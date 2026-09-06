DARA избухна срещу Саня Армутлиева: Няма да ви робувам!

Остри думи и напрежение бележат отношенията между певицата DARA и дългогодишната ѝ продуцентка Саня Армутлиева. Повод за новата вълна от коментари е краят на професионалното партньорство между изпълнителката и „Вирджиния Рекърдс“ след близо десет години.
Самата DARA официално обяви на 1 септември, че приключва съвместната си работа с музикалната компания. Певицата определи раздялата като затваряне на важна глава от професионалния си път, като същевременно благодари на екипа за годините, прекарани заедно.
В публикацията на „Блиц“ се твърди, че между DARA и Саня Армутлиева е имало напрежение, като се цитира острата реплика „Няма да съм ви роб!“. Твърденията за конкретен конфликт обаче не са потвърдени официално от двете страни.
Раздялата идва само месеци след най-големия успех в кариерата на DARA – победата ѝ на „Евровизия 2026“. Преди конкурса Армутлиева публично защитаваше певицата и разказваше за трудностите, през които е преминал екипът ѝ. Тя дори призна, че DARA е била на ръба да се откаже заради огромната негативна реакция в социалните мрежи.
След триумфа на международната сцена обаче около бъдещето на певицата започнаха да се появяват различни спекулации. Впоследствие стана ясно, че DARA действително прекратява отношенията си с „Вирджиния Рекърдс“ и поема към нов етап в кариерата си.
Каква точно е причината за раздялата и дали между певицата и Армутлиева е имало сериозен конфликт, засега остава неясно. Официални подробности за причините не са оповестени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
20:30 06.09.2026
2 Скочиш ли високо от трамплина
20:30 06.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
20:33 06.09.2026
4 ДрайвингПлежър
Обаче дадохме 2 милиона за тая бангаранга дивотия - трябва да ни плаща авторски права всеки път когато се друса по сцената с тая бангаранга! докато избие парите! А че се изпокарала с другата кат нея - дреме ми
20:36 06.09.2026
5 хах
20:40 06.09.2026
6 Да, да
20:49 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.