Германия в шок след триумфа на AfD в Саксония: Първи реакции

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна безпрецедентен успех на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт днес, предизвиквайки политическо земетресение в Берлин.
Според първите официални прогнози и екзитполове, AfD печели историческите 44,5% от гласовете, което е почти двойно увеличение спрямо вота през 2021 г. (20,8%). В същото време управляващият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя тежко поражение, сривайки се до рекордно ниските 18,5% (спрямо 37,1% преди пет години).
Избирателната активност достигна рекордните 80%, отразявайки огромната мобилизация на обществото.
Победителите: „Написахме история и имаме мандат за управление“
Лидерът на AfD в Саксония-Анхалт, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви победата пред ентусиазирани привърженици, които по-късно изпяха националния химн. „Написахме история в тази провинция“, заяви Зигмунд. Той подчерта, че протегнатата му ръка е отворена за коалиция, но само към политически сили, които са готови за пълна политическа промяна, без AfD да изневерява на собствените си ценности.
Националният съпредседател на партията Алис Вайдел беше още по-категорична пред обществената телевизия ZDF: „Това е съвсем ясен мандат за управление. Най-силната партия винаги има задачата да състави правителство.“
Победените: „Тежък удар и завой, с който трябва да се справим“
Досегашният премиер на провинцията от ХДС, Свен Шулце, призна поражението и поздрави победителите, като описа кампанията като „изключително тежка и интензивна“.
Министърът в канцлерството Нина Варкен (ХДС) определи вота като „дълбока завой и исторически разлом“ за консерваторите. Тя призна, че курсът на реформи на федерално ниво под ръководството на канцлера Фридрих Мерц се е оказал огромно предизвикателство.
От страна на Социалдемократическата партия (ГСДП), чийто вот се закрепи на критичните 8,2%, лидерът Ларс Клингбайл нарече резултатите „сигнал към Берлин“, който ще постави на изпитание федералното правителство. Новата лява партия „Алианс Сахра Вагенкнехт“ (BSW) балансира около 5-процентовата бариера с точно 5,0%, докато Свободната демократическа партия (СвДП) отпадна напълно от местния парламент с едва 2,1%.
Медии, политолози и експерти: Заплаха за консенсусния модел
Водещите немски и международни медии оценяват събитието като повратна точка в следвоенната история на Германия. Информационната агенция Ройтерс отбелязва, че резултатът сериозно отслабва позициите на канцлера Фридрих Мерц броени седмици преди вотовете в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.
- Политически анализи: Янос Рихтер, експерт от правния форум Verfassungsblog, коментира, че „моделът, основан на консенсус, с който бяхме свикнали в Германия през последните десетилетия, сега е сериозно застрашен“. Според него евентуално управление на AfD на регионално ниво ще усложни коренно вътрешната сигурност и координацията на федералните политики.
- Икономически предупреждения: Германският икономически институт (IW) вече предупреди за тежки последици за икономиката на провинцията, тъй като строгата антиимиграционна политика на AfD може да спре притока на чуждестранни работници, от които застаряващият регион има спешна нужда.
Въпреки огромния си успех, AfD остава под въпрос за съставяне на правителство, тъй като останалите партии в парламента (ХДС, Левите, Зелените и ГСДП) разполагат с общо 42 от 83 места и вероятно ще се опитат да издигнат „санитарен кордон“ срещу крайната десница. Процесът по преговори обаче се очертава като най-сложният в модерната история на провинцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #3, #8, #25, #36, #38, #73, #142
20:55 06.09.2026
2 Герго
20:56 06.09.2026
3 Извади си факта
До коментар #1 от "Факт":и се налупкай хибридно
Коментиран от #19
20:56 06.09.2026
4 Кина
Коментиран от #47, #49
20:57 06.09.2026
5 Много лошо
Коментиран от #12, #13, #28, #64, #70
20:58 06.09.2026
6 А бе гледам
20:58 06.09.2026
7 ГДР
Коментиран от #27, #48, #146, #155
20:58 06.09.2026
8 Двойна атака
До коментар #1 от "Факт":Може би тройна атака? Германското СДС умре, това е положителен вот.
20:58 06.09.2026
9 браво
20:59 06.09.2026
10 Испански
21:00 06.09.2026
11 Да,бе
21:00 06.09.2026
12 Без име
До коментар #5 от "Много лошо":Натам вървят нещата. Източна Германия пак ше се отцепи май. :-) Там всички са за АзГ.
21:00 06.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ШЕФА
21:01 06.09.2026
15 Очакваме включване
21:02 06.09.2026
16 Все тая
21:02 06.09.2026
17 Русия
21:03 06.09.2026
18 ДрайвингПлежър
21:03 06.09.2026
19 Факт
До коментар #3 от "Извади си факта":Бях ироничен.
21:06 06.09.2026
20 Ми що тъй
21:06 06.09.2026
21 Тодор Колев
Коментиран от #39, #40
21:06 06.09.2026
22 Яшар
21:07 06.09.2026
23 гост
Коментиран от #29, #42, #46, #111
21:08 06.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фон Мюнхаузен
До коментар #1 от "Факт":Изборите са честни и демократични само ако ние спечелим, нали? Мнение и факт са съвсем различни понятия, но щом не ги различаваш, много жалко
21:09 06.09.2026
26 1234
21:09 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Едва ли
До коментар #5 от "Много лошо":Нямат капацитет за такива действия. Ако се опитат ще се сринат много преди 2030. Вярно е, че са на къса каиша от САЩ и онези могат да ги натиснат да действат в тази посока, но няма кой да се бие на терен - гейзери, мигранти и лаладжии. А и тогава самата Германия може да излезе извън контрола на "началниците". А при по-голяма ескалация - няма да говоря, всеки сам ще се сети. Измислените дронове от близките дни ще им се видят като играчки от фабриката на Дядо Коледа.
21:10 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хохо Бохо
21:11 06.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бай Иван
21:11 06.09.2026
33 Внимателен читател
21:11 06.09.2026
34 604
21:12 06.09.2026
35 (Християндемократически съюз (ХДС)
Коментиран от #109
21:12 06.09.2026
36 ....
До коментар #1 от "Факт":Аха.... Русия им е виновна, че младите дойчета и дъртите шайзета не искат да работят какво да е...
21:13 06.09.2026
37 ха ха хаааа
21:13 06.09.2026
38 Още по-добре
До коментар #1 от "Факт":На следващите избори мерцови и урсови ще бъдат още по-зле в класацията. Споко... всичко се пече с времето.
21:13 06.09.2026
39 Не е така
До коментар #21 от "Тодор Колев":Просто разбойниците и ЛГБТ се изгонват - ако не желаят, по желание на Народа....
21:14 06.09.2026
40 Ами
До коментар #21 от "Тодор Колев":Ха добър ден :)
Почти цяла Европа в момента се управлява от потомци на нацисти.
Останалата част пък са бивши комунисти преродили се в демократи.
21:14 06.09.2026
41 Олеееее...
21:14 06.09.2026
42 604
До коментар #23 от "гост":Стигъ съ пъна вече си се оусрал немъ нуждъ!
21:14 06.09.2026
43 Пилотът Гошу
21:14 06.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЯКА ПОБЕДА НАД ФФАШИЗМА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АЛТ. ЗА ГЕРМАНИЯ , НАЙ -ЧЕСТНАТА , НАЙ- ИСТИНСКАТА ПАРТИЯ СЪСТАВЕНА ОТ НАЙ- РАЗУМНАТА ,НАЙ-РЕАЛСТИЧНА ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ , БРАВО , УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКИ ПРПВИНЦИИ , В ЦЯЛА ГРЕМАНИЯ !
21:15 06.09.2026
46 О, Морес
До коментар #23 от "гост":Да де,само че,първото му изявления пред днешните "лидери" на ЕС беше,че България повече пари за режима в Киив НЯМА.Не е малко.Като за начало.То всичко не може от веднъж.А какво ще става тепърва в лЕберална Европа,бедна ти е фантазията !
Коментиран от #58
21:15 06.09.2026
47 Защо пък?
До коментар #4 от "Кина":Западно германците да не би да харесват рецесия, деиндустриализация, диктатура и забрана на свободното слово?
21:16 06.09.2026
48 Пилотът Гошу
До коментар #7 от "ГДР":Чакай малко, нали АзГ били крайнодесни, едва ли не внуци на художника, как така сега са ГДР… Противоречите си вече…
21:16 06.09.2026
49 Колур
До коментар #4 от "Кина":Русия не е СССР. А крайнодесните осигоряват спокойствие само на себе си.
Коментиран от #55
21:17 06.09.2026
50 Пълни глупости са
21:17 06.09.2026
51 Вятърът...
21:18 06.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Логично!
21:19 06.09.2026
54 Първото нещо което ще направят
21:19 06.09.2026
55 Нещо
До коментар #49 от "Колур":Се опита да кажеш ли? Ако и за такива "мозъчни бисери" ви плащат - наистина са много зле!
21:20 06.09.2026
56 Чудо голямо
21:21 06.09.2026
57 Ами
21:22 06.09.2026
58 гост
До коментар #46 от "О, Морес":Тя България и преди си нямаше пари за Украйна , ако си забравил или не си разбрал , щото в ТАСС и Известия не ги пишат тия работи , за всички боклуци за скрап дето уж ги "дадохме " на Украйна МО е получило над 250 милиона ЕВРО , не лева от ЕС , а за тия дето и продадохме военните заводи спечелиха колкото не са печелили за 50 години назад накуп !! И ако си мислиш , че и сега не продаваме и то ПОВЕЧЕ , значи си същия наивник като дружките ти тук !
Коментиран от #66
21:22 06.09.2026
59 Имало и нормални хора в Германия
21:23 06.09.2026
60 "Алтернатива за Германия“ (АзГ)
21:24 06.09.2026
61 Софиянец
Укрите, Зелето и цялата му фашистка хунта ще го духат яко!
21:24 06.09.2026
62 Тъжно е...
Коментиран от #154
21:24 06.09.2026
63 Аз съм
21:24 06.09.2026
64 Първо депресия
До коментар #5 от "Много лошо":Масови уволнения и глад до смърт. Тогава ще има кандидати за фронта. Ще мобилизират недоволните и ще ги изпратят на война с Русия. Там ще ги избият и проблемът с недоволството ще бъде решен за 100 години напред.
21:26 06.09.2026
65 А50
21:26 06.09.2026
66 О, Морес
До коментар #58 от "гост":Абе скоро в в града Брюксел освен пи...що момченце ще има и две пи...ещи лели.
Коментиран от #81
21:27 06.09.2026
67 Въпреки победата на АзГ
Коментиран от #72
21:28 06.09.2026
68 УРСУЛА И КАЯ
21:30 06.09.2026
69 Шок за Урсулите! Какъв рев, какъв кеф!
Коментиран от #75
21:32 06.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А50
21:33 06.09.2026
72 гост
До коментар #67 от "Въпреки победата на АзГ":Ти сериозно ли плещиш тия простотии ?? Искаш да кажеш , че германец , ако ще и газарбайтер ще рискува затвор за 50-100 евро , че даже и за 200 ?? Това копеите верно сте с летална диагноза !!
Коментиран от #79, #83, #97
21:35 06.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Лама Гюро
Коментиран от #78
21:36 06.09.2026
75 А50
До коментар #69 от "Шок за Урсулите! Какъв рев, какъв кеф!":Тия рептили няма да се дадът без бой. Очаквайте гонения срещу лидери на АзГ и опит за забрана на АзГ.
21:36 06.09.2026
76 Украинците
21:37 06.09.2026
77 Факт
21:37 06.09.2026
78 Зевзек
До коментар #74 от "Лама Гюро":Зеля също не харесва
21:39 06.09.2026
79 Съвсем сериозно
До коментар #72 от "гост":И хранителни помощи за по 250 евро включително се раздаваха от Християндемократически съюз и Зелените
Коментиран от #104
21:39 06.09.2026
80 отврат
21:39 06.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Анонимен
21:39 06.09.2026
83 Тук май си прав
До коментар #72 от "гост":"Искаш да кажеш , че германец , ако ще и газарбайтер ще рискува затвор за 50-100 евро , че даже и за 200 ??"
Само че защо германец ще си рискува живота на "източния фронт"? Или ще свали от власт тези, които се опитат да го изпратят там?
21:39 06.09.2026
84 Аз съм веган
Коментиран от #88, #90
21:40 06.09.2026
85 Късата памет
21:42 06.09.2026
86 стоян георгиев
21:42 06.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Деси Димитрова
До коментар #84 от "Аз съм веган":Миличък,боли ли много?
Коментиран от #93
21:43 06.09.2026
89 Геееейтаците и урсулайките
21:44 06.09.2026
90 стоян георгиев
До коментар #84 от "Аз съм веган":Тревопасно живорно умно нЕма
21:45 06.09.2026
91 Усещам...
21:46 06.09.2026
92 Край с мераците на Мерц
Коментиран от #128
21:46 06.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ТИР
Утре по телевизиите анализ от Ленче, Надето, Инджев и Соломон,,, спешно.
21:47 06.09.2026
95 Сатана Z
АзГ е партията ,която ще защити техните интереси и в бъдеще.
Ура!
Коментиран от #129
21:48 06.09.2026
96 неоспорим факт
Коментиран от #113
21:49 06.09.2026
97 В Германия момко
До коментар #72 от "гост":Купуването на гласове както и в щатите впрочем е законно ! Ограничиха само финансирането от турските фондации в Истамбул
21:50 06.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Демократ
21:50 06.09.2026
100 ?????
Оказва се ГДР се събужда
21:52 06.09.2026
101 Референдум ще има сега в Саксония
21:53 06.09.2026
102 Урааааа!
21:54 06.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 гост
До коментар #79 от "Съвсем сериозно":Не ставате и за смешки с тия простотии , да ви съжалява ли човек или като хлебарките знаеш какво се правят , хахаха !!
Коментиран от #114
21:55 06.09.2026
105 ИДЕ ВИДОВ ДЕН
21:56 06.09.2026
106 Зелено розов
21:56 06.09.2026
107 Курти
21:57 06.09.2026
108 Айшето от сливенския:
21:57 06.09.2026
109 Християндемократически съюз (ХДС)
До коментар #35 от "(Християндемократически съюз (ХДС)":Няма да имат посмъртно 18,5% ! Това са фалшивите първи прогнози и екзитполове .... 10% надали ще имат !
21:58 06.09.2026
110 Стивън Дарси...
В ШОК СА САМО ШОРОШКИТЕ И РОДШИЛДОВИ ЛИБЕРАСТ-ГЛОБАЛИСТКИ РОЗОВИ ФАЛИСТИ И ТЕХНИТЕ МАНИПУЛАТИВНИ МЕДИИ.
21:59 06.09.2026
111 Не се коси,
До коментар #23 от "гост":Русия свърши ракетите още 2022 година.
21:59 06.09.2026
112 Още от...
22:00 06.09.2026
113 Аааа, не така, моля
До коментар #96 от "неоспорим факт":Капитализмът си работи чудесно. Това, че вие в Територийката си измислихте менте вариант на капитализма и сега обвинявате него за собствената си глупост, си е само ваш проблем.
Коментиран от #131, #152
22:00 06.09.2026
114 Смешки ама друг път
До коментар #104 от "гост":смешки вика.... и със пилети за отопление и нацепени дърва също се купуваха гласове !
22:01 06.09.2026
115 Фрау Цигойна
22:01 06.09.2026
116 боги
22:01 06.09.2026
117 Ний ша Ва упрайм
22:02 06.09.2026
118 Сметките и кръчмаря
Коментиран от #126
22:03 06.09.2026
119 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
22:03 06.09.2026
120 Факт
22:03 06.09.2026
121 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #140
22:07 06.09.2026
122 Четете, четете атлантенца изтръпнали!
Коментиран от #139
22:07 06.09.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Четете, четете атлантенца изтръпнали!
Преди изборите в неделя, на които крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ може да спечели в този регион на бивша Източна Германия, град Щендал – където по време на Студената война са били разположени 10 000 войници от Червената армия – е пример за уникалните прекрасни отношения между бившата Германска демократична република и Русия.
22:08 06.09.2026
125 Шишо
До коментар #44 от "гост":Ами сега! Кого ще прегръща и целува Тиквата? Как ще точи мазнина от еврофондовете?
22:11 06.09.2026
126 Окончателно
До коментар #118 от "Сметките и кръчмаря":18.1.
22:12 06.09.2026
127 !!!?
22:13 06.09.2026
128 задължителната военна служба
До коментар #92 от "Край с мераците на Мерц":до голяма степен закопа Мерц и пасмината му нацистка. И репресиите не му помогнаха на тоя смооотлю. Щеше АзГ да забранява. Членове да арестува... Ей на "забрани я" много хубавичко нали ....
22:14 06.09.2026
129 Драго
До коментар #95 от "Сатана Z":Нека управляват , аз така бих направил , да ги видим какво ще постигнат . Спомням си времето на Източна Немачка и Западна Имачка , да му мислят германците от областта . Сега ще трябват да работят и това няма да им хареса . Младите ще се изнесат към другите провинции както са го направили 1990г и ще останат само старците , да са им живи и здрави .
Коментиран от #134, #137
22:16 06.09.2026
130 Атлантизма си отива
Коментиран от #136
22:23 06.09.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Пешо
22:31 06.09.2026
133 Факт
Коментиран от #147
22:32 06.09.2026
134 Уточни
До коментар #129 от "Драго":"Сега ще трябват да работят и това няма да им хареса"
Кои ще трябва да работят, уточни, мигрантите "академици" от Афганистан, "уличните хирурзи" с мачетета по улиците? Или на другите човекоподобни ще трябва да карат камионите си по улиците вместо из човешките тълпи по базарите? Ако имаш предвид пък германците - значи досега да работиш в Германия е било нещо лошо? Един от признаците, че нещата са зле, е това, че намират такива оли гофрени да им правят PR.
22:33 06.09.2026
135 Смърт на народа
22:37 06.09.2026
136 Атлантизма си отива
До коментар #130 от "Атлантизма си отива":Идват ммракобесието на фашизма! Радвайте се деца!
22:38 06.09.2026
137 ТИР
До коментар #129 от "Драго":Хубаво обяснение, ама защо след 1989 година като минахме към западна имачка
индустрията, селското стопанство, енергетика, армия отидоха на кино,,,,
22:39 06.09.2026
138 Всяко чудо
22:39 06.09.2026
139 Горкото путинче!
До коментар #122 от "Четете, четете атлантенца изтръпнали!":Пак си налапало въдицата.
22:43 06.09.2026
140 Хихи! От рекламата за Космоса ли
До коментар #121 от "Истинско обещание 🇮🇷":изплагиатства тАпнята си.
22:44 06.09.2026
141 На кого му пука
22:45 06.09.2026
142 7855
До коментар #1 от "Факт":Ха ха ха,когато не ви изнася все е руска хибридна атака.
22:48 06.09.2026
143 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:49 06.09.2026
144 Още утре ще видите
22:58 06.09.2026
145 Пилотът Гошу
Коментиран от #149
23:25 06.09.2026
146 Сандо
До коментар #7 от "ГДР":Такива простотии могат да се родят само в двегънковите козяшки тикви.
23:27 06.09.2026
147 Пилотът Гошу
До коментар #133 от "Факт":Да дрънкаш за популизъм след глупостите на зелените и лъжите на Мерц си е чиста проба лешперизъм... Иначе и аз викам да получат властта и да се види дали ще я свършат каквато са я обещавали или ще подвият опашка като другите и ще продължат по план...
23:30 06.09.2026
148 Мерц
23:37 06.09.2026
149 Лорда
До коментар #145 от "Пилотът Гошу":Смотаняците се опитват манипулативно да омаловажат резултата. Много добре знаят, че са написали глупост, но такива са заповедите.
23:41 06.09.2026
150 Видов ден идва със страшна сила
23:42 06.09.2026
151 Реалист
23:45 06.09.2026
152 отговор
До коментар #113 от "Аааа, не така, моля":"Капитализма убива планетата" - Уго Чавес от трибуната на ООН.
23:45 06.09.2026
153 Гориил
00:03 07.09.2026
154 Анонимен
До коментар #62 от "Тъжно е...":Знаеш ли кои гласуват за тях? Тези които в момента се облажват и получават огромни заплати за съсипването на Германия! Цели 18,5 % са.
00:04 07.09.2026
155 WRC шафьор
До коментар #7 от "ГДР":Не, идва вазелин за теб!
00:05 07.09.2026