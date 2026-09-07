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Гари Линекер: Роналдо няма това, което има Меси

Гари Линекер: Роналдо няма това, което има Меси

7 Септември, 2026 16:59 806 16

  • кристиано роналдо-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • гари линекер

Знам, че Кристиано се разстройва, когато не го споменаваш в контекста на най-добрия за всички времена, но трябва да бъдеш честен

Гари Линекер: Роналдо няма това, което има Меси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски нападател Гари Линекер сподели мнението си дали нападателят на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо е най-великият играч в историята на футбола.

„Знам, че Кристиано се разстройва, когато не го споменаваш в контекста на най-добрия за всички времена, но трябва да бъдеш честен. Той е невероятен, просто невероятен, един от най-великите и няма за какво да се говори. Голмайсторският му рекорд може да се сравни с този на Меси. Но Кристиано не може да направи много неща. Не може да надиграе четирима играчи или да се откъсне от защитник в халфовата линия по начин, който те кара да се замислиш: „Как го направи?“ Не може да направи това... Той няма това, което Марадона имаше, и това, което Меси има.

Дори бих класирал бразилеца Роналдо малко над Кристиано Роналдо. Те са играчи от приблизително същия калибър като Зидан, Неймар и Мбапе, въпреки че последният все още не е достигнал това ниво“, заяви Линекер пред The Touchline.

41-годишният Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“ (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и петкратен победител в Шампионската лига. Той спечели Европейското първенство през 2016 г. с Португалия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Меси е Медиен Балон

    8 9 Отговор
    Меси Кюфтето вече и дузпи не може да вкарва. Ха ха ха

    Коментиран от #4

    17:02 07.09.2026

  • 2 Джорджина

    1 10 Отговор
    Глупости! Има го, но е по-късо и по-тънко.

    17:05 07.09.2026

  • 3 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Интересно,колко гола има Меси с глава и може ли да скочи около метър от място?

    Коментиран от #8, #11

    17:15 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    3 3 Отговор
    Не бих спорил с Линекер, макар да не го помня с кой знае какво. Предпочитам да гледам другите изброени вместо Меси и Роналдо. А има и пропуснати в списъка!

    17:19 07.09.2026

  • 6 Бай Иван

    7 4 Отговор
    Роналдо е един и това е феномена, другото е кики ментето от махлата в Мадейра.А сравнение с Меси и Марадона е комично на това обратното кики!

    17:19 07.09.2026

  • 7 Има...по ГАЗО....ВУНА

    7 0 Отговор
    Тоя завръзляк в сравнение със ВЕЛИКИЯТ РОНАЛДИНЬО е като.. Ум ствено и физически недоразвит !

    17:21 07.09.2026

  • 8 Че он е метър и 20

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    На стълбището подскача
    Ааааахахаха

    17:23 07.09.2026

  • 9 Шорти до коленцата

    4 2 Отговор
    само няма най-великият за всички времена, Кристияно Роналдо!

    17:30 07.09.2026

  • 10 Григор

    5 2 Отговор
    "Гари Линекер: Роналдо няма това, което има Меси"
    Сухата статистика нищо не означава! Кристиано Роналдо от много години е дарител и досега е дарил милиони долари за благотворителни цели. Какво е дарил Меси? Ами една голяма нула! От най-големите! Затова е правилно да се каже, че Меси няма това, което има Роналдо. Тоест, сърце! Как се държеше Меси след края на финалния мач на световното първенство?Да играеш цял мач анти футбол и накрая да рониш сълзи на обиден е върхът на наглостта!

    Коментиран от #13

    17:31 07.09.2026

  • 11 Не само с глава

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    но и задни ножици, отдалеко, решаващи голове и мн. др. показатели няма Месинцето. Но пък Кр. Роналдо наистина няма толкова голове от засади, от измислени дузпички и подпиране от ФУФа, ПлатиМи, Платер, Инфантилино и медийни мисирки

    17:39 07.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ганчо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Ами то си е моше, свикнал на тепсия, че иначе се обижда...като човек е под нулата...футбола му е дарба...

    17:48 07.09.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Най-добрите Роналдо или Марадона.
    Най-успешният Меси.
    Най-популярният КР7.
    Най-завършеният футболист КР7.

    17:48 07.09.2026

  • 15 2245

    2 4 Отговор
    Бербо е най-добър,сега и театрал стана,само брат му защо продава наркотици

    17:59 07.09.2026

  • 16 Павела

    5 0 Отговор
    е раирана куу рва, но малко им остава на целото сайтче!!!

    18:01 07.09.2026

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