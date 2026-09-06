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Първият дипломат на Кремъл: Това е начало на истинска война
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Това е начало на истинска война

6 Септември, 2026 17:35, обновена 6 Септември, 2026 18:05 3 054 147

  • русия-
  • германия-
  • сергей лавров-
  • нато-
  • лайпциг-
  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • дронове

На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор

Първият дипломат на Кремъл: Това е начало на истинска война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са “до голяма степен началото на реална война”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война”, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.

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“Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, допълни руският външен министър.

На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин“, припомня Ройтерс.

Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.

Германия планира обширен пакет от мерки за засилването на защитата си срещу нападения с дронове, кибернамеса и други форми на руски саботаж след неуспешната атака с дрон на летище миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна статия във в. “Билд”.

Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието.

“Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме”, заяви той.

Русия отхвърля обвиненията, че провежда операции в Западна Европа и отрича да има роля в атаката на германското летище, като представител на външното ѝ министерство заяви, че това са “антируски действия”.

Според вестника, цитиращ МВР на Федералната република, способностите на полицията за борба срещу дронове ще се разширят, като екипи за бързо реагиране ще бъдат разположени в градовете за защита на въздушното пространство над важните транспортни възли и правителствени обекти.

Допълва се, че компаниите, управляващи критично важна инфраструктура, като енергийни обекти и производителите на въоръжение, ще получат правото не само да засичат дронове, но и активно да се справят с тях.

Ще бъде създаден и национален щит за защита или “киберкупол”, който ще включва мрежа от сензори за откриване и прихващане на потенциални кибератаки.

Правителството планира също да разшири технологиите на изкуствения интелект, биометричното лицево разпознаване и видеонаблюдението, например на железопътните гари, за да идентифицира възможни нападатели, планиращи саботаж.

МВР на Германия все още не е отговорило на писмената молба за коментар на Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе

    45 83 Отговор
    Коня да се моли да не започне истинската война, че могуча я няма да устиска и една семица. Нещастници.

    Коментиран от #6, #10, #22, #39, #55

    17:37 06.09.2026

  • 2 Конь

    20 20 Отговор
    Знаеш ли защо са обесили Рибентроп?

    Коментиран от #71

    17:38 06.09.2026

  • 3 Хайо

    53 23 Отговор
    Имаше един ник с Кресна .Няма да забравя какво каза когато започна тази война с Украйна .Той каза следното тогава у от този сайт веднага му изтриха коментара ,но все пак го видях и ги помня и тогава не вярвах в думите му ;Тази война няма да свърши преди да са минали 4 години и ше свърши на немска територия .Не знам защо ,но като ми аха две години от войната все ми си мисля за тези думи и нешатата отиват на там .

    Коментиран от #7, #24, #85, #97

    17:39 06.09.2026

  • 4 койдазнай

    38 62 Отговор
    Кремълската клика няма друг изход, освен да разпали тотална война, в която безкрайните и престпления да бъдат заметени от океан жертви. За това провокират началото и по всякакъв начин.

    Коментиран от #35, #80

    17:39 06.09.2026

  • 5 Пустиня(к)

    27 15 Отговор
    Аре, пущайте атома и да са свършва!

    17:39 06.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Една пуйка мислила,мислила

    14 15 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Па се гътнала.

    Коментиран от #9

    17:40 06.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    40 23 Отговор
    Как се развиват събитията?!
    Виждам, че ЕС са като бедните роднини от село, които никой не е поканил на кръщенето!!! А на тях много им се ходи...
    Русия и САЩ проведоха преговори, без въобще да ги отразят дори и като работни магарета! Интересното - Русия и САЩ!!!
    Чак след това - Украйна!!! Или - Украйна ще бъде информирана!!! Урсулианците ги нема у цялата схема!!! Англичаните също бяха наритани (Фолкл. острови)!
    Което фактически подсказва, че Урсулианците няма да гепят и два цента от Украйна!!! А дадоха милиарди!!! На всичкото отгоре, Тръмп иска да му плащат масрафа!!!
    Вие може и да не схващате, но Урсулианците схващат какво ги очаква, и затова реват като магарета!!! Е, всеки осъден на смърт може да реве, палача не се трогва!!!

    Коментиран от #31, #42

    17:44 06.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Днес Кремъл е в заплашителен режим

    30 29 Отговор
    Утре ще е пак в обяснителен.
    Редуват ги.

    17:44 06.09.2026

  • 19 Заподозрените

    21 5 Отговор
    са свободни рускобеларуски граждани,нямащи нищо общо с ФСБ и военните!

    17:44 06.09.2026

  • 20 Ба ааа го

    20 22 Отговор
    В азиатският орангутан.

    17:45 06.09.2026

  • 21 Пламен2325

    20 33 Отговор
    И всичко това заради едно дребно дърто милиционерче.
    Лавров Сергей Викторович , вам не стыдно ?!

    17:45 06.09.2026

  • 22 Абе то

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "абе":

    и Хитлер така разправяше...

    17:45 06.09.2026

  • 23 Кирил

    23 39 Отговор
    Има ли нормачен човек /не русофил/ да вярва на руснаците. Те винаги са лъгали нагло и безцеремонно. Припомнете си Катинската гора, бандитите, които ни пращаха като парашутисти и подводничари. Наглите убийства дело на КГБ по целия свят.

    Коментиран от #108

    17:45 06.09.2026

  • 24 Пич

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Колега, смени си дилъра.

    Коментиран от #30

    17:45 06.09.2026

  • 25 Абе

    20 28 Отговор
    На кой му пука вече за отчаяния вой на кремълските песовете

    17:46 06.09.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    18 26 Отговор
    Чакаме Путин да са тества с НАТО
    Ако му стиска де.

    Коментиран от #60

    17:46 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    20 11 Отговор
    Дано България да стои настрана, ако наистина се стигне дотам! Това не е наша война, а и без това пратихме достатъчно военна "помощ".

    Коментиран от #64

    17:47 06.09.2026

  • 29 Тези

    7 7 Отговор
    алабалистики слушаме от 24.02 2022 !

    17:48 06.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хайо

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Колега, спазвай си собствените съвети.
    Смени си дилъра и не ползвай общия ни ник.

    Коментиран от #51

    17:48 06.09.2026

  • 32 Маринов

    28 5 Отговор
    Някой видял ли е снимка с дрона между самолетите? Как изглежда, как е разположен? Аз не съм. И въобще има ли боен дрон или нещо от стиропор и боя? Дали ще си спомнят за запалването на Райхстага и как приключи процеса? Аз мисля, че и сега тук е също онсценировка, но какъв е мотивът? Каква е целта?

    Коментиран от #48, #138

    17:49 06.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Морски

    13 17 Отговор
    ЕС трябва да забрани издаването на визи за руснаците!

    17:49 06.09.2026

  • 35 Дрън- дрън...

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Интересен подход за набиране на "читатели" и влизания в сайт - редакцията пише глупости, много "опоненти кълват - и ето ти многобройни посещения на страницата... Трябва да признаем, че е добре направено, с познаване на психологията на диваните активисти...

    Коментиран от #44

    17:50 06.09.2026

  • 36 Рудолфович

    6 5 Отговор
    е нацистки потомък!

    17:50 06.09.2026

  • 37 "Айде.....

    16 6 Отговор
    ойде коня .....у реката!"
    Р.S. Не лошо Германия да си провери доказателствата за чий е дрона, защото тази ситуация устройва САМО Украйна !
    НЯМА смисъл Европа да гори ПАК ,както при ПСВ и ВСВ !!!

    17:50 06.09.2026

  • 38 Алекс

    15 10 Отговор
    Русия трябва да атакува държавите от НАТО, няма какво повече да чака, защото им се качиха на главата.

    Коментиран от #57, #58

    17:50 06.09.2026

  • 39 Мишел

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "абе":

    Ако започне истинска война НатО - Русия,тя ще е ядрена. Както установиха наскоро на запад, през първия половин час Русия с 2% от своите ЯО унищожава ядрените сили на НатО в Европа - Франция и Англия плюс Германия, а в следващия половин час с останалите 98% НатО в Северна Америка.

    Коментиран от #49, #56, #75, #98, #144

    17:50 06.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 РЕАЛИСТ

    18 11 Отговор
    Правят ли ви впечатление коментарите на русофобите. Тъпи клишета, без никакви аргументи, пълни с простотии, правени от невежи хора с коефициент на интелигентност близък до нула. Платени тролове, винаги първи, щото са на щат към Факти.

    Коментиран от #78

    17:50 06.09.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    В ЕС е тихо и мирно.
    САЩ и Русия водят войни.....
    Май ЕС са най големите дяволи.

    Коментиран от #50, #69

    17:50 06.09.2026

  • 43 Пешо

    11 15 Отговор
    Руснаците пет години воюват в украйна, на която й е забранено да удря рассия освен с дрончета на 50 лв. Лавров още не знае какво е истинска война, но вероятно скоро ще научи..

    Коментиран от #88

    17:50 06.09.2026

  • 44 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дрън- дрън...":

    нормално!Протестираш ли?

    17:51 06.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 СССР

    17 17 Отговор
    На руските психопати им се привижда война с НАТО. Това ще бъде последната фатална грешка на злото джудже путин. Този път руските убийци ще бъдат изпепелени и Кремъл разрушен.

    Коментиран от #125

    17:51 06.09.2026

  • 47 Наглост без край

    15 19 Отговор
    Този дъртак, дето мутрата му силно прилича на булдог, е повече от нагъл! Какви доказателства повече искаш бе, дъртак нагъл и мръсен?! Цял свят видя, че дронът на летището е руски бе, дъртако мръсен и долна подлога на началника ти - убишеца от Кремъл! Това, да си путинов лакей, е диагноза! При дъртака на снимката и при нашия Зелен чорап е повече от видно! КОЙ отрови СКрипал и дъщеря му бе, нагъл Путинов лакей? А Гебрев и сина му? КОЙ взриви складовете на Гебрев бе, чудовище дърто кремълско?

    17:51 06.09.2026

  • 48 Коцево фенче,

    9 10 Отговор

    До коментар #32 от "Маринов":

    военни тайни не се споделят с пенсионирани старшинки.
    Само Мунчо го прави с рашките, затова го държат в неведение.

    Коментиран от #67

    17:51 06.09.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Ти надмина и нострадамус бре.....

    Коментиран от #53

    17:51 06.09.2026

  • 50 80 години

    9 10 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    основната цел на ЕС е мир !

    17:52 06.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дипломат

    13 8 Отговор
    Тва дърто и грозно магаре едни и същи глупости цвили от пет години насам....

    17:52 06.09.2026

  • 53 Това е Мишо

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    от Курило !

    17:52 06.09.2026

  • 54 селяк

    3 3 Отговор
    неко мандраса мъжо на Мерц :Д руснак ша да е и ся Мерси е тажен

    17:52 06.09.2026

  • 55 Палячото

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "абе":

    Тя една война се води от мъже, не от женски полови органи като теб 🤣

    17:53 06.09.2026

  • 56 Смешка

    11 8 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Рассия има три града и половина. Масква, Петерсбург и Екатерининбург..колко бомби им трябват на тях според теб? Всичко останало ше се отцепи при първа възможност.

    Коментиран от #122

    17:53 06.09.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Алекс":

    Ами Путин да атакува НАТО.
    Кой го спира ?????

    Коментиран от #68

    17:53 06.09.2026

  • 58 Китай и забрани,

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Алекс":

    но ти можеш да почваш. Действай, не се офлянкваш на дивана!

    17:54 06.09.2026

  • 59 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хайо":

    Колега ,може би иска да изглежда умен като теб и по друг начин не знае как .Това е добре за теб ,вдигат нивото ти .Аз имам един съновник на времето се подписваше с Иван Вазов ,този е съшия и онзи стигна до общ работник на село ,този няма да стигне по далеч .Щом име не могат да измислят ,Престави си какво ниво имат и не им се коси .

    Коментиран от #65

    17:54 06.09.2026

  • 60 Мишел

    7 11 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На НатО не му стиска война с Русия, защото е назад с поколения в оръжията, както и с ПРО.

    Коментиран от #62

    17:54 06.09.2026

  • 61 Хайо

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хайо":

    Че то комплексарщината ти е публична тайна.

    17:55 06.09.2026

  • 62 НАТО

    10 8 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    е създадено да няма войни! Русия да не скача на държави джуджета!

    17:56 06.09.2026

  • 63 Дъртьо

    5 4 Отговор
    си изживял живота бейски , що да не поиска и това ? Имоти , фамилия и любовници по света подсигурени "честно" - та войната за него е престиж и "сила".....

    17:56 06.09.2026

  • 64 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Всеки ще отговори за своите дела.войната не ваша само че заводите работят 7/24. Нали?

    17:56 06.09.2026

  • 65 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Иван":

    Колега, не ползвай третия ни общ ник.
    Излагаш се.

    17:56 06.09.2026

  • 66 Пламен

    11 10 Отговор
    СССР също се ежеше на НАТО.
    Сега хич го няма на картата.

    17:57 06.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Той

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    от 20 години го атакува с диверсанти!

    17:58 06.09.2026

  • 69 Пич

    6 8 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Мислиш ли?! Защото ЕС води войни повече и по дълго от Русия и САЩ, но срещу собствените си граждани! Или тъкмо излизаш от НЛО - то, и не знаеш какво става на земята?!

    Коментиран от #82, #103

    17:58 06.09.2026

  • 70 Русия

    6 4 Отговор
    Аз съм крайно нагла, но вярвам, че ще си го получа! Докато не ми го нахакат с кифтета неа се запраща!

    17:58 06.09.2026

  • 71 Не знам

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Конь":

    Но немците стягат специални отряди в полицията за борба с дронове.. сигурно нещо знаят?

    17:58 06.09.2026

  • 72 малийййй, страх...

    7 4 Отговор
    Хуморески за вътрешна употреба. Орките толкова им е бедна фантазията, че изобщо няма да го подложат на съмнение.

    17:58 06.09.2026

  • 73 Продажните урсули

    8 10 Отговор
    ще вкарат Европа във война и ще направят ТСВ!

    17:58 06.09.2026

  • 74 1234

    12 9 Отговор
    Вече стават смешни в русофобията. Прекрачват всички възможни граници. Без срам и свян лъжат на поразия, все едно ,че говорят пред деца в детска градина. За толкова тъпи ли смятат хората. Явно са решили в крайна сметка да опитат тоя вкус на атома. Нямам обяснение защо са си въобразили , че могат с мечка да ядат дренки. На базата на какви анализи, при положение , че руския Авангард със скорост 33000 км/час за броени минути (под 10) може да изпепели Германия така, че и молекула да не остане от нея. И тоя неофашист мерц, потомък на истински мастит хитлерист, си въобразява, че германия може отново да бъде най силна в европа. Веднъж вече беше.

    Коментиран от #83

    17:59 06.09.2026

  • 75 Ами

    11 6 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Нито ядрена нито друга Русия 4.5 години превзема Киев, а още е на под 50 км от официалната си международно призната граница. и превзема по 20 пъти несъществуващи от повече от 20години села. За какво НАТО бълнувате точно още. Ако някой нормален е смятал Русия за фактор вече може само да и се пресмее.

    Коментиран от #87

    17:59 06.09.2026

  • 76 Сър Пичук

    9 8 Отговор
    Лавров помнел, че ,,преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”
    Как, бе, Пинокио помниш, като тогава не си бил още роден?

    18:00 06.09.2026

  • 77 В Донбас

    5 1 Отговор
    имало в горите много колумбийски вратовръзки!

    18:00 06.09.2026

  • 78 Тоя виц сам ли го измисли?

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Много е плосък.

    18:00 06.09.2026

  • 79 ВВП

    8 6 Отговор
    Немците така започнаха ВСВ..с лъжа .нападнаха Полша .Сега обаче Ярса и Булавата ше ги стопят за минути..Русофобията завършва зле .Доказани е

    18:00 06.09.2026

  • 80 Може

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Даже, тези, американските пратеници са се договорили, че стане ли тази работа и щатите веднага ще обявят дефолт..за да изчистят дълга..

    Коментиран от #89

    18:01 06.09.2026

  • 81 Цвете

    7 5 Отговор
    ДА ГИ ИЗБРОЯВАМЕ ЛИ ИМЕННО ВАШИТЕ АТАКИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО В ЕВРОПА?! ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛША, БЪЛГАРИЯ, ДАНИЯ, И ОЩЕ 7 СА НА БРОЙ. КОЛКО ОЩЕ СТЕ ВЕРБУВАЛИ ОТ ТИПА НА МАРСАЛЕК ? ЕВРОПА НЕ ВЯРВА В НИТО ЕДНА ДУМИЧКА ОТ ВАС И НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ВИ СЛУШАМЕ ШИКАЛКАВЕНИЯТА.ДОКАЗАХТЕ ,ЧЕ СТЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРОРИСТИ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ. ПРЕСТАНЕТЕ ,НЯМАТЕ УВАЖЕНИЕТО ОТ ЕВРОПА ИЗОБЩО. 👺

    18:01 06.09.2026

  • 82 На плоската

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Пич":

    земя ли?

    18:01 06.09.2026

  • 83 Оф, аман от руски фейкове

    8 2 Отговор

    До коментар #74 от "1234":

    Дано те стоплят през зимата.

    Коментиран от #124

    18:01 06.09.2026

  • 84 ВВП

    4 7 Отговор
    Германия няма да се измъкне суха от конфликта .Засега прави интриги...

    Коментиран от #100

    18:02 06.09.2026

  • 85 Аз пък чух 5 годони

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Но като нищо да отиде и на 10

    18:02 06.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 РЕАЛИСТ

    6 7 Отговор

    До коментар #43 от "Пешо":

    Руснаците ли ме знаят , кви е война, бе? Щом имат най-голяма територия на света, значи знаят как да побеждават враговете си и да им вземат земята. Сега с всеки изминат ден Русия става все по-голяма. Дебнат Европа и не са рекли, не са ги върнали в каменната ера. Шефът на ЦРУ що беше на килимчето в Кремъл. Някой щеше да гризне дръвцето и той се молеше на колене.

    Коментиран от #92, #96, #135

    18:03 06.09.2026

  • 89 Откога Митрофанова плаща

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Може":

    за вицове?

    Коментиран от #95

    18:04 06.09.2026

  • 90 Пламен

    7 1 Отговор
    Руските учени създадоха Шахеди , които не убиват български копейки . :) :) :) Те ще трепят само враговете на Путин.

    Така пише в Телето.

    18:04 06.09.2026

  • 91 Швеция

    7 2 Отговор
    и Финландия,щяха вече да са атакувани!Мъдро постъпиха!

    18:04 06.09.2026

  • 92 Тоже

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":

    и на другарите!

    Коментиран от #102

    18:05 06.09.2026

  • 93 Пyт@к@ИcъргейЛавров

    9 1 Отговор
    CъpГeйЛавров,само за война мислите!

    18:05 06.09.2026

  • 94 Бисмарк

    2 5 Отговор
    Немската мечка се буди през 80 години!

    18:06 06.09.2026

  • 95 Ами плаща

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "Откога Митрофанова плаща":

    само в троленето на глупака.

    18:06 06.09.2026

  • 96 Никой не им ще територията

    7 2 Отговор

    До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":

    освен китайците Сибир. Другото Тундра, блата, езера като Карачай.
    Заселвай се там и не ни занимавай с митовете за Могучая, кво чакаш.

    Коментиран от #99

    18:07 06.09.2026

  • 97 не може да бъде

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Ами този който е казал преди 4 г- че войната ще трае повече от 4 г.и може да свърши на немска територия е мислел с главата си а не с други части както забелязвам че правят някои!?Не съм убеден че ще има такава война която да свърши на немска територия но Мерц прави грешка след грешка!?И в момента се пишат глупости а не се следи какво става в Германия-ами Мерц направи с това затваряне на руското консулство и руския дом много голяма грешка...но тя не е в това че са затворили тези руски институции -тя се вижда в избрания момент и начина по който е направено ...ето в какво е проблема -VW обявява че затваря 4 завода след което много поддоставчици също ще затворят освен това няколко предприятия от химията обявяват за опасност от неплатежоспособност правителството знае и вместо да се занимава с това обявява някакви мерки срещу Русия!?И това преди изборите в провинция Саксония- Анхалт ...вижте сега какво става там -през 2021 г.участието е било около 60,3% в момента 2ч.преди затваряне на изборните бюра/20ч бълг-време/ е 63,5% !?Познайте до 3 пъти за кого и срещу кого е това гласуване!?

    Коментиран от #104

    18:07 06.09.2026

  • 98 Санитар от Карлуково

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    За съжаление само 2% от докторите мислят че ще се излекуваш, останалите 98% са на обратното мнение....

    18:08 06.09.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Стига с кремълските вицове

    6 0 Отговор

    До коментар #84 от "ВВП":

    Дръж се сериозно.

    18:09 06.09.2026

  • 101 Кравария убер алес

    5 8 Отговор
    Гледам розовите ботове вече са тук с глупостите си. Мирчев заработва.
    По същество, чувам само европейците да говорят за заплаха и да сеят параноя. Руснаците им гледат сеира.

    Коментиран от #114

    18:09 06.09.2026

  • 102 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #92 от "Тоже":

    Те другарите сами се предлагаха, ама руснаците не са толкова лакоми. Ние сами сме се предлагали , да станем 16-та република, ама не сме им трябвали.

    Коментиран от #109

    18:09 06.09.2026

  • 103 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "Пич":

    Дали в ЕС са избиват както в Украйна, Русия или Иран....
    В ЕС има Джиро и Евровизия...

    Коментиран от #106, #143

    18:10 06.09.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Коня да не рита много

    8 1 Отговор
    СССР имаше значително повече ресурси и дори ядрените му ракети бяха в срока си на годност.

    18:10 06.09.2026

  • 106 Те само

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    избиват украинците! Ама теб ко ти дреме. Тролея отпадфък в обществото! Нали?

    18:11 06.09.2026

  • 107 Трол

    1 9 Отговор
    Германците ще ядът ....,на Русия

    18:12 06.09.2026

  • 108 Пилотът Гошу

    0 7 Отговор

    До коментар #23 от "Кирил":

    Капка в морето в съпоставка с действията на ЦРУ, МОСАД, МИ6 и т.н…. В случая е абсолютно прав… Акцийката в Лайпциг бе скалъпена, даже много некадърно, след което веднага си удвоиха бюджета, служителите и офисите в Германия… Естествено, че ще дрънкат в посока Русия, но никой нормален човек не се връзва на смешните оправдания… Отделно немската прокуратура казва, че все още нямат решение, политици обаче вече знаят и обявяват мерки? Стига, моля те…. Даже овцете не се връзват на подобни глупости…

    Коментиран от #111

    18:13 06.09.2026

  • 109 Хайо

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "РЕАЛИСТ":

    Старшинка, ти в качеството си на какъв присъства на срещата, та се пишеш свидетел?
    В ролята на изт.ривалката пред стаята ли?

    18:13 06.09.2026

  • 110 няма край

    6 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    18:13 06.09.2026

  • 111 Миротворецъ

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Пилотът Гошу":

    Чакаме всички лъжливи Коцета на гюме.

    Коментиран от #112

    18:14 06.09.2026

  • 112 Знаем

    4 10 Отговор

    До коментар #111 от "Миротворецъ":

    Украйна е терористичен режим, затова Русия го млати!

    Коментиран от #117

    18:15 06.09.2026

  • 113 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #87 от "Ами 4.5 години":

    Да 4.5години смазва, но себе си. Това е нещо мого добре познато в историята свързана с Русия и то могократно. Русия имаше пълния шанс да се развие като нормална страна, но се самозакопа за пореден път заради кемълския режим и имперските му амбици. Сега си плащат цената, но както винаги за съжаление тя се понася от обикновенните руснаци чиято единствена вина е, че подължават да позволяват да бъдат практически крепосници.

    Коментиран от #115, #123

    18:17 06.09.2026

  • 114 Една жена на пазара...

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Кравария убер алес":

    Кой ти е крив, че вярваш на тАпните ни. Ние гледаме лаф да става..

    18:17 06.09.2026

  • 115 Откъде са свидетелските ти показания

    1 4 Отговор

    До коментар #113 от "Ами":

    На руския фронт ли си Илина украинския?

    18:18 06.09.2026

  • 116 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ами 4.5 години":

    Това, ли е оправданието "не искат Киев" и как ще обясниш Путин - "пълна капитулация на Украйна" а, това минава през Киев!!!!!

    Коментиран от #119, #121

    18:18 06.09.2026

  • 117 Верно е, млатят ви

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Знаем":

    как си искат..

    Коментиран от #120

    18:19 06.09.2026

  • 118 Пламен

    8 2 Отговор
    РъФъ лае срещу Европа , а нейният задник, с навирена опашка, е насочен към Китай.
    Китаеца се усмихва загадъчно, както винаги. :)

    18:20 06.09.2026

  • 119 Нищо не ти се разбира

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Смени си дилъра.

    18:21 06.09.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ами факт

    0 5 Отговор

    До коментар #116 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Никога не са искали Киев, освен в пропагандата за глупаци и троленето на евтините глупаци! 😄 А смяна на режим, става с капитулация. Чети, ще знаеш повече!

    Коментиран от #129

    18:25 06.09.2026

  • 122 Мишел

    1 7 Отговор

    До коментар #56 от "Смешка":

    През 2022г. Пентагонът публикува доклад с оценка на последствията от ядрена война между ядрените сили. Този доклад е публичен и сега е в централното хранилище на документи на САЩ , може да бъде получено копие от него на мейла срещу такса.
    В този доклад Пентагонът оценява загубите на население при ядрена война: за САЩ, Франция и Англия над 99%, Русия 35%, Китай 40%.

    Коментиран от #140

    18:25 06.09.2026

  • 123 И Русия се развива като нормална

    2 7 Отговор

    До коментар #113 от "Ами":

    За разлика от деградацията на запада да възроди фашизма, да падне на дъното да краде и лъже!

    Коментиран от #128

    18:26 06.09.2026

  • 124 кажи

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Оф, аман от руски фейкове":

    Кое е фейк. Явно има шарани, които вярват на подобни глупости като теб.

    Коментиран от #130

    18:26 06.09.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Азиатска наглост

    6 1 Отговор
    Досега не беше ли война или майтап си правихте смръдльовци Изчезвате окончателно

    18:27 06.09.2026

  • 127 Пръц

    6 1 Отговор
    Аз пък помня, че преди началото на втората световна руснаците пак бяха окупирали съседна държава..

    18:30 06.09.2026

  • 128 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор

    До коментар #123 от "И Русия се развива като нормална":

    Коя нормална страна я бомбят......

    Коментиран от #131

    18:32 06.09.2026

  • 129 А колоната

    5 0 Отговор

    До коментар #121 от "Ами факт":

    60 километра,къде беше тръгнала?Като 2014;,Крим !

    Коментиран от #132

    18:33 06.09.2026

  • 130 Нали затова ти пиша, че е фейк

    2 0 Отговор

    До коментар #124 от "кажи":

    Не вярвам на глупости.

    18:33 06.09.2026

  • 131 Която

    0 3 Отговор

    До коментар #128 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    не е васал на господаря САЩ! Сега виждаш ли мъник какво зло е САЩ?

    18:33 06.09.2026

  • 132 Според пропагандата за глупаци ли

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "А колоната":

    Или според руското командване? Защото е различно. 😄

    Коментиран от #136

    18:34 06.09.2026

  • 133 А не заплашваха ли

    0 0 Отговор
    Германия и Великобритания,малко преди това Лавров,Захарова и Медведев?

    Коментиран от #137

    18:35 06.09.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Пильота

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":

    Руснаците имат най-голямата територия на света, щото САЩ ги снабдяваха с оръжие срещу Германия едно време и им отваряха фронтове на германците за да охлабят натиска срещу масква. 10к+ танкове и артилерия, хиляди самолети, влакове, локомотиви, индустриални машини..половин милион камиони..Великата съветска армия "освободителка" хаха
    Прочети обективната история, пръцльо, пък тогава ги хвали тия чукчета.

    Коментиран от #142

    18:35 06.09.2026

  • 136 Ти от

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Според пропагандата за глупаци ли":

    командването ли си?

    Коментиран от #139

    18:36 06.09.2026

  • 137 Ами не

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "А не заплашваха ли":

    Само в пропагандата за глупаци Русия е заплаха, ама нали така се източва Европа към САЩ. Теб ко ти дреме за Европа? 😄

    Коментиран от #145

    18:36 06.09.2026

  • 138 точка

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Маринов":

    Какъв е мотивът и Целта ли ?????? Мотивът е крайно лошото позициониран на системните германски партии/ Те Губят позиции. А целта е Промяна на Конституцията и законите за да се Разправят с опозицията, най вече АзГ!!!!!!!! Тва са го правили вече с Райхстага и тгава създадоха Дахау, където наритаха Всички!!!!!! Впрочем Германия е Единствената страна Забранила Комунистическата партия……….показателно е Какво дреме сега в Швабия и как надигат глава. Впрочем то Германски танкове има на източният фронт/ Естония Украйна и те едва ли ще ги върнат!!!!!

    18:36 06.09.2026

  • 139 Ами не

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Ти от":

    И пропагандата за глупаци я ползвам за забавление. 😄

    18:37 06.09.2026

  • 140 Пръц

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Мишел":

    Да, като тези 35% от Рассия правят Рассия Рассия. Разбирай 3-4 от по-големите им градове..Кавказ, Сибир, и далечния изток няма смисъл да се удрят, те ще си се отцепят при първа възможност.

    18:37 06.09.2026

  • 141 Ква война бе

    2 2 Отговор
    Обикновени Украински граждани, без подготовка,..Ши ба т.. монгольяк пен ДЕЛИТЕ от могучая,ху Йло и г - Ейзерите на Ким вече 13 год у Донбас!
    Хихихихи
    Абе Ше додат Ма кетата а ве потрошат
    Хихихихи

    Коментиран от #147

    18:37 06.09.2026

  • 142 Верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Пильота":

    Два пъти повече дадоха на Англия, а тя няма. С тролене много тъпо изглежда глу....

    18:38 06.09.2026

  • 143 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бангаранага датееваи и каунапрост😀😀😀😀😀

    18:38 06.09.2026

  • 144 дядя дръмпирушка

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    "Грахови топченца"...На приказки голям го слагаш,а в действителност си ню-ню-ню!Сега да кажеш защо просия е обвинена в тероризъм от Германия.Защото има неопровержими доказателства ,а не защото някой иска да набеди просия.пс.Дори пожара в депото за БОООклук край габрово е просиянска работа ,но тук няма кой да го разкрие защото повечето са просиянски подлоги като теб,ню-ню!Сега чакам отговор!

    18:38 06.09.2026

  • 145 Не гледаш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ами не":

    Салавьов,Скабеева,Симонян ..

    Коментиран от #146

    18:40 06.09.2026

  • 146 Ами не

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Не гледаш ли":

    Но винаги има кой да гледа! 😄

    18:40 06.09.2026

  • 147 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Ква война бе":

    Те и майка ти май са шибали и ти си се пръкнал!

    18:40 06.09.2026

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