Киев под атака въпреки заповедта на Путин

Ситуацията в Украйна остава критична, след като в късните часове на деня руските сили предприеха неочаквана масирана атака с реактивни безпилотни апарати срещу столицата Киев. Нападението се случва на фона на изрични дипломатически сигнали от Кремъл, че руският президент Владимир Путин е издал тридневна заповед да не се нанасят удари по града. Часове преди изтичането на крайния срок обаче, въздушната тревога в Киевска област бе задействана отново.

Нарушеното примирие и дипломатическият совалков натиск

Военновъздушните сили на ВСУ са обявили тревога около 17:35 часа българско време заради засилена заплаха от високоскоростни реактивни БПЛА. По-рано Кремъл бе декларирал мораториум върху атаките над Киев заради официалните визити на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Нападението съвпада с подготовката за ключов телефонен разговор между Доналд Трамп, Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Новата технология Brave1 срещу дрон-ракетите „Бандерол“

Паралелно с новата вълна от атаки, украинският технологичен сектор отбеляза сериозен пробив в противовъздушната отбрана. Отбранителният клъстер Brave1 съобщи за успешното разработване и внедряване на иновативна технология за прехващане на руските хибридни дрон-ракети S8000 „Бандерол“.

Както предава информационната агенция „РБК-Украина“, новото защитно средство вече унищожава руските апарати в реални бойни условия. Основното предимство на технологията е нейната икономическа ефективност – стойността на един прехващач е многократно по-ниска от цената на самата ракета-дрон „Бандерол“, което позволява мащабно производство за защита на големите градове. „Бандерол“ се задвижва от реактивен двигател, развива скорост до 650 км/ч и лети на изключително ниска височина, което досега затрудняваше конвенционалните радари.

ГУР с „подарък“ за празника си: Поразен руски самолет в Крим

Настъпателните действия на Украйна също постигнаха успех в тила на врага. В нощта срещу 7 септември оператори от Департамента за активни действия към Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха успешен удар по руски военен самолет на летище в окупирания Крим.

Новината бе потвърдена официално от ГУР в Telegram /на снимката/. Операцията беше символично определена от разузнавачите като „подарък за Деня на военното разузнаване на Украйна“. Според предварителната информация, обект на атаката е бил руски тактически бомбардировач (вероятно Су-24), използван от руската армия за изстрелване на планиращи авиобомби (КАБ) и патрулиране в Черно море. Точната степен на щетите по фюзелажа и летателната годност на машината продължават да се изясняват.