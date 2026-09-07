Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Четирима ранени след удар с дрон в Донецк
  Тема: Украйна

Четирима ранени след удар с дрон в Донецк

7 Септември, 2026 18:40, обновена 7 Септември, 2026 18:46 663 6

  • украйна-
  • русия-
  • донецк-
  • атаки-
  • ранени-
  • война

Руската армия удари логистични центрове и влакове в Украйна

Четирима ранени след удар с дрон в Донецк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в зоната на конфликта остава изключително динамична. Към 18:40 часа българско време се съобщава за масирани удари на Въоръжените сили на Руската федерация (ВС РФ) срещу ключова логистична и транспортна инфраструктура на ВСУ. Паралелно с това атака с украински безпилотен апарат в Донецк доведе до цивилни жертви.

Четирима ранени след удар с дрон в Донецк

Броят на пострадалите при атака от украински дрон в Киевския район на Донецк нарасна до четирима души, информира кметът на града Алексей Кулемзин. По данни, споделени в официалния му Telegram канал, сред ранените са жена на 38 години, както и трима мъже. Пострадалите са получили различни по степен наранявания и са хоспитализирани.

Поразени са железопътни композиции в Днепропетровска област

В Днепропетровска област руските сили са нанесли успешни удари по железопътни състави, обслужващи украинската армия. Според съобщения на военното ведомство, цитирани от информационна агенция Интерфакс, при операциите са унищожени два локомотива, използвани за военна логистика. В резултат на атаките украинската железопътна компания „Укрзализниця“ отчете масови закъснения на редица пристигащи и заминаващи влакове в региона от съображения за сигурност.

Удари срещу камиони и логистични центрове в Одеса и Днепър

Руското Министерство на отбраната докладва за извършени нападения с безпилотни апарати от ново поколение „Геран-4 Сикер“ срещу стоянки с товарни автомобили и логистични центрове на ВСУ в Одеска и Днепропетровска области. Нападението е било насочено специално срещу два логистични обекта край Одеса и Николаев (сред тях логистичния хъб „Одеса-22“ в района на Дачное), където са били позиционирани тежкотоварни фури за транспортиране на военни товари. Местните източници потвърждават, че ударите "са постигнали целите си".

От своя страна Генералният щаб на ВСУ обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана на страната е прихванала и неутрализирала общо 71 от общо 92 изстреляни руски безпилотни апарати, но потвърди за попадения в 12 различни локации в страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРИТАНСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ

    5 0 Отговор
    Продължава.

    18:47 07.09.2026

  • 2 Овчар

    4 0 Отговор
    Редкоземните елементи почти приключиха и 2 големи оръжейни компании прекратиха производство на оръжия..Франция също изпитва критична нужда но НЯМА ОТ КЪДЕ..!

    18:51 07.09.2026

  • 3 Правило

    0 5 Отговор
    На блатар не може да се вярва.

    18:55 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Краят на зельо е близко

    5 1 Отговор
    Утре съм е руска била е такова винаги

    19:01 07.09.2026

  • 6 Украйна трябва да капитулира

    5 1 Отговор
    Стига с тази британска агресия

    19:05 07.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания