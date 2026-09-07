Обстановката в зоната на конфликта остава изключително динамична. Към 18:40 часа българско време се съобщава за масирани удари на Въоръжените сили на Руската федерация (ВС РФ) срещу ключова логистична и транспортна инфраструктура на ВСУ. Паралелно с това атака с украински безпилотен апарат в Донецк доведе до цивилни жертви.

Четирима ранени след удар с дрон в Донецк

Броят на пострадалите при атака от украински дрон в Киевския район на Донецк нарасна до четирима души, информира кметът на града Алексей Кулемзин. По данни, споделени в официалния му Telegram канал, сред ранените са жена на 38 години, както и трима мъже. Пострадалите са получили различни по степен наранявания и са хоспитализирани.

Поразени са железопътни композиции в Днепропетровска област

В Днепропетровска област руските сили са нанесли успешни удари по железопътни състави, обслужващи украинската армия. Според съобщения на военното ведомство, цитирани от информационна агенция Интерфакс, при операциите са унищожени два локомотива, използвани за военна логистика. В резултат на атаките украинската железопътна компания „Укрзализниця“ отчете масови закъснения на редица пристигащи и заминаващи влакове в региона от съображения за сигурност.

Удари срещу камиони и логистични центрове в Одеса и Днепър

Руското Министерство на отбраната докладва за извършени нападения с безпилотни апарати от ново поколение „Геран-4 Сикер“ срещу стоянки с товарни автомобили и логистични центрове на ВСУ в Одеска и Днепропетровска области. Нападението е било насочено специално срещу два логистични обекта край Одеса и Николаев (сред тях логистичния хъб „Одеса-22“ в района на Дачное), където са били позиционирани тежкотоварни фури за транспортиране на военни товари. Местните източници потвърждават, че ударите "са постигнали целите си".

От своя страна Генералният щаб на ВСУ обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана на страната е прихванала и неутрализирала общо 71 от общо 92 изстреляни руски безпилотни апарати, но потвърди за попадения в 12 различни локации в страната.