"Гари Линекер: Роналдо няма това, което има Меси"

Бившият английски нападател Гари Линекер сподели мнението си дали нападателят на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо е най-великият играч в историята на футбола.
„Знам, че Кристиано се разстройва, когато не го споменаваш в контекста на най-добрия за всички времена, но трябва да бъдеш честен. Той е невероятен, просто невероятен, един от най-великите и няма за какво да се говори. Голмайсторският му рекорд може да се сравни с този на Меси. Но Кристиано не може да направи много неща. Не може да надиграе четирима играчи или да се откъсне от защитник в халфовата линия по начин, който те кара да се замислиш: „Как го направи?“ Не може да направи това... Той няма това, което Марадона имаше, и това, което Меси има.
Дори бих класирал бразилеца Роналдо малко над Кристиано Роналдо. Те са играчи от приблизително същия калибър като Зидан, Неймар и Мбапе, въпреки че последният все още не е достигнал това ниво“, заяви Линекер пред The Touchline.
41-годишният Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“ (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и петкратен победител в Шампионската лига. Той спечели Европейското първенство през 2016 г. с Португалия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Меси е Медиен Балон
Коментиран от #4
17:02 07.09.2026
2 Джорджина
17:05 07.09.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #8, #11
17:15 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дзак
17:19 07.09.2026
6 Бай Иван
17:19 07.09.2026
7 Има...по ГАЗО....ВУНА
17:21 07.09.2026
8 Че он е метър и 20
До коментар #3 от "Сатана Z":На стълбището подскача
Ааааахахаха
17:23 07.09.2026
9 Шорти до коленцата
17:30 07.09.2026
10 Григор
Сухата статистика нищо не означава! Кристиано Роналдо от много години е дарител и досега е дарил милиони долари за благотворителни цели. Какво е дарил Меси? Ами една голяма нула! От най-големите! Затова е правилно да се каже, че Меси няма това, което има Роналдо. Тоест, сърце! Как се държеше Меси след края на финалния мач на световното първенство?Да играеш цял мач анти футбол и накрая да рониш сълзи на обиден е върхът на наглостта!
Коментиран от #13
17:31 07.09.2026
11 Не само с глава
До коментар #3 от "Сатана Z":но и задни ножици, отдалеко, решаващи голове и мн. др. показатели няма Месинцето. Но пък Кр. Роналдо наистина няма толкова голове от засади, от измислени дузпички и подпиране от ФУФа, ПлатиМи, Платер, Инфантилино и медийни мисирки
17:39 07.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ганчо
До коментар #10 от "Григор":Ами то си е моше, свикнал на тепсия, че иначе се обижда...като човек е под нулата...футбола му е дарба...
17:48 07.09.2026
14 Aлфа Вълкът
Най-успешният Меси.
Най-популярният КР7.
Най-завършеният футболист КР7.
17:48 07.09.2026
15 2245
17:59 07.09.2026
16 Павела
18:01 07.09.2026