 2 168 186

  • русия-
  • нато-
  • украйна

Един от наскоро избраните членове на британското правителство признава, че Западът е информирал "лошо“ обществеността за мащабите на хибридния конфликт с Москва

Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Военните стратези, работещи с НАТО, се опасяват, че в случай на война с Русия Европа към момента няма да може да издържи продължителна война на изтощение поради недостатъчна готовност за бойни действия, пише The Guardian, цитиран от Фокус.

Както пише изданието, информацията за опасенията стана известна на конференция, посветена на бъдещето на европейската военна координация, която се състоя тази седмица във Великобритания (става дума за закритата кръгла маса European Defense Roundtable, организирана от Мюнхенската конференция по сигурността).

Вестникът отбелязва, че песимизмът отразява опасенията, че Русия може да спечели така наречената "хибридна война“ с Европа, като по този начин отслаби възможностите, с които разполагат военните планирачи на НАТО в случай на военен конфликт.

Друга причина за песимизма е рязкото нарастване на подкрепата за десните партии в основните военни сили на Европа. Това, от своя страна, поставя под заплаха предложенията за създаване на група от пет европейски държави Е5, включително Великобритания, която да изпълнява нова координираща роля, тъй като САЩ се готвят да намалят ангажиментите си за осигуряване на конвенционалната отбрана на Европа.

Един от наскоро избраните членове на британското правителство признава, че Западът е информирал "лошо“ обществеността за мащабите на хибридния конфликт с Русия.

Според тях това е поставило министрите пред незавидната задача да убедят неподготвените избиратели да намалят социалните разходи за финансиране на отбраната.

Втори дипломат също отбелязва, че разрушаването на разделителната линия от времето на Студената война с Русия е позволило на Москва безпрепятствено да се възползва от тревогите на европейското общество както от ляво, така и от дясно.

"Тези забележки свидетелстват за по-широко разпространено безпокойство сред високопоставени европейски политици, че те могат да загубят така наречената хибридна война с Русия, а това може да повлияе на възхода на деснопопулистките настроения през следващата година в Полша, Франция и Италия“, пише британското издание.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пресни новини!

    59 4 Отговор
    🧮 Прогнозата за мандатите: Магдебург
    Гласовете продължават да се броят, но разпределението на местата в новия регионален парламент в Магдебург изглежда катастрофално за Мерц:
    АзГ: Получава съкрушително мнозинство от 46 мандата (от общо 90). Това означава, че те имат теоретичното право да управляват абсолютно самостоятелно, без да питат никого!
    ХДС на Мерц: Остават с мизерните 25 мандата, превръщайки се в безпомощна опозиция.
    Лявата партия: Взема 13 мандата.
    ГСДП: Едва крета с 6 мандата.
    Това не е просто загуба за ХДС – това е политическа екзекуция. „Лакираната маймуна“, както го наричаха в меметата, няма на кого да се подпре. Коалиционните му партньори от FDP вече си „биха камшика“ от парламента, а собствените му министри му острят гилотината.

    Коментиран от #3, #14, #16, #48, #186

    13:36 06.09.2026

  • 2 оня с коня

    52 7 Отговор
    много ясно че не може дда издържат геювете

    а и тука бг защитниците ще си опукаме предварително натовските предатели и ще чакаме руснаците с хляб на дунава

    Коментиран от #12, #20, #126

    13:37 06.09.2026

  • 3 🐛🐛🐛🐛🐛

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пресни новини!":

    АзГ в момента не просто печелят изборите, ами са заложили такъв капан, че Мерц и ХДС да се изядат помежду си зад кулисите. Ситуацията е точно „хвани единия, удари другия“

    Коментиран от #13

    13:38 06.09.2026

  • 4 само питам

    72 15 Отговор
    във всеки истински българин има ген на презнателност към руснаците нашите освободители

    мислите ли че някой истински българин ще стреля срещу руснак?

    та нали първо ще опукаме тия които ни нареждат да стреляме срещу освободителя си?

    как мислите че ще спечелите война срещу русия?

    Коментиран от #18, #28, #58, #66, #129

    13:38 06.09.2026

  • 5 Точно така!

    40 3 Отговор
    Няма да издържи и е редно да се предаде още сега!😂😂😂

    Коментиран от #185

    13:38 06.09.2026

  • 6 българин

    9 43 Отговор
    Пич масали за абдали и за кураж на тъпите путински подлоги.

    13:39 06.09.2026

  • 7 Ъхъъу

    23 5 Отговор
    Като ги е страх да влизат в бункера.

    13:39 06.09.2026

  • 8 Ха,ха

    31 3 Отговор
    Ама нали НАТО бе, са па Европа🤣😂😂

    13:40 06.09.2026

  • 9 Верно ли

    37 1 Отговор
    Не може и няма никаква необходимост да издържа! Незабавно отстраняване на глобалистките п@дл@ги от властта, отстраняване на ЕК от ресурсите на Европа и управление на европейските държави в интерес на народите, а не в интерес на няколко корпорации!!!

    13:40 06.09.2026

  • 10 оня с коня

    49 7 Отговор
    те и немците си мислеха че ние ще стреляме срещу руснаците във ВСВ ама видяха до къде го гонихме да ги ликвидираме с тяхните оръжия

    същото ще е и сега краварите ще бягат през хлава от ново село и безмер
    ще разберат какво е българсакта любов скоро ще е

    няма да има време и на колесниците да висят

    вечна слава на нашия освободител русия помнете че гена се предава на всеки българин

    Коментиран от #99

    13:40 06.09.2026

  • 11 Проруските натовци все така

    4 19 Отговор
    лалат.

    Коментиран от #33

    13:40 06.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зелената сделка

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "🐛🐛🐛🐛🐛":

    Мръсни популисти🤣😂😂

    13:41 06.09.2026

  • 14 Ъъъъ

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пресни новини!":

    Правилно ли съм разбрал, че при това положение получават директно и място в правителството?

    13:41 06.09.2026

  • 15 А бе,

    23 3 Отговор
    взе да им идва акъла !

    Коментиран от #23

    13:41 06.09.2026

  • 16 Хихи! Саксония

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "Пресни новини!":

    не е Германия.
    Изборите са общински,муци..

    Коментиран от #50

    13:42 06.09.2026

  • 17 Ахъ

    31 6 Отговор
    тИЯ са малоумни каква война на изтощение ги гони Русия няма да воюва така както с укрите война с европа само с ракети и то много бързо це ги чака някой да нанасят удари за 15 минути изтреби тая сган и да се приключва

    Коментиран от #30, #39

    13:42 06.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пълни глупости!

    10 37 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Путин не може да победи Украйна, а ще победи Европа. Просто надъхва алокохолиците, за да не се разпадне Русия както СССР

    Коментиран от #52

    13:43 06.09.2026

  • 21 Е стига де!

    28 3 Отговор
    В русия няма ракети, ядене , танкове, фалираха 5.пъти, бият се с лопати...
    Ние по зле ли сме, че да не издържим срещу тях?!

    13:43 06.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Двама натовци

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "А бе,":

    песимизъм не правят
    Не се възбуждай.

    13:43 06.09.2026

  • 24 Ясно е

    33 4 Отговор
    Русия е най-голямата ядрена сила в този свят. Е, каквато и ще армия да имаш, ако рашъните решат да си взривят всичките ядрени, бойни глави, даже само е на тяхната територия, то светът напълно ще се измени и едва ли ще става повече за живот. Еми тогава? Защо искат тези психопати война с такъв противник? Смисъл никакъв няма. Самоубийство е!!!

    13:43 06.09.2026

  • 25 Пламен

    20 0 Отговор
    В статията попаднах на израза ,, военните планирачи" ?! :)

    13:43 06.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️

    18 2 Отговор
    ся ли се сетиха

    13:44 06.09.2026

  • 28 Сър Пичук

    11 22 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Питай генерал Колев! Освободителите ти обявиха война на България и искаха да я освободят от Добруджа, ама не им се получи. Че даже подписаха капитулация, ама русофил такова нещо никога няма да прочете.

    Коментиран от #51, #61, #67

    13:45 06.09.2026

  • 29 трън

    3 2 Отговор
    ха ха ха

    13:45 06.09.2026

  • 30 Искаш ли да се пробваш?

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ахъ":

    Наивник!

    13:45 06.09.2026

  • 31 Ъъъ

    27 2 Отговор
    "Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия"

    Е....Нали уж не може да спечели дори срещу Украйна? Всеки ден в ДВ, в ISW, някой друг олигофрени ни информира, че украинците са си върнали половината територии, Раша губи по 2000 човека на ден.....И изведнъж, ама тя Европа е взела-дала....То не че не го знаем, но поне следвайте една линия....🤣

    Коментиран от #42, #44

    13:46 06.09.2026

  • 32 ФАКТИ

    12 0 Отговор
    НО ХУ КАТА Я ЯДЕМ НИЕ.

    13:46 06.09.2026

  • 33 гост

    6 17 Отговор

    До коментар #11 от "Проруските натовци все така":

    Точно щях да кажа , че те тия анализатори и на Украйна и даваха една седмица максимум , ама тя вече 250 седмици и отгоре изобщо няма намерение да кляка на мръсните орки !! Та така и с Европа , сега не ще да си нарушава рахатлъка , ама ако и дойде до главата мноооого бързо ще се променят нещата !

    13:46 06.09.2026

  • 34 Спецназ

    21 5 Отговор
    Путин НИКОГА не е казвал че иска да напада Европа!

    ФАКТ!

    Коментиран от #60

    13:46 06.09.2026

  • 35 Бг…

    14 1 Отговор
    Украйна държи, но Европа няма как 😆

    13:46 06.09.2026

  • 36 Българин681

    26 4 Отговор
    Кратки въпроси-очаквам логичен и аргументирано отговор.
    Защо и на кого е въобще е необходимо да има война Европа-Русия?
    Кой се мъчи да налага някаква "Демокрация" в Русия и да променя законоустановения там ред?
    И последно: Не са ли хората по света различни и защо руснаците трябва да харесват и да живеят като американците, холандците или японците например?

    Коментиран от #41, #43, #47

    13:46 06.09.2026

  • 37 Двамата платени "натовци" са част

    7 15 Отговор
    от руската хибридка. Явно единият натовец е бил наш Мунчо.

    13:46 06.09.2026

  • 38 Ами тогава

    19 5 Отговор
    Европа да озапти фашистките урсули и да не се натиска за война с Русия!

    13:47 06.09.2026

  • 39 Нннн

    2 17 Отговор

    До коментар #17 от "Ахъ":

    Мани, да не се появи нов географски обект на картата, Московското езеро.

    13:48 06.09.2026

  • 40 Аз....

    1 2 Отговор
    Не само ,че може но и ще издържи и ПОБЕДИ!
    Само да е единна и......

    13:49 06.09.2026

  • 41 Правилно

    3 19 Отговор

    До коментар #36 от "Българин681":

    Нека Раша да си мре в диктатура.

    Контравъпрос: защо руснаците не оставят украинците да си живеят, както си искат? Кому е нужна война Русия и Северна Корея срещу Украйна?
    Май нямаш доводи.

    Коментиран от #49, #55, #73

    13:49 06.09.2026

  • 42 гост

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъ":

    Ти явно не си чувал за това , че за да обърне внимание на нещо един задоволен човек трябва да го уплашиш с нещо ! Цялата дандания е за да се стреснат и да отделят повече пари за въоръжаване ! Те тия анализатори и на Украйна една седмица даваха , ама на Путлер няма да му стигнат и 1000 седмици , тъй ще си иде при мумията , хахах !!

    Коментиран от #77

    13:49 06.09.2026

  • 43 Българин.

    5 17 Отговор

    До коментар #36 от "Българин681":

    И аз това питам, защо руснаците не оставят украинците на спокойствие и да не им се бъркат в държавата. Нямат работа в Украйна, сами си решават да се присъединят към Европа или Русия. Те избират Европа

    Коментиран от #56

    13:51 06.09.2026

  • 44 Следвайки този ред на мисли

    16 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъ":

    За какво са ни досегашните управляващи гейсъюза и НАТО, щом нищо не са направили за да предотвратят заплахата!
    Не е ли редно да бъдат обесени?

    Коментиран от #83

    13:51 06.09.2026

  • 45 Механик

    22 1 Отговор
    Тя ч не може да издържи, не може да издържи. В задачата се пита, защо евро-лидерите така силно се натискат за война?
    А още по ми е интересно, след като на всички е ясно, че цяла Европа не може да издържи, как така пишете, че укрите пИчелят? М?

    13:52 06.09.2026

  • 46 Пламен

    11 2 Отговор
    Аз имам пълно доверие на журналистите.Те са честни и обективни , също както и юристите.

    13:52 06.09.2026

  • 47 Даа

    2 17 Отговор

    До коментар #36 от "Българин681":

    Руснаците харесват да живеят като нормалните хора ,ама Путин не дава

    13:53 06.09.2026

  • 48 Идва освобождението

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пресни новини!":

    Да смятаме ли, че Германия ще бъде освободена и ще стане руска ?
    Ех,какъв живот ще заживеят германците.
    Ще се радват на руска свобода и просперитет!

    13:53 06.09.2026

  • 49 Защото

    15 1 Отговор

    До коментар #41 от "Правилно":

    Украйна не е суверенна страна! Отговора е пред теб!

    13:53 06.09.2026

  • 50 Фи,Фи,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хихи! Саксония":

    не хи-хи!

    13:53 06.09.2026

  • 51 от ге. колев да ви го каже

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    учете историята, генерал колев срещу кого се е бил не пишете глупостите си
    казаци другарю предател казаци

    13:53 06.09.2026

  • 52 Европийци

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пълни глупости!":

    Май отрано си започнал съединението с твърдия алкохол или нещо по-силно.

    13:54 06.09.2026

  • 53 Българен

    12 5 Отговор
    Ще ударим НАТО в гръб а евро джендарите ще се разбягат като бити кучета

    Коментиран от #57

    13:55 06.09.2026

  • 54 Споко,

    2 12 Отговор
    Мерц печели.

    13:55 06.09.2026

  • 55 Нее

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Правилно":

    Доводи ,няма доходи

    13:55 06.09.2026

  • 56 Те руснаците не са в Украйна

    16 3 Отговор

    До коментар #43 от "Българин.":

    От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!

    Коментиран от #59

    13:56 06.09.2026

  • 57 Действай

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Българен":

    С лозунги от дивана не става. Покажи топки, не само памперс.

    13:56 06.09.2026

  • 58 Ти си роб бе!

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Робите не могат да живеят без камшик.

    Коментиран от #65

    13:56 06.09.2026

  • 59 Хихи!

    1 12 Отговор

    До коментар #56 от "Те руснаците не са в Украйна":

    Руски вицове.
    Само в техните фантазии.

    Коментиран от #63

    13:57 06.09.2026

  • 60 555

    1 13 Отговор

    До коментар #34 от "Спецназ":

    Помните ли как от Кремъл заявиха твърдо, че “ Само луд, може да си помисли, че Русия може да нападне Украйна…” …Край на цитата…Мдааа…

    Коментиран от #62

    13:57 06.09.2026

  • 61 А ти научи историята

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    и защо се стига до това и на коя страна пак сме подвили опашка! Предатели в България никога не са липсвали, а сега са дори най кресливи!

    13:59 06.09.2026

  • 62 Тая опорка

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "555":

    не се ли изтърка, за да я смените и с друго да тролите. 😄

    14:00 06.09.2026

  • 63 За това гледаш случващото се

    12 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хихи!":

    Те руснаците не са в Украйна! От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!

    Коментиран от #69

    14:01 06.09.2026

  • 64 Иван 1

    10 1 Отговор
    Спрете да преписвате и превеждайте на български език както е правилно не през просото защото се губи мисълта и става шльокавица.

    14:01 06.09.2026

  • 65 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ти си роб бе!":

    Затова ви ползват да тролите срещу Русия докато унищожават Европа!

    14:02 06.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Сретен,

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сър Пичук":

    като мразиш руснаци,чий го търсиш още тук?!- марш в укра!СССР обяви война на фашистка България/каквато е и сега/,и само помоща на българската армия в разгрома на хитлеризма след това,отми срама от челата ни! Да,взеха ни македония,но това беше най малкото като загубили войната!Въпросът е: сега какво ще ни отнемат,защото пак сме на губещата страна?!

    Коментиран от #157

    14:03 06.09.2026

  • 68 Само безродник мрази историята си

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "Руски геном не съшествува":

    и по ирония на съдбата е евтин и тролещ глу... обслужвайки унищожението на Европа и България!

    14:04 06.09.2026

  • 69 Продължавай да си повтаряш фейка,

    2 8 Отговор

    До коментар #63 от "За това гледаш случващото се":

    щом не можеш да си го запомниш.
    Нас не ни касае рашундерсството ти.

    Коментиран от #79

    14:04 06.09.2026

  • 70 Стеф

    11 0 Отговор
    Ама, Манол Глишев твърди точно обратното?!? Той не беше ли виден интелектуалец?

    Коментиран от #72

    14:04 06.09.2026

  • 71 Баба Гошка

    12 2 Отговор
    Затягайте коланите и пробивайте нови дуппки, щот "отбранителите" ви са решили да изхарчат едни 800 милиарда за "отбрана" да си ги турнат в джобчетата за яхти на 7 етажа, частни джетове и острови, пищни угощения всяка седмица на 5 звездни места. А вий се борете за последната изпаднала от трапезата им троха с баййман ггалл от аффраззиа, пуснат безпрепятствено да го гледате и да ви на такова и най- вече да ви отклонява вниманието от раз права с "отбранителите" ви.

    Коментиран от #74

    14:05 06.09.2026

  • 72 Правилно твърди

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "Стеф":

    Аз му вярвам.
    Досега все позна.

    14:05 06.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 На кого му пука за

    2 8 Отговор

    До коментар #71 от "Баба Гошка":

    бъзела ти. Тичкай в Путинския бункер и бе ни занимавай с копейдашки спам.

    14:06 06.09.2026

  • 75 ВЪПРОС

    11 5 Отговор
    А ЗАЩО Е ТОЗИ МЕРАК ДА ВОЮВАТЕ С РУСИЯ? ОПОСКАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ АФРИКА ?

    Коментиран от #80, #92

    14:06 06.09.2026

  • 76 Може ли източник на фейка ти?

    4 10 Отговор

    До коментар #73 от "Ето ти един два довода":

    Руски опорки не важат. Защото рашките нямат доказателства за опорката ти, но ти явно имаш.

    Коментиран от #91

    14:08 06.09.2026

  • 77 Ъъъ

    8 6 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Ти явно не си чувал за това , че за да обърне внимание на нещо един задоволен човек..."

    Май ти не си чувал, че в Европа, освен мигрантите, няма други задоволени, доволни...Както искаш ги наричай.....И вече вдигнаха ръце от всичко....То затова и партии като АзГ вървят нагоре - заради всичко, което им се случи на германците през последните 4-5 години.

    Коментиран от #82, #86

    14:08 06.09.2026

  • 78 УдоМача

    2 4 Отговор
    Добрутро Пенке!

    14:09 06.09.2026

  • 79 Истината дразни тролея

    9 4 Отговор

    До коментар #69 от "Продължавай да си повтаряш фейка,":

    Затова ще стои. 😄

    Те руснаците не са в Украйна! От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!

    14:10 06.09.2026

  • 80 А защо е този мерак Раша да воюва с

    5 8 Отговор

    До коментар #75 от "ВЪПРОС":

    Украйна?
    Плюс това ние не воюваме с хамавата Раша. Тя си измисля, както винаги.

    Колкото до оръжието, можем да го продаваме, на когото си искаме, анадънму?

    14:10 06.09.2026

  • 81 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 3 Отговор
    Британците много умело пускат манипулациите, описани като "Прозорецът на Овертон".

    - Първо, ще вкрарват бъдещата война като направо я тикат като дневен ред на европейските балъци.

    - Второ (сега сме на този етап), задават въпроса дали ще може да победим Русия

    - Трето, ще пуснат пропагандната машина, че Русия е слаба, ще съберат "коалицията на балъците" и ще ги хвърлят във войната срещу Русия. Така британците се надяват да има една бъдеща война в Европа с минимални последици за Острова, като те ще излязат от тежката икономическа криза на наш гръб.

    Като гледам какви oлигpoфpени има по нашите сайтове, аз съм по-скоро песимист и си мисля, че за пореден път ще има голяма война в Европа.

    Коментиран от #88

    14:10 06.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "Следвайки този ред на мисли":

    "За какво са ни досегашните управляващи гейсъюза и НАТО, щом нищо не са направили за да предотвратят заплахата!
    Не е ли редно да бъдат обесени?"

    Те не са тук, за да предотвратяват заплахи, а да създават конфликти....Щото по-лесно можем да изброим колко конфликта създадоха, отколкото предотвратиха - военни, икономически и всякакви....Така че....Да грабваме солите викам...Иначе ще ядем хурката.

    Коментиран от #90

    14:11 06.09.2026

  • 84 Украйна

    5 10 Отговор
    сама издържа вече 5 години !

    14:11 06.09.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор
    То Путин с Украйна не мой са опрай пета година,
    Камо ли с ЕС.

    14:12 06.09.2026

  • 86 Аман от завистливи путинци!

    5 8 Отговор

    До коментар #77 от "Ъъъ":

    Иди в Раша да си рахат.

    Коментиран от #105

    14:12 06.09.2026

  • 87 А50

    8 5 Отговор
    Фашистките отрочета искат да воюват с Русия, но те нямат достатъчно луди последователи. Напишете как Алтирнатива за Германия печели. Без фалшификации сегашните управляващи нямат шанс на изборите

    Коментиран от #93

    14:12 06.09.2026

  • 88 Тичкай у Раша

    5 7 Отговор

    До коментар #81 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    да хленчиш на Путин. Тук не е оплаквателно бюро.

    14:13 06.09.2026

  • 89 Хи хи

    7 4 Отговор
    тагаренковци, чухте ли военните експерти !!?? Путин ще идва при вас !! Вий изкопахте ли си бункерчета вече , че Путин няма да ви чака!!

    Коментиран от #97, #102

    14:14 06.09.2026

  • 90 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ъъъ":

    Кой ли заплашва ЕС и НАТО, че никой не разбра.

    Коментиран от #96

    14:14 06.09.2026

  • 91 Може

    10 2 Отговор

    До коментар #76 от "Може ли източник на фейка ти?":

    Същите Великобритания и САЩ които направиха войната в Украйна и унищожават Европа са господарите ти и спонсори на троленето ти. Друг е въпроса, че с тролене изглеждаш толкова жалко и глупоаво и показваш отчаяността на господарите ти, но ко ти пука. В тоя живот си в киреча!

    Коментиран от #94, #100, #114

    14:14 06.09.2026

  • 92 За Менделеевата

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "ВЪПРОС":

    таблица!Има един неоткрит елемент,източник на неизчерпаема енергия!

    Коментиран от #144

    14:14 06.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Направиха я

    4 2 Отговор

    До коментар #91 от "Може":

    като ги излъгаха да си предадат ядреното оръжие !

    Коментиран от #107, #133

    14:15 06.09.2026

  • 95 Морски

    3 5 Отговор
    Да се стягат тогава! Да забранят проруските партии!

    14:15 06.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Не позна

    5 7 Отговор

    До коментар #89 от "Хи хи":

    Възрожденците и путинците са твоите клиенти.
    Само те ти вярват. Виж коментарите.

    14:15 06.09.2026

  • 98 Пламен

    4 6 Отговор
    Гиркин (Стрелков) беше тръгнал да спасява рашките в Бомбас,а сега е в затвора.
    Копейки, внимавайте на кого слугувате.Оня ще ви хвърли на боклука без да му мигне окото.

    14:15 06.09.2026

  • 99 Ричард Саква,

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    британският историк: "Русофобията е западна патология, която ни води към война и самоунищожение."

    Никога дори в най-тежките периоди на XIX век и на първата Студена война не е имало подобно фактическо прекъсване на дипломацията и диалога, забрана на руски спортисти, културно заличаване и преследване на всеки на Запад, който допуска, че в действията на Москва може да има логика, исторически контекст и съображения за сигурност, а не единствено ирационална имперска патология.

    14:16 06.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Сирски

    3 2 Отговор
    Да ви....и експертите..

    14:17 06.09.2026

  • 102 Путинистче идиотче

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "Хи хи":

    Чакаме Путин пета година на дунава.
    Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е от чакане.

    14:17 06.09.2026

  • 103 В България НАТО е само на хартия

    5 7 Отговор
    При война българския народ ще надделее и НАТО ще трябва да напусне България веднага , и в други държави е така положението

    Коментиран от #117

    14:17 06.09.2026

  • 104 Тези

    3 3 Отговор
    по цял ден слушат Конешенко!

    Коментиран от #112

    14:17 06.09.2026

  • 105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор

    До коментар #86 от "Аман от завистливи путинци!":

    Точен сте господине!Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговорите!

    Коментиран от #115

    14:17 06.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #96 от "Как кой":

    НАТО не ме кара нищо.
    Просто си бомби Путин...за назидание.

    Коментиран от #127

    14:19 06.09.2026

  • 109 Афганистан

    6 6 Отговор
    победи ядрения СССР, с коне и лъкове !

    Коментиран от #120

    14:19 06.09.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Зове го

    5 3 Отговор

    До коментар #104 от "Тези":

    Миротворецъ.
    И Кобзон.

    14:20 06.09.2026

  • 113 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Чорапа върна ли ЛЕВА?

    14:21 06.09.2026

  • 114 Курабийката

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Може":

    Къде е моя приятел рошавияДжони🤣😂

    14:21 06.09.2026

  • 115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То щото тичаш да браниш КИЙВ 😀😀😀

    14:21 06.09.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "В България НАТО е само на хартия":

    Важно е че под крилото на НАТО никой не смей да ни барне.
    То Варшавския договор и на хартия го нема, вече ама айде.

    Коментиран от #130, #138

    14:21 06.09.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Джон

    3 4 Отговор
    При Кубинската криза ,СССР плашеше САЩ с мекети на ракети и ядрени подводници !

    14:22 06.09.2026

  • 120 Това са безспорни

    2 4 Отговор

    До коментар #109 от "Афганистан":

    Факти.

    14:23 06.09.2026

  • 121 хххх

    3 7 Отговор
    Кой ги пише тея глупости не знам.Русия е буквално мижитурка откъм военни възможности и икономика.,С тая смешна и платена русофилска пропаганда руския военнолюбец няма как да води война.

    Коментиран от #155

    14:23 06.09.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Ъхъ

    4 4 Отговор
    Русия Европа към момента няма да може да издържи продължителна война на изтощение поради недостатъчна готовност за бойни действия

    Как да издържи,то няма армия, вместо задължителната след завършването на училище като преди години сега всички са по дискотеките 😂

    Коментиран от #139

    14:24 06.09.2026

  • 124 Потурнак

    3 3 Отговор
    пиши, пиши Потурко Пършав, пиши !
    Чувам как ти клюцат
    грязните пръстенца по клавишите
    лепкави от лиги и храчки ...
    пиши !
    Заповед !!!

    Смъкни си Потурите и ги замени с гащиризони
    с Османска Червена Петолъчка на ДупДупето!

    14:24 06.09.2026

  • 125 стига стари дъвки

    2 3 Отговор
    Страха е човешко чувство и винаги е бил по голям само при мисълта, че нещо може да се случи, но преди началото му. Ако или когато стане реалност всеки се мобилизира максимално и се оказва, че проблема не е чак толкова непреодолим. Типичен пример е Украйна, ако още в самото начало беше се поддала на всеобщия страх обхванал и много други държави по света, отдавна щеше да е заличена от картата на света. Означава ли това, че когато някой предварително се е поддал на страха, трябва непременно да сваля гащите си преди да са му поискали да го прави?

    14:24 06.09.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Обърка коментара за тролене ли 😄

    6 4 Отговор

    До коментар #108 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В този пишеше:

    Как кой? Господарите ти САЩ които са те изкарали да лазиш! Те унищожават Европа. Но ти троли и ич да не ти пука.

    14:26 06.09.2026

  • 128 Минувач

    6 3 Отговор
    Германците - няма да оставим фашагите отново да ни озлобят и въвлекат във война която отново ще загубим !

    14:27 06.09.2026

  • 129 България и българите мразят русия

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Ти си типичнич пример за национален предател и майце продажник с нотки на стокхолмски синдром.Добре е,че ДАНС и службите се задействаха и мръсните национални педатели дето бихте продали България за интересите на врага русия вече подлежите на арести ,съд и депортация.Дори и руснаците гледат на вас с презерение.Каква долна твap си щом си предал родината си ,то ти ще предадеш и госпдоаря си!

    Коментиран от #131, #143

    14:27 06.09.2026

  • 130 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    НАТО те обира, САЩ унищожава Европа!

    14:27 06.09.2026

  • 131 България и българите не

    5 2 Отговор

    До коментар #129 от "България и българите мразят русия":

    Само национални предатели като ПП и ДБ, лъжци, крадци и бе3зродниоци мразят Русия и са фенове на фашизма. Всеки според интелекта си.

    14:28 06.09.2026

  • 132 Ура, Мерц печели,

    1 4 Отговор
    Коцко се хапе отз.ад

    14:30 06.09.2026

  • 133 Верно ли

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Направиха я":

    Тая глупава опорка не разбра ли, че не става за тролене. Всеки път казвам на глу.. че с тролене изглежда глупаво и той всеки път не осъзнава и лази. 😄Украйна никога не е имала ядрено оръжие. На територията на изкуствено създадената държава Украйна остана руско ЯО. Това няма да те спре да тролиш. Липсата на достойнство и интелект е проблема!

    14:31 06.09.2026

  • 134 Премиер

    3 3 Отговор
    Ауу, Русия ни напада.
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага. Или отходните газове от китовете около Норвегия, мислени за руски подводници

    14:31 06.09.2026

  • 135 Руска пропаганда продажници

    2 4 Отговор
    А дали Русия ще издържи на НАТО е вапроса НАТО може да схруска някой за закуска ако иска трябва мир а не война на Русия и е трудно срещо Украина спрете да пишете платени пратки опитвате да сплашите българите това ви е целта искате да дадете предимство на Русия която е толкова прехвалена и повдигана от ваз журналистите продажници

    Коментиран от #137

    14:32 06.09.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Намали пропагандата

    3 2 Отговор

    До коментар #135 от "Руска пропаганда продажници":

    Забавна е, но не за всеки! После си задай въпроса какво е НАТО и защо трябват войни за да има НАТО. Ще ти е по добре!

    Коментиран от #141

    14:34 06.09.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Путинче, 21 век е,

    1 5 Отговор

    До коментар #123 от "Ъхъ":

    СССР не съществува, Ленин е в мавзолея,
    нацистите са в Кремъл.
    Нацизмът в Европа е забранен.
    Вече се воюване със севернокорейски загубеняци, а с модерни технологии (към които Кимчовите бракувани ракетки не се отнасят).

    14:34 06.09.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 На кого му пука

    1 4 Отговор

    До коментар #137 от "Намали пропагандата":

    Важното е че бг нацистките путинци винаги сте капо.

    Коментиран от #142

    14:35 06.09.2026

  • 142 На умните им пука

    4 1 Отговор

    До коментар #141 от "На кого му пука":

    че тролят глупаци и обслужват унищожението на Европа от САЩ и пудела им НАТО. Ти като не българин ко да ти пука!

    Коментиран от #149

    14:37 06.09.2026

  • 143 Въпрос

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "България и българите мразят русия":

    Ами щом ДАНС започнали да арестуват национални предатели ти който боготвориш фашагите що си на свобода ?

    Коментиран от #146, #147, #156

    14:39 06.09.2026

  • 144 Ъхъм,

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "За Менделеевата":

    и Земята е плоска, и ни чипират от въртолети, и възрожденците не се ваксинираха.
    Верваме ти.
    .

    14:40 06.09.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Щото не е путинец

    1 2 Отговор

    До коментар #143 от "Въпрос":

    и не си саботира държавата, нито я оплюва. Близко до акъла.

    Коментиран от #153, #154

    14:43 06.09.2026

  • 148 Съобщение

    1 1 Отговор
    Бум и започва нова ера … много разбират за какво става дума , особено мижитурката с гумичката !

    Коментиран от #150

    14:43 06.09.2026

  • 149 Споко,

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "На умните им пука":

    ти не си умен.

    Коментиран от #152

    14:43 06.09.2026

  • 150 Нищо не ти се разбира

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "Съобщение":

    на пет водки.
    Спри пиенето и хазарта, и си смени дилъра.

    Коментиран от #159

    14:44 06.09.2026

  • 151 Ура, Мерц печели

    0 3 Отговор
    Коцето се хапе изотз.ад.

    Коментиран от #162

    14:45 06.09.2026

  • 152 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #149 от "Споко,":

    Умните не са глупаци да тролят. и показват трагедията си и трагедията и отчаяността на фашизма залял запада и в Украйна!

    14:47 06.09.2026

  • 153 Буда

    2 0 Отговор

    До коментар #147 от "Щото не е путинец":

    И подобна философия означава че нацистите не ги е имало , не са извършвали геноцид и сега пак трябва да им плащаме за същите фантазии от времето на фюрера ? Не само е невъзможно , защото светът е друг , и първи са го осъзнали самите те !

    14:49 06.09.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "хххх":

    Егати мижитурката, която произвежда повече оръжие от целия запад.

    14:50 06.09.2026

  • 156 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #143 от "Въпрос":

    много точно казано

    ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТИЯ КОИТО НИ НАТИКАХА В НАТО , ТРЯБВА ДА СА ВЪВ ЗАТВОРА

    Коментиран от #160

    14:51 06.09.2026

  • 157 Не може

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Сретен,":

    Радев не дава. Плюс това не сме член на Раша, че да напускаме. Бъркаш се с руското робство от миналия век.
    Напускаш ти, сори. Ти хленчиш, не ние. Добре ни е тук..
    Тук е ЕС и НАТО.

    Коментиран от #163

    14:51 06.09.2026

  • 158 Ами

    3 1 Отговор
    Що тогава дразни мечката?

    Коментиран от #164, #178

    14:52 06.09.2026

  • 159 Мислител

    3 1 Отговор

    До коментар #150 от "Нищо не ти се разбира":

    За да намериш покой замини при смъркача и се се влей в редиците на наемниците които защитават патриотичният ЕС ( добре плащали ако оцелееш )

    Коментиран от #161

    14:53 06.09.2026

  • 160 Никой не те е натиквал

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Оторизирахме си представители да го направят.
    Да не си блял навремето. Да си беше избрал путинци.
    Малцинство си, сори!

    14:54 06.09.2026

  • 161 От какъв зор?

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "Мислител":

    Оправят се и сами отлично
    Пък и Радев не дава жива сила.
    Зорът е твой, ти се спасявай.

    Коментиран от #166

    14:56 06.09.2026

  • 162 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #151 от "Ура, Мерц печели":

    Що си траете за изборните резултати в Германия , нали журналистиката била независима ? Ма те ги показват в целият свят бре !

    Коментиран от #168

    14:57 06.09.2026

  • 163 България е на българите

    4 1 Отговор

    До коментар #157 от "Не може":

    а не на безродници и пратеници заливащи ни с лъжи и простотия срещу Русия, докато САЩ и пудела им НАТО унищожават Европа!.

    Коментиран от #165

    14:59 06.09.2026

  • 164 Никой не я дразни

    2 2 Отговор

    До коментар #158 от "Ами":

    Глезеното нацистко нефелно мече завижда на лъвовете и орлите и иска да им вземе териториите. Обаче не му разрешават и то нервно тропа с краче и реве на умряло, че не му дават да си играйка с чужди играчки.

    Капризи и глезотии!

    Коментиран от #167, #171

    14:59 06.09.2026

  • 165 Споко, ти не си българин

    0 4 Отговор

    До коментар #163 от "България е на българите":

    и много ти личи.
    България не е член на Русия. Бъркаш си държавите.

    Коментиран от #169

    15:01 06.09.2026

  • 166 Мислител

    3 1 Отговор

    До коментар #161 от "От какъв зор?":

    Как да се спася ? Като двайсетте млн дето минаха полската граница или онези от Исландия и Великобритания дето не искат в ЕС дето те хранил и поил ?

    Коментиран от #170

    15:01 06.09.2026

  • 167 Интелекта ти е детски

    2 1 Отговор

    До коментар #164 от "Никой не я дразни":

    За капак изглеждаш толкова глупаво с тролене! Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като в отчаянието си в края на ВСВ!

    15:02 06.09.2026

  • 168 Не си траем,

    1 3 Отговор

    До коментар #162 от "Всъщност":

    Мерц печели.
    Какъв ти е проблемът? Оправил си България...

    Коментиран от #174, #176

    15:03 06.09.2026

  • 169 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Споко, ти не си българин":

    Там нали пише, че България е на българите, а тролещият глу... срещу Русия и обслужващ унищожението на Европа от САЩ не е българин.

    15:03 06.09.2026

  • 170 Проблемът си е твой

    0 3 Отговор

    До коментар #166 от "Мислител":

    Не ме занимавай с руски фейкове.
    Апропо, Исландия е в НАТО..

    Коментиран от #173, #175

    15:04 06.09.2026

  • 171 Да бе Затова

    4 0 Отговор

    До коментар #164 от "Никой не я дразни":

    Мечо взе Луганск , Донецк и Донбас и урка не си е върнат и метър територии обратно !

    15:05 06.09.2026

  • 172 мдааааа

    2 2 Отговор
    Тя и Украйна " не може " ... Пета година , вече .

    15:06 06.09.2026

  • 173 Философствай

    4 0 Отговор

    До коментар #170 от "Проблемът си е твой":

    На друго място и не ми обяснявай кой е в НАТО а виж какво имаш в чинията си за обяд и какви са цените на пазара пред панелката …

    15:08 06.09.2026

  • 174 Мерц

    2 0 Отговор

    До коментар #168 от "Не си траем,":

    Като печели ще ми вдигнат ли заплатата като в Германия и ще продължавам ли да плащам повече тук в България за същите стоки в ЕС ?

    15:11 06.09.2026

  • 175 Проблемът

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "Проблемът си е твой":

    Е че България е също в НАТО обаче има пет самолета и разчитала на гърци да пазят небето и ? Моля ? Хайде да погледнем истината в очите и да осъзнаем на кого плащаме за имперските му амбиции ?

    15:16 06.09.2026

  • 176 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Не си траем,":

    Какво означава не си траем ? Това отговор от медията ли е или от частни лица представляващи техният частен интерес ? Или медиите нямали частен интерес ? Моля ?

    15:20 06.09.2026

  • 177 Българин

    0 0 Отговор
    Не война да издържи,че тя рухна без евтините Руски ресурси и си изкопа гроба,БРИКС идва на власт в икономиката,а с това и във военната област

    15:21 06.09.2026

  • 178 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Ами":

    "Мечката" , вместо да спи зимният си сън през февруари , 22-ра , се събуди гладна за териториЙ ... 🤫

    15:24 06.09.2026

  • 179 Анастасия

    1 0 Отговор
    Русия не може да бъде победена,
    Путин не може да бъде свален,
    световният ред няма да бъде определян от Запада.
    Ако има някой, който някога си е мислел, че има военно решение срещу Русия,
    то този човек или тези хора са безумци, невежи, недостатъчно интелигентни,
    за да са политици и да вземат решения за народите си!

    Коментиран от #181

    15:24 06.09.2026

  • 180 Дедо

    0 0 Отговор
    За хибридни войни най голям опит имат Англичаните. Индийците могат да го докажат. А Европа я чака ядрена война с тези управляващи войнолюбци. Май се забравиха думите на Путин -Защо ни е свят без Русия.

    Коментиран от #182

    15:24 06.09.2026

  • 181 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Анастасия":

    Добре успокой се , никой няма да унищожава скъпата ти русия ма

    15:28 06.09.2026

  • 182 Гедер

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Дедо":

    Еж си деловия

    15:28 06.09.2026

  • 183 Женя

    0 1 Отговор
    Проста математика , Руския няма човешки потенциал да воюва със Запада. 140 милиона руснаци не могат да завладяват 400 милиона от ЕС и 350 милиона от САЩ .......сори русофили

    Коментиран от #184

    15:31 06.09.2026

  • 184 Чети книжки

    0 0 Отговор

    До коментар #183 от "Женя":

    С тролене не изглеждаш добре!

    15:33 06.09.2026

  • 185 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така!":

    европейци не искат да чуват вашите глупости..не сте били подготвени..каква продължителна война..ако НАТО се включи това значи милиони убити още първите дни..Руснаци има къде да се преместят..територия голяма..а ЕС..какво ще прави при един удар с мръсна бомба..като плъхове ще се криете десетки години под земята..САЩ няма да се намесят..Тръмп вече е казал на такива малоумници от Брюксел.."Това не е нашата война"...Байдъно деменция започнал тази авантюра..но САЩ при новия президент веднага се отрекоха от нея..

    15:36 06.09.2026

  • 186 Минувач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пресни новини!":

    Това е суоер. Откъде е тази информация? Дай някаква насока към новината.

    15:36 06.09.2026

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