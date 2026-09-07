Новини
България »
Всички градове »
ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори

ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори

7 Септември, 2026 18:36 782 12

  • цик-
  • партии-
  • инициативни комитети-
  • регистрация-
  • президентски избори

Подалите документи партии са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и „Народна партия истината и само истината“.

ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук, цитирани от БТА.

Подалите документи партии са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и „Народна партия истината и само истината“.

Документи за регистрация в ЦИК са подали също: Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.

Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Виж ти...

    5 1 Отговор
    Ленин ни бил кандидат за президент. Остава и форумния "Сталин" да се кандидатира.
    Между другото, той отдавна не се е появявал...

    Коментиран от #8

    19:01 07.09.2026

  • 3 Много Шум !

    6 1 Отговор
    За нищо !

    Избора !

    Е Вече Направен !

    Коментиран от #5

    19:09 07.09.2026

  • 4 Възраждане победа!

    5 6 Отговор
    Само Възраждане , само те дават реална заявка да играе метлата!

    19:10 07.09.2026

  • 5 Ти Си Ритай !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много Шум !":

    ------------- !

    19:10 07.09.2026

  • 6 ЧОЧО

    6 1 Отговор
    То се знае , че комунягите завладяха власта и Йотова ще спечели защо да да ваме пари за избори , дайте тия пари на пенсионерите , че с 350-400евро живота никак не е лесен в богатата БГ.

    19:14 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дада

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Виж ти...":

    Форумния Сталин го е,,Б,,а,,х,,а едни наркомани преди 2 седмици и ги убиха ,той умря

    19:28 07.09.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 2 Отговор
    Чакаме Росен Миланов да подаде документи и ще гласуваме за него ,Да го Д,,У,,Х,,А комунистката от ДС олигархията К,,у,,Р,,в,,а,,т,,а Йотова ! Всеки който гласува за Йотова да му изсъхнат ръцете

    19:29 07.09.2026

  • 10 Жеро

    1 1 Отговор
    През шмайзера ми е за кандидати, както и за инициативи комитети!

    Коментиран от #12

    19:36 07.09.2026

  • 11 Мафия ни управлява

    2 0 Отговор
    Много президент , много мвраклии !
    Пара да се лапа !

    19:38 07.09.2026

  • 12 Розав пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жеро":

    Ама четеш и даже “коментираш”, шекел

    19:48 07.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол