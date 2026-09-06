"Страхове в НАТО: Европа няма да може да издържи война с Русия"

Военните стратези, работещи с НАТО, се опасяват, че в случай на война с Русия Европа към момента няма да може да издържи продължителна война на изтощение поради недостатъчна готовност за бойни действия, пише The Guardian, цитиран от Фокус.
Както пише изданието, информацията за опасенията стана известна на конференция, посветена на бъдещето на европейската военна координация, която се състоя тази седмица във Великобритания (става дума за закритата кръгла маса European Defense Roundtable, организирана от Мюнхенската конференция по сигурността).
Вестникът отбелязва, че песимизмът отразява опасенията, че Русия може да спечели така наречената "хибридна война“ с Европа, като по този начин отслаби възможностите, с които разполагат военните планирачи на НАТО в случай на военен конфликт.
Друга причина за песимизма е рязкото нарастване на подкрепата за десните партии в основните военни сили на Европа. Това, от своя страна, поставя под заплаха предложенията за създаване на група от пет европейски държави Е5, включително Великобритания, която да изпълнява нова координираща роля, тъй като САЩ се готвят да намалят ангажиментите си за осигуряване на конвенционалната отбрана на Европа.
Един от наскоро избраните членове на британското правителство признава, че Западът е информирал "лошо“ обществеността за мащабите на хибридния конфликт с Русия.
Според тях това е поставило министрите пред незавидната задача да убедят неподготвените избиратели да намалят социалните разходи за финансиране на отбраната.
Втори дипломат също отбелязва, че разрушаването на разделителната линия от времето на Студената война с Русия е позволило на Москва безпрепятствено да се възползва от тревогите на европейското общество както от ляво, така и от дясно.
"Тези забележки свидетелстват за по-широко разпространено безпокойство сред високопоставени европейски политици, че те могат да загубят така наречената хибридна война с Русия, а това може да повлияе на възхода на деснопопулистките настроения през следващата година в Полша, Франция и Италия“, пише британското издание.
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1 Пресни новини!
Гласовете продължават да се броят, но разпределението на местата в новия регионален парламент в Магдебург изглежда катастрофално за Мерц:
АзГ: Получава съкрушително мнозинство от 46 мандата (от общо 90). Това означава, че те имат теоретичното право да управляват абсолютно самостоятелно, без да питат никого!
ХДС на Мерц: Остават с мизерните 25 мандата, превръщайки се в безпомощна опозиция.
Лявата партия: Взема 13 мандата.
ГСДП: Едва крета с 6 мандата.
Това не е просто загуба за ХДС – това е политическа екзекуция. „Лакираната маймуна“, както го наричаха в меметата, няма на кого да се подпре. Коалиционните му партньори от FDP вече си „биха камшика“ от парламента, а собствените му министри му острят гилотината.
Коментиран от #3, #14, #16, #48, #186
13:36 06.09.2026
2 оня с коня
а и тука бг защитниците ще си опукаме предварително натовските предатели и ще чакаме руснаците с хляб на дунава
Коментиран от #12, #20, #126
13:37 06.09.2026
3 🐛🐛🐛🐛🐛
До коментар #1 от "Пресни новини!":АзГ в момента не просто печелят изборите, ами са заложили такъв капан, че Мерц и ХДС да се изядат помежду си зад кулисите. Ситуацията е точно „хвани единия, удари другия“
Коментиран от #13
13:38 06.09.2026
4 само питам
мислите ли че някой истински българин ще стреля срещу руснак?
та нали първо ще опукаме тия които ни нареждат да стреляме срещу освободителя си?
как мислите че ще спечелите война срещу русия?
Коментиран от #18, #28, #58, #66, #129
13:38 06.09.2026
5 Точно така!
Коментиран от #185
13:38 06.09.2026
6 българин
13:39 06.09.2026
7 Ъхъъу
13:39 06.09.2026
8 Ха,ха
13:40 06.09.2026
9 Верно ли
13:40 06.09.2026
10 оня с коня
същото ще е и сега краварите ще бягат през хлава от ново село и безмер
ще разберат какво е българсакта любов скоро ще е
няма да има време и на колесниците да висят
вечна слава на нашия освободител русия помнете че гена се предава на всеки българин
Коментиран от #99
13:40 06.09.2026
11 Проруските натовци все така
Коментиран от #33
13:40 06.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зелената сделка
До коментар #3 от "🐛🐛🐛🐛🐛":Мръсни популисти🤣😂😂
13:41 06.09.2026
14 Ъъъъ
До коментар #1 от "Пресни новини!":Правилно ли съм разбрал, че при това положение получават директно и място в правителството?
13:41 06.09.2026
15 А бе,
Коментиран от #23
13:41 06.09.2026
16 Хихи! Саксония
До коментар #1 от "Пресни новини!":не е Германия.
Изборите са общински,муци..
Коментиран от #50
13:42 06.09.2026
17 Ахъ
Коментиран от #30, #39
13:42 06.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пълни глупости!
До коментар #2 от "оня с коня":Путин не може да победи Украйна, а ще победи Европа. Просто надъхва алокохолиците, за да не се разпадне Русия както СССР
Коментиран от #52
13:43 06.09.2026
21 Е стига де!
Ние по зле ли сме, че да не издържим срещу тях?!
13:43 06.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Двама натовци
До коментар #15 от "А бе,":песимизъм не правят
Не се възбуждай.
13:43 06.09.2026
24 Ясно е
13:43 06.09.2026
25 Пламен
13:43 06.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ T☠️
13:44 06.09.2026
28 Сър Пичук
До коментар #4 от "само питам":Питай генерал Колев! Освободителите ти обявиха война на България и искаха да я освободят от Добруджа, ама не им се получи. Че даже подписаха капитулация, ама русофил такова нещо никога няма да прочете.
Коментиран от #51, #61, #67
13:45 06.09.2026
29 трън
13:45 06.09.2026
30 Искаш ли да се пробваш?
До коментар #17 от "Ахъ":Наивник!
13:45 06.09.2026
31 Ъъъ
Е....Нали уж не може да спечели дори срещу Украйна? Всеки ден в ДВ, в ISW, някой друг олигофрени ни информира, че украинците са си върнали половината територии, Раша губи по 2000 човека на ден.....И изведнъж, ама тя Европа е взела-дала....То не че не го знаем, но поне следвайте една линия....🤣
Коментиран от #42, #44
13:46 06.09.2026
32 ФАКТИ
13:46 06.09.2026
33 гост
До коментар #11 от "Проруските натовци все така":Точно щях да кажа , че те тия анализатори и на Украйна и даваха една седмица максимум , ама тя вече 250 седмици и отгоре изобщо няма намерение да кляка на мръсните орки !! Та така и с Европа , сега не ще да си нарушава рахатлъка , ама ако и дойде до главата мноооого бързо ще се променят нещата !
13:46 06.09.2026
34 Спецназ
ФАКТ!
Коментиран от #60
13:46 06.09.2026
35 Бг…
13:46 06.09.2026
36 Българин681
Защо и на кого е въобще е необходимо да има война Европа-Русия?
Кой се мъчи да налага някаква "Демокрация" в Русия и да променя законоустановения там ред?
И последно: Не са ли хората по света различни и защо руснаците трябва да харесват и да живеят като американците, холандците или японците например?
Коментиран от #41, #43, #47
13:46 06.09.2026
37 Двамата платени "натовци" са част
13:46 06.09.2026
38 Ами тогава
13:47 06.09.2026
39 Нннн
До коментар #17 от "Ахъ":Мани, да не се появи нов географски обект на картата, Московското езеро.
13:48 06.09.2026
40 Аз....
Само да е единна и......
13:49 06.09.2026
41 Правилно
До коментар #36 от "Българин681":Нека Раша да си мре в диктатура.
Контравъпрос: защо руснаците не оставят украинците да си живеят, както си искат? Кому е нужна война Русия и Северна Корея срещу Украйна?
Май нямаш доводи.
Коментиран от #49, #55, #73
13:49 06.09.2026
42 гост
До коментар #31 от "Ъъъ":Ти явно не си чувал за това , че за да обърне внимание на нещо един задоволен човек трябва да го уплашиш с нещо ! Цялата дандания е за да се стреснат и да отделят повече пари за въоръжаване ! Те тия анализатори и на Украйна една седмица даваха , ама на Путлер няма да му стигнат и 1000 седмици , тъй ще си иде при мумията , хахах !!
Коментиран от #77
13:49 06.09.2026
43 Българин.
До коментар #36 от "Българин681":И аз това питам, защо руснаците не оставят украинците на спокойствие и да не им се бъркат в държавата. Нямат работа в Украйна, сами си решават да се присъединят към Европа или Русия. Те избират Европа
Коментиран от #56
13:51 06.09.2026
44 Следвайки този ред на мисли
До коментар #31 от "Ъъъ":За какво са ни досегашните управляващи гейсъюза и НАТО, щом нищо не са направили за да предотвратят заплахата!
Не е ли редно да бъдат обесени?
Коментиран от #83
13:51 06.09.2026
45 Механик
А още по ми е интересно, след като на всички е ясно, че цяла Европа не може да издържи, как така пишете, че укрите пИчелят? М?
13:52 06.09.2026
46 Пламен
13:52 06.09.2026
47 Даа
До коментар #36 от "Българин681":Руснаците харесват да живеят като нормалните хора ,ама Путин не дава
13:53 06.09.2026
48 Идва освобождението
До коментар #1 от "Пресни новини!":Да смятаме ли, че Германия ще бъде освободена и ще стане руска ?
Ех,какъв живот ще заживеят германците.
Ще се радват на руска свобода и просперитет!
13:53 06.09.2026
49 Защото
До коментар #41 от "Правилно":Украйна не е суверенна страна! Отговора е пред теб!
13:53 06.09.2026
50 Фи,Фи,
До коментар #16 от "Хихи! Саксония":не хи-хи!
13:53 06.09.2026
51 от ге. колев да ви го каже
До коментар #28 от "Сър Пичук":учете историята, генерал колев срещу кого се е бил не пишете глупостите си
казаци другарю предател казаци
13:53 06.09.2026
52 Европийци
До коментар #20 от "Пълни глупости!":Май отрано си започнал съединението с твърдия алкохол или нещо по-силно.
13:54 06.09.2026
53 Българен
Коментиран от #57
13:55 06.09.2026
54 Споко,
13:55 06.09.2026
55 Нее
До коментар #41 от "Правилно":Доводи ,няма доходи
13:55 06.09.2026
56 Те руснаците не са в Украйна
До коментар #43 от "Българин.":От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!
Коментиран от #59
13:56 06.09.2026
57 Действай
До коментар #53 от "Българен":С лозунги от дивана не става. Покажи топки, не само памперс.
13:56 06.09.2026
58 Ти си роб бе!
До коментар #4 от "само питам":Робите не могат да живеят без камшик.
Коментиран от #65
13:56 06.09.2026
59 Хихи!
До коментар #56 от "Те руснаците не са в Украйна":Руски вицове.
Само в техните фантазии.
Коментиран от #63
13:57 06.09.2026
60 555
До коментар #34 от "Спецназ":Помните ли как от Кремъл заявиха твърдо, че “ Само луд, може да си помисли, че Русия може да нападне Украйна…” …Край на цитата…Мдааа…
Коментиран от #62
13:57 06.09.2026
61 А ти научи историята
До коментар #28 от "Сър Пичук":и защо се стига до това и на коя страна пак сме подвили опашка! Предатели в България никога не са липсвали, а сега са дори най кресливи!
13:59 06.09.2026
62 Тая опорка
До коментар #60 от "555":не се ли изтърка, за да я смените и с друго да тролите. 😄
14:00 06.09.2026
63 За това гледаш случващото се
До коментар #59 от "Хихи!":Те руснаците не са в Украйна! От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!
Коментиран от #69
14:01 06.09.2026
64 Иван 1
14:01 06.09.2026
65 Така е
До коментар #58 от "Ти си роб бе!":Затова ви ползват да тролите срещу Русия докато унищожават Европа!
14:02 06.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Сретен,
До коментар #28 от "Сър Пичук":като мразиш руснаци,чий го търсиш още тук?!- марш в укра!СССР обяви война на фашистка България/каквато е и сега/,и само помоща на българската армия в разгрома на хитлеризма след това,отми срама от челата ни! Да,взеха ни македония,но това беше най малкото като загубили войната!Въпросът е: сега какво ще ни отнемат,защото пак сме на губещата страна?!
Коментиран от #157
14:03 06.09.2026
68 Само безродник мрази историята си
До коментар #66 от "Руски геном не съшествува":и по ирония на съдбата е евтин и тролещ глу... обслужвайки унищожението на Европа и България!
14:04 06.09.2026
69 Продължавай да си повтаряш фейка,
До коментар #63 от "За това гледаш случващото се":щом не можеш да си го запомниш.
Нас не ни касае рашундерсството ти.
Коментиран от #79
14:04 06.09.2026
70 Стеф
Коментиран от #72
14:04 06.09.2026
71 Баба Гошка
Коментиран от #74
14:05 06.09.2026
72 Правилно твърди
До коментар #70 от "Стеф":Аз му вярвам.
Досега все позна.
14:05 06.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 На кого му пука за
До коментар #71 от "Баба Гошка":бъзела ти. Тичкай в Путинския бункер и бе ни занимавай с копейдашки спам.
14:06 06.09.2026
75 ВЪПРОС
Коментиран от #80, #92
14:06 06.09.2026
76 Може ли източник на фейка ти?
До коментар #73 от "Ето ти един два довода":Руски опорки не важат. Защото рашките нямат доказателства за опорката ти, но ти явно имаш.
Коментиран от #91
14:08 06.09.2026
77 Ъъъ
До коментар #42 от "гост":Ти явно не си чувал за това , че за да обърне внимание на нещо един задоволен човек..."
Май ти не си чувал, че в Европа, освен мигрантите, няма други задоволени, доволни...Както искаш ги наричай.....И вече вдигнаха ръце от всичко....То затова и партии като АзГ вървят нагоре - заради всичко, което им се случи на германците през последните 4-5 години.
Коментиран от #82, #86
14:08 06.09.2026
78 УдоМача
14:09 06.09.2026
79 Истината дразни тролея
До коментар #69 от "Продължавай да си повтаряш фейка,":Затова ще стои. 😄
Те руснаците не са в Украйна! От много пропаганда си пропуснал, че фашисткият режим в Украйна горящ хора, убиващ жени и деца и репресиращ хората, доведоха до автономия на две области, които Русия призна, а те поискаха помощ от Русия!
14:10 06.09.2026
80 А защо е този мерак Раша да воюва с
До коментар #75 от "ВЪПРОС":Украйна?
Плюс това ние не воюваме с хамавата Раша. Тя си измисля, както винаги.
Колкото до оръжието, можем да го продаваме, на когото си искаме, анадънму?
14:10 06.09.2026
81 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- Първо, ще вкрарват бъдещата война като направо я тикат като дневен ред на европейските балъци.
- Второ (сега сме на този етап), задават въпроса дали ще може да победим Русия
- Трето, ще пуснат пропагандната машина, че Русия е слаба, ще съберат "коалицията на балъците" и ще ги хвърлят във войната срещу Русия. Така британците се надяват да има една бъдеща война в Европа с минимални последици за Острова, като те ще излязат от тежката икономическа криза на наш гръб.
Като гледам какви oлигpoфpени има по нашите сайтове, аз съм по-скоро песимист и си мисля, че за пореден път ще има голяма война в Европа.
Коментиран от #88
14:10 06.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ъъъ
До коментар #44 от "Следвайки този ред на мисли":"За какво са ни досегашните управляващи гейсъюза и НАТО, щом нищо не са направили за да предотвратят заплахата!
Не е ли редно да бъдат обесени?"
Те не са тук, за да предотвратяват заплахи, а да създават конфликти....Щото по-лесно можем да изброим колко конфликта създадоха, отколкото предотвратиха - военни, икономически и всякакви....Така че....Да грабваме солите викам...Иначе ще ядем хурката.
Коментиран от #90
14:11 06.09.2026
84 Украйна
14:11 06.09.2026
85 ГОЛЕМ СМЕХ
Камо ли с ЕС.
14:12 06.09.2026
86 Аман от завистливи путинци!
До коментар #77 от "Ъъъ":Иди в Раша да си рахат.
Коментиран от #105
14:12 06.09.2026
87 А50
Коментиран от #93
14:12 06.09.2026
88 Тичкай у Раша
До коментар #81 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":да хленчиш на Путин. Тук не е оплаквателно бюро.
14:13 06.09.2026
89 Хи хи
Коментиран от #97, #102
14:14 06.09.2026
90 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #83 от "Ъъъ":Кой ли заплашва ЕС и НАТО, че никой не разбра.
Коментиран от #96
14:14 06.09.2026
91 Може
До коментар #76 от "Може ли източник на фейка ти?":Същите Великобритания и САЩ които направиха войната в Украйна и унищожават Европа са господарите ти и спонсори на троленето ти. Друг е въпроса, че с тролене изглеждаш толкова жалко и глупоаво и показваш отчаяността на господарите ти, но ко ти пука. В тоя живот си в киреча!
Коментиран от #94, #100, #114
14:14 06.09.2026
92 За Менделеевата
До коментар #75 от "ВЪПРОС":таблица!Има един неоткрит елемент,източник на неизчерпаема енергия!
Коментиран от #144
14:14 06.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Направиха я
До коментар #91 от "Може":като ги излъгаха да си предадат ядреното оръжие !
Коментиран от #107, #133
14:15 06.09.2026
95 Морски
14:15 06.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Не позна
До коментар #89 от "Хи хи":Възрожденците и путинците са твоите клиенти.
Само те ти вярват. Виж коментарите.
14:15 06.09.2026
98 Пламен
Копейки, внимавайте на кого слугувате.Оня ще ви хвърли на боклука без да му мигне окото.
14:15 06.09.2026
99 Ричард Саква,
До коментар #10 от "оня с коня":британският историк: "Русофобията е западна патология, която ни води към война и самоунищожение."
Никога дори в най-тежките периоди на XIX век и на първата Студена война не е имало подобно фактическо прекъсване на дипломацията и диалога, забрана на руски спортисти, културно заличаване и преследване на всеки на Запад, който допуска, че в действията на Москва може да има логика, исторически контекст и съображения за сигурност, а не единствено ирационална имперска патология.
14:16 06.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Сирски
14:17 06.09.2026
102 Путинистче идиотче
До коментар #89 от "Хи хи":Чакаме Путин пета година на дунава.
Изсъхнаха ми м.ъ.д.и.т.е от чакане.
14:17 06.09.2026
103 В България НАТО е само на хартия
Коментиран от #117
14:17 06.09.2026
104 Тези
Коментиран от #112
14:17 06.09.2026
105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #86 от "Аман от завистливи путинци!":Точен сте господине!Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговорите!
Коментиран от #115
14:17 06.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #96 от "Как кой":НАТО не ме кара нищо.
Просто си бомби Путин...за назидание.
Коментиран от #127
14:19 06.09.2026
109 Афганистан
Коментиран от #120
14:19 06.09.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Зове го
До коментар #104 от "Тези":Миротворецъ.
И Кобзон.
14:20 06.09.2026
113 Атина Палада
14:21 06.09.2026
114 Курабийката
До коментар #91 от "Може":Къде е моя приятел рошавияДжони🤣😂
14:21 06.09.2026
115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То щото тичаш да браниш КИЙВ 😀😀😀
14:21 06.09.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #103 от "В България НАТО е само на хартия":Важно е че под крилото на НАТО никой не смей да ни барне.
То Варшавския договор и на хартия го нема, вече ама айде.
Коментиран от #130, #138
14:21 06.09.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Джон
14:22 06.09.2026
120 Това са безспорни
До коментар #109 от "Афганистан":Факти.
14:23 06.09.2026
121 хххх
Коментиран от #155
14:23 06.09.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Ъхъ
Как да издържи,то няма армия, вместо задължителната след завършването на училище като преди години сега всички са по дискотеките 😂
Коментиран от #139
14:24 06.09.2026
124 Потурнак
Чувам как ти клюцат
грязните пръстенца по клавишите
лепкави от лиги и храчки ...
пиши !
Заповед !!!
Смъкни си Потурите и ги замени с гащиризони
с Османска Червена Петолъчка на ДупДупето!
14:24 06.09.2026
125 стига стари дъвки
14:24 06.09.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Обърка коментара за тролене ли 😄
До коментар #108 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В този пишеше:
Как кой? Господарите ти САЩ които са те изкарали да лазиш! Те унищожават Европа. Но ти троли и ич да не ти пука.
14:26 06.09.2026
128 Минувач
14:27 06.09.2026
129 България и българите мразят русия
До коментар #4 от "само питам":Ти си типичнич пример за национален предател и майце продажник с нотки на стокхолмски синдром.Добре е,че ДАНС и службите се задействаха и мръсните национални педатели дето бихте продали България за интересите на врага русия вече подлежите на арести ,съд и депортация.Дори и руснаците гледат на вас с презерение.Каква долна твap си щом си предал родината си ,то ти ще предадеш и госпдоаря си!
Коментиран от #131, #143
14:27 06.09.2026
130 Така е
До коментар #117 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":НАТО те обира, САЩ унищожава Европа!
14:27 06.09.2026
131 България и българите не
До коментар #129 от "България и българите мразят русия":Само национални предатели като ПП и ДБ, лъжци, крадци и бе3зродниоци мразят Русия и са фенове на фашизма. Всеки според интелекта си.
14:28 06.09.2026
132 Ура, Мерц печели,
14:30 06.09.2026
133 Верно ли
До коментар #94 от "Направиха я":Тая глупава опорка не разбра ли, че не става за тролене. Всеки път казвам на глу.. че с тролене изглежда глупаво и той всеки път не осъзнава и лази. 😄Украйна никога не е имала ядрено оръжие. На територията на изкуствено създадената държава Украйна остана руско ЯО. Това няма да те спре да тролиш. Липсата на достойнство и интелект е проблема!
14:31 06.09.2026
134 Премиер
Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага. Или отходните газове от китовете около Норвегия, мислени за руски подводници
14:31 06.09.2026
135 Руска пропаганда продажници
Коментиран от #137
14:32 06.09.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Намали пропагандата
До коментар #135 от "Руска пропаганда продажници":Забавна е, но не за всеки! После си задай въпроса какво е НАТО и защо трябват войни за да има НАТО. Ще ти е по добре!
Коментиран от #141
14:34 06.09.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Путинче, 21 век е,
До коментар #123 от "Ъхъ":СССР не съществува, Ленин е в мавзолея,
нацистите са в Кремъл.
Нацизмът в Европа е забранен.
Вече се воюване със севернокорейски загубеняци, а с модерни технологии (към които Кимчовите бракувани ракетки не се отнасят).
14:34 06.09.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 На кого му пука
До коментар #137 от "Намали пропагандата":Важното е че бг нацистките путинци винаги сте капо.
Коментиран от #142
14:35 06.09.2026
142 На умните им пука
До коментар #141 от "На кого му пука":че тролят глупаци и обслужват унищожението на Европа от САЩ и пудела им НАТО. Ти като не българин ко да ти пука!
Коментиран от #149
14:37 06.09.2026
143 Въпрос
До коментар #129 от "България и българите мразят русия":Ами щом ДАНС започнали да арестуват национални предатели ти който боготвориш фашагите що си на свобода ?
Коментиран от #146, #147, #156
14:39 06.09.2026
144 Ъхъм,
До коментар #92 от "За Менделеевата":и Земята е плоска, и ни чипират от въртолети, и възрожденците не се ваксинираха.
Верваме ти.
.
14:40 06.09.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Щото не е путинец
До коментар #143 от "Въпрос":и не си саботира държавата, нито я оплюва. Близко до акъла.
Коментиран от #153, #154
14:43 06.09.2026
148 Съобщение
Коментиран от #150
14:43 06.09.2026
149 Споко,
До коментар #142 от "На умните им пука":ти не си умен.
Коментиран от #152
14:43 06.09.2026
150 Нищо не ти се разбира
До коментар #148 от "Съобщение":на пет водки.
Спри пиенето и хазарта, и си смени дилъра.
Коментиран от #159
14:44 06.09.2026
151 Ура, Мерц печели
Коментиран от #162
14:45 06.09.2026
152 Факт
До коментар #149 от "Споко,":Умните не са глупаци да тролят. и показват трагедията си и трагедията и отчаяността на фашизма залял запада и в Украйна!
14:47 06.09.2026
153 Буда
До коментар #147 от "Щото не е путинец":И подобна философия означава че нацистите не ги е имало , не са извършвали геноцид и сега пак трябва да им плащаме за същите фантазии от времето на фюрера ? Не само е невъзможно , защото светът е друг , и първи са го осъзнали самите те !
14:49 06.09.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Абе
До коментар #121 от "хххх":Егати мижитурката, която произвежда повече оръжие от целия запад.
14:50 06.09.2026
156 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #143 от "Въпрос":много точно казано
ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТИЯ КОИТО НИ НАТИКАХА В НАТО , ТРЯБВА ДА СА ВЪВ ЗАТВОРА
Коментиран от #160
14:51 06.09.2026
157 Не може
До коментар #67 от "Сретен,":Радев не дава. Плюс това не сме член на Раша, че да напускаме. Бъркаш се с руското робство от миналия век.
Напускаш ти, сори. Ти хленчиш, не ние. Добре ни е тук..
Тук е ЕС и НАТО.
Коментиран от #163
14:51 06.09.2026
158 Ами
Коментиран от #164, #178
14:52 06.09.2026
159 Мислител
До коментар #150 от "Нищо не ти се разбира":За да намериш покой замини при смъркача и се се влей в редиците на наемниците които защитават патриотичният ЕС ( добре плащали ако оцелееш )
Коментиран от #161
14:53 06.09.2026
160 Никой не те е натиквал
До коментар #156 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Оторизирахме си представители да го направят.
Да не си блял навремето. Да си беше избрал путинци.
Малцинство си, сори!
14:54 06.09.2026
161 От какъв зор?
До коментар #159 от "Мислител":Оправят се и сами отлично
Пък и Радев не дава жива сила.
Зорът е твой, ти се спасявай.
Коментиран от #166
14:56 06.09.2026
162 Всъщност
До коментар #151 от "Ура, Мерц печели":Що си траете за изборните резултати в Германия , нали журналистиката била независима ? Ма те ги показват в целият свят бре !
Коментиран от #168
14:57 06.09.2026
163 България е на българите
До коментар #157 от "Не може":а не на безродници и пратеници заливащи ни с лъжи и простотия срещу Русия, докато САЩ и пудела им НАТО унищожават Европа!.
Коментиран от #165
14:59 06.09.2026
164 Никой не я дразни
До коментар #158 от "Ами":Глезеното нацистко нефелно мече завижда на лъвовете и орлите и иска да им вземе териториите. Обаче не му разрешават и то нервно тропа с краче и реве на умряло, че не му дават да си играйка с чужди играчки.
Капризи и глезотии!
Коментиран от #167, #171
14:59 06.09.2026
165 Споко, ти не си българин
До коментар #163 от "България е на българите":и много ти личи.
България не е член на Русия. Бъркаш си държавите.
Коментиран от #169
15:01 06.09.2026
166 Мислител
До коментар #161 от "От какъв зор?":Как да се спася ? Като двайсетте млн дето минаха полската граница или онези от Исландия и Великобритания дето не искат в ЕС дето те хранил и поил ?
Коментиран от #170
15:01 06.09.2026
167 Интелекта ти е детски
До коментар #164 от "Никой не я дразни":За капак изглеждаш толкова глупаво с тролене! Фашизма пак опря до деца срещу Русия, като в отчаянието си в края на ВСВ!
15:02 06.09.2026
168 Не си траем,
До коментар #162 от "Всъщност":Мерц печели.
Какъв ти е проблемът? Оправил си България...
Коментиран от #174, #176
15:03 06.09.2026
169 Така е
До коментар #165 от "Споко, ти не си българин":Там нали пише, че България е на българите, а тролещият глу... срещу Русия и обслужващ унищожението на Европа от САЩ не е българин.
15:03 06.09.2026
170 Проблемът си е твой
До коментар #166 от "Мислител":Не ме занимавай с руски фейкове.
Апропо, Исландия е в НАТО..
Коментиран от #173, #175
15:04 06.09.2026
171 Да бе Затова
До коментар #164 от "Никой не я дразни":Мечо взе Луганск , Донецк и Донбас и урка не си е върнат и метър територии обратно !
15:05 06.09.2026
172 мдааааа
15:06 06.09.2026
173 Философствай
До коментар #170 от "Проблемът си е твой":На друго място и не ми обяснявай кой е в НАТО а виж какво имаш в чинията си за обяд и какви са цените на пазара пред панелката …
15:08 06.09.2026
174 Мерц
До коментар #168 от "Не си траем,":Като печели ще ми вдигнат ли заплатата като в Германия и ще продължавам ли да плащам повече тук в България за същите стоки в ЕС ?
15:11 06.09.2026
175 Проблемът
До коментар #170 от "Проблемът си е твой":Е че България е също в НАТО обаче има пет самолета и разчитала на гърци да пазят небето и ? Моля ? Хайде да погледнем истината в очите и да осъзнаем на кого плащаме за имперските му амбиции ?
15:16 06.09.2026
176 Въпрос
До коментар #168 от "Не си траем,":Какво означава не си траем ? Това отговор от медията ли е или от частни лица представляващи техният частен интерес ? Или медиите нямали частен интерес ? Моля ?
15:20 06.09.2026
177 Българин
15:21 06.09.2026
178 Глюпости ,
До коментар #158 от "Ами":"Мечката" , вместо да спи зимният си сън през февруари , 22-ра , се събуди гладна за териториЙ ... 🤫
15:24 06.09.2026
179 Анастасия
Путин не може да бъде свален,
световният ред няма да бъде определян от Запада.
Ако има някой, който някога си е мислел, че има военно решение срещу Русия,
то този човек или тези хора са безумци, невежи, недостатъчно интелигентни,
за да са политици и да вземат решения за народите си!
Коментиран от #181
15:24 06.09.2026
180 Дедо
Коментиран от #182
15:24 06.09.2026
181 Дедо
До коментар #179 от "Анастасия":Добре успокой се , никой няма да унищожава скъпата ти русия ма
15:28 06.09.2026
182 Гедер
До коментар #180 от "Дедо":Еж си деловия
15:28 06.09.2026
183 Женя
Коментиран от #184
15:31 06.09.2026
184 Чети книжки
До коментар #183 от "Женя":С тролене не изглеждаш добре!
15:33 06.09.2026
185 защото
До коментар #5 от "Точно така!":европейци не искат да чуват вашите глупости..не сте били подготвени..каква продължителна война..ако НАТО се включи това значи милиони убити още първите дни..Руснаци има къде да се преместят..територия голяма..а ЕС..какво ще прави при един удар с мръсна бомба..като плъхове ще се криете десетки години под земята..САЩ няма да се намесят..Тръмп вече е казал на такива малоумници от Брюксел.."Това не е нашата война"...Байдъно деменция започнал тази авантюра..но САЩ при новия президент веднага се отрекоха от нея..
15:36 06.09.2026
186 Минувач
До коментар #1 от "Пресни новини!":Това е суоер. Откъде е тази информация? Дай някаква насока към новината.
15:36 06.09.2026