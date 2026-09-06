"Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия"

Военните стратези, работещи с НАТО, се опасяват, че в случай на война с Русия Европа към момента няма да може да издържи продължителна война на изтощение поради недостатъчна готовност за бойни действия, пише The Guardian, цитиран от Фокус.

Както пише изданието, информацията за опасенията стана известна на конференция, посветена на бъдещето на европейската военна координация, която се състоя тази седмица във Великобритания (става дума за закритата кръгла маса European Defense Roundtable, организирана от Мюнхенската конференция по сигурността).

Вестникът отбелязва, че песимизмът отразява опасенията, че Русия може да спечели така наречената "хибридна война“ с Европа, като по този начин отслаби възможностите, с които разполагат военните планирачи на НАТО в случай на военен конфликт.

Друга причина за песимизма е рязкото нарастване на подкрепата за десните партии в основните военни сили на Европа. Това, от своя страна, поставя под заплаха предложенията за създаване на група от пет европейски държави Е5, включително Великобритания, която да изпълнява нова координираща роля, тъй като САЩ се готвят да намалят ангажиментите си за осигуряване на конвенционалната отбрана на Европа.

Един от наскоро избраните членове на британското правителство признава, че Западът е информирал "лошо“ обществеността за мащабите на хибридния конфликт с Русия.

Според тях това е поставило министрите пред незавидната задача да убедят неподготвените избиратели да намалят социалните разходи за финансиране на отбраната.

Втори дипломат също отбелязва, че разрушаването на разделителната линия от времето на Студената война с Русия е позволило на Москва безпрепятствено да се възползва от тревогите на европейското общество както от ляво, така и от дясно.

"Тези забележки свидетелстват за по-широко разпространено безпокойство сред високопоставени европейски политици, че те могат да загубят така наречената хибридна война с Русия, а това може да повлияе на възхода на деснопопулистките настроения през следващата година в Полша, Франция и Италия“, пише британското издание.