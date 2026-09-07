Жертвите от взрива във военния обект в Боливия вече са седем

Жертвите от мощния взрив във военен обект в боливийския град Виача нараснаха до седем души, след като спасителните екипи откриха телата на част от обявените за изчезнали. Трагичният инцидент, който разтърси Южна Америка на 4 септември, продължава да бъде в центъра на общественото внимание заради мащабните материални щети и големия брой ранени.

По официална информация от Министерство на отбраната на Боливия, откритите тела принадлежат на лица, които първоначално бяха в неизвестност. Сред идентифицираните седем загинали са един сержант и шестима новобранци, които са изпълнявали задължителната си военна служба. Спасителните операции на мястото на инцидента продължават без прекъсване.

Какво предизвика трагедията във военния център?

Взривът избухна в следобедните часове в петък на територията на центъра за обслужване на военна техника RAM-2 „Боливар“, разположен на около 30 километра от административната столица Ла Пас. Според изявления на министъра на отбраната Ернесто Юстиниано, разпространени от световните медии, първоначалният взрив е възникнал в склад за пиротехнически материали и черен барут, последван от втора, значително по-мощна детонация.

Инцидентът е ранил над 80 души, като десетки близки къщи са с разрушения и изпочупени прозорци в радиус от един километър. Местните здравни власти във Виача и столицата Ла Пас съобщават, че сред пострадалите има както военни, така и множество цивилни граждани.

Реакцията на държавното ръководство

Президентът на Боливия Родриго Пас лично посети мястото на трагедията, за да инспектира спасителните дейности и да изрази съболезнования на близките. Той обяви, че на загиналите млади войници ще бъде присъдено званието сержант посмертно в знак на признателност.

Държавният глава увери, че се провежда „щателно, техническо и прозрачно разследване“ за установяване на точните причини за експлозията на пиротехниката, като призова да не се избързва с политически спекулации. В община Виача е обявен тридневен траур.