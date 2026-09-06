Първият дипломат на Кремъл: Това е начало на истинска война

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че обвиненията към Москва от Запада, че има роля в инцидента с дрон на летището в Лайпциг, са “до голяма степен началото на реална война”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
“Летището на Лайпциг. Намериха някакъв дрон. Казаха, че е руски, никой не си направи труда да разследва. Общо взето, до голяма степен това е начало на истинска война”, заяви Лавров, цитиран от ТАСС.
“Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха че късат споразумението. Закриват Руския дом в Берлин. Помня, че преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, допълни руският външен министър.
На 1 септември германското правителство заяви, че е стигнало до заключението, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец и е разпоредило серия от мерки в отговор, „включително затварянето на консулство и руски културен център в Берлин“, припомня Ройтерс.
Русия отхвърли германските обвинения като неоснователни, обвинявайки Берлин в подхвърляне на доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.
Германия планира обширен пакет от мерки за засилването на защитата си срещу нападения с дронове, кибернамеса и други форми на руски саботаж след неуспешната атака с дрон на летище миналия месец, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна статия във в. “Билд”.
Вътрешният министър на Германия Александер Добринт заяви пред изданието, че хибридните атаки на Русия са станали част от ежедневието.
“Тези атаки ще се засилят, но ние можем да се отбраняваме и защитаваме”, заяви той.
Русия отхвърля обвиненията, че провежда операции в Западна Европа и отрича да има роля в атаката на германското летище, като представител на външното ѝ министерство заяви, че това са “антируски действия”.
Според вестника, цитиращ МВР на Федералната република, способностите на полицията за борба срещу дронове ще се разширят, като екипи за бързо реагиране ще бъдат разположени в градовете за защита на въздушното пространство над важните транспортни възли и правителствени обекти.
Допълва се, че компаниите, управляващи критично важна инфраструктура, като енергийни обекти и производителите на въоръжение, ще получат правото не само да засичат дронове, но и активно да се справят с тях.
Ще бъде създаден и национален щит за защита или “киберкупол”, който ще включва мрежа от сензори за откриване и прихващане на потенциални кибератаки.
Правителството планира също да разшири технологиите на изкуствения интелект, биометричното лицево разпознаване и видеонаблюдението, например на железопътните гари, за да идентифицира възможни нападатели, планиращи саботаж.
МВР на Германия все още не е отговорило на писмената молба за коментар на Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе
Коментиран от #6, #10, #22, #39, #55
17:37 06.09.2026
2 Конь
Коментиран от #71
17:38 06.09.2026
3 Хайо
Коментиран от #7, #24, #85, #97
17:39 06.09.2026
4 койдазнай
Коментиран от #35, #80
17:39 06.09.2026
5 Пустиня(к)
17:39 06.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #3 от "Хайо":Па се гътнала.
Коментиран от #9
17:40 06.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
Виждам, че ЕС са като бедните роднини от село, които никой не е поканил на кръщенето!!! А на тях много им се ходи...
Русия и САЩ проведоха преговори, без въобще да ги отразят дори и като работни магарета! Интересното - Русия и САЩ!!!
Чак след това - Украйна!!! Или - Украйна ще бъде информирана!!! Урсулианците ги нема у цялата схема!!! Англичаните също бяха наритани (Фолкл. острови)!
Което фактически подсказва, че Урсулианците няма да гепят и два цента от Украйна!!! А дадоха милиарди!!! На всичкото отгоре, Тръмп иска да му плащат масрафа!!!
Вие може и да не схващате, но Урсулианците схващат какво ги очаква, и затова реват като магарета!!! Е, всеки осъден на смърт може да реве, палача не се трогва!!!
Коментиран от #31, #42
17:44 06.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Днес Кремъл е в заплашителен режим
Редуват ги.
17:44 06.09.2026
19 Заподозрените
17:44 06.09.2026
20 Ба ааа го
17:45 06.09.2026
21 Пламен2325
Лавров Сергей Викторович , вам не стыдно ?!
17:45 06.09.2026
22 Абе то
До коментар #1 от "абе":и Хитлер така разправяше...
17:45 06.09.2026
23 Кирил
Коментиран от #108
17:45 06.09.2026
24 Пич
До коментар #3 от "Хайо":Колега, смени си дилъра.
Коментиран от #30
17:45 06.09.2026
25 Абе
17:46 06.09.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
Ако му стиска де.
Коментиран от #60
17:46 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
Коментиран от #64
17:47 06.09.2026
29 Тези
17:48 06.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хайо
До коментар #16 от "Пич":Колега, спазвай си собствените съвети.
Смени си дилъра и не ползвай общия ни ник.
Коментиран от #51
17:48 06.09.2026
32 Маринов
Коментиран от #48, #138
17:49 06.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Морски
17:49 06.09.2026
35 Дрън- дрън...
До коментар #4 от "койдазнай":Интересен подход за набиране на "читатели" и влизания в сайт - редакцията пише глупости, много "опоненти кълват - и ето ти многобройни посещения на страницата... Трябва да признаем, че е добре направено, с познаване на психологията на диваните активисти...
Коментиран от #44
17:50 06.09.2026
36 Рудолфович
17:50 06.09.2026
37 "Айде.....
Р.S. Не лошо Германия да си провери доказателствата за чий е дрона, защото тази ситуация устройва САМО Украйна !
НЯМА смисъл Европа да гори ПАК ,както при ПСВ и ВСВ !!!
17:50 06.09.2026
38 Алекс
Коментиран от #57, #58
17:50 06.09.2026
39 Мишел
До коментар #1 от "абе":Ако започне истинска война НатО - Русия,тя ще е ядрена. Както установиха наскоро на запад, през първия половин час Русия с 2% от своите ЯО унищожава ядрените сили на НатО в Европа - Франция и Англия плюс Германия, а в следващия половин час с останалите 98% НатО в Северна Америка.
Коментиран от #49, #56, #75, #98, #144
17:50 06.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 РЕАЛИСТ
Коментиран от #78
17:50 06.09.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Пич":В ЕС е тихо и мирно.
САЩ и Русия водят войни.....
Май ЕС са най големите дяволи.
Коментиран от #50, #69
17:50 06.09.2026
43 Пешо
Коментиран от #88
17:50 06.09.2026
44 Ами
До коментар #35 от "Дрън- дрън...":нормално!Протестираш ли?
17:51 06.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 СССР
Коментиран от #125
17:51 06.09.2026
47 Наглост без край
17:51 06.09.2026
48 Коцево фенче,
До коментар #32 от "Маринов":военни тайни не се споделят с пенсионирани старшинки.
Само Мунчо го прави с рашките, затова го държат в неведение.
Коментиран от #67
17:51 06.09.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Мишел":Ти надмина и нострадамус бре.....
Коментиран от #53
17:51 06.09.2026
50 80 години
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":основната цел на ЕС е мир !
17:52 06.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дипломат
17:52 06.09.2026
53 Това е Мишо
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":от Курило !
17:52 06.09.2026
54 селяк
17:52 06.09.2026
55 Палячото
До коментар #1 от "абе":Тя една война се води от мъже, не от женски полови органи като теб 🤣
17:53 06.09.2026
56 Смешка
До коментар #39 от "Мишел":Рассия има три града и половина. Масква, Петерсбург и Екатерининбург..колко бомби им трябват на тях според теб? Всичко останало ше се отцепи при първа възможност.
Коментиран от #122
17:53 06.09.2026
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Алекс":Ами Путин да атакува НАТО.
Кой го спира ?????
Коментиран от #68
17:53 06.09.2026
58 Китай и забрани,
До коментар #38 от "Алекс":но ти можеш да почваш. Действай, не се офлянкваш на дивана!
17:54 06.09.2026
59 Иван
До коментар #51 от "Хайо":Колега ,може би иска да изглежда умен като теб и по друг начин не знае как .Това е добре за теб ,вдигат нивото ти .Аз имам един съновник на времето се подписваше с Иван Вазов ,този е съшия и онзи стигна до общ работник на село ,този няма да стигне по далеч .Щом име не могат да измислят ,Престави си какво ниво имат и не им се коси .
Коментиран от #65
17:54 06.09.2026
60 Мишел
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":На НатО не му стиска война с Русия, защото е назад с поколения в оръжията, както и с ПРО.
Коментиран от #62
17:54 06.09.2026
61 Хайо
До коментар #51 от "Хайо":Че то комплексарщината ти е публична тайна.
17:55 06.09.2026
62 НАТО
До коментар #60 от "Мишел":е създадено да няма войни! Русия да не скача на държави джуджета!
17:56 06.09.2026
63 Дъртьо
17:56 06.09.2026
64 Орк
До коментар #28 от "Анонимен":Всеки ще отговори за своите дела.войната не ваша само че заводите работят 7/24. Нали?
17:56 06.09.2026
65 Пич
До коментар #59 от "Иван":Колега, не ползвай третия ни общ ник.
Излагаш се.
17:56 06.09.2026
66 Пламен
Сега хич го няма на картата.
17:57 06.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Той
До коментар #57 от "ГОЛЕМ СМЕХ":от 20 години го атакува с диверсанти!
17:58 06.09.2026
69 Пич
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Мислиш ли?! Защото ЕС води войни повече и по дълго от Русия и САЩ, но срещу собствените си граждани! Или тъкмо излизаш от НЛО - то, и не знаеш какво става на земята?!
Коментиран от #82, #103
17:58 06.09.2026
70 Русия
17:58 06.09.2026
71 Не знам
До коментар #2 от "Конь":Но немците стягат специални отряди в полицията за борба с дронове.. сигурно нещо знаят?
17:58 06.09.2026
72 малийййй, страх...
17:58 06.09.2026
73 Продажните урсули
17:58 06.09.2026
74 1234
Коментиран от #83
17:59 06.09.2026
75 Ами
До коментар #39 от "Мишел":Нито ядрена нито друга Русия 4.5 години превзема Киев, а още е на под 50 км от официалната си международно призната граница. и превзема по 20 пъти несъществуващи от повече от 20години села. За какво НАТО бълнувате точно още. Ако някой нормален е смятал Русия за фактор вече може само да и се пресмее.
Коментиран от #87
17:59 06.09.2026
76 Сър Пичук
Как, бе, Пинокио помниш, като тогава не си бил още роден?
18:00 06.09.2026
77 В Донбас
18:00 06.09.2026
78 Тоя виц сам ли го измисли?
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":Много е плосък.
18:00 06.09.2026
79 ВВП
18:00 06.09.2026
80 Може
До коментар #4 от "койдазнай":Даже, тези, американските пратеници са се договорили, че стане ли тази работа и щатите веднага ще обявят дефолт..за да изчистят дълга..
Коментиран от #89
18:01 06.09.2026
81 Цвете
18:01 06.09.2026
82 На плоската
До коментар #69 от "Пич":земя ли?
18:01 06.09.2026
83 Оф, аман от руски фейкове
До коментар #74 от "1234":Дано те стоплят през зимата.
Коментиран от #124
18:01 06.09.2026
84 ВВП
Коментиран от #100
18:02 06.09.2026
85 Аз пък чух 5 годони
До коментар #3 от "Хайо":Но като нищо да отиде и на 10
18:02 06.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 РЕАЛИСТ
До коментар #43 от "Пешо":Руснаците ли ме знаят , кви е война, бе? Щом имат най-голяма територия на света, значи знаят как да побеждават враговете си и да им вземат земята. Сега с всеки изминат ден Русия става все по-голяма. Дебнат Европа и не са рекли, не са ги върнали в каменната ера. Шефът на ЦРУ що беше на килимчето в Кремъл. Някой щеше да гризне дръвцето и той се молеше на колене.
Коментиран от #92, #96, #135
18:03 06.09.2026
89 Откога Митрофанова плаща
До коментар #80 от "Може":за вицове?
Коментиран от #95
18:04 06.09.2026
90 Пламен
Така пише в Телето.
18:04 06.09.2026
91 Швеция
18:04 06.09.2026
92 Тоже
До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":и на другарите!
Коментиран от #102
18:05 06.09.2026
93 Пyт@к@ИcъргейЛавров
18:05 06.09.2026
94 Бисмарк
18:06 06.09.2026
95 Ами плаща
До коментар #89 от "Откога Митрофанова плаща":само в троленето на глупака.
18:06 06.09.2026
96 Никой не им ще територията
До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":освен китайците Сибир. Другото Тундра, блата, езера като Карачай.
Заселвай се там и не ни занимавай с митовете за Могучая, кво чакаш.
Коментиран от #99
18:07 06.09.2026
97 не може да бъде
До коментар #3 от "Хайо":Ами този който е казал преди 4 г- че войната ще трае повече от 4 г.и може да свърши на немска територия е мислел с главата си а не с други части както забелязвам че правят някои!?Не съм убеден че ще има такава война която да свърши на немска територия но Мерц прави грешка след грешка!?И в момента се пишат глупости а не се следи какво става в Германия-ами Мерц направи с това затваряне на руското консулство и руския дом много голяма грешка...но тя не е в това че са затворили тези руски институции -тя се вижда в избрания момент и начина по който е направено ...ето в какво е проблема -VW обявява че затваря 4 завода след което много поддоставчици също ще затворят освен това няколко предприятия от химията обявяват за опасност от неплатежоспособност правителството знае и вместо да се занимава с това обявява някакви мерки срещу Русия!?И това преди изборите в провинция Саксония- Анхалт ...вижте сега какво става там -през 2021 г.участието е било около 60,3% в момента 2ч.преди затваряне на изборните бюра/20ч бълг-време/ е 63,5% !?Познайте до 3 пъти за кого и срещу кого е това гласуване!?
Коментиран от #104
18:07 06.09.2026
98 Санитар от Карлуково
До коментар #39 от "Мишел":За съжаление само 2% от докторите мислят че ще се излекуваш, останалите 98% са на обратното мнение....
18:08 06.09.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Стига с кремълските вицове
До коментар #84 от "ВВП":Дръж се сериозно.
18:09 06.09.2026
101 Кравария убер алес
По същество, чувам само европейците да говорят за заплаха и да сеят параноя. Руснаците им гледат сеира.
Коментиран от #114
18:09 06.09.2026
102 РЕАЛИСТ
До коментар #92 от "Тоже":Те другарите сами се предлагаха, ама руснаците не са толкова лакоми. Ние сами сме се предлагали , да станем 16-та република, ама не сме им трябвали.
Коментиран от #109
18:09 06.09.2026
103 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "Пич":Дали в ЕС са избиват както в Украйна, Русия или Иран....
В ЕС има Джиро и Евровизия...
Коментиран от #106, #143
18:10 06.09.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Коня да не рита много
18:10 06.09.2026
106 Те само
До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":избиват украинците! Ама теб ко ти дреме. Тролея отпадфък в обществото! Нали?
18:11 06.09.2026
107 Трол
18:12 06.09.2026
108 Пилотът Гошу
До коментар #23 от "Кирил":Капка в морето в съпоставка с действията на ЦРУ, МОСАД, МИ6 и т.н…. В случая е абсолютно прав… Акцийката в Лайпциг бе скалъпена, даже много некадърно, след което веднага си удвоиха бюджета, служителите и офисите в Германия… Естествено, че ще дрънкат в посока Русия, но никой нормален човек не се връзва на смешните оправдания… Отделно немската прокуратура казва, че все още нямат решение, политици обаче вече знаят и обявяват мерки? Стига, моля те…. Даже овцете не се връзват на подобни глупости…
Коментиран от #111
18:13 06.09.2026
109 Хайо
До коментар #102 от "РЕАЛИСТ":Старшинка, ти в качеството си на какъв присъства на срещата, та се пишеш свидетел?
В ролята на изт.ривалката пред стаята ли?
18:13 06.09.2026
110 няма край
18:13 06.09.2026
111 Миротворецъ
До коментар #108 от "Пилотът Гошу":Чакаме всички лъжливи Коцета на гюме.
Коментиран от #112
18:14 06.09.2026
112 Знаем
До коментар #111 от "Миротворецъ":Украйна е терористичен режим, затова Русия го млати!
Коментиран от #117
18:15 06.09.2026
113 Ами
До коментар #87 от "Ами 4.5 години":Да 4.5години смазва, но себе си. Това е нещо мого добре познато в историята свързана с Русия и то могократно. Русия имаше пълния шанс да се развие като нормална страна, но се самозакопа за пореден път заради кемълския режим и имперските му амбици. Сега си плащат цената, но както винаги за съжаление тя се понася от обикновенните руснаци чиято единствена вина е, че подължават да позволяват да бъдат практически крепосници.
Коментиран от #115, #123
18:17 06.09.2026
114 Една жена на пазара...
До коментар #101 от "Кравария убер алес":Кой ти е крив, че вярваш на тАпните ни. Ние гледаме лаф да става..
18:17 06.09.2026
115 Откъде са свидетелските ти показания
До коментар #113 от "Ами":На руския фронт ли си Илина украинския?
18:18 06.09.2026
116 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #87 от "Ами 4.5 години":Това, ли е оправданието "не искат Киев" и как ще обясниш Путин - "пълна капитулация на Украйна" а, това минава през Киев!!!!!
Коментиран от #119, #121
18:18 06.09.2026
117 Верно е, млатят ви
До коментар #112 от "Знаем":как си искат..
Коментиран от #120
18:19 06.09.2026
118 Пламен
Китаеца се усмихва загадъчно, както винаги. :)
18:20 06.09.2026
119 Нищо не ти се разбира
До коментар #116 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Смени си дилъра.
18:21 06.09.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Ами факт
До коментар #116 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Никога не са искали Киев, освен в пропагандата за глупаци и троленето на евтините глупаци! 😄 А смяна на режим, става с капитулация. Чети, ще знаеш повече!
Коментиран от #129
18:25 06.09.2026
122 Мишел
До коментар #56 от "Смешка":През 2022г. Пентагонът публикува доклад с оценка на последствията от ядрена война между ядрените сили. Този доклад е публичен и сега е в централното хранилище на документи на САЩ , може да бъде получено копие от него на мейла срещу такса.
В този доклад Пентагонът оценява загубите на население при ядрена война: за САЩ, Франция и Англия над 99%, Русия 35%, Китай 40%.
Коментиран от #140
18:25 06.09.2026
123 И Русия се развива като нормална
До коментар #113 от "Ами":За разлика от деградацията на запада да възроди фашизма, да падне на дъното да краде и лъже!
Коментиран от #128
18:26 06.09.2026
124 кажи
До коментар #83 от "Оф, аман от руски фейкове":Кое е фейк. Явно има шарани, които вярват на подобни глупости като теб.
Коментиран от #130
18:26 06.09.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Азиатска наглост
18:27 06.09.2026
127 Пръц
18:30 06.09.2026
128 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #123 от "И Русия се развива като нормална":Коя нормална страна я бомбят......
Коментиран от #131
18:32 06.09.2026
129 А колоната
До коментар #121 от "Ами факт":60 километра,къде беше тръгнала?Като 2014;,Крим !
Коментиран от #132
18:33 06.09.2026
130 Нали затова ти пиша, че е фейк
До коментар #124 от "кажи":Не вярвам на глупости.
18:33 06.09.2026
131 Която
До коментар #128 от "ГОЛЕМ СМЕХ":не е васал на господаря САЩ! Сега виждаш ли мъник какво зло е САЩ?
18:33 06.09.2026
132 Според пропагандата за глупаци ли
До коментар #129 от "А колоната":Или според руското командване? Защото е различно. 😄
Коментиран от #136
18:34 06.09.2026
133 А не заплашваха ли
Коментиран от #137
18:35 06.09.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Пильота
До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":Руснаците имат най-голямата територия на света, щото САЩ ги снабдяваха с оръжие срещу Германия едно време и им отваряха фронтове на германците за да охлабят натиска срещу масква. 10к+ танкове и артилерия, хиляди самолети, влакове, локомотиви, индустриални машини..половин милион камиони..Великата съветска армия "освободителка" хаха
Прочети обективната история, пръцльо, пък тогава ги хвали тия чукчета.
Коментиран от #142
18:35 06.09.2026
136 Ти от
До коментар #132 от "Според пропагандата за глупаци ли":командването ли си?
Коментиран от #139
18:36 06.09.2026
137 Ами не
До коментар #133 от "А не заплашваха ли":Само в пропагандата за глупаци Русия е заплаха, ама нали така се източва Европа към САЩ. Теб ко ти дреме за Европа? 😄
Коментиран от #145
18:36 06.09.2026
138 точка
До коментар #32 от "Маринов":Какъв е мотивът и Целта ли ?????? Мотивът е крайно лошото позициониран на системните германски партии/ Те Губят позиции. А целта е Промяна на Конституцията и законите за да се Разправят с опозицията, най вече АзГ!!!!!!!! Тва са го правили вече с Райхстага и тгава създадоха Дахау, където наритаха Всички!!!!!! Впрочем Германия е Единствената страна Забранила Комунистическата партия……….показателно е Какво дреме сега в Швабия и как надигат глава. Впрочем то Германски танкове има на източният фронт/ Естония Украйна и те едва ли ще ги върнат!!!!!
18:36 06.09.2026
139 Ами не
До коментар #136 от "Ти от":И пропагандата за глупаци я ползвам за забавление. 😄
18:37 06.09.2026
140 Пръц
До коментар #122 от "Мишел":Да, като тези 35% от Рассия правят Рассия Рассия. Разбирай 3-4 от по-големите им градове..Кавказ, Сибир, и далечния изток няма смисъл да се удрят, те ще си се отцепят при първа възможност.
18:37 06.09.2026
141 Ква война бе
Хихихихи
Абе Ше додат Ма кетата а ве потрошат
Хихихихи
Коментиран от #147
18:37 06.09.2026
142 Верно ли
До коментар #135 от "Пильота":Два пъти повече дадоха на Англия, а тя няма. С тролене много тъпо изглежда глу....
18:38 06.09.2026
143 Хахаха
До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Бангаранага датееваи и каунапрост😀😀😀😀😀
18:38 06.09.2026
144 дядя дръмпирушка
До коментар #39 от "Мишел":"Грахови топченца"...На приказки голям го слагаш,а в действителност си ню-ню-ню!Сега да кажеш защо просия е обвинена в тероризъм от Германия.Защото има неопровержими доказателства ,а не защото някой иска да набеди просия.пс.Дори пожара в депото за БОООклук край габрово е просиянска работа ,но тук няма кой да го разкрие защото повечето са просиянски подлоги като теб,ню-ню!Сега чакам отговор!
18:38 06.09.2026
145 Не гледаш ли
До коментар #137 от "Ами не":Салавьов,Скабеева,Симонян ..
Коментиран от #146
18:40 06.09.2026
146 Ами не
До коментар #145 от "Не гледаш ли":Но винаги има кой да гледа! 😄
18:40 06.09.2026
147 Путин
До коментар #141 от "Ква война бе":Те и майка ти май са шибали и ти си се пръкнал!
18:40 06.09.2026