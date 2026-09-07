Черно море с остра позиция след съдийските решения в мача с Локомотив Пловдив

Черно море излезе с официална позиция, в която изрази сериозно недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя срещу Локомотив Пловдив от 8-ия кръг на efbet Лига. Според варненския клуб поредица от ключови отсъждания са ощетили отбора и са повлияли пряко върху развитието на срещата.

Ео какво пишат на сайта си „моряците“:

ПФК Черно море изразява своето недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя от 8-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив Пловдив. Клубът счита, че поредица от ключови решения ощетиха отбора и повлияха пряко върху развитието на срещата.

През първата част (27 мин.) бе подминато нарушение от страна на играчa на домакините Севи Идриз срещу Селсо Сидней, което по всички критерии представляваше директен червен картон.

В 87-ата минута не бе отсъдена дузпа срещу Хорхе Падия — Нарушението бе идентично с това от 3-ия кръг, когато срещу Черно море бе отсъдена дузпа, а с нея Ботев Пловдив постигна успех в тази среща. Сега обаче аналогична ситуация не бе санкционирана, въпреки че ВАР разполагаше с достатъчно основания да коригира решението.

Подминат фаул срещу Падиля пред наказателното поле в 91-вата минута — Явно задържане с две ръце, което спираше голова атака, не бе отсъдено. Ситуацията бе очевидна и в пряка близост до наказателното поле, но тя отново бе подмината от реферите.

В една от ситуациите, подминати от съдийския екип, Алек Колев получи тежка контузия след нарушение, което следваше да бъде санкционирано поне с жълт картон.

ПФК Черно море счита, че съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира. Подобни пропуски подкопават доверието в съдийството и влияят негативно върху спортния принцип на първенството.

Клубът ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която подробно ще бъдат описани всички спорни ситуации, както и тяхното отражение върху мача.

ПФК Черно море ще очаква адекватна реакция, анализ и последващи мерки, които да гарантират равнопоставеност и коректност в бъдещите срещи.