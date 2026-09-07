Киев под атака въпреки заповедта на Путин

Ситуацията в Украйна остава критична, след като в късните часове на деня руските сили предприеха неочаквана масирана атака с реактивни безпилотни апарати срещу столицата Киев. Нападението се случва на фона на изрични дипломатически сигнали от Кремъл, че руският президент Владимир Путин е издал тридневна заповед да не се нанасят удари по града. Часове преди изтичането на крайния срок обаче, въздушната тревога в Киевска област бе задействана отново.
Нарушеното примирие и дипломатическият совалков натиск
Военновъздушните сили на ВСУ са обявили тревога около 17:35 часа българско време заради засилена заплаха от високоскоростни реактивни БПЛА. По-рано Кремъл бе декларирал мораториум върху атаките над Киев заради официалните визити на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Нападението съвпада с подготовката за ключов телефонен разговор между Доналд Трамп, Володимир Зеленски и Владимир Путин.
Новата технология Brave1 срещу дрон-ракетите „Бандерол“
Паралелно с новата вълна от атаки, украинският технологичен сектор отбеляза сериозен пробив в противовъздушната отбрана. Отбранителният клъстер Brave1 съобщи за успешното разработване и внедряване на иновативна технология за прехващане на руските хибридни дрон-ракети S8000 „Бандерол“.
Както предава информационната агенция „РБК-Украина“, новото защитно средство вече унищожава руските апарати в реални бойни условия. Основното предимство на технологията е нейната икономическа ефективност – стойността на един прехващач е многократно по-ниска от цената на самата ракета-дрон „Бандерол“, което позволява мащабно производство за защита на големите градове. „Бандерол“ се задвижва от реактивен двигател, развива скорост до 650 км/ч и лети на изключително ниска височина, което досега затрудняваше конвенционалните радари.
ГУР с „подарък“ за празника си: Поразен руски самолет в Крим
Настъпателните действия на Украйна също постигнаха успех в тила на врага. В нощта срещу 7 септември оператори от Департамента за активни действия към Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха успешен удар по руски военен самолет на летище в окупирания Крим.
Новината бе потвърдена официално от ГУР в Telegram /на снимката/. Операцията беше символично определена от разузнавачите като „подарък за Деня на военното разузнаване на Украйна“. Според предварителната информация, обект на атаката е бил руски тактически бомбардировач (вероятно Су-24), използван от руската армия за изстрелване на планиращи авиобомби (КАБ) и патрулиране в Черно море. Точната степен на щетите по фюзелажа и летателната годност на машината продължават да се изясняват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
18:32 07.09.2026
2 зИленски
НО ПОПАДЕНИЯ НИКАКВИ
18:33 07.09.2026
3 Зеленски
Коментиран от #19
18:35 07.09.2026
4 Пич
Във войната трябва да бъдеш лъжец, лицемер и подлец, възможно най много от всички останали!!!
Коментиран от #18
18:35 07.09.2026
5 Овчар
18:35 07.09.2026
6 ЛОШО ЛОШО
18:37 07.09.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
те тия са оставени да се учите по тях
тук такива има по стария път пловдив-поповица може и тях да ударите на отбивката/входа за село Чешнегирово е самолета айде удряйте и него и се хвалете
18:39 07.09.2026
8 На Ганчо градацията е яка
2 успешен удар по руски военен самолет на летище в окупирания Крим.
3 Новината бе потвърдена официално от ГУР в Telegram /на снимката/.
4 Точната степен на щетите по фюзелажа и летателната годност на машината продължават да се изясняват.
Ганчо ,ганчо ,а имало ли е момче въобще?
Коментиран от #14
18:41 07.09.2026
9 Фърчилото
Ха-ха-ха
18:42 07.09.2026
10 Леле - леле ! 🤔
18:42 07.09.2026
11 само питам
Коментиран от #16
18:43 07.09.2026
12 ДАБРЕ ЧЕ БЕШЕ СССР
Коментиран от #20
18:43 07.09.2026
13 Соваж бейби
18:44 07.09.2026
14 мъко мисиркса лъжлива
До коментар #8 от "На Ганчо градацията е яка":как свалихте , нелетящия самолет трофей?
това само мисирксаТЪПА може да го направи евала ви невежи и неграмотни мисири
самолета е бил на летище вие сте го свалили, вижда се че сте свалили само нивото си на грамотност
18:45 07.09.2026
15 евтин суполив краварки строл
излегнал съм се на мекия диван и си чета как ги бият руснаците
в киев пак са налягали във метрото и там ще си живеят и зимата
Коментиран от #17
18:47 07.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не се напиняй в тая жега
До коментар #15 от "евтин суполив краварки строл":ще спукаш некоя вена
18:49 07.09.2026
18 Диващина
До коментар #4 от "Пич":Когато воюват благородни хора във войната има чест. Когато воюва болшевишкия монголяк - подлост, мръсотия, простотия.
Коментиран от #24
18:50 07.09.2026
19 Соломон
До коментар #3 от "Зеленски":Ами ще ги удря тия самолети. Какво да ги прави. Да им маха с кърпичка докато ги бомбандират ли
Коментиран от #23
18:51 07.09.2026
20 Кинотеатър 404
До коментар #12 от "ДАБРЕ ЧЕ БЕШЕ СССР":Ам загрожени сме тук у хоремага в Останкино Кържалийско ,абе къде одат по голема нужда теа смели ора укроинците бе ми то метрото не е тоалетна ( изключая подлезите до Централна Автогара София - варди багажа )
18:53 07.09.2026
21 Гост
18:53 07.09.2026
22 Хи их хи
18:53 07.09.2026
23 Малка Токмачка
До коментар #19 от "Соломон":Ми да ги трият от снимката кат има атака ,после пак да ги тургат
18:54 07.09.2026
24 Пич
До коментар #18 от "Диващина":Казах вече, само абсолютен глупак и наивник може да мисли, че във войната може да има чест!!!
18:57 07.09.2026