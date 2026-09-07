ЦИК: До 17 часа днес пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на пет партии и пет инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от ЦИК на официалната си страница във Фейсбук, цитирани от БТА.
Подалите документи партии са: „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и „Народна партия истината и само истината“.
Документи за регистрация в ЦИК са подали също: Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова; Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров.
Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.
Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Виж ти...
Между другото, той отдавна не се е появявал...
Коментиран от #8
19:01 07.09.2026
3 Много Шум !
Избора !
Е Вече Направен !
Коментиран от #5
19:09 07.09.2026
4 Възраждане победа!
19:10 07.09.2026
5 Ти Си Ритай !
До коментар #3 от "Много Шум !":------------- !
19:10 07.09.2026
6 ЧОЧО
19:14 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дада
До коментар #2 от "Виж ти...":Форумния Сталин го е,,Б,,а,,х,,а едни наркомани преди 2 седмици и ги убиха ,той умря
19:28 07.09.2026
9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
19:29 07.09.2026
10 Жеро
Коментиран от #12
19:36 07.09.2026
11 Мафия ни управлява
Пара да се лапа !
19:38 07.09.2026
12 Розав пудел с бустер
До коментар #10 от "Жеро":Ама четеш и даже “коментираш”, шекел
19:48 07.09.2026