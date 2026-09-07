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Киев под атака въпреки заповедта на Путин
  Тема: Украйна

Киев под атака въпреки заповедта на Путин

7 Септември, 2026 18:22, обновена 7 Септември, 2026 18:35 910 24

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  • дронове-
  • ракети

ГУР свали самолет в Крим, а ВСУ внедри евтина технология срещу дрон-ракетите „Бандерол“

Киев под атака въпреки заповедта на Путин - 1
Поразеният руски самолет в Крим, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична, след като в късните часове на деня руските сили предприеха неочаквана масирана атака с реактивни безпилотни апарати срещу столицата Киев. Нападението се случва на фона на изрични дипломатически сигнали от Кремъл, че руският президент Владимир Путин е издал тридневна заповед да не се нанасят удари по града. Часове преди изтичането на крайния срок обаче, въздушната тревога в Киевска област бе задействана отново.

Нарушеното примирие и дипломатическият совалков натиск

Военновъздушните сили на ВСУ са обявили тревога около 17:35 часа българско време заради засилена заплаха от високоскоростни реактивни БПЛА. По-рано Кремъл бе декларирал мораториум върху атаките над Киев заради официалните визити на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Нападението съвпада с подготовката за ключов телефонен разговор между Доналд Трамп, Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Новата технология Brave1 срещу дрон-ракетите „Бандерол“

Паралелно с новата вълна от атаки, украинският технологичен сектор отбеляза сериозен пробив в противовъздушната отбрана. Отбранителният клъстер Brave1 съобщи за успешното разработване и внедряване на иновативна технология за прехващане на руските хибридни дрон-ракети S8000 „Бандерол“.

Както предава информационната агенция „РБК-Украина“, новото защитно средство вече унищожава руските апарати в реални бойни условия. Основното предимство на технологията е нейната икономическа ефективност – стойността на един прехващач е многократно по-ниска от цената на самата ракета-дрон „Бандерол“, което позволява мащабно производство за защита на големите градове. „Бандерол“ се задвижва от реактивен двигател, развива скорост до 650 км/ч и лети на изключително ниска височина, което досега затрудняваше конвенционалните радари.

ГУР с „подарък“ за празника си: Поразен руски самолет в Крим

Настъпателните действия на Украйна също постигнаха успех в тила на врага. В нощта срещу 7 септември оператори от Департамента за активни действия към Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна нанесоха успешен удар по руски военен самолет на летище в окупирания Крим.

Новината бе потвърдена официално от ГУР в Telegram /на снимката/. Операцията беше символично определена от разузнавачите като „подарък за Деня на военното разузнаване на Украйна“. Според предварителната информация, обект на атаката е бил руски тактически бомбардировач (вероятно Су-24), използван от руската армия за изстрелване на планиращи авиобомби (КАБ) и патрулиране в Черно море. Точната степен на щетите по фюзелажа и летателната годност на машината продължават да се изясняват.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    14 5 Отговор
    ПРОПАГАНДА МИСИРСКА

    18:32 07.09.2026

  • 2 зИленски

    15 2 Отговор
    ВДИГНАЛИ ТРЕВОГА В КИИВ
    НО ПОПАДЕНИЯ НИКАКВИ

    18:33 07.09.2026

  • 3 Зеленски

    9 2 Отговор
    Удря самолет в Крим и целувка ли чака?

    Коментиран от #19

    18:35 07.09.2026

  • 4 Пич

    5 1 Отговор
    Само абсолютен глупак и наивник може да си мисли, че във войната може да има чест!!! Или някоя неадекватна кокона, която си съравя мнение въз основа на глупостите за войната, които чете в романите!!!
    Във войната трябва да бъдеш лъжец, лицемер и подлец, възможно най много от всички останали!!!

    Коментиран от #18

    18:35 07.09.2026

  • 5 Овчар

    14 2 Отговор
    Да се смее ли човек или да оплаква умрелите украински войници..! Филма е към своя край и разпродаването на Украйна предстои..! Ще останат само работещи роби и просяци нищо повече..!

    18:35 07.09.2026

  • 6 ЛОШО ЛОШО

    7 2 Отговор
    Бандерите пак ще се отхождат у метрото.

    18:37 07.09.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    БИЛИ ударили су-24?

    те тия са оставени да се учите по тях

    тук такива има по стария път пловдив-поповица може и тях да ударите на отбивката/входа за село Чешнегирово е самолета айде удряйте и него и се хвалете

    18:39 07.09.2026

  • 8 На Ганчо градацията е яка

    6 1 Отговор
    1 ГУР свали самолет в Крим,
    2 успешен удар по руски военен самолет на летище в окупирания Крим.
    3 Новината бе потвърдена официално от ГУР в Telegram /на снимката/.
    4 Точната степен на щетите по фюзелажа и летателната годност на машината продължават да се изясняват.


    Ганчо ,ганчо ,а имало ли е момче въобще?

    Коментиран от #14

    18:41 07.09.2026

  • 9 Фърчилото

    2 0 Отговор
    Веке никой не смета пе деругата за жив!
    Ха-ха-ха

    18:42 07.09.2026

  • 10 Леле - леле ! 🤔

    7 0 Отговор
    Укро.питеците се радват на свален су24 - едно време сме ги имали , дори сме им правили ремонти в Безмер , но ...от над 30 години са спрени от производство .

    18:42 07.09.2026

  • 11 само питам

    5 1 Отговор
    абе къде са евтените сополиви краварски тролчета? свърши ли им работния ден?

    Коментиран от #16

    18:43 07.09.2026

  • 12 ДАБРЕ ЧЕ БЕШЕ СССР

    6 0 Отговор
    Че направи метро у кииф да има сега къде да се крият бандерите.

    Коментиран от #20

    18:43 07.09.2026

  • 13 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Русия да ги мята цял месец с такива атаки 24 часа в денонощието и да се приключва с Украйна за винаги .Писна много тази война заради дълговете които проси наркомана и санкциите в Европа иначе изобщо не ми пречи че Русия ги бие ако не им даваме пари.

    18:44 07.09.2026

  • 14 мъко мисиркса лъжлива

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "На Ганчо градацията е яка":

    как свалихте , нелетящия самолет трофей?

    това само мисирксаТЪПА може да го направи евала ви невежи и неграмотни мисири

    самолета е бил на летище вие сте го свалили, вижда се че сте свалили само нивото си на грамотност

    18:45 07.09.2026

  • 15 евтин суполив краварки строл

    0 0 Отговор
    наливам си от рано една ракия по повод боя които ядат у киев
    излегнал съм се на мекия диван и си чета как ги бият руснаците

    в киев пак са налягали във метрото и там ще си живеят и зимата

    Коментиран от #17

    18:47 07.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не се напиняй в тая жега

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "евтин суполив краварки строл":

    ще спукаш некоя вена

    18:49 07.09.2026

  • 18 Диващина

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Когато воюват благородни хора във войната има чест. Когато воюва болшевишкия монголяк - подлост, мръсотия, простотия.

    Коментиран от #24

    18:50 07.09.2026

  • 19 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски":

    Ами ще ги удря тия самолети. Какво да ги прави. Да им маха с кърпичка докато ги бомбандират ли

    Коментиран от #23

    18:51 07.09.2026

  • 20 Кинотеатър 404

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДАБРЕ ЧЕ БЕШЕ СССР":

    Ам загрожени сме тук у хоремага в Останкино Кържалийско ,абе къде одат по голема нужда теа смели ора укроинците бе ми то метрото не е тоалетна ( изключая подлезите до Централна Автогара София - варди багажа )

    18:53 07.09.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор
    Циркаджии! Пълни клоуни! Одраскали фюзелажа, не знаят щетите, ама го свалили! От паркинга...? Ония другите пък ще сваляли на баба си парашутните кюлоти с нова Марсианската техника?!! Пълен шок...

    18:53 07.09.2026

  • 22 Хи их хи

    0 0 Отговор
    На снимката се вижда, че самолета е с повредена опашна част още преди удара на дрона. Русите са хванали шаран на гола кука.

    18:53 07.09.2026

  • 23 Малка Токмачка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Ми да ги трият от снимката кат има атака ,после пак да ги тургат

    18:54 07.09.2026

  • 24 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Диващина":

    Казах вече, само абсолютен глупак и наивник може да мисли, че във войната може да има чест!!!

    18:57 07.09.2026

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