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Германия в шок след триумфа на AfD в Саксония: Първи реакции

Германия в шок след триумфа на AfD в Саксония: Първи реакции

6 Септември, 2026 20:43, обновена 6 Септември, 2026 23:45 6 418 155

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  • алтернатива за германия-
  • победа-
  • реакции

Изборите взривиха политическата система в страната

Германия в шок след триумфа на AfD в Саксония: Първи реакции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна безпрецедентен успех на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт днес, предизвиквайки политическо земетресение в Берлин.

Според първите официални прогнози и екзитполове, AfD печели историческите 44,5% от гласовете, което е почти двойно увеличение спрямо вота през 2021 г. (20,8%). В същото време управляващият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя тежко поражение, сривайки се до рекордно ниските 18,5% (спрямо 37,1% преди пет години).

Избирателната активност достигна рекордните 80%, отразявайки огромната мобилизация на обществото.

Победителите: „Написахме история и имаме мандат за управление“

Лидерът на AfD в Саксония-Анхалт, 35-годишният Улрих Зигмунд, обяви победата пред ентусиазирани привърженици, които по-късно изпяха националния химн. „Написахме история в тази провинция“, заяви Зигмунд. Той подчерта, че протегнатата му ръка е отворена за коалиция, но само към политически сили, които са готови за пълна политическа промяна, без AfD да изневерява на собствените си ценности.

Националният съпредседател на партията Алис Вайдел беше още по-категорична пред обществената телевизия ZDF: „Това е съвсем ясен мандат за управление. Най-силната партия винаги има задачата да състави правителство.“

Победените: „Тежък удар и завой, с който трябва да се справим“

Досегашният премиер на провинцията от ХДС, Свен Шулце, призна поражението и поздрави победителите, като описа кампанията като „изключително тежка и интензивна“.

Министърът в канцлерството Нина Варкен (ХДС) определи вота като „дълбока завой и исторически разлом“ за консерваторите. Тя призна, че курсът на реформи на федерално ниво под ръководството на канцлера Фридрих Мерц се е оказал огромно предизвикателство.

От страна на Социалдемократическата партия (ГСДП), чийто вот се закрепи на критичните 8,2%, лидерът Ларс Клингбайл нарече резултатите „сигнал към Берлин“, който ще постави на изпитание федералното правителство. Новата лява партия „Алианс Сахра Вагенкнехт“ (BSW) балансира около 5-процентовата бариера с точно 5,0%, докато Свободната демократическа партия (СвДП) отпадна напълно от местния парламент с едва 2,1%.

Медии, политолози и експерти: Заплаха за консенсусния модел

Водещите немски и международни медии оценяват събитието като повратна точка в следвоенната история на Германия. Информационната агенция Ройтерс отбелязва, че резултатът сериозно отслабва позициите на канцлера Фридрих Мерц броени седмици преди вотовете в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

  • Политически анализи: Янос Рихтер, експерт от правния форум Verfassungsblog, коментира, че „моделът, основан на консенсус, с който бяхме свикнали в Германия през последните десетилетия, сега е сериозно застрашен“. Според него евентуално управление на AfD на регионално ниво ще усложни коренно вътрешната сигурност и координацията на федералните политики.
  • Икономически предупреждения: Германският икономически институт (IW) вече предупреди за тежки последици за икономиката на провинцията, тъй като строгата антиимиграционна политика на AfD може да спре притока на чуждестранни работници, от които застаряващият регион има спешна нужда.

Въпреки огромния си успех, AfD остава под въпрос за съставяне на правителство, тъй като останалите партии в парламента (ХДС, Левите, Зелените и ГСДП) разполагат с общо 42 от 83 места и вероятно ще се опитат да издигнат „санитарен кордон“ срещу крайната десница. Процесът по преговори обаче се очертава като най-сложният в модерната история на провинцията.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    117 52 Отговор
    Руска хибридна атака?

    Коментиран от #3, #8, #25, #36, #38, #73, #142

    20:55 06.09.2026

  • 2 Герго

    264 9 Отговор
    Не само немците са в шок а и наще либерални медии са яко в шок щото иде време за обяснения за помиите дето се леят вече доста години

    20:56 06.09.2026

  • 3 Извади си факта

    80 12 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    и се налупкай хибридно

    Коментиран от #19

    20:56 06.09.2026

  • 4 Кина

    199 21 Отговор
    Да вдигнат пак стената и възобновят връзките си с Русия..! Ще живеят по спокойно и достойно.

    Коментиран от #47, #49

    20:57 06.09.2026

  • 5 Много лошо

    141 19 Отговор
    Това значи че статуквото ще разпалят военния конфликт с рф преди 2030 най вероятно докрая на годината ще стартират открита военна конфронтация с цел да запазят власта обевяват военно положение в ЕС

    Коментиран от #12, #13, #28, #64, #70

    20:58 06.09.2026

  • 6 А бе гледам

    232 9 Отговор
    доста клипчета има из мрежите и никъде не виждаш шок а само радостни немци радващи се че иде свободата от либералните,шока е само в главите на наведените низко

    20:58 06.09.2026

  • 7 ГДР

    30 166 Отговор
    Идва ГДР отново. Почват да правят Трабант. Чакат руската окупационна армия.

    Коментиран от #27, #48, #146, #155

    20:58 06.09.2026

  • 8 Двойна атака

    152 9 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Може би тройна атака? Германското СДС умре, това е положителен вот.

    20:58 06.09.2026

  • 9 браво

    155 8 Отговор
    Пожелавам им и по-голям процент!

    20:59 06.09.2026

  • 10 Испански

    131 5 Отговор
    Време е за повторно завладяване на Европа,вън инжинери, лекари,специалисти и други от Африка, Афганистан,Ирак,Сирия и други високо квалифицирани държави.

    21:00 06.09.2026

  • 11 Да,бе

    152 8 Отговор
    44,5% било почти двойно на 20,8% ...Не е почти,а повече от двойно,ама с толкова вътък толкова.Радостното е,че то а е само началото и скоро урсулите си заминават по затворите

    21:00 06.09.2026

  • 12 Без име

    124 7 Отговор

    До коментар #5 от "Много лошо":

    Натам вървят нещата. Източна Германия пак ше се отцепи май. :-) Там всички са за АзГ.

    21:00 06.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ШЕФА

    91 20 Отговор
    Само политици които са ПРО РУСКИ НАСТРОЕНИ от този ден нататък ще вървят на пред и на горе.Възраждане ще спечелят Президентските избори !

    21:01 06.09.2026

  • 15 Очакваме включване

    76 4 Отговор
    От други Десни в други урсулски държавици

    21:02 06.09.2026

  • 16 Все тая

    71 4 Отговор
    Понякога демокрацията носи изненади 😁

    21:02 06.09.2026

  • 17 Русия

    93 9 Отговор
    Фашистите ги размазахме без един изстрел ! Сега идва ред на Съд и затвор за престъпниците !

    21:03 06.09.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    139 4 Отговор
    Не може да водиш с години анти-германски политики и да печелиш в Германия!

    21:03 06.09.2026

  • 19 Факт

    34 4 Отговор

    До коментар #3 от "Извади си факта":

    Бях ироничен.

    21:06 06.09.2026

  • 20 Ми що тъй

    59 3 Отговор
    Вече започвате да влизате в час?

    21:06 06.09.2026

  • 21 Тодор Колев

    13 69 Отговор
    Тук имаше един крейзи дето все повтаряше, че фашизмът се връщал в Европа. Май ще излезе прав!

    Коментиран от #39, #40

    21:06 06.09.2026

  • 22 Яшар

    37 8 Отговор
    Германия ще се справи , тя няма да допусне 4 ти райх ...и да го допусне ,ще се хабим само ние евреите си имат ..завзета пустиня

    21:07 06.09.2026

  • 23 гост

    16 95 Отговор
    Препоръчвам на копеите да не изпадат в излишна еуфория , щото те и зеления чорап чакаха на другия ден да ни вади от ЕС и НАТО , пък се оказа , че той имал други планове и най-вече тия дето му платиха кампанията , щото те без ЕС и НАТО са умрели от глад !!! Та така и с тия новоизлюпени "патриоти" !!

    Коментиран от #29, #42, #46, #111

    21:08 06.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фон Мюнхаузен

    52 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Изборите са честни и демократични само ако ние спечелим, нали? Мнение и факт са съвсем различни понятия, но щом не ги различаваш, много жалко

    21:09 06.09.2026

  • 26 1234

    55 3 Отговор
    За левичарите всичко друго е крайно дясно.

    21:09 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Едва ли

    40 5 Отговор

    До коментар #5 от "Много лошо":

    Нямат капацитет за такива действия. Ако се опитат ще се сринат много преди 2030. Вярно е, че са на къса каиша от САЩ и онези могат да ги натиснат да действат в тази посока, но няма кой да се бие на терен - гейзери, мигранти и лаладжии. А и тогава самата Германия може да излезе извън контрола на "началниците". А при по-голяма ескалация - няма да говоря, всеки сам ще се сети. Измислените дронове от близките дни ще им се видят като играчки от фабриката на Дядо Коледа.

    21:10 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хохо Бохо

    71 8 Отговор
    Не Германия, УРСУЛЕСТИТЕ са в ШОГ и то огромен. Ще им връчат сметката

    21:11 06.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Иван

    63 5 Отговор
    Честото много се радвам! Поредните помиарщини се пишат , като спрели чуждестранните работници ! Кои работници от Африка и Арабия ли? Те са мигранти и не работят а сега ще си ходят по живо по здраво! Сутринта нали писахте как Фолксваген ще съкращава милион и половина работници , е сега ще бъдат наети на нови места ! Прекрасно

    21:11 06.09.2026

  • 33 Внимателен читател

    56 3 Отговор
    Увеличението на гласовете сте написали че е почти двойно което не е точно увеличението на гласовете е повече от двойно

    21:11 06.09.2026

  • 34 604

    54 4 Отговор
    Крайно дясна по дефиниция от либерасти...да се смеш ли да плачеш ли....панделата чука на вратата ви либерастчетъ...какно и да го въртите сами си го завъртяхте отзад ще!

    21:12 06.09.2026

  • 35 (Християндемократически съюз (ХДС)

    65 5 Отговор
    претърпя тежко поражение, сривайки се до рекордно ниските 18,5%) Реално това е даже страшно голям процент имайки в предвид че почити никой в Германия не харесва Мерц. Необеснимо висок според мен. Очаквах да не е повече от 5-6%

    Коментиран от #109

    21:12 06.09.2026

  • 36 ....

    45 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Аха.... Русия им е виновна, че младите дойчета и дъртите шайзета не искат да работят какво да е...

    21:13 06.09.2026

  • 37 ха ха хаааа

    5 47 Отговор
    Нашата рузня пак еректира .. ама вече е късно . Землянките са запуснати , они одъртели , с какво да еректират ?! 😁

    21:13 06.09.2026

  • 38 Още по-добре

    63 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    На следващите избори мерцови и урсови ще бъдат още по-зле в класацията. Споко... всичко се пече с времето.

    21:13 06.09.2026

  • 39 Не е така

    44 5 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Колев":

    Просто разбойниците и ЛГБТ се изгонват - ако не желаят, по желание на Народа....

    21:14 06.09.2026

  • 40 Ами

    44 6 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Колев":

    Ха добър ден :)
    Почти цяла Европа в момента се управлява от потомци на нацисти.
    Останалата част пък са бивши комунисти преродили се в демократи.

    21:14 06.09.2026

  • 41 Олеееее...

    36 2 Отговор
    Сега ши избягат чуждестранните "инвеститори"...

    21:14 06.09.2026

  • 42 604

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Стигъ съ пъна вече си се оусрал немъ нуждъ!

    21:14 06.09.2026

  • 43 Пилотът Гошу

    35 2 Отговор
    “ Алианс Сахра Вагенкнехт”??? Сахра? Колко повече да сте неграмотни… Сара бе, Сара!

    21:14 06.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЯКА ПОБЕДА НАД ФФАШИЗМА

    41 7 Отговор
    ФФАШУРУЛАСКИТЕ ФФАШИЗЧАДИЯ ,ППОДПАЛВАЧИТЕ НА ВОЙНАТА С РУСИЯ, УУБИЙЦИ НА МИЛИОНИ , ООКРАЛИ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ С НАД 800 МИЛЯРДА И ИИСТЕРИЧНО ПРОДЪЛЖАВАЙКИ ТАЗИ СИ ВВОЙНА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА УУКРАЙНА , ДА БЪДАТ СМАЗАНИ И НАТИКАНИ В ДОЖИВОТНИ ЗЗАТВОРИ .
    ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АЛТ. ЗА ГЕРМАНИЯ , НАЙ -ЧЕСТНАТА , НАЙ- ИСТИНСКАТА ПАРТИЯ СЪСТАВЕНА ОТ НАЙ- РАЗУМНАТА ,НАЙ-РЕАЛСТИЧНА ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ , БРАВО , УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКИ ПРПВИНЦИИ , В ЦЯЛА ГРЕМАНИЯ !

    21:15 06.09.2026

  • 46 О, Морес

    43 6 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Да де,само че,първото му изявления пред днешните "лидери" на ЕС беше,че България повече пари за режима в Киив НЯМА.Не е малко.Като за начало.То всичко не може от веднъж.А какво ще става тепърва в лЕберална Европа,бедна ти е фантазията !

    Коментиран от #58

    21:15 06.09.2026

  • 47 Защо пък?

    43 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Западно германците да не би да харесват рецесия, деиндустриализация, диктатура и забрана на свободното слово?

    21:16 06.09.2026

  • 48 Пилотът Гошу

    48 5 Отговор

    До коментар #7 от "ГДР":

    Чакай малко, нали АзГ били крайнодесни, едва ли не внуци на художника, как така сега са ГДР… Противоречите си вече…

    21:16 06.09.2026

  • 49 Колур

    7 28 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Русия не е СССР. А крайнодесните осигоряват спокойствие само на себе си.

    Коментиран от #55

    21:17 06.09.2026

  • 50 Пълни глупости са

    35 2 Отговор
    всякакви мераци за създаване на „санитарен кордон“ срещу крайната десница. Невъзможно е

    21:17 06.09.2026

  • 51 Вятърът...

    38 3 Отговор
    ...на промяната!!!

    21:18 06.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Логично!

    8 46 Отговор
    Резултатът от изборите в Източна Германия показва колко пагубно е въздействието на крепостните мужици върху съзнанието на германската раса.Ще се родят нови германци...

    21:19 06.09.2026

  • 54 Първото нещо което ще направят

    43 4 Отговор
    е да изгонят украинците. На 100% е сигурно

    21:19 06.09.2026

  • 55 Нещо

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "Колур":

    Се опита да кажеш ли? Ако и за такива "мозъчни бисери" ви плащат - наистина са много зле!

    21:20 06.09.2026

  • 56 Чудо голямо

    8 14 Отговор
    Нацистите били победили фашистите.

    21:21 06.09.2026

  • 57 Ами

    42 3 Отговор
    дойчезеле и фонлайнар как вият сега ...

    21:22 06.09.2026

  • 58 гост

    11 30 Отговор

    До коментар #46 от "О, Морес":

    Тя България и преди си нямаше пари за Украйна , ако си забравил или не си разбрал , щото в ТАСС и Известия не ги пишат тия работи , за всички боклуци за скрап дето уж ги "дадохме " на Украйна МО е получило над 250 милиона ЕВРО , не лева от ЕС , а за тия дето и продадохме военните заводи спечелиха колкото не са печелили за 50 години назад накуп !! И ако си мислиш , че и сега не продаваме и то ПОВЕЧЕ , значи си същия наивник като дружките ти тук !

    Коментиран от #66

    21:22 06.09.2026

  • 59 Имало и нормални хора в Германия

    42 3 Отговор
    Не само нацисти

    21:23 06.09.2026

  • 60 "Алтернатива за Германия“ (АзГ)

    49 1 Отговор
    Обяви че забранява Евровизия. Била "еврейско извращение"

    21:24 06.09.2026

  • 61 Софиянец

    45 3 Отговор
    Хихихи! На къде гледа Германия сооред ппдб-лите сега? 😂
    Укрите, Зелето и цялата му фашистка хунта ще го духат яко!

    21:24 06.09.2026

  • 62 Тъжно е...

    37 2 Отговор
    ...да те снимат папараците в един вагон пред целият свят как смъркаш....пудра захар!!! Лично аз се съмнявам в тежки машинации, за да докарат до 18 процента, пак е имало врътка някаква, като на шмекера контсантинов ;( .... Никой в Германия не би гласувал доброволно за шмръкц!!!

    Коментиран от #154

    21:24 06.09.2026

  • 63 Аз съм

    44 1 Отговор
    Немците Асан , Ахмед и Сали са в шок .

    21:24 06.09.2026

  • 64 Първо депресия

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Много лошо":

    Масови уволнения и глад до смърт. Тогава ще има кандидати за фронта. Ще мобилизират недоволните и ще ги изпратят на война с Русия. Там ще ги избият и проблемът с недоволството ще бъде решен за 100 години напред.

    21:26 06.09.2026

  • 65 А50

    36 2 Отговор
    И там машинации в последния момент , за да нямат абсолютно мнозинство АзГ. Но хората ясно показват и казват, че не са съгласни с цялата сегашна политика на Гирмания и ЕС. От този момент нататък важните рашания на правителството им са нелигитшмни тъй като то няма доверието на хората и не представят мнозинството немци. При този резултат редно е Мерц да подаде оставка и Германия да иде на избори.

    21:26 06.09.2026

  • 66 О, Морес

    25 2 Отговор

    До коментар #58 от "гост":

    Абе скоро в в града Брюксел освен пи...що момченце ще има и две пи...ещи лели.

    Коментиран от #81

    21:27 06.09.2026

  • 67 Въпреки победата на АзГ

    31 4 Отговор
    ХДС, Левите, Зелените и ГСДП фалшифицираха резултатите. АзГ трябваше да има много по висок резултат и това е истината. Масово се купуваха гласове за Мерц и Зелените

    Коментиран от #72

    21:28 06.09.2026

  • 68 УРСУЛА И КАЯ

    32 1 Отговор
    В шок.

    21:30 06.09.2026

  • 69 Шок за Урсулите! Какъв рев, какъв кеф!

    41 2 Отговор
    Палачинката се обръща! Вижда се края на фашисткия ес и измисленото евро! Няма вечни съюзи и империи!

    Коментиран от #75

    21:32 06.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А50

    40 3 Отговор
    Урсула трябва да я съдят в Хага за множество престъпления срещу човечеството. Радко Младич е невинно дете пред този рептил

    21:33 06.09.2026

  • 72 гост

    6 25 Отговор

    До коментар #67 от "Въпреки победата на АзГ":

    Ти сериозно ли плещиш тия простотии ?? Искаш да кажеш , че германец , ако ще и газарбайтер ще рискува затвор за 50-100 евро , че даже и за 200 ?? Това копеите верно сте с летална диагноза !!

    Коментиран от #79, #83, #97

    21:35 06.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Лама Гюро

    24 1 Отговор
    не хареса тази новина

    Коментиран от #78

    21:36 06.09.2026

  • 75 А50

    26 1 Отговор

    До коментар #69 от "Шок за Урсулите! Какъв рев, какъв кеф!":

    Тия рептили няма да се дадът без бой. Очаквайте гонения срещу лидери на АзГ и опит за забрана на АзГ.

    21:36 06.09.2026

  • 76 Украинците

    26 5 Отговор
    почнаха да се изнасят на момента от Саксония

    21:37 06.09.2026

  • 77 Факт

    8 10 Отговор
    Това са крайно леви либерал комунисти,неокомунисти,от кохорта на сорос и Коминтврнационала,останалото е за наивници,

    21:37 06.09.2026

  • 78 Зевзек

    20 1 Отговор

    До коментар #74 от "Лама Гюро":

    Зеля също не харесва

    21:39 06.09.2026

  • 79 Съвсем сериозно

    21 0 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    И хранителни помощи за по 250 евро включително се раздаваха от Християндемократически съюз и Зелените

    Коментиран от #104

    21:39 06.09.2026

  • 80 отврат

    13 4 Отговор
    Без 50+ процента няма да ги допуснат до властта. Всички останали партии са от едно котило и ще се обединят. Тая Сара също е от това котило. И във франция е така. Ако люпен не вземе над 50% , трудно ще стане президент.

    21:39 06.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимен

    13 2 Отговор
    Аплодисменти,бравос.Германия ще живее дори ние да умрем....

    21:39 06.09.2026

  • 83 Тук май си прав

    21 0 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    "Искаш да кажеш , че германец , ако ще и газарбайтер ще рискува затвор за 50-100 евро , че даже и за 200 ??"
    Само че защо германец ще си рискува живота на "източния фронт"? Или ще свали от власт тези, които се опитат да го изпратят там?

    21:39 06.09.2026

  • 84 Аз съм веган

    4 35 Отговор
    Копейките в екстаз. Добре че днес е 6 септември, да им гадно че наиграхме любимата им Бензиностанция.

    Коментиран от #88, #90

    21:40 06.09.2026

  • 85 Късата памет

    1 11 Отговор
    Навремето франките върнаха на бг златна Добруджа

    21:42 06.09.2026

  • 86 стоян георгиев

    28 2 Отговор
    Същото ще се случи и в Италия декември! Евроатлантическите боклуци либерал ционисти отиват на боклука от където дойдоха! С бивша хукрайна е свършено! 👌

    21:42 06.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Деси Димитрова

    15 1 Отговор

    До коментар #84 от "Аз съм веган":

    Миличък,боли ли много?

    Коментиран от #93

    21:43 06.09.2026

  • 89 Геееейтаците и урсулайките

    19 2 Отговор
    сега в Треблинка щели да ги пращат на почивка

    21:44 06.09.2026

  • 90 стоян георгиев

    16 2 Отговор

    До коментар #84 от "Аз съм веган":

    Тревопасно живорно умно нЕма

    21:45 06.09.2026

  • 91 Усещам...

    25 4 Отговор
    ...че мноо рязко помощите в тези две провинции ще секнат за граждани на 404!

    21:46 06.09.2026

  • 92 Край с мераците на Мерц

    28 4 Отговор
    За задължителна военна служба. До тук беше

    Коментиран от #128

    21:46 06.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ТИР

    28 2 Отговор
    Как да им викаме - копейки ли,,,,?
    Утре по телевизиите анализ от Ленче, Надето, Инджев и Соломон,,, спешно.

    21:47 06.09.2026

  • 95 Сатана Z

    23 3 Отговор
    Честито на гражданите на бившата Германска Демократична Република ГДР ,която е временно окупирана от западните Немци с помощта на САЩ.
    АзГ е партията ,която ще защити техните интереси и в бъдеще.
    Ура!

    Коментиран от #129

    21:48 06.09.2026

  • 96 неоспорим факт

    33 3 Отговор
    е, че в ГДР има носталгия по социализма. Помня как се радваха на падането на Берлинската стена и с каква надежда се обединиха с ГФР. Така и българите посрещнахме падането на социализма, защото западната пропаганда беше успяла да ни накара да повярваме колко е хубаво да живееш в капитализъм и едва ли не всеки от нас ще стане успешен бизнесмен-капиталист. Това, разбира се, не се случи. Но се случи друго - загуба на държавност, загуба на сигурност, загуба на спокойствие и сигурност и непрестанна борба за опазване на все по-малко оставащите ни права. Това е уморително и обезкуражаващо. После дойде разбирането, че сме изгубили нещо много ценно, че са ни излъгали, че са ни купили без пари със сладки приказки за свобода, равенство, братство. Бившата ГДР ще спаси бившата ГФР, защото знае какво иска и няма да се откаже докато не го постигне. Това е краят на либералния модел.

    Коментиран от #113

    21:49 06.09.2026

  • 97 В Германия момко

    17 1 Отговор

    До коментар #72 от "гост":

    Купуването на гласове както и в щатите впрочем е законно ! Ограничиха само финансирането от турските фондации в Истамбул

    21:50 06.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Демократ

    3 19 Отговор
    Ще се върнат пак на баркас и трабант лошо

    21:50 06.09.2026

  • 100 ?????

    16 3 Отговор
    А сега де!
    Оказва се ГДР се събужда

    21:52 06.09.2026

  • 101 Референдум ще има сега в Саксония

    16 3 Отговор
    За напускане на ЕС и НАТО !

    21:53 06.09.2026

  • 102 Урааааа!

    19 3 Отговор
    Нашите победиха... И така да стане в цяла Германия... Иначе, гледам на гарата вече кафяви хора, вчера дошли, в полицейска униформа. Мерц и останалите предатели унищожават Германия!!! Искаме свободна, силна и мирна Германия! Без никакви примати и без зелено- червени фашисти. Без цифровата диктатура на урсулианците. И Без войни от Каласите. АзГ великата народна партия!!! Изтокът е истината днеска. Западните зомбита гледат и не разбират, кво става...

    21:54 06.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 гост

    0 9 Отговор

    До коментар #79 от "Съвсем сериозно":

    Не ставате и за смешки с тия простотии , да ви съжалява ли човек или като хлебарките знаеш какво се правят , хахаха !!

    Коментиран от #114

    21:55 06.09.2026

  • 105 ИДЕ ВИДОВ ДЕН

    15 3 Отговор
    СЕГА В ГЕРМАНИЯ , УТРЕ ....ФРАНЦИЯ ....И Т. Н.

    21:56 06.09.2026

  • 106 Зелено розов

    17 3 Отговор
    Единствените в шок са розовите пенделиl с лачените прашkи и перkите в задnиците.

    21:56 06.09.2026

  • 107 Курти

    3 19 Отговор
    Абе копеи кво се радвате,те тия са наследници на нацистите а вашия Бащица в Кремля нали иска денацификация хахахахаха

    21:57 06.09.2026

  • 108 Айшето от сливенския:

    11 2 Отговор
    Чакам хурсула!

    21:57 06.09.2026

  • 109 Християндемократически съюз (ХДС)

    14 1 Отговор

    До коментар #35 от "(Християндемократически съюз (ХДС)":

    Няма да имат посмъртно 18,5% ! Това са фалшивите първи прогнози и екзитполове .... 10% надали ще имат !

    21:58 06.09.2026

  • 110 Стивън Дарси...

    17 2 Отговор
    ГЕРМАНИЯ И ХОРАТА В ЕВРОПА НЕ СА В ШОК ОТ СМАЗВАЩАТА ПОБЕДА НА АзГ,НАПРОТИВ ПРАЗНУВАТ !
    В ШОК СА САМО ШОРОШКИТЕ И РОДШИЛДОВИ ЛИБЕРАСТ-ГЛОБАЛИСТКИ РОЗОВИ ФАЛИСТИ И ТЕХНИТЕ МАНИПУЛАТИВНИ МЕДИИ.

    21:59 06.09.2026

  • 111 Не се коси,

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Русия свърши ракетите още 2022 година.

    21:59 06.09.2026

  • 112 Още от...

    11 2 Отговор
    ...началото на войната го повтарях -> колкото и да се дърпат наглосаксът, франсетата и Шмръкц, накрая ще трябва да идат да заредят ефтин бензин, да си запълнят хранищата с почти безплатна газ и да си получат почти безплатните чипове и части за електрониката и авто-индустията от Изтокът, както и да осъзнаят фактът, че не са само на този свят и всичко е като скачените съдове, всичко в международните отношения трябва да е премерено, уравновесено и в синхрон, иначе цесток глад -> те немците си знаят от 45-та до 50-та година какво е било....не са тъпи ;) .

    22:00 06.09.2026

  • 113 Аааа, не така, моля

    4 16 Отговор

    До коментар #96 от "неоспорим факт":

    Капитализмът си работи чудесно. Това, че вие в Територийката си измислихте менте вариант на капитализма и сега обвинявате него за собствената си глупост, си е само ваш проблем.

    Коментиран от #131, #152

    22:00 06.09.2026

  • 114 Смешки ама друг път

    10 0 Отговор

    До коментар #104 от "гост":

    смешки вика.... и със пилети за отопление и нацепени дърва също се купуваха гласове !

    22:01 06.09.2026

  • 115 Фрау Цигойна

    3 6 Отговор
    Извинявай, то Саксония Германия ли е все още 😀

    22:01 06.09.2026

  • 116 боги

    3 10 Отговор
    немеца е про руски настроен само кога е на волга бии червената чума да живее хилядолетния райх

    22:01 06.09.2026

  • 117 Ний ша Ва упрайм

    18 2 Отговор
    както върви крайнодясната пороруска патриотична партия ще води Германия скоро. На хората им писна ги водят за носа урсулки и зелени

    22:02 06.09.2026

  • 118 Сметките и кръчмаря

    12 0 Отговор
    Малко сте пообъркали сметките, красавчици мои. Героите на Мерц са с 18.4%...

    Коментиран от #126

    22:03 06.09.2026

  • 119 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    19 5 Отговор
    Какъв шок ? Шок защото чак сега АзГ печели убедително и че е трябвало още преди 10 г да е била на първо място? Явно за това е шока ! Защото за всички нормални хора това беше съвсем очаквано ! Урсулианците не можаха да фалшифицират този път изборите защото народа излезе да гласува ,сега дори и румънския сценарии не могат да разиграят щото ще стане мазало ,това не им е Румъния

    22:03 06.09.2026

  • 120 Факт

    3 21 Отговор
    Проведените избори в Германия се проведоха в малка провинция в бившата ГДР, населението ѝ е около 2,4% от населението на Германия. Също като у нас - пълно е със соцносталгици с промит мозък, много от които не са виждали соца на живо. Както беше казал някой, това е все едно в Исперих да си изберат кмет от Възраждане.

    22:03 06.09.2026

  • 121 Истинско обещание 🇮🇷

    16 4 Отговор
    Малка крачка за партията ,но голяма крачка за Германия и човечеството!!!

    Коментиран от #140

    22:07 06.09.2026

  • 122 Четете, четете атлантенца изтръпнали!

    12 6 Отговор
    „Настоящата политика на традиционните партии, която е враждебна към Русия, не е в интерес на Германия“, се казва в манифеста на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която скоро може да управлява Саксония-Анхалт, федералната провинция в бившата Източна Германия, където в неделя, 6 септември, предстоят избори с висок залог. „Фокусът трябва да бъде поставен специално върху набирането на носители на руски език с университетски дипломи като нови учители“, се добавя в документа....

    Коментиран от #139

    22:07 06.09.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Четете, четете атлантенца изтръпнали!

    13 3 Отговор
    Съветското позитивно минало на Германия е надвиснало над изборите с висок залог в Саксония-Анхалт: „Не смятам руснаците за врагове“
    Преди изборите в неделя, на които крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ може да спечели в този регион на бивша Източна Германия, град Щендал – където по време на Студената война са били разположени 10 000 войници от Червената армия – е пример за уникалните прекрасни отношения между бившата Германска демократична република и Русия.

    22:08 06.09.2026

  • 125 Шишо

    14 2 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Ами сега! Кого ще прегръща и целува Тиквата? Как ще точи мазнина от еврофондовете?

    22:11 06.09.2026

  • 126 Окончателно

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Сметките и кръчмаря":

    18.1.

    22:12 06.09.2026

  • 127 !!!?

    4 14 Отговор
    Вайдел нали каза, че Хитлер бил комунист...е комунистите от ГДР гласуваха за него !!!

    22:13 06.09.2026

  • 128 задължителната военна служба

    15 4 Отговор

    До коментар #92 от "Край с мераците на Мерц":

    до голяма степен закопа Мерц и пасмината му нацистка. И репресиите не му помогнаха на тоя смооотлю. Щеше АзГ да забранява. Членове да арестува... Ей на "забрани я" много хубавичко нали ....

    22:14 06.09.2026

  • 129 Драго

    3 14 Отговор

    До коментар #95 от "Сатана Z":

    Нека управляват , аз така бих направил , да ги видим какво ще постигнат . Спомням си времето на Източна Немачка и Западна Имачка , да му мислят германците от областта . Сега ще трябват да работят и това няма да им хареса . Младите ще се изнесат към другите провинции както са го направили 1990г и ще останат само старците , да са им живи и здрави .

    Коментиран от #134, #137

    22:16 06.09.2026

  • 130 Атлантизма си отива

    16 3 Отговор
    Спете спокойно деца

    Коментиран от #136

    22:23 06.09.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Пешо

    9 1 Отговор
    Мъ кой е в ШОК? Голям смях , егати списването!!!!

    22:31 06.09.2026

  • 133 Факт

    1 8 Отговор
    На изборите в Заксен-Анхалт в Германия се очертава очакваната победа на АзГ, но малко няма да им стигне за пълно мнозинство. Провинцията е част от бившата източна Германия, където атмосферата и самосъзнанието е доста подобно на българското. Руската пропаганда и носталгията по "светлия социализъм" продължават да изпълват мозъците. Все пак демокрацията е демокрация. Надявам се АзГ, която е крайно популистка, обещаваща на всички всичко и постоянно пропагандираща близост с Русия да успее да сформира кабинет. Защо ли? Защото единственият начин хората да получат реално представа колко фалшиви и напълно нереални са тези обещания, е да им се даде шанс да опитат "вкуса" на това управление на собствен гръб. Не бих се учудил и други източни републики като Саксен, Тюрингия и Мекленбург-Форпоммерн да опитат вкуса на АзГ. На помнещите - преди 15-20 г същият пик на подкрепата имаше и за Лявата партия (политическия наследник на бившите ГДР комунисти), които имаха учудващо подобна риторика и обещания с АзГ (парадоксът на популистите - дясно и ляво се размиват. И сега АзГ обещава невероятни социални подаръци и има доста сходства с Лявата партия отпреди 15 г). Та Лявата партия дори управлява тук и там, докато сега се сви до миниатюрния си обем. Щедрите обещания на невъзможни в реалния живот. Пари за подаръци няма. Парадоксът, доказан от много социологически проучвания, е, че отливът от Лявата партия се влива в... АзГ. Истината е, че популизмът не е ляв или само десен, той е

    Коментиран от #147

    22:32 06.09.2026

  • 134 Уточни

    5 2 Отговор

    До коментар #129 от "Драго":

    "Сега ще трябват да работят и това няма да им хареса"
    Кои ще трябва да работят, уточни, мигрантите "академици" от Афганистан, "уличните хирурзи" с мачетета по улиците? Или на другите човекоподобни ще трябва да карат камионите си по улиците вместо из човешките тълпи по базарите? Ако имаш предвид пък германците - значи досега да работиш в Германия е било нещо лошо? Един от признаците, че нещата са зле, е това, че намират такива оли гофрени да им правят PR.

    22:33 06.09.2026

  • 135 Смърт на народа

    3 7 Отговор
    свобода на фашизма!

    22:37 06.09.2026

  • 136 Атлантизма си отива

    3 11 Отговор

    До коментар #130 от "Атлантизма си отива":

    Идват ммракобесието на фашизма! Радвайте се деца!

    22:38 06.09.2026

  • 137 ТИР

    10 2 Отговор

    До коментар #129 от "Драго":

    Хубаво обяснение, ама защо след 1989 година като минахме към западна имачка
    индустрията, селското стопанство, енергетика, армия отидоха на кино,,,,

    22:39 06.09.2026

  • 138 Всяко чудо

    3 5 Отговор
    за три дня

    22:39 06.09.2026

  • 139 Горкото путинче!

    2 7 Отговор

    До коментар #122 от "Четете, четете атлантенца изтръпнали!":

    Пак си налапало въдицата.

    22:43 06.09.2026

  • 140 Хихи! От рекламата за Космоса ли

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    изплагиатства тАпнята си.

    22:44 06.09.2026

  • 141 На кого му пука

    2 9 Отговор
    Накрая путинците винаги са капо.

    22:45 06.09.2026

  • 142 7855

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ха ха ха,когато не ви изнася все е руска хибридна атака.

    22:48 06.09.2026

  • 143 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 3 Отговор
    44,5% срещу 20,8% НЕ Е "почти двойно", а е повече от двойно...

    22:49 06.09.2026

  • 144 Още утре ще видите

    6 1 Отговор
    Че резултатите ще са други. Нека си помечтаят обаче Християндемократически съюз че ще са 18,5%... 10% мах ще са

    22:58 06.09.2026

  • 145 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    44,5% било ПОЧТИ двойно на 20,8%??? Знам, че сте неграмотни, оказа се, че и простата математика ви затруднява...

    Коментиран от #149

    23:25 06.09.2026

  • 146 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГДР":

    Такива простотии могат да се родят само в двегънковите козяшки тикви.

    23:27 06.09.2026

  • 147 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #133 от "Факт":

    Да дрънкаш за популизъм след глупостите на зелените и лъжите на Мерц си е чиста проба лешперизъм... Иначе и аз викам да получат властта и да се види дали ще я свършат каквато са я обещавали или ще подвият опашка като другите и ще продължат по план...

    23:30 06.09.2026

  • 148 Мерц

    2 0 Отговор
    Как ли се чувства в момента едва ли е вече толкова наперен тяхната политика с приемането на хиляди мигранти доведе до този резултат докато се занимаваха с Украйна не обръщаха внимание какво става в Германия.Ето го резултата ще понесат още загуби това е само началото на германците им омръзна

    23:37 06.09.2026

  • 149 Лорда

    3 0 Отговор

    До коментар #145 от "Пилотът Гошу":

    Смотаняците се опитват манипулативно да омаловажат резултата. Много добре знаят, че са написали глупост, но такива са заповедите.

    23:41 06.09.2026

  • 150 Видов ден идва със страшна сила

    4 0 Отговор
    Да видим нашите евроатлнатически и проукраинските боклуци къде ще се скрият! Българският народ никога няма да забрави концлагерът и извращенията по време на ковида наредени от Урсула и фашисткия ЕС!

    23:42 06.09.2026

  • 151 Реалист

    2 1 Отговор
    Говорил съм със зет ми, етнически германец той винаги беше в шок след изборите! Вика ми , никой не харесва Меркел, Урсулите и Мерцоподобните, но само те печелят изборите. Казах му че и тук е така , никой не харесва тик веника от БанкИ, но 15 години все на власт.

    23:45 06.09.2026

  • 152 отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Аааа, не така, моля":

    "Капитализма убива планетата" - Уго Чавес от трибуната на ООН.

    23:45 06.09.2026

  • 153 Гориил

    1 0 Отговор
    В Кремъл отвориха шампанско и поръчаха пица.

    00:03 07.09.2026

  • 154 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Тъжно е...":

    Знаеш ли кои гласуват за тях? Тези които в момента се облажват и получават огромни заплати за съсипването на Германия! Цели 18,5 % са.

    00:04 07.09.2026

  • 155 WRC шафьор

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГДР":

    Не, идва вазелин за теб!

    00:05 07.09.2026

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