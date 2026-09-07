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11 години по-късно: Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

11 години по-късно: Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис

7 Септември, 2026 19:00 445 5

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Мачът с Дания ще се играе в Хилерьод, край Копенхаген, в залата „Royal Stage“, която побира 2800 зрители

11 години по-късно: Григор Димитров се завръща за България в Купа Дейвис - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще играе за България за Купа Дейвис, съобщава bTV. "Лъвовете" ще се изправят срещу Дания на 18 и 19 септември.

Мачът с Дания ще се играе в Хилерьод, край Копенхаген, в залата „Royal Stage“, която побира 2800 зрители.

Последните изследвания, на които се е подложил хасковлията след US Open, са показали, че той е здрав и може да се включи на първи обороти.

Залогът е огромен. Победа ще изпрати "трикольорите" обратно в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис. При поражение „лъвовете“ ще трябва да се борят за оцеляването си в Световна група I през февруари 2027 г.

Дания се очаква да бъде подсилена от голямата си звезда - бившия №1 Холгер Руне, който вероятно именно в този сблъсък ще направи дългоочакваното си завръщане на корта. Скандинавците разполагат и с още двама тенисисти в топ 300 - Елмер Мьолер е №170 в света, а Аугуст Холмгрен заема 247-ото място.

Селекцията на капитана Валентин Димов включва още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще пътува за Дания, но ще бъде използван само в краен случай.

За Димитров това би било първо участие за България в Купа „Дейвис“ от 2015 г. насам. Тогава той игра срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка. За националния отбор е впечатляваща - 16 победи и само една загуба на сингъл. На двойки балансът му е четири успеха и три поражения.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    5 0 Отговор
    Вече може да дойде да цоца и от България!!!!!!

    19:04 07.09.2026

  • 2 Ай мерси

    6 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара! Преди демонстративно отказваше!

    19:23 07.09.2026

  • 3 Да се маха не ни трябва

    6 0 Отговор
    Този се завръщал за България в Купа Дейвис. А преди отказваше да играе за България.

    Хич и да не се завръща, а направо да се омита от България. На никого няма да липсва.

    Вече ние българите не го искаме, да се маха и изобщо да не казва никъде, че е българин.

    19:31 07.09.2026

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    Сетил се Ганьо , келепир ще има

    19:35 07.09.2026

  • 5 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Свърши му цоццането индивидуално и се сетил от българия да захлеби? Нито живее в България нито харчи парите си в българия. Ай сикк тирр

    19:39 07.09.2026

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