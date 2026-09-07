11 години по-късно: Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис, съобщава bTV. "Лъвовете" ще се изправят срещу Дания на 18 и 19 септември.
Мачът с Дания ще се играе в Хилерьод, край Копенхаген, в залата „Royal Stage“, която побира 2800 зрители.
Последните изследвания, на които се е подложил хасковлията след US Open, са показали, че той е здрав и може да се включи на първи обороти.
Залогът е огромен. Победа ще изпрати "трикольорите" обратно в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис. При поражение „лъвовете“ ще трябва да се борят за оцеляването си в Световна група I през февруари 2027 г.
Дания се очаква да бъде подсилена от голямата си звезда - бившия №1 Холгер Руне, който вероятно именно в този сблъсък ще направи дългоочакваното си завръщане на корта. Скандинавците разполагат и с още двама тенисисти в топ 300 - Елмер Мьолер е №170 в света, а Аугуст Холмгрен заема 247-ото място.
Grigor Dimitrov plans to participate in Davis Cup against Denmark in Hillerød (September 18 and 19).— Krasimir 🇧🇬 🌎🌍🌏 (@lobdowntheline) September 6, 2026
Final decision to be made after the results of medical tests on his back. There is currently no complete clarity on his schedule in the coming months. pic.twitter.com/suDyPCuXVE
Селекцията на капитана Валентин Димов включва още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще пътува за Дания, но ще бъде използван само в краен случай.
За Димитров това би било първо участие за България в Купа „Дейвис“ от 2015 г. насам. Тогава той игра срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка. За националния отбор е впечатляваща - 16 победи и само една загуба на сингъл. На двойки балансът му е четири успеха и три поражения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
19:04 07.09.2026
2 Ай мерси
19:23 07.09.2026
3 Да се маха не ни трябва
Хич и да не се завръща, а направо да се омита от България. На никого няма да липсва.
Вече ние българите не го искаме, да се маха и изобщо да не казва никъде, че е българин.
19:31 07.09.2026
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
19:35 07.09.2026
5 Баба Гошка
19:39 07.09.2026