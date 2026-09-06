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DARA избухна срещу Саня Армутлиева: Няма да ви робувам!

DARA избухна срещу Саня Армутлиева: Няма да ви робувам!

6 Септември, 2026 20:26 1 123 8

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  • саня армутлиева-
  • вирджиния рекърдс-
  • конфликт

Твърденията за конкретен конфликт обаче не са потвърдени официално от двете страни

DARA избухна срещу Саня Армутлиева: Няма да ви робувам! - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Остри думи и напрежение бележат отношенията между певицата DARA и дългогодишната ѝ продуцентка Саня Армутлиева. Повод за новата вълна от коментари е краят на професионалното партньорство между изпълнителката и „Вирджиния Рекърдс“ след близо десет години.

Самата DARA официално обяви на 1 септември, че приключва съвместната си работа с музикалната компания. Певицата определи раздялата като затваряне на важна глава от професионалния си път, като същевременно благодари на екипа за годините, прекарани заедно.

В публикацията на „Блиц“ се твърди, че между DARA и Саня Армутлиева е имало напрежение, като се цитира острата реплика „Няма да съм ви роб!“. Твърденията за конкретен конфликт обаче не са потвърдени официално от двете страни.

Раздялата идва само месеци след най-големия успех в кариерата на DARA – победата ѝ на „Евровизия 2026“. Преди конкурса Армутлиева публично защитаваше певицата и разказваше за трудностите, през които е преминал екипът ѝ. Тя дори призна, че DARA е била на ръба да се откаже заради огромната негативна реакция в социалните мрежи.

След триумфа на международната сцена обаче около бъдещето на певицата започнаха да се появяват различни спекулации. Впоследствие стана ясно, че DARA действително прекратява отношенията си с „Вирджиния Рекърдс“ и поема към нов етап в кариерата си.

Каква точно е причината за раздялата и дали между певицата и Армутлиева е имало сериозен конфликт, засега остава неясно. Официални подробности за причините не са оповестени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    9 5 Отговор
    дреме ми че ми пука: нито едната, нито другата ми е известна и няма и да бъде

    20:30 06.09.2026

  • 2 Скочиш ли високо от трамплина

    17 3 Отговор
    много бързо забравяш кой те е допуснал до него.

    20:30 06.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    ΔΑΡΑ си е DARA.🤣

    20:33 06.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Хахаха ромейката е супер нагла! Помисли се за звезда!

    Обаче дадохме 2 милиона за тая бангаранга дивотия - трябва да ни плаща авторски права всеки път когато се друса по сцената с тая бангаранга! докато избие парите! А че се изпокарала с другата кат нея - дреме ми

    20:36 06.09.2026

  • 5 хах

    3 2 Отговор
    Какво става , показаха ли Дара по МТВ , нали щеше да става световна звезда

    20:40 06.09.2026

  • 6 Да, да

    1 0 Отговор
    Успокой се, хапни поничка!

    20:49 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.