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Черно море с остра позиция след съдийските решения в мача с Локомотив Пловдив

Черно море с остра позиция след съдийските решения в мача с Локомотив Пловдив

7 Септември, 2026 17:29 410 2

  • черно море-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • съдийство-
  • жалба

Според варненския клуб поредица от ключови отсъждания са ощетили отбора и са повлияли пряко върху развитието на срещата

Черно море с остра позиция след съдийските решения в мача с Локомотив Пловдив - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Черно море излезе с официална позиция, в която изрази сериозно недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя срещу Локомотив Пловдив от 8-ия кръг на efbet Лига. Според варненския клуб поредица от ключови отсъждания са ощетили отбора и са повлияли пряко върху развитието на срещата.

Ео какво пишат на сайта си „моряците“:

ПФК Черно море изразява своето недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя от 8-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив Пловдив. Клубът счита, че поредица от ключови решения ощетиха отбора и повлияха пряко върху развитието на срещата.

През първата част (27 мин.) бе подминато нарушение от страна на играчa на домакините Севи Идриз срещу Селсо Сидней, което по всички критерии представляваше директен червен картон.

В 87-ата минута не бе отсъдена дузпа срещу Хорхе Падия — Нарушението бе идентично с това от 3-ия кръг, когато срещу Черно море бе отсъдена дузпа, а с нея Ботев Пловдив постигна успех в тази среща. Сега обаче аналогична ситуация не бе санкционирана, въпреки че ВАР разполагаше с достатъчно основания да коригира решението.

Подминат фаул срещу Падиля пред наказателното поле в 91-вата минута — Явно задържане с две ръце, което спираше голова атака, не бе отсъдено. Ситуацията бе очевидна и в пряка близост до наказателното поле, но тя отново бе подмината от реферите.

В една от ситуациите, подминати от съдийския екип, Алек Колев получи тежка контузия след нарушение, което следваше да бъде санкционирано поне с жълт картон.

ПФК Черно море счита, че съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира. Подобни пропуски подкопават доверието в съдийството и влияят негативно върху спортния принцип на първенството.

Клубът ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която подробно ще бъдат описани всички спорни ситуации, както и тяхното отражение върху мача.

ПФК Черно море ще очаква адекватна реакция, анализ и последващи мерки, които да гарантират равнопоставеност и коректност в бъдещите срещи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зрител

    1 0 Отговор
    Нспротив - ощетени бяха пловдивчани. ВАР им отмени чист гол и не им даде дузпа след това при 1:0.
    Отделно спираше всяка контра на Локомотив с измислен фал.
    Да искаш червен картон е смешно и жалко

    17:57 07.09.2026

  • 2 Варненец съм, при това -

    0 0 Отговор
    привърженик на Черно море, но да обвиняваш съдиите за безидейната си игра и собствената си некадърност... За съжаление - "Черно море" се е устремил към долния пласт на посредствеността - носят се разни слухове, може и да са верни...

    18:02 07.09.2026

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